Kad Bakiru zagusti stižu ‘zelene švrake’ : ”zelene beretke’ i familija Švrakić zbog proslave 09. januara prošle godine pozivali na regrutaciju, ove 2023. pozivaju narod na barikade, traže od sarajevske policije uspostavljanja punktova i kontrola

* Kažu da je za rat potrebno dvoje, neki kao uzbudljivi i maštoviti bivši ministar policije Srbije Vulin tvrde da je za to dovoljna ‘najmanje jedna budala’ kakav je i sam. BiH je puna, prepuna ‘domaćih naših budala’ čime se ratna opasnost u ovoj ojađenoj i u korupciji i kriminalu napaćenoj zemlji hrani i održava još od 1992, nama su za to dovoljne i ‘švrake’ pod zelenim beretkama.

Daytonski Sporazum je donio mir ali je ostavio rasparčanu i nedorečenu državu, u kojoj se nakon skoro tri decenije još uvijek raspravlja i dogovara ‘preko nišana’ i sa figom u džepu, zemlju u kojoj rat nikad nije prestao i nestao samo je zakamufliran u do sad neviđene fraze i političke smicalice potomaka i nasljednika istih onih koji su ne dovršeni rat i otpočeli. Posebno je prisutan i glasan onaj politički i medijski rat za kojeg će vam svi reći da se neće desiti ni po koju cijenu dok se potpaljuju varnice iz minuta u minut, u zadnjih nekoliko godina sve je izraženiji i onaj ‘hladni’ psihološki iz obavještajnih struktura, zatomljeni plamen sukoba potpiruje se što javno a što ‘ispotiha’, gorivo dodaju sve nekadašnje zaraćene strane u vlasti sa svojim paralelnim organima, udruženjima i organizacijama.

Čini se da je, sada se već može reći, to grotlo ‘duboke države’ u sprezi sa Islamskom Zajednicom SDA stranka BiH najviše razradila i maksimalno ga koristi, povode joj daje uvijek za svađu i netrpeljivost raspoložena SNSD stranka iz Republike Srpske i njen vođa Milorad Dodik.

* Ratne tambure su najglasnije pred izbore, poslije izbora i kod formiranja vlasti, vidjeli smo kako je Bakir Izetbegović prosipao i prizivao svoje ‘falange’, prebrojavao safove i naouružanje, prijetio na sve četiri strane da bi kad je već skrušeno spoznao kako je izgubio vlast i simpatije čak i međunarodne zajednice zaprijetio ‘narodom’, blokadama i nemirima i krilaticom ‘neće vam to proći’, obraćajući se sporazumima tzv ‘osmorke’ sa HDZom i partijom Milorada Dodika. Ovih dana kada se Republika Srpska sprema da proslavi 09. januar, dan osnivanja entiteta Republika Srpska, ovaj put u Istočnom Sarajevu (manifestaciju koju je, podsjećamo, u taj dan zabranio i Ustavni Sud BiH i kojeg osuđuje i Visoki bh predstavnik ali se ona iz godine u godinu održava), ratni talambusi odzvanjaju glavnim bh gradom, njeni mediji zorno pripomažu i huškaju, SDA je rasporedila i dozirala pravu ratnu atmosferu već viđenu 1992. godine jer se ne može nikako pomiriti sa gubitkom i vlasti i odlaskom u opoziciju.

Zbog čega je, kao što se nije ni skrivalo-spremna na sve.

Medijska naglabanja SDP nesposobne gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić sa načelnikom sa Pala i njene bolesne tirade i naslikavanja i nadmudrivanja u vezi ove proslave bile su samo uvertira u novogodišnju svađu i naprđivanje, SDA je uz svoje medije i botove objeručke prihvatila ovu bačenu rukavicu i imamo pravi ratni ugođaj, u kojem su, kao i uvijek kad zatreba militantnog i opasnog razigravanja, pozvane kao po pravilu Izetbegovićeve udruge šehida, logoraša i boraca, samo mu još fali ‘majka’ Srebrenice Munira Subašić u duetu sa Muratom Tahirovićem.

* I ovaj put su uz 09. januar u igrokazu ‘Zelene beretke’ na čelu sa bogatom SDA familijom Švrakića ratnih profitera, otac i sinovi te njihova tv ‘Hayat’ uz predstavnike ‘boračkih udruženja’, koje su organizirale skup na Kovačima, na mjestu gdje se obavljaju sve važne i ‘državne’ manifestacije u režiji SDA. Za razliku od prošle godine kada su ‘zeleni termiti’ uputili javni poziv za regrutaciju ‘novih članova’ Bošnjaka i svih onih ‘koji vole državu BiH’, ovaj put familija Švrakić je pored pismenih zahtjeva upućenih Visokom predstavniku, Tužilaštvu i Policiji sa izričitom naredbom da se zabrani proslava 09. januara u svojoj želji za ratom a u ‘cilju očuvanja države, žrtava i Bošnjaka’ zatražili da policija ‘postavi punktove’ za kontrolu lica i saobraćaja, da ‘uvede kontrolu vozila’ i da ‘odvrati borbena vozila’ i to javno, ukoliko se organi ogluše o njihove zahtjeve, najavili su izlazak na barikade i suprostavljanje naroda. Dobili smo ‘balvan revoluciju’ u sred glavnog grada države i pred očima međunarodne javnosti i veliku opasnost da se na poseban način u BiH proslavi dobivanje kandidatskog statusa kojeg nam je udijelila EU.

* Ovo militantno udruženje koje nekontrolisano i često i izdašno finasiraju sve sarajevske opštine faktički je na ovaj način preuzelo poslove državnih organa i uvelo BiH u predratnu zonu što je u sredini kakva je BiH ravno dolijevanju benzina na vatru, sa nesagledvim posljedicama. Ukoliko dođe do nemira ili nedajBože čega opasnijeg i štetnijeg, SDA će se s lakoćom izvući tvrdeći da to nije njihovo stajalište i da nemaju veze sa tim, no obzirom na dosadašnju ‘ulogu’ ovih udruženja u bh političkom životu, rukopis SDA se odlično prepoznaje. SDA je neskriveno dala do zanja da će u borbi za opstanak u vlasti koristiti ‘sva sredstva’.

Posjećamo, kada je prije dvije godine u aferi ‘respiratori’ uz Fadila Novalića uhapšen i malinar iz Srebrenice Fikret Hodžić, inače nekadašnji voditelj privatne tv ‘Hayat’ porodice Švrakić, ‘Zelene beretke’ su na sličan način zaprijetile i ‘osujetetile udar na Bošnjake’, i premijer i Hodžić su uz podršku i larmu Reisa Kavazovića i sa pozivom ‘na sve žrtve za očuvanje BiH’ pušteni na slobodu nakon samo dan dva pritvaranja.

Od svih ‘nevladinih udruga’ u BiH koje se broje na hiljade, ‘Zelene beretke’ su najopasnija ratno-huškačka skupina i često ih gledamo na Kovačima u paradnim uniformama ili kod obilježavanja bh ratnih događanja kao što je ‘slučaj Dobrovoljačka’, njihove aktivnosti su dobrim dijelom uzrokom mnogih neustavnih poteza i kontrapoteza iz Republike Srpske i jedna su od najprepoznatljivijih paralelnih vojnih organizacija u BiH pod plaštom ‘nevladinog udruživanja’.

* Nakon formiranja TO BiH jedinica Švrakića najstarijeg (pod imenom ‘Amidža’ i ‘Bosnae’) kao jedna od nekoliko uličnih jedinica koje su djelovale samostalno a pod vlašću SDAovog kadrovika Behmena u Sarajevu je rasformirana a njihov vođa Emin Švrakić je uklonjen iz svih vojnih struktura i poslat u ‘humanitarnu misiju’ u Split, kasnije u Tursku gdje je vodio brigu o liječenju ranjenika ArBiH. U BiH se vratio kao penzioner pa je prvo pokrenuo posao sa ‘Grunding’ tv aparatima a kasnije sa sinovima i privatnu tv ‘Hayat’ sa parama vlasti. Njegov sin Muhamed koji je sada na čelu ove militantne udruge je kao i otac u vrijeme rata napustio BiH i skrasio se u Zagrebu gdje je bio tjelohranitelj Bisere Turković, najmlađi sin Elvir je preuzeo poslove direktora i vlasnika ove televizije. Prije toga, otac i sin Muhamed su čuvali jedno vrijeme Aliju Izetbegovića i slovili su kao ‘jedni od osnivača SDA’ partije.

Neki bh mediji, kao ‘The Bosnia Times’ tvrde da su ovi ratni profiteri lažni predstavnici ‘Zelenih beretki’ te da ta organizacija nije ni postojala u bh ratu pod tim imenom, bila je navodno čista izmišljotina te da se ‘Švrakići’ kite tuđim perjem zasnovanim na izmišljenom intervjuu u listu ‘Muslimanski glas’ sa komandantom ‘izmišljene organizacije i jedinice Zelene beretke’ pod ratnim imenom ‘Fatih’. Poslije rata Švrakići su pod imenom ‘Zelene beretke Bosnae’ registrovali udruženje koje djeluje i danas i istim žarom raspiruju i šire ratne slike i mržnju a grabaju pare.

* Bez obzira da li su u bh ratu postojali ili ne pod ovim imenom, postojala su njihova (ne)djela. Ime Švrakića i ‘zelenih beretki’ se spominje i uz ratna događanja u Dobrovoljačkoj kada je navodno uhapšen Alija Izetbegović, spominje ih tada general Kukanjac što su Švrakići, tvrdi ovaj pomenuti portal, iskoristili za ‘osnaženje’ imena ‘zelene beretke’. Švrakići se spominju i kod nekoliko akcija u ratnom Sarajevu kao što su presretanja vozila i oduzimanja naoružanja, njihova imena se čuju i kod nikad ne razjašnjenog napada i ubistva srpskog svata kao mogućeg uzroka rata u BiH i nekih barikada i punktova, čime ove prijetnje sadašnje udruge ‘zelene beretke’ dobivaju na težini i opasnosti.

Njima, dakle, barikade i kontrolni punktovi nisu nepoznati a nije stranani podrška vlasti.

Kad se svemu ovome doda i to da Švrakići i njihovo udruženje svake godine plate i objavljuju čitulju u novinama i na tv ubijenm ratnom zločincu ArBiH Mušanu Topaloviću Caci, istom onom ‘odmetnutom vojskovođi’ kojeg je ubila ArBiH i čije djelo se osjeća i vidi i danas na Kazanima i u gradu, ratni ugođaj je tim prije jači i vidljiviji kao što postaju vidljivijim i projekti i planovi SDA i Bakira Izetbegovića. Zna se da je ovaj ratni zločinac i za Aliju Izetbegovića bio samo ‘jedna od naših domaćih budala ali i heroj’, pa je nakon sukoba sa ArBiH sahranjen na tajnoj lokaciji da bi ga kasnije SDA uz sve počasti sahranila na Kovačima odmah do Alije, među šehidima.

Odakle nam stiže i ova novogodišnja poruka Švrakića.

photo : Muhamed Švrakić predsjednik udruge ‘Zelene bertke-Bosnae’, u Dobrovoljačkoj u Sarajevu, arhiv