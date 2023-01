SDA perverzni kurtoni u prostituisanju, odnosno konstituisanju vlasti : Semir Efendić, Zlatko Miletić i ‘hatorljivi Krajišnik’ Nermin Ogrešević su ogledalo bh političara ‘boraca za državu’

* Mene je pravo impresionirala reklama ocvale babe Lepe Brene u njenom najnovijem biznisu sa sexi mrežastim čarapama. Ono kad bogatstvom nezajažljiva, utegnuta i plastificirana nekadašnja dama folka ubaci poveliki kokos u svoj najnoviji izum pa zavrti. Gore-dolje, tamo-vamo, podigni pa spusti, teško brate, ali dobre čarape svako bi ih poželio i kupio. Nit’ kokos ispadne, nit’ čarape pucaju, navali ženski narode.

Taj senzulani marketinški uradak me uveliko podsjetio na konstituisanje, hoću reći prostituisanje bh vlasti poslije demokratski pokradenih prošlogodišnjih izbora. ‘Trojke’, ‘jedanaestorke’, ‘osmorke’, ‘šestorke’ pa čak i novoskovane ‘jednojke’ Hižaslava Mustafe hodžice i poliglote Cerića, pa malo vlakana Visokog bh predstavnika i još malo više začina bezbjednjaka Avde Avdića sa ljutom domaćom paprikom SDA/DF botova, čemu se dodalo nekoliko domaćih papaka, sve se to ubaci u mrežaste čarape pa zavrći, podiži i nadiži, sve dok ne ispadnu pokvareni kokosi ili dok se svi ne izlome u ovim mehaničkim obrtajima. Nakon čega možemo sa neskrivenim žarom uzviknuti : imamo čarape godine, dobili smo vlast. Ili obratno : produkt nije za upotrebu, ‘haj’mo isponove’.

Međutim, u ovom političkom sexu čak su i vlaknasta pokrivala dugih nogu Lepe Brene učinkovitije od ovog bh izuma izbora i imenovanja, dajem im prednost. Izdržala su duže od ovog bh projekta za sklapanje bh vlasti.

I to samo zbog kardinalne greške : umjesto čarapa upotrijebljeni su kurtoni – islužene popucale gumice za bezbjedni politički sex. Koji nisu izdržali pod teretom željenih i obećanih fotelja, ministarskih stolica, diplomatskih benefita, Boga mi, Tite mi, i zbog prebrze i preoštre rotacije. Šta sam ono htio reći?

Ah, da, ovako nekako.

* Bosanski izum vlasti spravljanja većine od stotinu i kusur političkih partija unaprijed je pod paskom gubitka, čak i pored dodatnog biranja uz pomoć bubnja i lutrije. Tu ni kockarska sreća ne pomaže. Vlastodržačka bara prepuna bahatih i nezajažljivih korumpiranih parlamentarnih krokodila je premala i pretijesna, dok je lista njihovih želja i dubina novčanika beskrajna.

Svaki, ama baš svaki bh političar je ništa drugo nego samo to : moćnik željan bogatstva, moći i slave i uvijek mu je na prvom mjestu profit i lova, onda tek dolazi partija pa država na zadnjem mjestu. Kod Bakira – prvo mjesto zauzima partija, kod njegovog ‘lorda’ i glumca Hadžihafizbegovića vjera uz bocu rakije je prva.

Kada je Bakir Izetbegović onomad poslije poraza na prošlim izborima uspostavu vlasti bez SDA i bez njega nazvao ‘perverzijom’ pa ležerno izjavio da ‘neće to tako lako ići bez njega’ pobjednička koalicija ‘osmorke’, ‘trojke’ ili bilo koja druga matematička operacija je olako shvatila gubitnika. I snagu njegove perverzije u borbi za opstanak. Još manje je obratila pažnju na njegove porive i metode te bitke.

Zato nam se dešavaju ove degutantne scene sa ‘rukama’, sa ‘nezavisnim kandidatima’, jednačinama, papcima i papkarima, sa prijetnjama ‘boraca’ i pozivima na barikade, sa onim ‘imamo vlast, to je gotova stvar’, do ovoga zadnjeg. U kojima imamo sve što je potrebno za vladanjem a još nema vlasti. Imamo prodane političke duše, imamo ono što nemamo. I pitamo se, ko ji je to slijedeći ‘kokos’ koji će ispasti iz ‘čarape’? Možda Edin Forto čak, ako se omakne ministarska stolica i to je moguće?

* Poslednji medijski nastup perverznih SDA papaka Semira Efendića i Nermina Ogreševića kojim su ‘ostali u osmorki’ tj. u vlasti na federalnom a izbacili se sa državnog nivoa, iznenadio je samo neznalice i političke diletante.

Semir Efendić, iako siva eminencija majke SDA, nikad se srcem nije odrekao majčine sise, iako ju je duboko ugrizao puštanjem snimka Asima Sarajlića i njegovih ‘nestašluka’ oko ‘sređivanja’ izbora načelnika Sarajeva Abdulaha Skake u suradnji sa ‘Osmicom’ ili upošljavanja uz lovu, to je uradio iz istih razloga zbog kojih sada radi ovo partnerima ‘osmorke’, kad je vidio da ostaje bez ministarske fotelje. On je zapravo desno krilo SDA kao što je oduvijek bio i njegov mentor Haris Silajdžić koji je kao što znamo svojim ‘100 % za državu’ srušio aprilski paket 2006. godine (važan američki projekt po kojem je BiH izgubila kontrolu nad Republikom Srpskom a popljuvani američki napori u centralizovanju države), Efendić je na isti način sada zabio glogov kolac i popišao svoje dogovore sa Nikšićem i Konakovićem, otvorio je prozor da SDA udahne svježeg zraka.

Dalo se to naslutiti čim je ‘i jeste i nije izišao iz SDA partije’ pa preuzeo Stranku za BiH i vratio je iz mrtvih, to se vidjelo i golim okom svakim njegovim potezom i namjerom, to jedino nije vidjela ‘trojka’, zato je ne treba puno ni žaliti. Koji ‘nijet’ glasi : uzeti glasove i onda se kao i Haris prije, stopiti sa SDA. SDA mu je olako zaboravila rušenje Sarajlića, oprostili su mu i ubistvo starca na pješačkom prelazu, umjesto u zatvor on je zaposlio kćerku ubijenog koja je morbidno izjavila da je sretna što joj je babo riknuo pod točkovima ovog đilkoša, i sve to uopšte nije bilo sumnjivo ‘osmorki’, sad neka stresaju kokosov prah iz čarapa. Davno smo još pisali da on, Efendić, turski školarac, neće kao Silajdžić dobiti letvu kojom ga je po glavi počastio Mujo Beganović u Cazinu nekad davno, ne znajući da je Haris ‘Stranku za BiH’ osnovao uz znanje Alije Izetbegovića. Umjesto letve, Semir je kao i pomenuti Beganović ulaskom u SBiH nagrađen ‘velikim brojem glasova’ i postao ‘važan’ partner ‘osmorke’, nadajući se da će dugogodišnju stolicu načelnika zamijeniti ministarskom.

Isti ili sličan scenario je i sa vječitim načelnikom Cazina Nerminom Ogreševićem, predsjednikom aSDA, ‘izvorne Alijine SDA stranke’, koji je samo ‘hidžab’ zamijenio modernijom kapicom. Promijenio naziv stranke, udružio se sa ahbabom načelnikom opštine u Sarajevu Hadžibajrićem pa postao ‘NES – narodni evropski savez’. Ogrešević, čija stranka aSDA je u Krajini poznata po aferama, po odlasku Homeiniju na mezarluk i izgradnji škola po Iranu dok u Cazinu šerpe sakupljaju po školama kišnicu, ali i po opstanku u vlasti decenijama u Cazinu i u US Kantonu. Na državnom nivou beznačajan ali fotelja ima na federalnom nivou koliko hoćeš, zato je onako merhametli pojasnio i potvrdio šta ga žulja. ‘Ne zanimaju ga fotelje’, osjeća se odbačenim i zaobiđenim od strane ‘osmorke’, i još je ‘uvrijeđen’ kao Šojić.

Dakle, SDA djeca od još goreg oca i matere su se vratila kući, tek će se trgovati sa ‘rukama’ u Parlamentu gdje imaju nekoliko predstavnika, posebno u Kantonima, taman toliko da ‘spase državu’ i stolice, SDA će im se znati odužiti.

Međutim, pravo iznenađenje je više od ‘hatorljivog’ Ogreševića vehabijske provijencije (odakle mu samo ovaj izraz, njemu magistru ekonomskih nauka) je prvi bh policajac Zatko Miletić. Oštro pero i oštri jezik iz poslaničkih klupa, lovac na kriminal i korupciju, borac za državu i osvjedočeni patriota.

E, on je posebna priča i dokaz da sa ulaskom u političku partiju prodaješ dušu đavolu. Tako je i završila duša Miletića, iz nove novcijate ‘Stranke za Nove Generacije’.

Degutantna su, i što bi rekao ‘šokantni’ Senad Hadžifejzović šokantna njegova na tv prepričavanja o telefonskim pozivima stranih ambasadora ‘osmorki’, o sms porukama na telefonu sa stranim ambasadorima, o pozivima SDA njemu na večeru koju je on ‘hrabro odbio’, o njegovim ultimatima dojučerašnjim partnerima ‘osmorke’ ili ‘trojke’, sve je to skupa ličilo na pražnjenje upotrijebljenog kondoma SDA poslije dobre partije.

Posebno je ilustrativna hvala oko njegovih ‘ispravki’ Sporazuma sa Dodikom koji bi prošao po želji Dodika jer tako hoće ‘trojka’ da njega nije bilo, o tome kako je njegova stranka zaobiđena i kako je ‘trojka’ sve radila ‘na brzinu’ i da ‘udovolji Dodiku’, veliko je pitanje ko će mu išta u buduće povjerovati kad prenosi priče sa sastanaka i otračava diplomate ili svoje partnere stranke. Tim prije, jer je njegov pajdo prof. Damir Marjanović učestvovao na sastancima sa Dodikom i o tome davao drugačije izjave na tv, ‘kokos je ispao iz čarape’. Pitanje je otkud on uopšte tu, stranka koju zagovara je osnovana prošle godine i ima par svojih predstavnika u vlasti, međutim, Policajac može odahnuti. SDA ga slavi kao junaka jer je ponovio sve njene ciljeve i planove, prava nagrada tek slijedi. Još brže je uslijedio zakonski i demokratski zahtjev SDA : proglasiti Nikšića i Konakovića ‘personama non grata’. Izbaciti ih ne iz vlasti već iz države. Kao i američkog ambasadora u BiH ili Visokog bh predstavnika, svakog ko ne misli kao SDA, da nam država postane ‘čista’.

P.S. U ovom kolopletu papkarenja i bitke za vlast i fotelje mantra SDA/DF braće kako treba iz vlasti izbaciti Hrvate i Srbe postaje naučno najinteresantnija. Samo iz jednog razloga : to je nemoguća i opasna misija po Daytonskom ustroju države BiH bez opasnih posljedica. Što upućuje na zaključak da je onda jedina opcija u mirnom razdruživanju i stvaranju bošnjačke islamske države, jedinom cilju SDA duboke države. Čini se da je SDA konačno ‘dočekala svojih pet minuta’ i nedosanjani san. Drugačije se ne mogu pojasniti ove dubioze. Poslije sataniziranja EU i njenih predstavnika u BiH, OHRa i Visokog bh predstavnika, Rusije, Njemačke, susjeda u Regionu pa na kraju Amerike i otvorenih napada na ovu državu koja BiH još jedino ona i to samo ona drži u životu a uz to opasno približavanje ‘muslimanskom svetu’, to jedino znači da drugog puta osim ‘srednjeg puta islama’ nema. Posebno su uspješne bezobrazne a odavno odomaćene SDA poskočice kako se ‘ide Dodiku i Čoviću na noge’, kao da istorija ne pamti slike sastanaka, dogovora i odlazaka od Alijinih do Bakirovih dana ne na noge već između nogu i jednom i drugom, kako ‘nećemo dati Dodku ili Čoviću ovo ili ono’, kao da je SDA jedina vlasnik države pa udjeljuje koliko i kome hoće.

P.S. 2 U dokazivanju da je propast države BiH bez SDA i DF jarana neminovna stvar, ima svog udjela i ‘trojka’ ili ‘osmorka’. ‘Ispali’ su u očima partnera i vlasti kao hrpa nesposobnih i samodopadljivih budala. Ne zbog sklapanja vlasti sa Dodikom ili Čovićem jer takvu vlast imamo već skoro tri decenije samo što je to dozvoljeno i što je to ‘Božja volja’ Bakiru a izdaja njima, ili zbog toga što su oni veći izdajnici države od SDA ili Željka Komšića (niko osim ovog dvojca i ove pošasti ne može dostiću tu razinu izdaje i političke prostitucije) već u njihovim ‘programima’ i ‘sporazumima’ u koje su ušli diletantski pa čak i nepotrebno kada su u pitanju dogovori sa partnerima u vlasti u želji da pored Kantona Sarajevo preuzmu vlast u čitavoj državi. To su mogli i bez Kukića i bez Efendića ili Ogreševića pa i Miletića. Posebno su kobne i samorušilačke postale njihove svakodnevne tvrdnje kako ‘njih ne zanimaju’ fotelje, kako će u vlast uvesti ‘mlade i educirane kadrove’, jer su prve liste kandidata za stolice i resore pokazale da su i oni u duši – političari.

photo : Semir Efendić ‘Stranka za BiH’, Nermin Ogrešević ‘NES’ i Zlatko Miletić ‘Za Nove Generacije’, arhiv