Ako bi ikom u BiH trebalo dati djelić vlasti u bilo kakvoj državnoj fotelji prije nego izludi čameći, onda je to Reuf Bajrović, lik kojeg su svi osim interneta i pametnog telefona načisto odbacili. Ovo je tužna i žalosna priča dječaka Bajrovića.

Nema toga u BiH a Boga mi i šire u Regionu ko nije čuo, pročitao ili upamtio otužnu priču neshvaćenog i nesuđenog patriotlije, vlastohlepca, talentovanog internet džihadlije i samoproglašenog bota SDA/DF principijelne koalicije, iz nekakve udruge zvane ‘Alijansa za fotelju’, u originalu ‘US-Europe Alliance’, sa kojom u društvu karakternog brata po sudbini Emira Suljagića i žene Ivane Cvetković određuje sudbinu države BiH i uređuje odnose u Evropi i Americi.

Nema toga šta to dijete BiH nije preživjelo, ali nam svaki dan dokazuje da nadnaravne osobine u razvoju čovjeka nemaju granice, njima ni ‘Sky’ ne može ništa.

Znamo da je u želji za uspjehom čim je ‘malo odrastao’ zgladio u Ameriku i to preko omrznutog Beograda gdje je prvi put čuo za ‘srpsku majku’ Cecu, da bi se nakon školovanja u dijasporu po uzoru na mnoge vratio svojoj zemlji da joj pomogne. Kao što su se mnogi tako vratili pa ispomagalu državu do besvijesti.

Još dok je u gradu Louiswille u državi Kentucky pikao fudbalice u javnom parku njega je zapravo zanimala samo politika i ništa više, u državnoj sisi je vidio i osjećao majčinu sisu i gajio nadu da se čim prije vrati i pokaže šta je to patriotizam pa je po uzoru na kolegu sa istog igrališta u Americi Muhameda Fazlagića Fazle koji se skrasio uz Željka Komšića, mlađani Reuf zaigrao na istu kartu. Njegovu tužnu političku priču znamo napamet kao ‘hadis’ iz Kur’ana, znamo kako je osjećaj topline tražio i našao i kod Komšića i u SDP, probao je i sa ‘Građanskim Savezom’ ne bi li se dočepao kakve fotelje ali avaj, ništa od toga ne bi, svi ga pročitali pa šutnuli, Reuf se onda u liječenju svojih frustracija iz mladosti okrenuo pametnom telefonu i internetu. Ubjeđujući sve nas da niko osim njega bolje ne poznaje Ameriku i njenu, po BiH štetnu politiku. Pa radi ‘punom parom’, piskara i ‘tweeta’, sve u nadi ne bi li ga na kraju svih krajeva zapazili ovi iz SDA ili bar neko iz Islamske zajednice. Dopisuje se sa Suljagićem i sa Avdom Avdićem, najavljuje rat u BiH već godinama, osjeća da su Rusi previše blizu, Njemci posrnuli i brane ustaše, Amerikanci odustali i od njega i od države a EU uzurpirala sve ustaše i UZPovce u BiH, niko ne voli muslimane a samim tim i Bošnjake, sve ga je manje i na tv (osim na islamskoj tv ‘Hayat’ ili u ‘Preporodu’), na kraju svih krajeva dao se i na odbranu ISILovaca i sramnoj ulozi Amerike u odnosu prema muslimanima i ovim svjetskim koljačima sa frontova Syrije i Iraqa, ma čak mu na ovakvoj dovitljivosti zavide i onaj učešljani vehabija Nihad Aličković ili njegov ahbab terorista Mulahusić Džasmin iz Luxemburga, i njima se jada i sa njima se dopisuje.

Iako su ga sve relevantnije političke partije u BiH naprasno otkačile on i dalje radi za njih nadajući se kakvoj stolici ambasadora ili ministra, pa svakodnevno ‘tweeta’ i šokira ‘Bihexo’ magazin zvani ‘Slobodna Bosna’, prozivajući i dozivajući islamofobiju, braneći muslimane od napada koji samo što nije. Ili već jeste.

Dječak Bajrović ima posebnu urođenu sposobnost koja je do sad nezabilježena u medicinskim naučnim krugovima : on se naime iz svog ratnog djetinjstva sjeća svega. Skoro svega. Dok su djeca u ratnom Sarajevu ginula i igrala se ginući od snajpera sa brda ili po gradu, dječak Bajrović je umjesto igrački bistrio politiku. Čitao Dayton i transcripte američkog Kongresa ili Senata. Dok su se njegovi vršnjaci fatali puške i ginuli po obroncima Sarajeva, dječarak Reuf je naprosto upijao sjednice skupštine, Predsjedništva i analize UNPROFORa pa zaplovio prema dijaspori. On je već tada znao šta će biti kad zdimi u Ameriku i čime će se baviti kad se otuda vrati prepun pameti.

Čudo neviđeno. U zadnjem ‘tweet uratku’ od jučer kaže doslovce ovako.

“Sjećam se kao da je bilo jutros kako je Fikret Abdić početkom aprila 92. utvrdio da u Bijeljini nema opasnosti od Arkana i co. Danas njegovi nasljednici umiruju javnost zbog vojne vježbe pored Sarajeva”.

Zar to nije čudesno i zar to nije fenomen, narode!

Bosna će konačno biti napadnuta 09. januara a Bošnjaci ‘ni mukajet’, ne pamte kao Reuf. Ćutali su i kad je nagovijestio upad Rusije i agresiju na BiH, vazda ćute a rat se uveliko razmahao Bosnom.

Dječak Bajrović je rođen 13. jula 1977. i već sa 15 godinica zorno je pratio šta govori Fikret Abdić a šta kaže Alija Izetbegović. Dobro, kad je upitanju Alija, tu ima malo dječje amnezije, prespavao je toga dosta, generalno sve što treba je zapamtio.

Takvu slonovsku memoriju nema svako. Zato je grijeh Božji da se ovom neshvaćenom djetetu konačno ne izađe u susret.

Dajte mu išta, bilo šta uz državu i državne jasle. U protivnom poludiće od neshvaćenosti.

photo ilustracija : Reuf Bajrović i njegov pametni telefon, arhiv