Šemsudin Mehmedović SDA jastreb, bh parlamentarac i poznati internet pisač pisama, prijedloga i prijetnji dušmanima države BiH, veliki ‘brat’ ‘sestre’ Nađe Dizdarević aktivistkinje za prava vehabija vjenčavao Arape mudžahedine u svojstvu načelnika centra službi bezbjednosti ; sada traži naknadu za duševne patnje nakon obustavljenih istraga

Za Nađu Dizdarević ‘našu sestru’ čuli smo glasno i jasno u svim bh medijima januara 2002. kada je uz dozvolu Zlatka Lagumdžije tadašnjeg ministra vanjskih poslova BiH grupa Arapa tzv. ‘Alžirska grupa’ sa bh državljanstvima izručena Americi pod sumnjom da su umiješani ili učestvovali u terorističkom pripremanju napada na američku ambasadu u Sarajevu i za veze sa Al Qaidom u napadu na ovu zemlju 11. septembra.

Od tada pa sve do oslobađanja njenog muža (Hadj Boudella) uhapšenog sa još šest Alžiraca iz zloglasne baze američkih zatvorenika Guantanamo Bay na Cubi koji je sa još dvojicom oslobođenih izručen BiH 2008, Nađa Dizdarević je bukvalno svaki dan gostovala u domaćim i stranim medijima. Podnijela je krivičnu prijavu protiv Lagumdžije, održavala je proteste ispred bh Predsjedništva sa grupom vehabija, uz dozvolu SDA parlamentaraca (Halid Genjac …) čak je i prisustvovanje sjednicama Predsjedništva iako po protokolu to nije bilo dozvoljeno. Tim prije jer se Nađa tako pokrila da je nisi mogao ni identifikovati a ‘nikab svoju slobodu nije dala skinuti nikom’. Prije toga nosila je tradicionalnu maramu kao i sve druge bh žene muslimanke. Nađa je svojim ‘aktivizmom’ dospjela i u strane medije i dok su se Reisat i sva zvanična bh vlastela trudila svim silama dokazivati da u BiH nema vehabija, ‘dogurala’ čak i do ‘Amnesty International’ udruženja, o njoj je pisao i Cross Atlantic u svom printanom izdanju od augusta 2010. pod naslovom ‘Jebo zemlju koja nema vehabije … i Nađu Dizdarević’.

Nađa Dizdarević je sa djecom iz prethodnog braka i sa djecom sa ovim ‘humanitarcem’ Haj Boudell-om punila stranice štampe, secirala demokratiju i ljudska prava, vođene su akcije da se ‘pomogne sestri’, web parlaona Bošnjaci.net je čak pokrenula i donatorsku akciju da joj se kupi stan, ne znamo rezultat te djelatnosti, nije objavljeno.

Međutim, kad je 2008. Boudella stigao na sarajevski aerodrom gdje ga je dočekala i Nađa sa djecom, njen Alžirac je umjesto kod nje otišao kod druge ili treće žene, mediji nisu mogli utvrditi koliko ih ima, od tada je Nađa za ‘svoju vječnu ljubav koju neće gledati njegova djeca dok odrastaju’, jednostavno rekla da je ‘bivši’ i o njemu i Nađi sve se manje pričalo.

Šture novinske vijesti su ipak potvrdile da je veza Nađe Dizdarević i Haj Boudella zapravo bila vanbračna zajednica kakvih je ovaj vojnik ArBiH imao više jer po šerijatu je to dozvoljeno, Nađa je pak čitavo vrijeme obmanjivala i lagala javnost da joj je to zakoniti muž.

Radoznali novinari su uspjeli utvrditi da je Boudella dva puta sklopio civilni brak pred matičarem (što je protuzakonito ali se to u BiH često činilo i danas se tako radi i tome se ‘gleda kroz prste’) i to jednom 14.04.1994. sa Planjo Eminom koja je tada imala 17 godina u Tešnju a drugi put sa izvjesnom Almasom iz Zavidovića, međutim ni opštinske vlasti ni familije nisu htjele o tome govoriti, i dan-danas se o tome šuti. Paralelno sa Eminom, Boudella je vanbračno živio sa Nađom a što je ljutito potvrdila i Emina Planjo koja sa djecom živi u Sarajevu..

Nađa se razočarana postupkom ‘svog muža’ nakon povratka iz Guantanamo baze u Sarajevo odlučila također na šutnju, o njoj se moglo samo čuti ponešto u vezi njenih ‘druženja’ i ‘muhabeta’ po džematima i muslimanskim SDA ‘AFŽ’ sesijama gdje je ‘držala predavanja’ i to objavljivala na svojoj web stranici i facebook profilu. U stilu tematike ‘Budi srećna svoje sreće’, ‘Za tebe mjesta u dženetu ima’ ili ‘Putevi ka istinskoj hladovini na dan kada vrelina dosegne najveći stepen'(?).

Sve do jučer kada su bh mediji prenijeli njenu slatku priču sa ‘malog hadža’-umre, koju je obavila ovih dana sa sedmero ‘članova njene porodice’. Mashanllah, ima se, ‘more se’. Uključujući tu zetove, snahe i dvoje male djece, jedno od 6 mjeseci a drugo dijete od dvije godine koja su djeca ‘slušali dove Allahu kao veliki’. Sve se bojim da djeca uopšte znaju gdje se nalaze ali tako se to kod nas kaže, nešto drugo me uz Nađu podsjetilo da se prisjetim ove ‘heroine’ vehabija.

Na um mi, nakon toga pao Šemsudin Mehmedović , SDA parlamentarac i u zadnje vrijeme žestoki kritičar Amerike, Zapada, Visokog bh predstavnika i svega onog što je ‘protiv SDA’. Zato jer je i Mehmedović kao i Nađa postao ‘popularan’ zbog vehabija i zbog nesuđenog zakonitog muža Nađe Dizdarević. On je naime, kao ‘službeno lice opštine Tešanj’ izdao dokaz i prisustvovao vjenčanju Nađinog nevjenčanog muža Haj Boudella sa Planjo Eminom, 14. aprila 1994. godine. Da, matičar (Semira Ćehajić) je dala vjenčani list ali je i Mehmedović to ozakonio u svojstvu služenog lica iako je tada bio na funkciji Centra Službi bezbjednosti.

Nekoliko istraga i prijava protiv ovog SDA aparatčika je nakon osam godina ‘istraživanja’ za zloupotrebe dijeljenjem oružja ili izdavanja pasoša Arapima mudžahedinima u ArBiH odbačeno ili su obustavljene, pa sad Mehmedović vodi grčevitu borbu da od države BiH naplati svoje ‘duševne bolove i patnje’, što će mu se siguran sam i platiti, država brine o duševnim patnjama svojih ‘patriota’. Iako je na sve ‘objede’ i ‘napade’ odgovarao negiranjem na svaku povezanost sa mudžahedinima i vehabijama posebno Arapima, njegova duševna bol ima kod bh vlasti svoju cijenu. Posebno će se to cijeniti jer nije čest slučaj da načelnik službe bezbjednosti lično ovjerava vjenčanja mudžahedina i vehabija, po čemu je Šemsudin važan izuzetak.

A to da li ima ili je bilo mudžahedina ili vehabija u BiH, ‘ma dajte molim vas’, što bi rekao gazija Željko Komšić, to su ‘obične gluposti’. Nikad. Čak i kad bi tužilaštvu doveo živog i pravcatog vehabiju ili mudžahedina, to opet ne bi bio validan dokaz, sve bi stalo u budalaštinama ‘dušmana države BiH’. Haj Boudella, na žalost, nije jedini koji se okitio mladom Bošnjakinjom i pasošem BiH. Zato je uspon u politici Mehmedovića poučan primjer.

Kao što je poučan i primjer Zlatka Lagumdžije kojem ovih dana džeparoši Sarajeva drmnuše novčanik i karticu sa koje su učas potrošili ovom siromahu tričavih 10.000 KMa. I on je svoj patriotizam dokazao tajnim odlaskom na umru u svojstvu ministra vanjskih poslova.

photo : vjenčani list Haj Boudelle i Emine Planjo, desno Nađa Dizdarević na umri januara 2023 te Šemsudin Mehmedović, bh parlamentarca, arhiv