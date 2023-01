(‘ne)kultura sjećanja’ iz ‘Doline bijelih nišana’ poznatog političkog konvertita i još poznatijeg direktora svetog bh groblja doktora Emira Suljagića opšte je bošnjačko ruglo.

Ko nije upoznao a želi da ‘vidi’ izbliza direktora najpoznatijeg bh groblja u Potočarima političara konvertita Emira Suljagića, onda stvarno ni ne zna gdje živi. Njegov tweet nalog je klasično bošnjačko leglo radikalnog vjerskog i nacionalnog ekstremizma i jedan od glavnih bh izvora mržnje, svađe i bezobrazluka a svaka njegova ‘mudrost’ se secira i printa u svim bh medijima kao hadis iz Svete Knjige. Ovaj nekadašnji kadrovik SDP partije, kasnije glavna nada DF Željka Komšića pa onda vodeća figure propale stranke ‘Građanski Savez’ još jednog sličnog ‘brata’ mu po edukaciji i svjetonazoru Reufa Bajrovića izrodio se od perspektivnog političara i nosioca multietničkih i demokratskih vrijednosti u radikalnog bota i vođu SDA/DF/Islamska Zajednica BiH klerikalne mafije, svaka njegova riječ koja ubija više od puške je ‘za malja’. Da ima zakona i za krivični progon. Naučio ga pameti ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa i metak poslan mu u pismu kad se kao vjernik i Bošnjak u ime SDPa zalagao za ‘drugačije vrednovanje ocjene iz vjeronauke, od kada je Emir ‘došao tobe’ i isplivao na pravi put.

Njegovo djelovanje ili bolje rečeno njegovo pijano i samodopadno ponašanje nije samo za propitivanje njegove firme Islamske Zajednice BiH (Ureda za moral, brak i porodicu) koja ga je odabrala a vijeće ministara BiH poslala na čelo Memorijalnog Centra Potočari, ima tu poslova osim za bijele ahmedije i za bijele mantile.

Jer, iako je doktorirao, iako svaki mjesec ‘izbacuje’ po koju ‘novu knjigu’ o ratu u BiH i svom stradanju u Srebrenici, iako kao mnogi njemu slični zloupotrebljava i genocid i žrtve koje predstavlja (u koju svrhu je svog poginulog oca prekopao i sahranio u Potočarima), iako ispod slike obuće žrtava genocida koja mu je zaštitini žig na socijalnim mrežama, svaki dan vidimo njegovo pravo lice i naličje od kojih se normalan čovjek treba i mora postidjeti. Samo ne Suljagić, za njega uredno važi ono pravilo, uz izvinjenje ratarima i seljacima koje kaže da ‘seljak može otići iz sela ali selo iz seljaka nikad’, doktor Suljagić je doktorirao na primitviluku i seljakluku i nema mu pomoći.

Iz svake njegove poruke izbija mržnja, alkohol i primitivizam dok dolina ‘Bijelih nišana’ mirno posmatra i osluškuje šta će ovaj insan političar koji u njemu čuči uzviknuti iznad žrtava grobova u svoj svojoj ‘čistoći’ islama koju navodno predstavlja. Red psovke, red trača i mudrovanja Reufa Bajrovića, slika sa Reisom, pokoja ‘nova knjiga’ ili slika kćerke sa uzornim i ponosnim babom, pa opet čista islamska i bošnjačka psovka, uvreda ili podjebancija. I tako iz dana u dan, iz minuta u minut.

Zaista, kapljica ljute zna biti motiv i dodatna energija ali ove nemoralne psovke i uvrede sa njegovog rasadnika mržnje nikako se ne uklapaju u ‘našu tradiciju’ čistoće, dobrote i merhameta. No, kad je vidio kako ga citiraju i ‘lajkuju’ bh ‘patriote’, njegov bošnjakovanje ne zna stati. Posebno je osokoljen donacijama i lovom koju su mu dali ili obećali vlastodršci Sarajeva te napravili ‘dvore’ u Potočarima gdje se šalju ekskurzije iz škola i mejtefa i odakle frcaju ‘prezentacije’ a broj ‘suradnika’, ‘analitičara’ i zaposlenih raste srazmjerno njegovim zahtjevima u borbi ‘za našu stvar’ i ‘kulturu sjećanja’.

Da pojedostavimo. Suljagić psuje kao nacvrcani kočijaš, iz njega politika nije nikad izišla, samo je mijenjao dresove. Sadašnji mu je ‘bezbojan’ ali bazdi na SDA/DF koaliciju, tukne.

Kada bi uporedili sadržaj njegovih ‘tweet’ izreka i postova, komotno bi mogli reći da je u ravni Milorada Dodika, Hamdije Abdića Tigra, bivšeg bh ministra sigurnosti Dragana Mektića, sekretar Predsjedništva Dženana Selimbegovića, Salke Zildžića vehabije ili savjetnika Željka Komšića Nihata Habibovića i njima sličnih.

Podsjećamo, ovaj Suljagićev vokabular je nadmašio srednji prst Dodika novinarima ili odgovor Mektića Dodiku na taj gest ( ‘Nije on srednji prst pokazao novinarima već čitavom narodu u smislu svi mi možete popušiti kurac’. mart 2022) i u ‘bobu’ se poklopio na ‘muslimanski’ SDA načinom izražavanja vjernika Hamdije Abdića Tigra kada je dr. Stevanoviću iz SDPa poslao poruku aprila 2021: ‘Jebo ti svaki član SDA staru!

A Bakir Izetbegović junački podviknuo ‘o Tigru treba snimit film’.

Evo, ovih dana, snima se, kriminogena baraba premijer Novalić kaže uz sliku sa inteligentnom facom ratnog profitera i zločinca Hamdije Abdića ‘akoBoda novi načelnik Bihaća’. Daće Bog, jašta, što prljavije i što više optužnica to bolji položaj u politici i u vlasti, to više glasova na izborima.

Ova sličnost se vidi skoro svakodnevno na profilu Suljagića, prvi put su je mediji razradili detaljno onomad kad je hrvatskom predsjedniku Zoranu Milanoviću kao i Tigar opsovao mater, i ne samo njemu već čitavom Uredu na Pantovčaku a Bošnjaci uz simpatije i oduševljenje prihvatili. ‘Alah da te nagradi’.

Znamo mi šta priča Milanović možda i šta misli o genocidu ili o BiH ali ipak, iz Potočara takve poruke ne bi trebale ići u javnost iz usta doktora i elokventnog intelektualca a otišle su. Jer je Milanović na skupu na Bledu navodno negirao genocid.

‘Zoran Milanović bi bio obična ljudska slina kad ne bi bio fašističko smeće. I evo zašto vam Izborni zakon nikad neće proći: jer ovaj put znamo da je to uvod u novu i masovniju Srebrenicu. I da, Uredu predsjednika Hrvatske, jebem vam mater’

Tako je doktor Suljagić počastio i nas i Hrvatsku bez zadrške 13.09.22. Malo nakon što je ‘tweetnuo’ sličnu poruku i ‘brat’ Reuf Bajrović ili Avdo Avdić sa ‘istrage.ba’. Zna Suljagić da ovakvim porukama ‘svira kurcu’ (kako je Dragan Mektić poručio Dodiku maja 2019. a mi pozdravili) ali ide dalje u prezentaciju čistoće, bogatstva bh jezika i kulture nezaborava.

Odmah iza ove Nove Godine, 03. januara, doktor za hebačinu je uz sliku kako kaže ‘ubice iz Bijeljine’ i nekakvog DJ iz Srbije istog imena, čestitao svojim pratiocima ovaj neustavni praznik države BiH porukom Srbiji.

‘Lijevo, Srđan Golubović, ubica iz Bijeljine. Desno, Srđan Golubović, DJ iz Beograda. Jebem te Srbijo’.

Kako je to bilo nedostatno, iste minute je kao i svaki pripit dokoličar patriota ubacio ratnu sliku šutanja nogom ubijenog čovjeka u Bijeljini na ulici, i za svaki slučaj od(jebo) svakog bh tužitelja koji neće da podigne optužnicu.

‘A jebem i svakog tužitelja u Bosni koji protiv njega nije u stanju podići optužnicu. Da prostite. Neću više psovati’.

Naravno, šljivovica nije voda pa je doktor iz Potočara isti dan dodao i ovo.

‘Ja sam vam tog Ratka Mladića sreo 12. jula 1995. u Srebrenici. To je jedno naduveno i smrdljivo goveče. Takvi su bili svi oko njega – alkolizirana goveda koja su zasjela za 50 godina zajedničke džebane. Takvo je i ono što su stvarali: bez civilizacije, bez kulture, bez znanja.’

Da se poslužim doktorskim stilom Suljagića ‘boli me kurac’ za ratnim zločincem Mladićem, međutim Suljagićeve opservacije prljavštine, nečistoće, nekulture i svega onog što nije ‘kao kod naših i kod nas’ impliciraju i ciljaju na čitavu naciju, na Srbe, što je za svaku osudu i što ne može opstati. Jer smo jednostavno osuđeni na zajedničku državu i suživot kao i oduvijek što smo živjeli. Specifična je ovdje asocijacija ‘alkolizirana goveda’ koja me podsjetila na jednu opasku sa web sraone Bošnjaci.net prilikom posjete prošle godine jednog šeika koji je došao u Potočare i donio donaciju a Suljagić ga dočekao u farmericama i pripit, kada je ‘kolumnista’ ovog portala iz Canade Suljagića zbog takvog dočeka častio skoro istim epitetom : pijanim govečetom. Jadno goveče.

Onda slijedi poruka Bajrovića (dritanovci, abdićevci, izdajnici, osmorka), pa članak Avde Avdića, pa opservacije iz USA na engleskom kako nas Amerika mrzi i ‘ubija’ pa onda osmijesi sa zaposlenima ili pušenje (ali baš pravo pušenje cigareta) na vrhu njegovih dvora u Potočarima… Koliko noćas ili sutra, može se očekivati ponovo Suljagić da nas podsjeti kako se sa stahopoštovanjem treba javljati iz ‘Doline tuge, bola i bijelih nišana’. Koje nišane akcijama volonteri čisti a zapišava direktor ovakvim obraćanjima javnosti.

Suljagić zapravo ne može i neće drugačije. To mu je u višku krvi u alkoholu ostalo od ranije. Još 2014. dok su se on i Bajrović lomili da zauzmu pozicije i fotelje (Suljagić je čak jednom bio i kandidat za bh Predsjedništvo pa, kako se ono kaže, da, ‘popušio’ kao i ‘hodža ‘Hižaslav’) jer su ih sve političke ozbiljnije stranke bukvalno odbacile, njemu su polni organi bili i ostali glavna preokupacija. Još odavno, kad je ono u duhu vjere i elite izmlatio rođenu ženu pa se branio po medijima kako mu ‘smještaju’ i pakuju sve dok se njegov ažena nije oglasila. I tražila lovu koju koju je pozajmljivao od nje i barabirao.

Tako on iz tog vremena piše ‘brat’ Reufu ‘a inače svi sa entuzijazmom čekaju da pređu kod nas (u DF Željka Komšića, op. Cross) neka se napuše kurca svi od Džekija Bećirevića (Denis Bećirević, op Cross) do Jasmina Imamovića’.

A Bajrović mu uzvraća : ‘hahahahaa slažem se. Šanko (Komšić ? valjda, op. Cross) mora biti zaklan u temelje GS (Građanskog Saveza, op. Cross) ko Turci kad kolju kurban kad temelje iskopaju . ostalo me boli kurac što god Željko hoće..’

Onda opet Suljagić o polnom organu, odgovara Bajroviću bišem ministru BiH, medicinski.

‘Nabijem ih na kurac. vjerovao ili ne zove me jutros Dario Novalić (vlasnik magazina ‘Start’ op.Cross) nudi pare ..’

Previše smo odužili, nedaj Bože da nas ili Suljagića čita Reis. Koji je posjetio Suljagića prošle godine u pauzi od ove seksologije. Produžio bi Suljagiću još jedan mandat, ovaj mu uskoro ističe.

photo : Emir Suljagić direktor MZ Potočari, arhiv