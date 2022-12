Punim ‘Tempom’ : Obračun vehabija sa ateizmom u ‘građanskoj’ BiH je fašistički obračun potomaka mladomuslimana sa partizanima i antifašistima, znaju to dobro ‘braća’ Haris Zahiragić i Salko Juklo pa kud puklo…

U svakoj šerijatskoj državi ateizam je ravan zločinu a ateisti opasniji od komunista.

To je davno tako definisao ’emeritus akademik Hižaslav’, bivši Reis Islamske Zajednice BiH radikalni hodžica Mustafa Cerić, savjetnik sadašnjeg Reisa Kavazovića i vječiti partner SDA mafije. Mnogo poznata ‘faca’ bošnjačke medijske i političke scene, najpoznatiji po islamizaciji ArBiH i dovođenju mudžahedina, vehabija, ahmedija, selefija i Bogznakakvog još smeća sa Bliskog Istoka, koje je sakrivao i čuvao uz pojašnjenje da su to braća, ‘malo drugačiji a originalni muslimani’.

Prisustvo ovih ‘originalnih muslimana’ u BiH je dugo bila tabu tema, oni iako egzistiraju i debelo prožimaju čitavu ‘građansku’ BiH bili su po strani, džaba što su čak i neki visoko rangirani intelektualci IZ kao Rešid Hafizović tvrdili da ‘oni dolaze po našu djecu’, sve do februara 2016. kada je sadašnji Reis, inače veliki podržavalac ove najveće ratne i poratne bh pošasti odlučio da se ‘obračuna sa vehabijama’. Iako se radi o klasičnom triku kojeg je pod pritiskom međunarodne zajednice u BiH ovaj korumpirani i odnarođeni Reis izveo, vijesti su govorile kako je vehabijama ‘odzvonilo’. Podsjećamo, ovim je ‘miroljubivi Reis’ samo vruć krompir prebacio na svoje i SDA službe bezbjednosti ‘fetvom’ da se svi moraju ‘staviti pod kišobran’ IZ, status vehabija i selefija u BiH je ostao isti. Sa tom razlikom što su ovi ‘originalni’ umjesto terorizma i terorističkih akcija svoje djelovanje prebacili na medijsko predstavljanje, ‘edukaciju’ putem seminara i tihom akcijom uz suradnju IZ BiH, špartanjem po džematima gdje ‘educiraju’ djecu, medžlisima i mejtefima, ‘humanitarnim akcijama’ i ‘vaspitavanjem’ naroda pa sve do osnivanja političke partije (Sanin Musa, profesor vehabija, politička partija ‘Vjera. Narod. država’) kada postaju zapravo aktivni dio bh političke i vjerske scene.

U život ih je vratio Bakir Izetbegović uz ovogodišnje oktobarske izbore (iako je ranije tvrdio kao i svaki politički Bakir da su nam oni ‘veliki teret’), uz tekbire, prebrojavanje džamijskih safova, slikanje sa najradikalnijim predstavncima njihovih zajednica kao što su Elvedin Pezić i Jasmin Durić ili slikanjem sa teroristom Mulahusić Jasminom iz Luxemburga) čime je nakon gubitka vlasti na državnom i federalnom nivou krenuo sa njima u otvoreni sukob sa Zapadom, sa Amerikom posebno (koja mu radi o glavi a što javno već tvrdi na tv), po svoj prilici Bakir je spreman da sa njima u svom političkom i moralnom srazu zbog gubitka vlasti izazvati čak i međubošnjački sukob.

Jedno takvo javno djelovanje upriličila je i vehabijska ‘omladinska’ udruga ‘Tempo’ koju opština Vogošća hrani i finasira još od osnivanja od 2007. godine prije par dana kada je organizovala savjetovanje na temu ‘Zločin ateizma’, skupa kojem se odazvalo nekoliko stotina članova i ljubitelja šerijata i ‘drugačije demokratske BiH’, kojem su prisustvovali i Faruk Kapidžić i Haris Zahiragić, poznati SDA jurišici i ‘moralni čuvari’ čiste islamske Bosne. Gost predavač na ovoj sesiji je bio jedan od najradikalnijih vehabija iz Mostara Dževad Gološ, slike sa ovog skupa zorno pokazuju kuda ide država BiH i kako izgleda njeno ‘građansko društvo’ kojeg forsira Izetbegović skupa sa Željkom Komšićem. Slike i pojave pa i ‘face’ ovih ‘Bosanaca’ su sramota i bijeda BiH do besvijesti, postaje degutantno to više i printati i pokazivati, postaju bh zaštitni znak za svakog stanovnika BiH želio to ili ne.

Od svih političkih partija sa zahtjevom da se o ovaj skup mržnje i radikalizma zabrani ustala je jedino ‘Naša stranka’, ostali članovi ‘osmorke’ i tzv ‘ljevičari’ su šutke odšutali ovo orgijanje nad demokratijom u srcu Evrope kojoj kao težimo i čemu se zalažemo.

Haris Zahiragić je kopirajući ‘šefa’ Bakira oštro napao ‘Našu stranku’ pokrivajući svoj šerijatski nazor demokratijom i spinovanjem sa LGBT populacijom, medijski je osuo paljbu i na tv N1 koja je izvještavajući o ovom skupu spominjala neke ‘čudne face’, buduće ogledalo bh građana, kačeći se umjesto za brade učesnika i ‘edukatora’ na bradu Bože Vreće, na kraju sve garnirajući izjavama ‘kome smetaju ezani i munare’ pa do već poznate ‘islamofobije’.

Naravno, od komandira ‘moralne policije’ islamske BiH i još ‘islamskijeg’ Sarajeva ‘Evropskog Jeruzalema’ nismo ni očekivali manje, niti od megafona SDA bulumente Kapidžića, od cvrkutave i nasmijane Benjamine Karić ne očekujemo nikad ništa osim baklava i nakaradnih spomenika koji vrijeđaju svaku inteligenciju, ne očekujemo ništa osim njenog bolesnog osmijeha i bezobraznog načelnikovanja glavnim gradom, djelovanje ovog do sada najdebilnijeg bh političara mentalca kojeg znamo još od vremena kada je u rukovostvu studenata sarajevskog Univerziteta pokušao donijeti propis o uvođenju ‘čistog’ oblačenja na Fakultetima, što mu je bila odskočna daska za napredovanje u stranci i politici je ono što imamo odavno. Također, suvišno je čekati da išta o ovom mračnom skupu progovori bilo šta Nikšić ili Konaković još manje, ali idikativno je influencersko javljanje bauštelca Salke Jukle iz Njemačke.

Ovaj tip koji se ‘proslavio’ imitacijom Sebije Izetbegovića i ‘telefoniranja’ sa Bakirom, Dodikom ili sa bilo kim ko mu padne na pamet čim ujutro pročita dnevne vijesti, čime ga je na tv ekrane ugurao Senad Hadžifejzović, zadnjom svojom objavom ‘dragi moji’ na Youtube kanalu faca zvana Salko Juklo koja u Njemačkoj ništa ne radi osim što hvata lajkove i lovu uz njih, rigao je vatru na ‘Našu stranku’ žešće od ‘čakijaša’ Zahiragića, na njegovom pojašnjenju ovog ‘edukativnog skupa’ pozavidio bi mu čak i sam ‘bizon’ Zahiragić, koji je inače česta meta njegovih objava.

Juklo je načisto ‘puklo’, drugačije se ne može objasniti njegov zaokret i bezobrazno treniranje demokratije. Otkrio se Salko, pa ispljucao ‘Našu stranku’ kao što je pljucka i Izetbegović ili Zahiragić, dok je skup vehabija proglasio ‘demokratijom’, ne osvrćući se na prava ateista, oni valjda u državi BiH ne mogu imati nikakva prava. I ne samo to, uz odbranu ‘svojih’ mostarskih učenjaka Juklo je toliko pljuvačine izbacio na LGBT populaciju (on ih naziva pederima kao Zahiragić i još grđe) koja se po Sarajevu šeta bez problema kao da nam se javlja ne iz Njemačke već iz Afganistana. Čisto onako da kažem ‘pederski’ Juklo je pokazao da je on zapravo jedna obična ‘pederčina’ uz izvinjenje svim pederima Svijeta, sa posebnim mirisom religije kojoj pripada.

‘I, da’, što bi rekao Zahiragić u svakom svom javljanju na kraju, Salko se zanio pa pričajući o demokratskom pravu svagog u BiH pa i vehabija, svakog osim prava ateista jer svi moramo biti Bošnjaci i vjernici valjda, načisto zaboravio kako je nedavno izbacio još jedan bonus svog ‘poimanja demokratije’ kada je zbog videa unuka Fikreta Abdića iz Sarajeva o otetoj imovini ‘Agrokomerca’ izbljuvao kako tom ‘balavcu’ treba zabraniti ulazak u Sarajevo, treba ga izdegenjati, čak i poštu ako šta pošalje prokontrolisati i zabraniti. Njemačka, Sarajevo posebno će biti do groba zahvalni ovakvom Salkinom umijeću i shvatanju ‘prava svakoga’, dostigao je svoj vrh u zvjezdanom nebu internet kanalizacije.

Predavanje o ‘zločinima’ ateista u režiji SDA i vehabija je zapravo obračun sa komunistima i partizanima, staroj boljci ovih natociljanih potomaka Mladih Muslimana a što je već poznata mantra SDA, već viđena kroz usta Abdulaha Skake ili Fadila Novalića o partizania fašistima, stoga Salko može komotno sa svojim izvorima zarade da ‘trlja’ koliko hoće.

Što više ‘trlja’ sve je bliži ‘Hižaslavu’, Reisu i Bakiru. Zahiragića je već iskopirao.

photo : degutantne ‘face’ iz BiH sa skupa ‘Zločin ateizma u Sarajevu’- lijevo, desno : Salko Juklo gore i Haris Zahiragić dolje, arhiv