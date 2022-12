‘Blokirani’ vehabija ‘antidaytonac’ Nihad Aličković dijaspori : šaljite pare ali na moj račun, to je najsigurnije

Tamo gdje su ‘protesti’, gužve i kavge, tu je Nihad Aličković, nacifrani vehabija i vođa udruženja ‘AntyDayton’, od Potočara do blamaže ispred OHRa i protesta ‘Nedamo državu’ pa do ‘našeg Sandžaka’. O njegovom ‘patriotskom’ djelovanju kojim već deceniju truje i zagađuje javnu bh političku scenu pisali smo više puta, obrađivali smo i njegove nacionalističke ‘performanse’ kao i način na koji ovaj ‘donator’ dolazi do merhameta i u žižu javnosti.

To ide po već uhodanom receptu : džemati i još neke druge humanitarne organizacije, biznisi ili državni organi te Islamska Zajednica BiH daju pare a onda se ‘guzija’ razleti pa dijeli. Umota u ljiljane školske torbe, patike, konzerve ili bilo šta drugo a onda kombijem razvozi sirotinji po džamijama i slika se. Uz ruke prema nebu, molitve i u ratničkoj odori, vojnim čizmicama ili uniformi.

Uz ove novogodišnje praznike, kad su pare u pitanju, nije podržao zahtjev ministra za izbjeglice i raseljena lica islamskog radikala Edina Ramića koji se bori protiv Djeda Mraza čuvajući ‘naše tradicije’, pozvao je dijasporu a i one kod kuće da šalju lovu, on je već napravio spisak džemata gdje želi obradovati djecu povratnika gdje će odglumiti Djeda Mraza. Međutim, u svom javnom pozivu za sadaku i dramčenje, Aličković upoznaje buduće donatore da ne šalju pare putem Western Union-a i MoneyGram aplikacije jer su ga tu blokirali.

“Pozivamo vas da se odazovete u okvirima svojih mogućnosti da i ovu djecu obradujemo kojoj nikada nismo bili u posjeti ni mi a i ni mnogi drugi koji su trebali. Odazovite se, javite se porukama da vam damo podatke o načinu uplate jer JA SAM BLOKIRAN na Western Unionu i MonayGramu. NISAM blokiran na RIA Transferu. Ali, ima žiro račun, ima lično, ima BH Pošta, ima drugih transfera tako da nije problem. Samo nemojte svojevoljno slati WU-om na moje ime jer ja to neću moći podići. Akcija skupljanja donacija će trajati do 31.12.2022. god. a onda ćemo oko 10. Januara 2023. godine, spakovati paketiće i otići da ih podijelimo ako Bog da…”

Ako Bog da, ovaj vehabijski Djed Mraz je sve pojasnio a nije najglavnije : zašto se na ovim svjetskim kompanijama za brzi transfer novca upali crveni signal čim se pojavi njegovo ime ili naziv njegove firme?

Još veli, šaljite pare preko RIO sistema, ali ni tu ne spominjite mene. Ili me zovnite ‘ da vam pojasnim’.

Podsjećamo, i ovdje se Aličković dobrano isprofanisao, jer RIO slanje novca se za razliku od ostalih aplikacija može se obaviti samo putem Banke i računa i primaocu treba najmanje četiri do pet radnih dana da dođe do love, pod uslovom da Banka na koju idu pare to odobri. Kod transfera novca drugim njemu zabranjenim putem dovoljno je samo ime i država primaoca. Dakle, putevi opet vode do Nihadovog privatnog računa koji je za sada najsigurniji.

A blokada Nihada i njegov plač su jasni : ako možeš muljati kod kuće ne možeš kod ovih velikih kompanija koji naplate uslugu ali traže transparetnost. I tačka. Zato, ‘plači mali plači, ost’o si na Rači’ ….

photo : jedna od mnogobrojnih marketing patriotskih fotografija ‘antidaytonca’ Nihada Aličkovića, arhiv