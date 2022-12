Utica NY : dva najvažnija projekta udruge BACA šefice i političarke Hanke BiČo Grabovice koja će pomoći bh emigrantima ovog grada su izrada replike sarajevske hair česme ‘Sebilj’ i munara na privatnoj ‘Bajrinoj džamiji’

Mora se primjetiti da se Hanka BiČo Grabovica utički ‘lider’ Bošnjaka (učiteljica u privatnoj školi Fethullah-a Gulen-a turskog disidenta u našem gradu, članica odbora u Merhamet organizaciji ‘United Way’- donatorskoj firmi poznatoj po sakupljanju love onima kojima je potrebna pomoć bez obaveze da obaviještavaju javnost kako se troše pare, pa članica odbora u Opštini u odjelu za Utica Municipality Housing Authority – tamo gdje možeš povoljno i preko veze od Opštine kupiti kuću ili naći smještaj uz povoljnu rentu ….) ugurala u opštinske i džematske strukture, tamo gdje je moć i vlast pa lagodno političari u gradu Utica NY. Sve preko navodno nevladine i non-for profit udruge BACA ‘Bosnian American Community Association of Utica NY’ koju je osnovala sa ciljem da se pomogne Bošnjacima a zapravo se sve svodi na što više približavanje vlasti kako nje lično tako i ‘Sakibove džamije’ (Bosnian Islamic Association of Utica NY, Inc) u centru grada u kojoj je aktivna i gdje je čak jednom konkurisala za džematski odbor ali nije imala dovoljno glasova.

Naravno, njene veze i slike sa načelnikom grada su garancija za bolji status bh biznisa u ovom gradu pa je Hanka sudeći prema facebook profilu, instagramu i web stranici udruge preaktivna. Dijeli paketiće, sakuplja smeće po parkovima, diže bh zastave na jarbol, printa zahvalnice, maršira u povodu 11. jula u parku ali bogami i pofino ‘papa’, ruča i večera, moram priznati da se mashanllah malo i ‘opravila’.

Njene destinacije su kad je van grada negdje u Evropi, kad je tu sa nama mjeri ih od centra grada do North Utica gdje su smješteni elitni restorani, tamo se krka u društvu načelnika, slika i veseli a biznismeni Bošnjaci i oni ‘ostali’ daju donacije, karte za Hankine ulaznice se printaju, ulaz se ‘calta’ čak i za djecu od 12 godina, Hanka obećava ‘bolji život’ i ‘veselu zajednicu’, radi za ‘naš Grad” a zapravo promovira čistu SDA politiku iz Sarajeva, to vam je SDA filijala u Americi.

Ne znam da li Hanka zna koliko je recimo naše bh djece u ovom gradu na sjeveroistoku države New York u američkim zatvorima i koliko ih uživa drogu ili čini krivična djela (evo prije neki dan još jedan je uhvaćen u provalama sve skupa sa alatom, što objavljuje i lokalna tv) međutim ko te pita, kad već neće to Hanka da objavi, što bih ja, nemam potrebe.

No, sve to ide u politički staž i već je poznato a mi kao mi, ponašamo se isto kao i raja u BiH. ‘Baš nas briga vozamo se na taljiga’, Hankina pomoć je vidljiva za odabrane o čemu smo više puta pisali. Ko hoće vidjeti i saznati koga je uhljebila u Opštinu neka pročita dosadašnje postove Cross Atlantic-a, ima se šta i pročitati. Skoro sve, ružno mi reći ali moram, bh ološ, propalitet, i vjerski natociljani tipovi, dok oni koji su školovani i potrebno im je zaposlenje traže svijetlu Hankinu budućnost na svoj način.

Hankino udruženje je što smo već pisali samo nastavak nelegalne ‘Bosanske Zajednice’ (Bosnian Community) osnovane još u Refuždi Centru ovog grada prije 20 godina koju su bošnjački kadrovi (tipa Nedima Mujića vlasnika na stotine propalih zanimanja, navodno sada forografa za svadbe i sahrane i Hankine veselice i njenog logo znaka) upropastili i izblamirali vežući je uz džamijske skute. I dobrano profitirali, od poslova koje su dobili i od opštinskih ‘grantova’.

Ovu vezu sa džematomi islamom i vlašću smo nekoliko puta potencirali i objašnjavali, evo ta sprega se pokazala u ovim zadnji izborima za džematski odbor ‘Sakibove džamije’, kada je 11. decembra ove godine u isti odbor izabran Tarik Pehlić, inače mladi biznismen u našem gradu (‘Picerija 2 brata – ‘Pizzeria Two Brothers) koji je blagajnik Hankine udruge. Kada bi pitali bilo koga ima li tu sukoba interesa i može li to tako, dobili bi već znani odgovor : sve je ‘po propisu’, kao i u BiH, gdje se može biti na više funkcija i stolica. Što znači da i kod Hanke važi isto pravilo. Nema dakle, sukoba interesa, u pitanju je bitka za iterese, kao u svakoj političkoj partiji. To uostalom prakticira i Hanka koja ni ne zna izračunati gdje više ne sjedi, ne zna koliko ima stolica.

Na internet profilima ovog udružena sve vrvi od aktivnosti, akcija i prijedloga, međutim kada se dublje pogleda, lako se uočavaju njeni interesi i planovi. Od svih problema Bošnjaka i ‘ostalih’ Hankin najveći projekat kojeg je već uputila u opštinsku proceduru je da se dozvoli u našem gradu izrada i postavljenje replike sarjevske hair česme ‘Sebilj’. Projekat je odrađen, čeka se da se narod navikne pa da se krene. Da možemo uživati u parku i oprati ruke, ili uzeti avdest.

Ovakvih replika ima više u Amerci i Canadi i svi su odrađeni preko džamija i džemata, zašto to ne bi imali i mi.

Na čekanju u Oštini je također još jedan’važan i zahtijevan’ projekat kojeg će Hanka u to nema sumnje ‘pogurati’, a to je munara na privatnoj ‘Bajrinoj džamiji’ (West Bosnian islamic Center of Utica, INC). Za koji se već dugo ukupljaju pare a nacrti leže u opštinskim ladicama. Na džamiji turbo-hadžije Bajre Smajića koja se po priči hadžije zvala ‘autonomaška’ sve dok se Bajro nije ušaltao u Rijaset u Sarajevu te dobio hatiferman za hodžu po izboru iz Sarajeva. Ova ‘Sakibova’ se zadovoljila time što je od zvonika nekadašnje crkve koju je konvertovala u džamiju improvizovala malu munaricu, i još jednu manju od dimjaka crkve.

U projekte koje smo ovdje spomenuli ne treba sumnjati jer ono što je načelnik grada Utica NY bh izbjeglicama i džematima, to ti je isto ono što je recimo načelnik bilo koje opštine u BiH svojim građanima : vi meni glasove, ja vama vaše ‘projekte’. Kako su i Hanka BiČo i sin Bajre Smajića Nedžad aktivni u stranci Demokrata, te kako je načelnik također Demokrata, a džemati redovno kod izbora pozivaju da se glasa za Demokrate jer oni ‘vole muslimane’, eto računice. Vazda je bilo i biće da se ‘goveda ližu uzajamno’. Zavezane američke i bh zvanične zastave za američku raju su bonus garancija, ona ratna sa ljiljanima u logo tipu udruženja su za to ‘da se budale čude’. Hoću reći ‘ibrete’.

photo : logo znak udruge ‘BACA’ Utica NY, arhiv