Kad vidimo ko nam savjetuje članove Predsjedništva onda nije nikakvo čudo što su nam tako pametni

Sve ovo što nam danas serviraju bh korumpirani i kriminogeni političari, vlastodršci i vlasnici države i naroda, utkano je u zakone koje su smišljeno donijeli prije bh rata i tokom ranih događanja, da imamo deset hiljada tužilaca i sudija ili milion policajaca i inspektora, sve bi opet došlo na isto : ‘sve je po zakonu’. Naravno, jer su zakoni pisani za vlast, pisaće se i u buduće, vlast donosi zakone koji ih štite i omogućavaju pljačku i bogaćenje bez sakrivanja, one propise koji bi olakšali muke narodu ili građanima logično izbjegavaju donositi. Počev od svojih plata, ‘bijelog hljeba’, otpremnina i zapremnina, paušala, naknade po Komisijama i na stotine drugih ‘zakonom utvrđenih’ benefita.

Isto je tako i sa famoznim savjetovanjima i savjetnicima. Zakon o službi u državnim institucijama je sve ‘pokrio’, savjetnike ova mafija u vlasti bira i zapošljava ‘po svom izboru’, bez da ikoga pita za ‘zdravlje’ ili da kome polaže račune.

Zato imamo ovako pametne funkcionere i još pametnije savjetnike.

Njihov broj varira od kabineta do ureda, od tri ili četiri do dvadeset i kusur (kao što svjedoče pompezne brojke savjetnika Milorada Dodika, Bakira Izetbegovića ili Ramiza Salkića, sada već bivšeg podpredsjednika Republike Srpske), sve zavisi od ‘dobrote’ šefa, i čini se da je broj savjetnika faktički neograničen. Naime, savjetovani na silne reakcije javnosti ležerno odgovore da savjetnici nisu plaćeni i u tren začepe usta svakom pitaocu, iako svoje bahate, nepismene i primitivne savjetnike plaćaju, niko nije budala da danas radi za džabe, budala je i to notorna, svako onaj ko može pomisliti da su te funkcije u BiH ‘merhametli’. One su izmišljene za spašavanje posrnulih ili ostarjelih i ižvakanih kadrova, one su odraz lične odluke jarana i poslušnika ili nekih neprežaljenih želja i frustracija (kada su recimo Izetbegovića savjetovali Naser Orić, Fikret Muslimović ili seksi sadašnji bh ministar Selmo Cikotić ili kada Reisa političara Kavazovića savjetuje notorni munafik i krimos ispod ahmedije ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa), savjetnici su zapravo ‘prljavi botovi’ svojih šefova spremni da svaki minut odstrijele nekoga, iscrtaju metu, popljuvaju ili izvrnu ruglu onoga na kojeg ‘mig’ baci njihov šef, često njihove ‘savjete’ njihovi naredbodavci ne koriste nikako, rade po svome i čak se ponekad tobože ‘ograđuju’ od izjava svojih savjetodavaca, označavajući to njihovim ‘ličnim mišljenjem’.

Kad zatreba ‘savjeta’ viška, bh političari osnuju i ‘savjet guvernera’, kao što je to učinio recimo Bakir Izetbegović.

Istu farsu sa savjetovanjem i savjetnicima priređuje nam i ova ‘svježa i nova’ bh vlast ‘Osmorke’, HDZa i SNSDa, face u ‘novoformiranim’ kabinetima su što bi se policijskim zvaničnim riječnikom reklo ‘odranije poznate’.

Da vidimo onda, ko su savjetnici a ko savjetoprimci najnovijeg bh Predsjedništva poslije najnovijih bh demokratski ‘sve po zakonu’ pokradenih izbora.

Željka Cvijanović član bh Predsjedništva iz reda Srba, poredala je svoje savjetnike iz svog prijašnjeg kabineta vlade Republike Srpske i o njima se ne zna baš puno, osim što mediji govore da se radi o ‘ženskom kabinetu’, skoro sve same žene su uz nju. Ima vremena, upoznaćemo ih brzo, jer nama su uvijek i stalno jedino glavne vijesti iz Sarajeva, za sada je navodno savjetuju : Saša Aulić, Irena Lukajić-Korica, Boris Tučić i Dragan Vuković.

Željko Komšić, bošnjački član iz reda Hrvata i po rođenju i zanimanju član bh Predsjedništva ih ima najmanje osam a najviše deset, međutim dva od njih vrijede više nego stotinu. To su savjetnik iz druge države propali narco-političar iz Srbije Čedomir Jovanović a drugi je nekakva novinar Nihat Hebibović. Ovaj prvi zato jer je Komšić pored Dodika kojeg savjetuje glumac, muzičar i poznati režiser Emir Nemanja Kusturica uveo u praksu savjetovanja iz strane države, drugi jer je neviđeno nepismeno i seljačko blebetalo i prznica kojeg ne bi niko osim Komšića angažovao čak ni po ugovoru o djelu za jednokratnu upotrebu. Komšićev Čedo Jovanović svakodnevno puni stranice žute štampe, tuče se po parkinzima i obilazi sudske i tužilačke hodnike ili seoske vračare, usput i onako ‘za džabe’ kako tvrdi ‘gazija’ Komšić savjetuje svog šefa, još ga se Komšić ne odriče. Habibović pak u stilu Reufa Bajrovića ili Emira Suljagića čiji je vjerni pratilac na soc-mrežama psuje matere, podjebava u stilu šefa, sije mržnju i uveseljava bh seljadiju po internetu a staž i plata (2.000 KMa) teku, nije to za odbaciti. Komšiću valjaju i prebjezi iz drugih stranaka tipa njegovog savjetnika Albina Zuhrića (bivšeg sekretara Naše stranke) jer ‘Zuhra plinja po internetu a Željko se osmjehuje, kao da ga plaća ‘Facebook’ a ne bh narod.

Denis Bećirević uglađeni profesorčić i najpoznatiji pisač javnih pisama svemu i svakome te vječiti državni činovnik od rane mladosti u stilu Denisa Zvizdića, dovukao je u svoj ‘svježi’ i ‘novi’ kabinet stare i iskorumpirane u aferama metuzaleme bošnjačke bh političke scene u čemu je ostao dosljedan svojim dosadnim i nekorisnim štetnim pričama i ‘okretanju nove stranice’.

I odabrao je četiri/pet savjetnika za sada, među kojima su uzorci nekadašnje Yu-bh diplomatije i bivši ambasadori stari preko 70 godina kao što Nerkez Arifhodžić, nekadašnja ‘nada’ i kadar Harisa Silajdžića.

Da bi dokazao da je po cijenu smrti ‘za NATO’ uhljebio je nekadašnjeg službenika u ovoj organizaciji u EU Aliju Kožljaka, a najveće dostignuće njegovog izbora savjeta je u liku i djelu Šahbaza Džinovića. Tipa koji je od diplomatskih kancelarija konzulata u Minchenu pokupio sve bh funkcije od Federacije do stolice sudije Ustavnog Suda Federacije BiH ali isto tako i impozantan broj afera, istraga i sudskih procesa iz kojih se zahvaljujući onom ‘sve po zakonu’ izvukao čist i bistar kao Miljacka u decembru. Nema šta taj tip nije okušao i isprobao u korupciji i kriminalu ali na kraju svih krajeva ‘pravda je zadovoljena’ i sada savjetuje predstavnika ‘Osmorke’ u bh Prdsjedništvu. Šahbazovih predmeta su pune arhive i ladice tužilaštva BiH od konzularnih poslova do pljačke bh Pošte sa jaranima ali kad te vlast želi i hoće, ima pravde. Nećete vjerovati, Šahbaz je čak dogurao do šefa bh Centra za edukaciju sudija i tužilaca, kao da oni i bez njega ne znaju kako se korumpira, krade i vara. I čuva stranka, politika i država.

Navodno su Bećirevića nakon dva mjeseca napustila dva savjetnika i to spomenuti savjetnik za vanjsku politiku Arifhodžić i onaj za medije novinar Amil Dučić, no naći će on odličnu zamjenu u to ne treba sumnjati. Jer ima Šahbaza. Ako neznate ko je Šahbaz preporučujemo da odgledate koju epizodu nenadmašnih ‘Nadrealista’ pa će vam sve biti jasno. ‘On ti je… on ti je ba .. ko mačja guza’.

Takav je odprilike i Bećirević, nema se tu šta puno dodati. Vidjeli smo da je ‘rumeni’ novi i svježi član najvišeg bh organa iz reda Bošnjaka i ‘Osmorke’ u svom ‘patriotskom stilu’ svoju prvu posjetu iz kabineta upriličio Potočarima i kod Nane Fate gdje je slatko pojeo tortu sa svojom slikom. Čak se i Nana Fata promijenila a Denis ostao isti, umjesto baklave i hurmašica Nana zamijesila ‘Wall*mart’ savremenu domoljubnu tortu.

Riječju, kad imaš ovako pametne, moderne i školovane savjetnike, onda sigurno moraš biti fin i pametan.

photo : članovi bh Predsjedništva, Denis Bećirević, Željka Cvijanović, Željko Komšić, arhiv