Puna na je Bosna ‘uzvišenih’ : Željko Komšić i Denis Bećirević postaju NJ.E. na zakazanom skupu ‘9. januar – put u genocid’, istu titulu je ‘zaradio’ i Bakir Izetbegović uz genocid, u Vijećnici 17.02.2017, kada je patriotski izdao reviziju protiv Srbije i žrtve genocida a slagao bh javnost

Bosna je bila i biće kraljevina. To nam je u krvi, u zastavi, u genima. To nam je ‘farz’ iliti obaveza.

Nema veze čiji su kraljevi, kad mi kažemo postaju naši, nije bitno čiji simboli su na zastavi, važno je da su kraljevski. I puna je ‘ekselencija’. Njihovih, naravno.

Poznato je da još uvijek titulišemo nesuđenog ‘kralja’ Aliju Izetbegovića predsjednikom BiH iako je bio i ostao upamćen kao prvi predsjedavajući bh Predsjedništva (BiH nema niti je imala institut predsjednika niti ga još ima, već umjesto jednoga ima ravno tri), to je zato jer volimo ono što nemamo i zbog toga jer nam se hoće.

Volimo i doktorske, profesorske, emerituske ili akademske titule, nema nigdje na Svijetu više takvih kao kod nas u zemlji nepismenih, a znamo i kako se takva zvanja dobivaju : puna nam zemlja ‘akademija’, ‘unverziteta’ ili ‘koledža’, svaka čuka u BiH ima svoje fabrike titula. Mogu se naručiti i kupiti i vani po stranim ‘prestižnim institucijama’, plati – pa titulom klati. Nema ništa ljepše kad dojučerašnje soske lole i barabe, ‘uglađena mafija u vlasti’ i vjeri uskoče iz opanaka u lakovane cipele i odijela renomiranih svjetskih modnih kuća pa kad ih dočekaju mediji oslovljavajući ih ‘predsjednicima’, ‘ekselencijama’ ili ambasadorima, kud ćeš veće radosti. Kao kad nam obavezno Senad Hadžifejzović kad pozove Željka Komšića na trač partiju obavezno kaže ‘dobro veče predsjedniče’ a dočeka ga blagoteleći zahvalni osmijeh zlatnog, prezlaćenog ljiljana, bez ispravke. Koja bi to budala od predsjednika uzvratila da nije ono što voli biti.

Ižvakani i do pete kriminogeni stranački fićfirići koji su trošeći stranački mandat kod kuće krali, pljačkali i varali, postanu istim šablonom u čas ambasadori, bh predstavnici u stranim državama i postanu ‘NJ.E., dakle i naša i njihova ekselencija. Kao notorni i imbecilni Marko Đurić iz Srbije ili recimo Abdulah Skaka i Senaid Memić sa Ilidže, iz Sarajeva. Primjera ima na pretek, ovi padoše na pamet onako, bez reda i plana.

Evo, doživjeli smo da nam i Željko Komšić a sa njim i Denis Bećirević postanu ekeselencije ‘per excellense’ u sopstvenoj državi, kod kuće. Kad ih već nema vani nigdje.

Zakazan je skup u Sarajevu kao kontra-stvar Srbima sa Pala u povodu proslave 09. Januara Dana Republike Srpske u Narodnom pozorištu pod imenom ‘9. januar – put u genocid’, pod ‘pokroviteljstvom članova bh Predsjedništva’ Željka Komšića i Denisa Bećirevića’ i odmah obojica postadoše ‘ekselencije’. NJ.E. Njihove (čije) a naše valjda?

Platili pa dobili titulu, jer mi to, rekosmo, volimo. Nažalost, uz genocid to sa plaćanjem i profitom je neograničeno, vidi za početak pod ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa, Bakir Izetbegović, Munira Subašić, Suljagić Emir ili Hodžić Fikret …

Na ovom skupu ‘ekselencija’ fali će jedino još Bakir Izetbegović, jer i on je kao što nas uči istorija ‘Njihova Ekselencija’. Podsjećamo, na odviše poznatom skupu u sarajevskoj Vijećnici 17. februara 2017. kada je Bakir ‘lažov iz Vijećnice’ kako su ga opisali bh mediji uključujući čak i ‘Avaz’ odlučio da ide sa revizijom protiv Srbije dan pred istekom desetogodišnjeg roka za apelaciju, iako je znao da ‘agent’ SDA države Sakib Softić nema legalno ovlaštenje a sakrio to od učesnika skupa pa nam revizija ‘propala’ k’o zrela lubenica što je i sam kasnije priznao, Bakir je istupao kao ‘NJ.E’.

Titulu su mu udijelile na pozivnici ‘majka svih majki Munira Subašić šefica SDA filijale pod imenom ‘Udruženje majke Srebrenice’ i još jedna manje poznata majka iz manje poznatog udruženja od Munirinog Fadila Memišević koja je vršila sakupljanje love i isplate za reviziju, što je zabilježeno na pozivu skupu isto kao ove titule Komšiću i Bećireviću.

Uvodničar ovom skupu u Narodnom Pozorištu je uvažena faca bh korupcije i kriminala presvijetla ekselencija Fadil Novalić, nelegalni premijer optužen skupa sa ‘djetetom Srebrenice’ malinarom Hodžić Fikretom i voditeljem tv ‘Hayat’ za jednu od najvećih pljački i prevara u istoriji BiH u aferi ‘respiratori’ tešku 10 miliona KMa, za koju će mu uskoro sudija Branko Perić izdati ‘potvrdu o poštenju’, učestvuju još neki govornici i specijalci za genocid, buduće ‘ekselencije’ i ‘Nj.E’ kao što je Emir Suljagić ili Hikmet Karačić koji je doktorirao na genocidu, medijski prati tv ‘zelenih beretki’ familije ratnih profitera Švrakić televizija ‘Hayat’ a finansijsku kontrukciju (plaćanje govornicima i učesnicima te televitiji) obol daju pored Predsjedništva još i SDA firma ‘bh Telecom’.

Po definiciji, bilo da je riječ o Našoj ili Njihovoj ekselenciji (ovdje govorimo o našoj koju titulišemo Njihovom, ali nema veze, bitno je da počinje sa ‘N”), ekselencija na latinskom (excellentia) znači ‘preuzvišenost, presvjetlost, stoga je sasvim logično da svjetlo izvire od Fadila. I da mora svijetliti i kod Komšića i Bećirovića. Tako je kod nas.

Riječ ili titula ekselencija ili visočanstvo se danas upotrebljavaju i za oslovljavanje stranih ambasadora ili veleposlanika, ministara vanjskih poslova, predsjednika država i još nekih uglednih osoba, međutim na ovom skupu koji se održava kod nas a ne u stranoj državi, nosioci titula nisu smiješni već žalosni.

Jer, da ponovimo, nijedna od svježe iskovanih ‘ekselencija’ nisu ni kod kuće ni vani ono čime su i kako predstavljeni.

photo ilustracija : lijevo – NJ.E. Bakir Izetbegović, desno – Nj.E. Željko Komšić i Denis Bećirević, arhiv