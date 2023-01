Partizani su po retuširanoj istoriji naših prostora zločinci, ateisti, fašisti, po najnovijim otkrićima bili su i homoseksualci. Kao da je to nešto loše u odnosu na ove ‘pederčine’ u vlasti i vjeri koje nam popiše i mozak i dušu a uništiše države

Moralna ( ne)čistoća vjere i vlasti

‘Moralnu čistoću’ vjere i vlasti (to je uvijek skupa iz razumljivih razloga, kao dva oka u glavi) vjerske zajednice na prostorima nekadašnje zajedničke države Yugoslavije, kleropolitička mafija trenira i testira na pripadnicima LGBT populacije, strašeći narod kao sa najvećom pošasti ili krucijalnim problemima našeg društva.

Vidjeli smo i gledali da se svaka ‘parada’ ovih osoba sa pozivom na demokratiju, ‘našu vjeru’ i ‘naše tradicije’ na sve načine pokušava spriječiti, ide se međutim i dalje pa se šovinističkim i kabadahijskim metodama pristalice te i takve populacije proglašavaju ‘psihičkim bolesnicima’, proganjaju ih i protjeruju kao životinje, ugrožava im se postojanje i život. Njihove ‘parade’ potvrde javnog postojanja održavaju se samo i uz pomoć međunarodnih pritisaka i predstavnika, u protvinom ne bi ih ni vidjeli niti bi za njih čuli.

Na nedavno održanoj paradi prošle godine vidjeli smo kako to odrađuje ‘moralna policija’ SDA stranke sa njenim ‘komandirom’ imbecilnim ‘juncem-čistuncem’ Harisom Zahiragićem uz pomoć mitingaša iz redova vehabija i selefija, slične scene sa kontramitinzima smo odgledavali i u Beogradu ili Zagrebu, nešto tiše ‘čišćenje’ se odvijalo u Podgorici.

Ipak, najagresivniji su bili ovi čistunci u Sarajevu potpomognuti zakulisnim izjavama vlastodržaca, kada su poslije parade obavili čišćenje vodom ‘naših isprljanih ulica’, komunalci su po nalogu vlasti upalili šmrkove, posebno oko ili u blizini džamija.

Kako sačuvati naše pedofile i homoseksulace

Ima sijaset primjera javno obznanjenih kako katolički i pravoslavni činovnici ‘Božje sluge’ obožavaju mlade dečkiće i kako se zadovoljavaju uz pomoć krsta i tajno zloupotrebljavaju našu djecu ali niko neće i nesmije te pojave niti procesuirati niti ih publikovati, urade to tek kad su pokvarenjaci pred smrću ili kad protekne dvadeset i kusur godina, kada nema više smisla ni pričati o tome niti koga osuditi. Tu se najviše odražava sprega vlasti i religije, zaboravi se ono što se nama servira svaki dan : Bog sve vidi i sve zna.

Za divno čudo Bog ponekad zažmuri na jedno oko pa smo tako samozadovoljni i našim moralom i našim licemjerjem. Na destine je, također, slučajeva pedofilije u redovima bijelih ahmedija koje Rijaset zataškava i o njima ne zbori, ‘čistoća’ se ne smije nikako uprljati, ima o tome i javno napisanih knjiga kao što je odličan roman ‘Dezerter’ (Sead Seferagić, 2009) čije su reklamne panoe i prezentacije rušili ‘islamski nosači čistoće’ na svakom mjestu, samo da se ne čuje i ne sazna, dok primjera kako hodže ‘ožene’ maloljetnice iz mejtefa nikada ne ugledaju svjetlo dana a ima ih na pretek. ‘Naša tradicija’.

Partizani su zločinci, fašisti i ‘pederi’

Zajednička konstanta tog perverznog spleta vjere i države je u negiranju svih antifašističkih zasluga partizana, Josipa Broza i ‘onog mračnog sistema’ komunizma, koji su za ove jadne i kriminogenen državice privatnih profitera i kriminalaca krivi za sve, evo najzad oni su čak ‘izmislili’ i ovaj ‘nemoral i prljavštinu’, ovu ‘bolest’ zvanu LGBT populacija. Nakon što su antifašiste i ateiste (njima je to isto) proglasili fašistima i zločincima, od sada pa nadalje i ubuduće, proglasili su ih i ‘pederima’.

Najnoviji film u Hrvatskoj koji se snima ovih dana lansira upravo takvu tezu, u filmu da li slučajno ili zbog kvaliteta i glume važnu ulogu ima naš poznati SDA ‘moralista’ Emir Hadžihafizbegović, poznatiji kao ‘lord’, kojem je islam na prvom mjestu kako sam tvrdi, ali samo uz bocu dobrog viskija i gologuzi ples u veselom pijanom stanju.

Film je po prvobitnom scenariu iz 2017. tretirao homoseksualizam u redovim boraca Domovinskog rata, ali kad je došlo do snimanja, ‘radnju filma su smjestili u Drugi Svjetski rat’, tako da će mo umjesto priče o dvojici ‘gay branitelja moderne Hrvatske’ gledati neke druge prostore i junake.

Iz jednostavnih razloga ; naši branitelji ne mogu nikako biti ‘pederi’. Nema teorije, to mogu biti samo partizani, jer se pouzdano zna da su zločinci i fašisti, što onda ne bi bili i homoseksualci.

Da se popravi ‘atmosfera’, tako je navodno trebao glasiti naziv ovog filma, promijenjen je naziv i film će se zvati ‘Stranac u noći’. Jer, LGBT je svakako ‘strano’ nama i našim prostorima.

Mračna kinematografija posrnulog direktora OSAe ‘Osmice’

Jedan drugi film sa sličnom tematikom, prema pisanju rijetkih bh medija pojavio se u pravo u ovoj grčevitoj i kurčevitoj borbi za opstanak SDA mafije u vlasti, ali ne iz filmske produkcije bh kinematografije već iz poznate radnje bh obavještajne radionice, privatne firme familije Izetbegovića – OSAe i odviše čemernog i jadnog direktora ‘Osmice’ Osmana Mehmedagića, direktora sa tri lažne diplome.

Film je tajno snimljen u dubokoj fabrici zla bezbjednosnih krugova, premijeru doživljava ovih dana. Navodno je na njemu ‘uhvaćen’ Edin Forto predsjednik ‘Naše stranke’ i kandidat za federalnog ministra u novoj raspodjeli vlasti, i na njemu se vidi kako Forto ‘orgija’ sa maloljetnicima u jednom klubu na Jahorini. I to ne sam, tu su još i ‘peder’ Srđan Mandić iz iste stranke, inače načelnik Opštine Centar Sarajevo i gle ‘iznenađenja’, sa njima je u društvu Eric Larson, Amerikanac koji je sa američkim parama pokrenuo i osnovao Ured za borbu protiv korupcije u Sarajevu gdje je bio savjetnik, o kojem smo nedavno pisali i koji je nestao iz BiH i raspoređen na druge zadatke septembra 2022. godine. Razlozi njegovog odlaska nisu dati javnosti spekulisalo se iz istih krugova da je ‘kompromitovan’, iz američke ambasade su tvrdili da odlazi na nove dužnosti u američkoj administraciji.

Sarajevska vrhuška vlasti uz moralce iz IZ BiH su oduvijek ‘Našu stranku’ nazivali ‘pederskom’ i ‘četničkom’, čak je njihov bivši predsjednik Peđa Kojović na jednoj ‘paradi ponosa’ u Sarajevu premlaćen od strane vehabija u nekom sokaku jer je došao i podržao tu paradu, tako da ‘Osmica’ ovim materijalom nije otkrio ništa novo o vodstvu te partije, jer i Srđan Mandić je ’em četnik ’em peder što mu dođe na isto, vrela voda je ovdje da su i Amerikanci ‘pederi’, jer podržavaju ‘osmorku’ i novu vlast bez omrznute i ‘čiste’ SDA mafije. Zbog čega smo u pravom medijskom ratu ovog bošnjakovanja i spašavanja Bakira Izetbegovića pored već svih do sada ‘neprijatelja’ u čitavom Svijetu zaratovali i sa Amerikom. U tom ‘bombardovanju Amerike’ u medijima pored poznatih botova i web profila zorno učestvuje i ‘naš gazija’, bošnjački član bh Predsjedništva, najveća politička štetočina u BiH Željko Komšić.

Navodno, ‘Osmica’ je film pokazao sadašnjem ambasadoru u BiH (Michael Murphy) da bi ga informisao ali se čini više radi toga da ga ucijeni kako bi ‘Osmica’ opstao u fotelji i kako bi se smanjio pritisak na ‘patriotsku bošnjačku vlast’.

Pouzdano se zna da je ‘Osmica’ dugo bio miljenik predstavnika Amerike koja ga je, iskreno, tu i instalirala (složila se sa prijedlogom), čak je bio u Americi na ‘doškolavanju’ i na nekim kursevima, pa će baš biti zanimljivo čuti kao će se prema ovome odrediti američka administarcija.

Naime, stolica ‘Osmice’ je bila čvrsta dok su se poklapali interesi BiH i Amerike, to neškolovani direktor ne zna ili se u panici ponaša onako ‘balkanski’. Odavno su i SDA i ‘Osmica’ prešli ‘crvenu liniju’ američkog strpljenja i tolerancije i sve ukazuje na to da je ‘Osmici’ isteklo vrijeme. Tu ovakvi filmići uopšte ‘ne piju vode’ i neće ustrašiti Ameriku. Amerika pokazuje i dostojanstvo i demokratiju kad su u pitanju LGBT lica i njihova prava. Uostalom, zašto, kad je već tako pametan, ‘Osmica’ ne skonta da je prethodnik sadašnjeg ambasadora (Eric Nelson) bio u Sarajevu sa svojim partnerom čitav mandat. Ili još bolje, da li je ‘Osmica’ svjestan da je i Osama Bin Laden u neku ruku bio proizvod službi Amerike pa je, kad je prešao ‘liniju’, završio kao terorista na dnu Oceana.

* Dakle, ovo strašenje javnosti sa ‘pederlukom’ i sa ‘pederima’ ili sa bilo kakvim sličnim ‘materijalima’ mračne radionice obavještajne službe BiH ili sa filmovima o LGBT populaciji je nezabilježeno ali očekivano dostignuće sadašnjeg društva na prostorima Regiona. Sa ciljem da se one prave ‘pederčine’ iz političkog i vjerskog života ne uguše u svom kriminalu, korupciji i nepotizmu.

Dođe običnom čovjeku pravo milo kad ga takvi tako nazovu.

photo ilustracija : gore s lijeva – Eric Larson, ‘Osmica’ Mehmedagić Osman i Srđan Mandić, dolje – Emir Hadžihafizbegović, Edin Forto i sadašnji američki ambasador u BiH Michael Murphy, arhiv