Islamska Zajednica BiH proizvodi ‘našu tradiciju’, učenjaci ‘hafizi to pojašnjavaju ovako : umjesto Nove Godine borimo se protiv šejtana sjećanjem na smrt, i tvrdnjom da ‘najcrnji period od 1945. do 1990. ne predstavlja našu tradiciju’.

Tradicija je po definiciji usmena predaja znanja, vještine i načina ponašanja i običaja unutar jedne skupine ljudi koja se prenosi s generacije na generaciju. Međutim, Islamska Zajednica BiH od bh rata na ovamo najblaže rečeno proizvodi svoju a ‘našu tradiciju’, ona je sama i po svom ćeifu i definiše.

Istina je, nije ona usamljena, ‘tradiciju’ stvaraju i političke partije i razne društvene ili državne organizacije (tako nam se dvije ili tri uzastopne manifestacije u par godna proglase ‘tradicijom’, kao recimo nogometni mektebski turnir, Teferič u dijaspori ili u zavičaju, kupusijada, roštiljijada ili neka od desetine velikokladuških op[tinskih veselica..), međutim ova vjerska politička i biznis firma u BiH je u tome najviše uznapredovala. I ne samo to, ko ne prati ‘našu tradiciju’, postaje ‘izvor zla’, ‘šejtanskog posla’, napada čak i temelje države, pa ga kao takvog treba neutralisati i to mu yabraniti. Koja država je, dakako, sekularna i građanska, isto kao što je i svaka izmišljena vjerska manifestacija tradicija ovog velikog stupa vlasti u BiH.

U zadnjih nekoliko godina ‘naša tradicija’ je ojačala i napade na Djeda Mraza, Božić i Novu godinu sa rušenjem ‘tuđih’ bilboarda ili postavljanjem svojih ‘tradicionalnih’ koji otvoreno negiraju nečije i nekakve druge tradicije, pa i zabranama SDA ministra Edina Ramića održavanju manifestacije kulture i običaja, pridružili su joj se i ostali agilni SDA političari u vlasti kao najlogičnija i sponzorska i ideološka podrška.

Uz ovu Novu Godinu medijski je stoga dat prenaglašeni publicitet klasičnoj vjerskoj manfestaciji ‘Veče Kur’ana’ u Kaknju (‘u skladu sa tom ‘tradicijom je u BiH na spisak zvaničnih zanimanja lansirano novo : ‘učač Kur’ana’), manifestaciji koja se u ovom gradu održava ‘tradicionalno već 22 godine za redom’.

Čim pogledate na broj održanih ovakvih večeri vjerujem da će te odmah primjetiti da ovakva ‘predanja’ nisu poznata generacijama, ali biće, tako se tradicija proizvodi. Na stranu što je ovaj skup vjernika i nekakvih naučnjaka ugostila sve sama imena albansko-turskih islamskih ideologa (hfz. Muhsin i Abdurahim Sulejmani, hfz. Adnan Maati, hfz. Murathan Onder, hfz. Ibrahim Çakili, hfz. Hasan Sadiki..), poruke sa novogodišnjeg skupa učača koje svi moramo i trebamo prihvatiti umjesto Nove Godine naprosto zatvaraju svaka vrata modernim i svjetskim vremenima kojima navodno žuri i kreće država BiH. To je posebno pojasnio jedan od organizatora, hodža Drkić Abdulaziz, morbidnom tvrdnjom da se umjesto slavljenja Nove Godine trebamo ‘sjećati smrti’. Dakle, nema zabave, smijeha ili radosti, to su đavolja, šejtanska posla, slava smrti i mrtvima, tako se ide ka EU integracijama i prema Zapadu generalno.

Jedan, opet drugi poznatiji internet hafiz (onaj koji pred specijalnom Komisijom Rijaseta prouči Svetu Knjigu napamet, čiji broj se kao broj hadžija rapidno uvećava iz godine u godinu zbog čega postajemo hadžijska i hafiska nacija) Husein hodža Čajlaković kojeg se ‘odriče’ Reis Kavazović da se ‘vlasi ne dosjete’ a još mu daje platu je, pozivajući na ignorisanje i omalovažavanje Nove Godine pozvao na borbu protiv šejtana, ne zaboravljajući da je, kako kaže i sam u mladosti slavio Novu Godinu, dakle igrao sa šejtanom, pa sad došao pameti. Ali, ima i žešće i bolje, hafiz je period muslimana u BiH od 1945. do 1990. nazvao ‘najcrnjim periodom’ i taj period ‘ne predstavlja našu tradiciju ni našu vjeru’. Dakle, čitavo to vrijeme komunizma bili smo nevjernici, hafiz nas s lakoćom izbrisao iz istorije i vjere, što već zvuči kao bolesno prekrajanje ne samo vjere već kompletnog društva, istorije i države.

Ko bi rekao da su toliko vremena muslimani bili bezvjernici, hafiz je rekao i ostao živ i živcat, a onda je dodao da se tim ‘novotarijama’ treba oduprijeti učenjem odlomaka iz Kur’ana i čišćenjem duše. Uz klicanje smrti i mrtvima.

Naravno ‘novotarija’ je upravo to što propovijeda hodža Čajlaković ali kad ‘uvaženi’ hafiz kaže to postaje fetva’, ‘farz’, naša obaveza i u to ne posumnja čak ni Haris Zahiragić SDA moralni čuvar građana i komandir šerijatske policije u Sarajevu, koji je ovu Novu godinu proveo na balkonu pišući tekstove protiv Nove Godine na ‘fejsbuk’ sa prozora svoga čistog stana. Hafiz ima i formulu za računanje vremena ‘naše tradicije’, pa kaže kako bi i kada bi priznao Djeda Mraza kao ‘našu tradiciju’. Ovako.

‘Donesite mi sliku iz 1900. godine na kojoj Bošnjaci kite jelku i slave Božić, pa da vidimo je li to tradicija…’.

Ne vrijedi hafizu pojašnjavati da tada nije bilo Bošnjaka jer smo tu izmišljenu naciju dobili nelegalno u podrumu hotela ‘Holliday In’ u Sarajevu ratne godine 1993. godine jer imamo mi ‘tradiciju’, ne vrijedi ni to što Ajvaz Dede iz ‘naše tradicije’ nije bilo nigdje do bh rata a onda je postao tradicija stara preko 500 ili 600 godina, da nije stotinama godina bilo ni kolektivnih žderačina i iftara, kolektivnih šerijatskih vjenčanja, kolektivnih sunećenja ili ‘Enderun teravija’, nije bilo krkanluka po cestama, parkovima, restoranima i auto putevima, pa opet smo to sve podveli pod ‘naše’ i pod ‘tradicionalno’, posebnim formulama zvanim fetve i upute, sa posebnim metodama ‘računanja’. Po kojima po hafizu, ‘mektepski turnir’ bilo kojeg Medžlisa za tri godine održavanja postane ‘tradicionalan’ i akoBogda dio naše istorije.

”Naša tradicija’ je i da se u 21. vijeku bacamo kamenjem na šejtane uz debelo plaćeni trošak odlaskom u Saudi Arabia-u i čak ni to ne bi bio nikakav problem niti treba biti problem ‘Veče učenja Kur’ana’ bilo gdje u BiH, ali problem nastaje negiranjem i zabranom drugih i drugačijih tradicija običaja i kulture i proglašavanjem svega ostalog ‘šejtenskim poslom’ i rušenjem i peglanjem istorije i religije te naredbom da to postaje obavezom svih nas da se tome pridružimo. To je već onaj ‘šejtan’ iz mladosti hafiza Čojlakovića.

Koji se kao corona prenosi iz Islamske Zajednice BiH i vrha vlasti sa kojim je zaražena skoro čitava država.

photo : hafiz ef. Husein Čajlaković sa nekog od uradaka njegove youtube televizije, arhiv