Avdi Huseinoviću nekadašnjem folkeru i stihoklepcu a odavno autoru na desetine dokumentaraca o ArBiH, o genocidu i patriotizmu i autoru knjige o ratnom zločincu Naseru Oriću, vehabijsko udruženje Vogošće ‘Tempo’ platilo odlazak u Saudi Arabia–u na ‘umru’ iliti ‘mali hadž, plus : Avdo tamo držao predavanje ‘našim studentima’

Svi znamo Avdu Huseinovića nekadašnjeg pjevača i stihoklpeca, kasnije vlasnika na desetine dokumentaraca o slavnoj nepobjedivoj ArBiH te autora nekoliko knjiga među kojima izdavajamo najpoznatiju posvećenu Naseru Oriću (‘Od Gazimestana do Haga i nazad’), nema tog udruženja u BiH ili opštine koje nije nagradilo ovog ‘prenosioca istine’ i patriote, umalo mu izmakla prošle godine i najveća šestoaprilska nagrada Sarajeva. Malo nas zna da je, prije nego se prešaltao na ‘bismillah biznis’, Huseinović koji je inače rodom iz Potočara, Srebrenica bio Bosanac, pjevao o Aliji i pisao vrckave pjesmuljke, kao što je ova.

‘Bosanac sam bolan i ja/al’ s ženama loše stojim/hrabrost mi je slaba strana/i one se svoje bojim/volio bih i ja dvije/iako sam vako ružan/Al’ me jaran slabo služi/i onoj sam svojoj dužan/moja žena ko u šali/dosjeti se dobrom vicu/zna i ona šta mi falikupila mi dizalicu‘.

Međutim, kad je ‘vako ružan’ i sa ‘jaranom koji ga slabo služi’ ostavio ‘dizalicu‘, skontao je kako se postaje javan i slavan, prestao je biti Bosanac’ i kao u svakom vicu kao veliki Bošnjak prionuo na patriotski posao. Kod kuće po džematima širom BiH, po džamijama dijaspore, evo ga dogurao i na hadž. Jeste da je ‘halal hadž’, jeste da je umra – ‘mali hadž’ ali Avdo je postao hadžija, tituli se ne gleda u zube, takav hadž je tajno obavio i nekadašnji ministar vanjskih poslova hadžija Zlatko Lagumdžija. Ili recimo Denis Zvizdić. Vehabijsko udruženje ‘Tempo’ (da, ono koje je prije neki dan ugostilo, platilo i održalo tribinu govornika radikalnog vehabije Dževada Gološa o ‘zločinima ateizma’, nemoralu pedera i komunista, o moralu islama i čistoći islamske Bosne koji je ugrožen, i o sprezi i pomirenju Islamske Zajednice BiH i vehabija) koje od 2007. finansira opština Vogošća iz budžeta, platilo je ovu islamsku ekskurziju Avdi u Harem Kraljeva i sad se zna ko je ‘bos a ko (mali) hadžija’.

Avdo je uz ovaj poklon imao i ‘malu’ obavezu, da posjeti ‘naše studente’ u ovoj zemlji vehabija i da održi svoje patriotsko predavanje na temu genocida, što je novopečeni ‘mali hadžija’ i učinio.

Dobro, i to je ‘građanski’ i to je promocija naše zapadne orijentacije iz SDA/DF kuhinje, znamo i o čemu bi ‘vazio’ hadžija da je u džamiji u New Yorku, ali braćo i pobogu šta bi to mogao ‘predavati’ novopečeni hadžija profesor studentima na ovom ‘prestižnom Univerzitetu’, neće valjda kao imenjak Avdo Avdić državni ‘AV’ u Crnoj Gori ‘predavati’ o Rusima i zločestim američkim i evropskim diplomatama i o međunarodnoj uroti Svijeta protiv BiH? I da li vam ovi studenti imalo liče na naše studente, pitam sebe i vas, i naravno, pitam se posebno s razlogom otkud uopšte tamo ‘naši studenti’?

Prvo da odgovorim na drugo pitanje, ostalo je jednostavno.

Po Projektu i programu Alije Izetbegovića i stranke SDA da će Bosnom ‘vladati bogati mladomuslimani i njeni potomci’ još od bh rata pa sve do sad i nadalje i ubuduće, po sklopljenim Sporazumima sa ‘bratskim državama’ Bliskog Istoka, iz BiH se svake godine šalje dogovorena kvota studenata u Saudi Arabia-u, Egipat, Maleziju, Pakistan, Katar itd, koji kad završe škole dolaze u BiH, zapošljavaju se i onda prenose znanja djeci, đacima i narodu. Te su škole pozavršavali mnogi od ‘Hižaslava’ Cerića, sadašnjeg Reisa Kavazovića skoro sve muftije, silni hafizi, doktori i mualimi po džamijama i na internetu do mnogih biznismena u BiH tipa bivšeg direktora arapske BBI banke ‘Muslimanke’ (sadašnje ‘Aria Bank International’) Amera Bukvića sa kojom je u BiH otpočela i islamska burza i halal bankovanje, braća Šabanovići iz Visokog – vidi pod ‘Bosmal’ u Sarajevu, pogledaj u biografiju familije nedavno hapšenog dr. Farisa Gavrankapetanovića ili zaviri u istorijat Adise Arapović nekadašnje radikalne studentice a poslije demokratske i liberalne političarke … ‘Nevladina udruga Fatma’ koju je vodila i rang liste studenta pravila Fatima Hukić bliža rođaka Bukvića sastavljala je spiskova ‘malodomuslimanske buržoazije’ a sve aminovao umrli hadžija Hasan Čengić, slične sporazume IZ ima i sa Turskom, jedan od najeltinijih učenjaka otuda je poznati SDA jastreb Salmir Kaplan iz Stoca.

Što se tiče pak izgleda ‘naših studenata’, tu nema nikakve dileme, oni su zaista preslika bošnjačke mladeži a i ‘stareži’ (predstavnika u liku i djelu Bisere Turković i njenog diplomatskog opusa po Bliskom Istoku), i ‘naših’ đaka po ‘bosanskim školama’ po džematima dijaspore ili po školama danas u BiH, to je ram za buduće slike naših dolazećih generacija –‘multietničke, zapadnjačke i građanske države’. Po čemu postajemo već prepoznatljivi.

Dakle, velika misija malog hadžije je otpočela. Samo još da mu brada poraste.

photo : Avdo Huseinović (u sredini u žutoj jakni, bez brade) , Medina, 17.12.2022, arhiv