Vrijeme je da ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Omer Osmanović počne skenirati svoju poštu zbog jedne sasvim opravdane i korisne inicijative o zakonskom regulisanju privatnih proslava familije Izetbegovića u dane državnih praznika na Kovačima. Ili da se kao nekadašnji ministar SDPa Emir Suljagić koriguje pa ‘dođe tobe’

Radi podsjećanja, februara 2012. godine tadašnji ministar u vladi SDPova uzdanica Emir Suljagić predočio je javnosti prijedlog promjene Zakona o obrazovanju kojim bi se u školama jednako vrednovale ocjene iz vjeronauke sa drugim predmetima, nakon čega je uslijedila javna hajka na njega od strane Islamske Zajednice BiH i tadašnjeg Reisa ‘Hižaslava’ Cerića, ultimativnim zahtjevom da odustane od tog ‘šejtanskog posla’. Kojim ‘komunisti hoće da ukinu vjeronauku u školama’. U protivnom, ahmedije su najavile ‘arapsko proljeće’ u Sarajevu. Kako se ministar Suljagić nije uplašio ovih prijetnji pojašnjavajući da u ‘sekularnoj državi’ vrednovanje učenika u školama mora biti jednako te kako neće odustati, poštom mu je stigla poruka koju nije smio ignorisati.

U pismu se nalazio metak kalibra 7.62 milimetra i poruka „Ostavi se Alaha dž.š. i njegove vjere. Stići će te vjernička ruka“, nakon čega je Suljagić ‘došao tobe’ tj vratio se na pravi put a njegov prijedlog nikada nije postao propis. Podnio je ostavku i djelovanje poslije toga nekadašnjeg ministra je itekako vidlivo u ‘građanskoj državi’, od Suljagića nema boljeg i većeg Bošnjaka i vjernika, sve mu je oprošteno. Posebno je nagrađen jer danas 2023. drži predavanja na tribini ‘9. januar put u genocid’ i bh raju straši skupa sa Željkom Komšićem i Bećirevićem agresijom Srba i Rusa, iako je 13.05.2015. isti događaj posmatrao na tribinama ‘genocidaša’ u Banja Luci obilježavajući kao i Bakir Izetbegović i Željko Komšić nekada ovaj neustavni praznik. Odpozdravljajući na poklič Avde Avdića Srbinu tužiocu BiH Kajganiću ‘Pomoz’ Bog tužioče (koji ne hapsi nikog uz ovgodišnji 9. Januar) sa simpatičnim ‘Bog vam pomogao, junaci’.

Uz put šalje otrovne poruke i mržnju te pozive na krvoproliće i rat sa Srbima, dok putuje svaki dan bezbjedno, sigurnost mu garantuje Policija Republike Srpske. Ležerno, nakon nekoliko pokušaja da se uhljebi u kojoj od bh stranaka, po prijedlogu IZ troši kraj svog mandata na mjestu direktora MC Potočari uz osmijeh na novi, piše knjige reciklirajući Haaške presude i arhive pa to printa u sline knjige i objavljuje ih kao ‘nove dokaze genocida’ i vazi sa Reisom Kavazovićem o produžetku mandata. A lova kaplje, broj zaposlenih u sadašnjem carstvu ovog konvertita raste, državni organi se utrkuju ko će mu dati više ‘za našu svetu stvar’. Nikada nije utvrđeno niti se utvrđivalo ko je ‘tajanstveni pošiljalac’ miroljubive poruke islama i još miroljubivijeg islamskog radikalnog metka koji u multietničkoj i zajedničkoj državi rješava sve probleme. Kao i neplaćena vožnja u gepeku.

Istu sudbinu Suljagića bi komotno mogao doživjeti i ministar za boračka pitanja Kantona Sarajeva Omer Osmanović, vrijeme mu je da ugradi skener za detekciju pošte, stari lisac ‘Hižaslav’ još može olizati ‘anonimnu’ kovertu. Na to upućuje larma ‘patriota’ iz novinarskog udruženja ‘Nino Ćatić’ kao i brojni bošnjački mediji koje je njegovu izjavu u vezi posjeta Kovačima uz državne praznike ocijenilo skandaloznom’ i griješnom, samo je pitanje dana kada će ministar Osmanović dobiti pošiljku pa se izvinuti i pojasniti ‘da nije tako mislio’.

Odavno bolja i potrebnija ideja nije stigla u javnost ali kako SDA i IZ gube vlast, i kako to nije njihova umotvorina, treba je sasjeći u korjenu, uz isto obrazloženje : napad na žrtve od strane izdajnika države ‘osmorke’.

Uvidjevši konačno kako SDA pored svih zloupotreba vlasti isto čini i sa ‘šehidskim grobljem’ na Kovačima tako što u povodu svakog privatnog praznika familije Izetbegovića proslave obavlja kao državni čin i uz državni protokol učeći dove Ocu Nacije Aliji Izetbegoviću, prijedlog ministra je bio da se u Sarajevu izgradi spomenik poginulim borcima i žrtvama Prvog Korpusa ArBiH gdje bi se mogle obavljati i počasne posjete uz državne praznike, ideja ministra je u startu proglašena ‘diverzijom na šehide’.

“Centralno spomen-obilježje u suštini nama treba kada dolaze sve delegacije, i svi kada hoćemo prilikom svih značajnih datuma da tu polažemo cvijeće, da ne uznemiravamo ljude na Kovačima koji leže gore. Imamo Dan šehida, kada se obilaze ti ljudi koji trebaju da se obiđu, a mi koristimo sada svaku priliku i idemo gore i polažemo cvijeće”, izjavio je pravilno ministar i odmah mu na čelo ucrtana meta. Tako to rade ‘patriote vjernici’ miroljubivo i znalački. Iako ništa u ovoj izjavi nije ni negativno ni nauštrb ‘šehida’, čeka ga ‘osviještenje’ ili nagradna igra sa metkom i porukom.

Ako mislite da IZ i braća u SDA ne znaju da se učeći dove Aliji uče dove i najvećim ratnim zločincima i kriminalcima tipa Mušana Topalovića Cace ili izvjesnog Torlakovića koji je ubijen u revolveraškom obračunu a počiva na Kovačima kao ‘šehid’ odmah do Alije, grdno se varate. Izgradnjom mauzoleja Ocu izgradio se ujedno i vjerski kult familije Izetbegović i novo svetište, tu treba da državi odaju počast ne samo familija i ahbabi već i domaći tako i strani zvaničnici, za sada su tu samo barabe SDA u društvu Željka Komšića i uniformisane lole iz ‘Zelenih beretki’, u svakom važnijem familijarnom prazniku, od rođenja pa do samrti, a sve to treba i već jeste postalo kičasto državno svetište koje ‘Osmorka u dogovoru sa Dodikom i Čovićem’ hoće da ograniči ili sasvim ukine.

Kad već ovaj vjerski mauzolej budalaštine nisu uništile bombe ‘nepoznatog počinioca’ augusta 2006. u predizbornom štimungu kada je trebalo optužiti ‘neprijatelje’ da nam miniraju državu tj SDA, od kada je ‘istraga’ o ovom događaju ‘u toku’ a ‘nestali video snimci’, neće sigurno ni ideja jednog ministra da se ova ‘svetinja’ uozbilji. U startu je naglašeno da ministar hoće da ‘zabrani posjete šehidima’ a još je iz ‘osmorke’, tako da se unaprijed može naslutiti sretni završetak jedne dobre ideje.

U to ne treba sumnjati, diverzanti i domoljubi IZ i stranke SDA duboke paralelne države su daleko spremniji od ‘subverzije’ ministra ‘izdajnika’, borca ArBiH.

photo : nekadašnji zamjenik ministra BiH Emir Suljagić na proslavi 9. Januara u Banja Luci 2015, u okviru : ministar za boračka pitanja Kantona Sarajeva Omer Osmanović, arhiv