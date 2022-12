BH bajka : Alija Izetbegović je vidjevši ministra vanjskih poslova BiH Muhameda Šaćirbey-a pijanog i raspojasanog pred Novu 1996/97 godinu istog razriješio dužnosti a medijima izdao fetvu o progonu Djeda Mraza, čime je BiH dobila filmsku i stvarnu verziju američkog filma ‘Kako je Grinch ukrao Christmass’

Kao što America ima svoju slatku Christmass priču iz Hollywood-a sa neponovljivim glavnim likom (Jim Carrey) u filmu ‘How the Grinch Stole Christmas’ (poznatu i kao Dr. Seuss’) iz 2000, i BiH ima svoju : skazku koja govori kako je Muhamed ukrao Djeda Mraza, koja je nastala u studiu zvanom bh Predsjedništvo u režiji Dede Alije.

Sve od tada, Djed Mraz u BiH se tretira neproduktivno i nezasluženo ‘kolateralnom štetom’, a zapravo je ciljano predviđen za odstrel i naprasno ukraden, te trpi permanentne kritike dok nacija gleda ubijanje svake Nove Godine i Djeda Mraza i Božića.

U američkoj verziji izmišljene filmovane priče mračni Grinch odlučuje da uništi Christmass (Božić) veselim građanima u još izmišljenijim gradu sa svojim psom Max-om, sa svim već viđenim nepodopštinama i smicalicama međutim na kraju se ipak sve završi sretnim happyend-om, u BiH verziji Alija Izetbegović uz pomoć svog najvoljenijeg ministra Muhameda Šaćirbey-a je osmislio scenario koji se i dalje snima i prikazuje u povodu novogodišnjih i Božićnih praznika. Sa teškom ali mogućom nadom u sretniji završetak.

Podsjećamo, te godine je Dedo Alija sjeo pa napisao ljutito i prijeteće pismo te ga uputio medijima tražeći da se prestane sa tim ‘simbolima stranim našem narodu’, poslije je sve naša novogodišnja bajka. Od zakamuflirane Arzije Mahmutović direktorice svih dječjih vrtića u Sarajevu koja je zabranila ulazak ovom ‘mračnom komunističkom i kršćanskom’ liku u vrtiće i dolazak među djecu pa preko rušenja banera i čestitki Božiću i Djeda Mrazu i Božiću sve do ‘Ede Junice’ (nadimak dobio nakon podjele bolesnih junica povratnicima u Srbrenici) federalnog ministra za izbjegla i raseljena lica Edina Ramića koji je ove godie otpočeo sa emitovanjem bh bajke zabranom dolaska Djeda Mraza u prostorije ministarstva i podjele paketića u sali, tražeći ‘referendum’ svih zaposlenih. Uz obrazloženje da to ‘vrijeđa vjerska osjećanja’ mnogih zaposlenih u njegovom ministarstvu. U sali koja je inače predviđena za mesdžid onih čija osjećanja su najviše oštećena.

Hrabrog i neuništivog SDA čuvara ćudoređa i osjećanja prati javno i Islamska Zajednica BiH, pripomaže i Musa Sanin, profesor na islamskom fakultetu, inače u slobodno vrijeme vehabije i prvog predsjednika političke vjerske partije u BiH ‘Vjera. Narod. Država’ kao i mnogobrojna SDA ‘Grinch familija’ predvođena Harisom Zahiragićem komandirom ‘moralne policije Sarajeva’.

Scenario bh novogodišnje priče otkriva ‘Oslobođenje’ u tekstu urednice Selimbegović ‘A da Djeda Mrazu SDA skrati pantalone’ ali ne daje potpune podatke ministra koji je predodređen za ovu bh veselicu, potrudili smo se saznati kako je sve počelo.

Kaže priča, Alija Izetbegović se te godine vidjevši svoga ministra vanjskih poslova BiH (Muhamed Šaćirbay) pijanog i raspojasanog, vjerovatno po povratku iz kafana i kladionica čiji je veliki poštovalac i gost, odlučio na fetvu medijima, ubrzo je smijenio ljubimca ministra. Šaćirbey je inače advokat po prezmenu Šaćirbegović koji je škole završio u USA, sin je velikog mladomuslima i jarana (dr. Nedžib Šaćirbey) kojeg je Dedo posjetio prvog nakon poznatog sarajevskog procesa, ‘Islamske Deklaracije’ 1983. godine i njegovog puštanja na slobodu, da mu se pohvali kako mu je omrznuta UDBA dala pasoš da hladno i mirno putuje. Ujedno je uciljao Muhameda za bh diplomatiju čim ga je vidio onako stamenog i goropadnog i čuo kako ne zna govoriti sh jezik nikako. Muhamed je postao ministar vanjskih bh poslova i služio je na toj funkciji u periodu od 28. maja 1995. pa sve dok ga Dedo nije vidio za Novu godinu veselog i nasmijanog, mandat mu je prestao sa 1. Januarom 1997, čim se ‘Grinch Muhamed’ otrijeznio. Prije toga Muhamed je bio i bh ambasador pri UNu ali je ubrzo protiv njerga Dedo skitio optužnicu za korupciju i krađu preko 2 miliona dolara te je protiv njega u Americi vođen i krivični postupak, bio je uhapšen pa onda u kućnom pritvoru ali dokazi nisu po traženju američkog Suda nikad dostavljeni pa je Sud Muhameda pustio na slobodu. pod obrazloženjem, ‘kad država koja ga tuži nije zainteresovan, što bi bili mi’. Majka Muhamedova Aziza je kao ‘zaslužena Bošnjakinja’ poslije dobila i ulicu u Sarajevu iako se nikad nije pokazalo koje su to njene zasluge osim što je majka Muhameda i što odlično ‘pravi bureke i jufke’ kako je te zasluge opisivao njen sin Muhamed, dok se Muhamed kasnije ‘odrekao’ čak i potpisa na Daytonskom Sporazumu kojeg je parafirao uz Alijinu saglasnost u državi Ohio, bošnjačka vlastela ga i danas tituliše ‘ambasadorom’, tj. Njegovom i Našom Ekselencijom (NJ.E.) . Čest je gost bošnjačkih tv kuća i ‘zijareta’ po džematima gdje pojašnjava svoj zaokret u vezi Daytona’ u USA, viđen je i na kafi sa načelnikom grada Utica NY uz jednu Bajramsku kafu, tu sliku je džemat sa velikim ushićenjem objavio na svom ‘fejsu’. ‘Susret Nj.E. BiH sa utičkim načelnikom’.

Urednica ‘Oslobođenja’ ne pominje ime ovog ‘bh Grincha’ ali ga tituliše ‘kumom Republike Srpske’, asocirajući na potpis Daytonskog Sporazuma kojim su i Alija i Muhamed dali velikodušno Srbima pola Bosne pa bi sad da to preprave a da ne mijenjaju Dayton, dok se po podacima ministarstva vanjskih poslova može vidjeti da je upravo Muhamed taj pijani ministar na temelju kojeg je nastala fetva o progonu Djeda Mraza.

Iza Muhameda, i to da napomenemo, ministar vanjskih poslova BiH bio je Jadranko Prlić (od 03.01 1997. do 22.02.2001.) kojeg sada svi u BiH titulišu ‘ustaškim UZPovcem’, ostalo je zapisano da nas je nekad predstavljao vani okorjeli ustaša.

Da bude bh novogodišnja priča malo dinamičnija i filmskija, potrudio se upravo ministar ‘Edo junica’ koji je striktno protiv poklona Djeda Mraza u Sarajevu. On je naime, novogodišnje poklone koje je darovala Sebija Izetbegović i ‘AFŽ SDA’ dijelio po školama u Srebrenici i Bratuncu, dok u Sarajevu zahtijeva referendum o ‘vjerskim osjećanjima’ i neda Djedu Mrazu ni prismrditi.

Što je unijelo malo nade u sretan završetak ove vesele bh priče.

P.S. imena, radnje i događaji u ovoj priči su slučajno-namjerni.

photo : Jim Carrey lijevo iz filma ‘‘How the Grinch Stole Christmas’ , desno bez maske ‘bh Grinch’ Muhamed Šaćirbey iz mlađih dana, iz bh filma ‘Kako je Muhamed ukrao Djeda Mraza’, arhiv