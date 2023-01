‘Hižaslav’ Cerić Mustafa u Kini radi isto što je uradio u Čečeniji, ili bilo gdje što radi ova štetočina ispod ahmedije, i sve dok ga Reis Kavazović plaća kao svog savjetnika džaba se ‘ograđuje’ od njega, isti su.

U Islamskoj Zajednici BiH važe ista pravila kao u politici. Jeste, malo su ‘žešći političari’ od onih državnih jer pored naroda imaju uz sebe i ‘Onog Gore’ (kako je to uz nedavne izbore u BiH pojasnio Bakir Izetbegović), uglavnom su uz vlast srcem i dušom, srasli su kao kosti poslije operacije. Imaju i slična pravila političarenja.

Jedno od mnogih se zove ‘ograđivanje’. Ono, kad političar u svojstvu predsjednika kakve komisije, partije ili kao zastupnik – bubne koju ‘masnu’, onako kako (ne)treba, uradi nešto ili glasa uz dogovor partije ili objavi nešto na internetu a onda se od njega ‘ogradi’ partija ili organ kojeg predstavlja.. ‘On je to učinio u svoje lično ime i ne kao naš predstavnik‘. ‘Iznio je svoje lično mišljenje i opredjeljenje i na to ima pravo, ali mi ne stojimo iza takvih stavova’.

Po tom fenomenalnom izmišljenom pravilu po kojem su vlastodršci u vlasti i u vjeri dvostruke ličnosti, nema konsekvenci ni odgovornosti za izrečeno. Ni zakonske ni moralne. Pa mogu biti i dobri i loši. I zli i fini. I kurve i poštenjačine. Avelj i Kain, Džekil i Hajd, Jin and Yang …

Da pojednostavimo : kad se to desi, bez obzira da li je učinjeno uz dogovor ili podržavanje ili nije (najčešće jeste, zbog ostvarenja određenih ciljeva), ogradiš se i sve je gotova stvar. ‘Ne stojim/o’ iza takve izjave, postupka ili radnje…

Stajao ili ležao, stvar je urađena. Misija dovršena. Uz medijsko izvrtanje i prevrtanje (nisam rekao tako već ovako, izvukli me iz koteksta, spinuju i lažu..) te manji protok vremena, svi sve zaborave. Ali cilj je ispunjen.

Tako vam stoji (uz manje razlike) i sa ograđivanjem Islamske Zajednice BiH od svojih službenika, hodža ili hafiza. Kad objavljena izjava odradi svoje, odrekneš se iste. Ogradiš se. Gledam i čitam ovu zadnju izjavu ’emeritusa’ hodže pa i ‘akademika’ ‘Hižaslava’ Mustafe Cerića kojom je u Kini pohvalio kinesku borbu protiv terorista muslimana Ujgura u regiji Xinjiang. Sav Svijet osuđuje ‘kampove za resocijalizaciju i torture muslimana’, ‘Hižaslav’ to pohvaljuje.

Islamska Zajednica je odmah požurila da se ‘ogradi’, kaže, mi po tom pitanju ‘imamo drugačije mišljenje’.

‘Ni Mustafa Cerić, ni predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji Mevlud Dudić nisu išli u Kinu u ime organizaciji Islamske zajednice. Koliko je nama poznato, to je organiziralo neko udruženje iz Ujedinjenih Arapskih Emirat’a – izjavio je za medije Mustafa Prljača, savjetnik reisu-l-uleme Huseina Kavazovića.

Aha. Kad je ‘Hižaslav’ Cerić taj nestaško i ‘nelegalni predstavnik IZ BiH’ oktobra predprošle godine u Čečeniji okačio cvijet Srebrenice islamskom teroristi Ramzanu Kadirovu, pa ukorio Evropa i poučio je da ‘uči od Putina i Rusije‘, šta ono biješe? Aha, ograđivanje.

‘Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini se ograđuje’ od stavova bivšeg reisu-l-ulema u BiH Mustafe Cerića koji je tokom inauguracije predsjednika Čečenije Ramzana Kadirova, 5. oktobra, pohvalio ruskog predsjednika Vladimira Putina, a kritizirao politiku Europske unije prema BiH, to je njegov lični stav. Bivši reisu-l-ulema dr. Mustafa-ef. Cerić nema mandat predstavljanja zvaničnih stavova Rijaseta Islamske zajednice“, izjavio je direktor Uprave za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Razim Čolić.

To sa ‘ograđivanjem’ je velim vam, nešto najbolje što su insani izmislili. Još dok je u Kini, ‘Hižaslav’ je čuo da je ‘prozvan’ pa je preko web sraone Bošnjaci.net reagovao iste sekunde. Kratko, kasnije će kad dođe sve naširoko pojasniti. Najkraće, on Mustafa se bori za muslimane Kine, pod prešutnim odobrenjem Zapada i Amerike a uz lovu Ujedinjenih Arapskih Emirata, dok njega lažno napadaju. Dodik razvaljuje državu (slijedi priča o Dodiku i opsadi Sarajeva koja nema blage veze sa Kinom ali ima sa Cerićem), neki umišljaju da bolje od njega znaju o muslimanima a dosežu od Baščaršije do Kozje Ćuprije …. Tralalala, već poznata tirada ovog opasnog penzića i lovca na pare i poklone, velikog kriminalca ispod ahmedije. Znači, o posjeti Kini će mo slušati još, dok ‘Hižaslav’ pofata ko mu u Rijasetu ‘radi o glavi’. Kad ga malo kasnije ‘primi u posjetu’ Kavazović.

Nego, da se vratimo na ‘ograđivanje’.

Dvije stvari se uočavaju. Prvo, nikad se od izjava ili postupaka Cerića nije ogradio niti se ograđuje lično Reis ef. Kavazović, uvijek to umjesto njega čini neko drugi. Ili jedan od savjetnika ili neko iz silnih ureda. Drugo, zašto se Kavazović umjesto ‘medijskog ograđivanja’ od izjava Cerića ne ogradi od te opasne štetočine totalno? Već ga, kad prođe medijska frtutma ‘primi u posjetu’?

Naime, slični su i česti ovima istupi bivšeg Reisa a još češća ‘ograđivanja’, međutim štete iza takvih nastupa ovog tipa ostaju. Pored toga, on je i dalje zvanični plaćeni savjetnik Reisa Kavazovića, što je više puta lično potvrdio a Kavazović to niti demantuje niti udaljava Cerića od sebe. ‘Hižaslav’ pored regularne penzije, pored otete kuće/vile od firme ‘Hidrogradnja’ svakog mjeseca prima i platu savjetnika Kavazovića, putuje po Svijetu, ‘ne vadi se iz aviona’ sa tuđim parama i plasira izjave koje njegov nalogodavac ‘negira’ i od njih se ‘ograđuje’. Providno i pogubno za Islamsku Zajednicu BiH.

Zbog toga pored hodžice ‘Hižaslava’ smatram odgovornim sadašnjeg Reisa Kavazovića u istom omjeru. Jer ga savjetuje onaj od koga se on ‘ograđuje’. Razloge njihove sprege i ljubavi znaju njih dvojica, ali sve dok je Cerić na platnom spisku Kavazovića, isti su.

Reis Kavazović se, koliko bilježe mediji, javno lično ‘ograđuje’ samo kad se negdje desi islamski terorizam, čisto da nas uputi da to ‘nema veze sa islamom’, svaki put to čine njegovi suradnici i savjetnici. Uz jedan privatni izuzetak. To je bilo septembra 2018. kad je Reisov brat Šemsudin Kavazović, hadžija i tadašnji parlamentarac ispred SBB Radončića izjavio kako je ‘najbolji Bošnjak u BiH Fahrudin Radončić’. I samo zato jer je dobio oštar ukor od brata Bakira Izetbegovića sa kojim vlada državom BiH. Tad se ‘ogradio’ čak od rođenog brata.

photo : sadašnji Reis Kavazović Husein i bivši Reis njegov savjetnik ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić, arhiv