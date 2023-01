U Kantonu Sarajevo vlastodršci izglasali zakon kojeg ne prihvataju i ne priznaju : besmisao i ljepota bh zakonodavstva



Uz pomoć donacije od 80.000 dolara američke ambasade u Sarajevu je pompezno otvoren Ured za borbu protiv korupcije 02.02. 2018. godine, na njegovom čelu se ucrtao Eric Larson pravo iz američke ambasade Crne Gore u svojstvu ‘savjetnika’, formalno je obznanjeno da je ‘šef ureda’ Kantona Erduan Kafedžić.

Larson je, kazali su nam, ekspert i stručnjak za bitku svih bitaka u BiH – korupcije, sa iskustvom više od 35 godina u pravosuđu i u BiH je ‘odranije poznat’. U vrijeme mandata Visokog bh predstavnika Ashdown-a radio je u njegovom uredu u ‘istom sektoru’, dugo godina je radio u bh Tužilaštvu u svojstvu ‘stranog tužioca’ za ratne zločine i korupciju.

Ured je pompezno najavljivao obračun sa korupcijom i kriminalom, mediji su frcali od hvalospjeva o konačnoj pobjedi nad ovom bh pošasti, vlasti Kantona Sarajeva su početak, rad i osnivanje rada Ureda upisali sebi kao jedan od glavnih zadataka, Larson i Kafedžić su punili vijesti svih medija.

No, kao što obično biva u bh zbilji, osim objave na web stranici plata, paušala i dodatnih zarada nosioca javnih funkcija Kantona, ne vidjesmo nikakvih većih optužnica ili nedajBože poslije presuda korumpiranih političara, da ured nije iznenada napustio septembra prošle godine američki stručnjak Larson, zaboravili bi da ovakva kancelarija uopšte i postoji dok je korupcija postala sve izraženija i jača. Navodno, Amerika ga povukla u ministarstvo finansija, neki mediji su kratko izjavili da je ‘iskompromitiran’, od njega i njegovog djela ostao je samo medijski nadimak ‘bh Eliot Ness’ kojeg je zaradio i rado nosio sa sobom.

Svako onaj ko imalo prati bh stvarnost i realnost, splet kriminala i politke te šumu kontradiktornih i za vlast poželjnih propisa mogao je unaprijed očekivati da od ovoga ‘nema hljeba’ i da se ovim samo zamagljuje stvarnost prividom da se nešto radi, ali raja željna optužnica protiv mafije u vlasti svjesno je gutala ovakve slatke priče. Čak i kad je ‘Eliot Ness’ tvrdio da nije zapravo ništa do Ureda, ili skoro ništa, sve ostalo je do rada i nadležnosti drugih pravosudnih organa, tužilaštva, inspekcije ili Suda, a svi znamo da su to stranački a ne državni organi – i dalje smo vjerovali da će ‘nešto biti’, šta drugo inače imamo i možemo.

Istovremeno sa odlaskom Larson-a, Skupština Kantona Sarajevo je donijela ‘Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije’ kojeg kolovijalno mediji nazivaju ‘Zakonom o sukobu interesa’ koji je stupio na snagu prvih dana ove Nove Godine i ponovo je Ured za borbu protiv korupcije u žiži.

Jedna od najvažnijih odredbi ovog propisa je da će Ured za borbu protiv korupcije voditi postupke i donositi odluke protiv nosilaca javnih funkcija u vlasti koji obnašaju više od jedne javne dužnosti i funkcije, donijela je glavobolju najviše onima koji su izglasali i usvojili takav zakon.

Tek kada je objelodanjeno da je pokrenuto najmanje 13 postupaka protiv nosilaca vlasti u Kantonu Sarajevo, isti oni koji su osmislili Zakon i usvojili ga, sada se sa njim ne slažu. Jer, nađeni su u zakonu, ima ih koliko hoćeš sa dvije, tri ili više funckija. Tragom ovog Zakona mediji naklonjeni vlasti Kantona bombastično su najavljivali skori kraj bahate i osione Sebije Seke Izetbegović budući da je godinama direktorica Kliničkog Centra u Sarajevu i u silnim ‘aferama’ a poslije zadnjih izbora od oktobra prošle godine dobila je i mandat u Skupštini Kantona Sarajevo, ali su tjerajući ‘vuka’ istjerali ‘lisice’ iz svog kokošinjca. Stekao se dojam da je ovaj propis donešen najviše zbog Sebije koja se zabetonirala u KCUSu gdje joj niko ništa ne može, međutim kad je Ured pokrenuo prve postupke, za glavu se hvataju i oni koji su glasali za takav Zakon. Ured je pored Sebije Izetbegović pokrenuo postupak još protiv 12 javnih nosilaca funkcija (Davor Čićić, Adnan Delić, Aljoša Čampara, Kenan Magoda, Abel Baltić, Aida Ožegović, Marijela Hašimbegović, Nihad Uk, Hamdija Hasanović, Miomirka Melank, Midhat Kerla, Lejla Khattab) koji sjede na dvije ili više javnih stolica, a onda su krenule reakcije. Nedaju se zastupnici, poslanici, ministri i direktori, nedaju ni funckije ni fotelje …

Sebija Izetbegović tvrdi da se odricanjem od paušala u Skupštini spasila dvojne funkcije i da nema namjeru da ‘odstupi’ sa KCUSa, ministar Delić se poziva na ‘zakonistost’ drugog propisa koji mu daje za pravo da bude i poslanik u Parlamentu i ministar u vladi Kantona, Nihad Uk zagovara kako nema nikakvog ‘sukoba interesa’ i sve tako redom. Tragikomičnu situaciju podgrijava i Irfan Čengić SDP stalni simpatizer SDA jarana najavljvanjem apelacije protiv ovog Zakona Kantona tvrdeći da je neustavan jer ne može Kanton biti iznad države, i zato jer ‘važi’ samo za Opštine Kantona i njihove ‘duple’ funkcionere i zato jer postoji od prije 8 godina ‘federalni’ Zakon koji ‘riješeva ovu materiju’ priznajući da i pored toga takav Zakon Federacije nije ‘u funkciji’, čime se pridružuje mišljenju Harisa Zahiragića i ostale SDA bratije. Sve u svemu, Zakon samo što je ‘oživio’, spreman je za ‘dženazu’.

Ne samo zbog ovih politikusa koji se vlasti nikad ne odriču, već i zbog samih odredbi Zakona. I zbog već odomaćene bh prakse da u politici i vlasti nema sukoba interesa, naprotiv : svi se bore za (svoje) interese.

Naime, toliko su odredbe ‘zakukuljene i zamumuljene’ da se ne trebaju brinuti što su olako digli ruke prilikom njegovog izglasavanja, postupak utvrđivanja korupcije predviđen u Zakonu dosta toga će odraditi u njihovu korist.

Poslije ‘pokretanja postupka’ u roku od 30 dana ide druga faza ‘utvrđivanje odgovornosti’ u slijedećih 30 dana. Nema se tu šta utvrđivati, dovoljno je kopirati dvije ili tri plate, ali Ured će utvrđivanje tražiti od inspekcije i drugih organa. Pa, kad dostave, ako ikad i dostave ‘ti organi’ u slijedećem roku od 30 dana ured ‘donosi odluku’. Onda slijedi pravo žalbe a već je nestalo nekoliko mjeseci. Onda ima se pravo voditi i upravni spor pa kad to Sud uzme u svoje ruke, eto još pola godine ili godinu najmanje izgubljenog vremena. Ma, čak i da svaki ‘optuženi’ ‘prizna’ ovo koruptivno djelo, Zakon kaže da će ga kazniti novčano od 2.000 do 10.000 KMa, a to je priznaćemo ‘mizerija’. To je manje od mjesečne zarade koju osumnjičeni’ ostvare skoro na na jednoj od dvije ili više funkcija. Odluka ‘udaljenja’ sa radnog mjesta kad postane pravosnažna, također podliježe sudovanju… Sve ‘po zakonu’.

U međuvremenu će ili apelacije ‘uspjeti’ kod Ustavnog Suda ili će doći neka druga nekorumpirana vlast. Ili neki novi Zakon, ili ono najvažnije : sve će mo zaboraviti, ima prečeg posla u državi.

photo : Erduan Kafedžić šef Ureda za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo, arhiv