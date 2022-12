Do kraja godine nije još mnogo ostalo, red je da otpočne izbor bh ‘laureata’ za ‘Veliko sranje kroz sitno granje’. Imamo dva kandidata, ubjedljivo najjača, to su : Fadil Novali’ nelegitimni i nezakoniti premijer FBiH i Zijad Bećirović, direktor famoznog ‘Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije’ (IFIMES) iz Ljubljane

1. Fadila Novalića znaju svi, svakodnevna je tema bh i regionalnih medija, nema dana od kada je nezakonito na funkciji premijera da nije predmet sprdnje, zajebancije, političkih gafova i viceva, ali SDA partija čiji je on izbor ga hvali na sva usta i pripisuje mu zasluge kao nijednom svom dosadašnjem premijeru. Poznat po svojoj bešćutnoj i bezobraznoj ironiji (kad se obraća ‘svom’ narodu zahtjevom ‘da manje piju kafu ili jedu pa će imati više’ para), po statističkim podacima o privrednim ‘uspjesima’ države koje nećete naći ni u jednom zvaničnom dokumentu, po ‘biserima’ o religiji (‘da je Pejgamer Muhamed sada živ on bi nosio odijela ‘Armani’), po notornim glupostima kad stavlja pogrešno masku na facu ili kad ‘neherovo’ zakopčava sako), po kriminalu i korupciji je u rangu ostalih SDA ahbaba a najviše će ostati upamćen po ‘aferi respiratori’ kada je u jeku corona pandemije skupa sa krimi-mladićem iz Srebrenice Fikretom Hodžićem i firme za proizvodnju malina naručio neupotrebljive kineske respiratore i spiskao (a i podijelio bratski) 10,5 milona KMa državnih para, zbog čega se već dvije godine protiv njega vodi krivični postupak. Vakcine, naravno, nije nabavio.

Za kandidata ‘laureta’ za prestižnu bh nagradu ‘Great Shit’ ili u slobodnom prijevodu ‘veliko sranje kroz tanko granje’ odlučan je ipak bio Dan državnosti BiH 25. novembar i Fadilov post na ‘face’ uz taj veliki državni praznik sa slikom.

Naime, iako znamo da je ZAVNOBIH u Mrkonjić Gradu udario temelje državi BiH na što se bošnjačka i SDA elita uvijek pozivaju kad govore o održavanju kontinuiteta države, iako u tom gradu koji je za Fadila zapravo Varcar-Vakuf a ne Mrkonjić Grad postoji zapušteni i oronuli muzej-kuća gdje je to važno partizansko zasjedanje održano, Fadil naš ‘oprosti’ je to mjesto ‘namjerno pobrkao’ sa džamijomu u gradu gdje je otišao da proslavi Dan državnosti, a sve popratio slikom i tekstom. Ovako je on to opisao, citiram Fadila.

‘Džuma mubarek iz Mrkonjić Grada. Na ovom mjestu je prije 79 godina obnovljena državnost naše domovine Bosne i Hercegovine. Naša domovina je i tada, kao i 50 godina kasnije, opstala zahvaljujući dobrim ljudima koji su znali zbog čega je domovina svetinja. Ljudima koji su bili svjesni da bi bez Bosne nestalo i Bošnjaka, i svih onih koji Bosnu zovu domovinom. To je pouka koju su neki, osiljeni željom za vlašću, zaboravili’.

Dakle, po Fadilu, ZAVNOBIH je održan u džamiji i zato imamo mubarek državu i praznik kojeg ne poštuje više od pola države. Slikom je potkrijepio svoje znanje istorije u saffu sa prijateljima a što mu je donijelo visoko mjesto u ovom izboru, možda čak bude i prvi. Ova slika i tekst su me podsjetili na okupaciju Sarajeva i bh rat kada je neko napisao grafit na gradskoj pošti ‘Ovo je Srbija’ a ispod toga neko drugi, nakon što je precrtao prvi, dodao grafit; ‘Ovo je Pošta, budalo!

2. Drugi kandidat koji najviše brani Fadila ali ga ugrožava u ovom takmičenju za ‘veliko sranje godine’ je Zijad Bećirović, navodno direktor nekakvog famoznog ‘internacionalnog instituta’ iz Ljubljane, za balkanske i blisko istočne studije, čest gost bošnjačkih i drugih bh glasila i medija, inače u ‘slobodno vrijeme’ plaćeni lobista stranke SDA i DFa Željka Komšića.

Instituta ima u BiH i u dijaspori koliko hoćeš, tako se naime zovu mnoge ‘nevladine organizacije’, neprofitna ali sa velikim profitom udruženja koja se lako registruju za male para i sa malo ‘papira’, vlasti im daju dovoljnu dozu za preživljavanje, ostatak namiruju lobiranjem kod ‘svojih partija’ i za račun države. Iako je to lobirnje često pogrešno, kontraproduktivno i štetno po državu, takav posao u BiH cvjeta, svakodnevno vidimo da nam u medijima ‘iskoči’ neki novi ‘institut’ ili novi ‘politički analitičar’.

Kako se postaje ‘analitičarem’ ili ”korespodentom’ nije teško objasniti. Prvo se takvim proglasiš, registruješ nekakvo udruženje iza kojeg ‘stojiš’ a onda se javljaš medijima čim te zovnu, ili se sam ponudiš svojim ‘analizama’ na internetu. U ‘papirima’ navedeš zvučna ‘strana’ ili domaća imena kao suradnike, poslije se samo ti javljaš i daješ pamet, one druge niko niti vidi niti čuje. Ako si češće u medijma, onda dobiješ od stranke koju preferiraš i ‘države’ status i lovu i onda si baš, baš onaj ‘pravi’.

U Sarajevu ima nekoliko ‘instituta’ ali su daleko od institucija, ima ih u dijaspori mnogo, u Americi najmanje četiri, najaktivniji je onaj ‘Institut za izučavanje genocida’ iz džamije u Canadi kojeg ‘vodi’ Emir Ramić, ‘akademik’ Muftije Muamera Zukorlića. Šta se ima izučavati pored sudskih presuda o genocidu u BiH i to još u Canadi – ko te pita. Ostali su također uz ili pri džematima, džaba što se zovu ‘američko-bosanskim’ ili ‘bošnjačko-američkim’ ili nekakvim ‘nacionalnim bošnjačkim vijećima’, ‘councilima’. Ramić tako prati zastave na jarbolima ambasada u kojima su diplomate Srbi ili Hrvati, sa kim se sastaju ambasadori, imaju li političari kad sjede bh zastavu, onu sa ljiljanima ili koriste onu ‘mrsku’ entiteta, piše pisma vladama, državama, sastavlja peticije radi ‘zaštite’ Bošnjaka, plasira svaki dan slike mrtvih glva i živih četnika, pravi hair male spomenike u parku u gradu Hamilton kao znak njegovog uspješnog bošnjakovanja i patriotizma. Godišnje obiđe Reisa i opet nastavlja po starom.

Međutim, ovaj ‘institut’ iz Ljubljane, ovaj ahbab Zijad Bećirović je prava ‘institucija’. Svako malo vremena eto ga na ‘Hayat’ ili na ‘Bir tv’ IZ BiH ili ‘kod Senada’ na Face pa nam donese neku novu. A mediji se utrkuju ko će ga prvi objaviti. Jer plasira onu robu koja se u BiH traži. A to je rat, Bošnjaci, genocid, Srbi, genocidna tvorevina, UZP i ustaše, neprijatelji države strani i domaći …

Već godinama najavljuje rat u BiH kao i Hadžifejzović, traži NATO na granici sa Republikom Srpskom, u Brčkom, ‘analizira’ bh vlast, kritikuje opoziciju a veliča SDA i njene saveznike, pardon saveznika, i ima stalno neke ‘najnovije teorije’ koje nisu više u granicama zavjere, one su odavno zavjere protiv države ali zanešeni Zijad to ne vidi i ne čuje.

Tu mu je najžešća ona o operaciji ‘Kula’ sa kojom je otpočeo prije dvije godine a finiš je dao prije neki dan na tv ‘Hayat’ kada je za propast SDA braće (on kaže države) okkrivio američkog ambasadora u BiH koji je ‘od bh tužilaca zahtijevao hapšenje Fadila Novalića’. Jer je rušenje Fadila ‘rušenje ekonomskog sistema države’. Kako bi se ‘država ekonomski uništila’, ‘izmišljena je’, veli on, ‘afera respiratori’ i ‘izrežirano hapšenje Fadila Novalića premijera’. Tako nadograđuje i ovaj zadnji dogovor ‘osmorke’ sa Čovićem i Dodikom, koji Sporazum će kaže, dovesti do hapšenja premijera a onda će oni formirati vlast. Koja se ne može ‘formirati bez SDA apsolutnog pobjednika izbora’.

Upravo ovo sa ‘jednim ambasadorom važne države u BiH’ (a to je Amerika) i njegovim zahtjevom da se hapsi Novalić, Bećirović je na putu da osvoji prvo mjesto u ovom takmičenju za ‘Great Shit’ u BiH ove godine. Mada se ne može ni zanemariti ‘operacija Kula’ kojom ‘trese’ bh medije već dvije godine, sve je to u jednom ‘paketu’.

To vam je, ta, kaže on a da ne kaže ništa, ‘tajna operacija čiji centar je u Mađarskoj a u tome učestvuje EU, strani ambasadori u BiH, pa čak i pojedinci iz redova SDA’. Naravno, tu je obavezno Janez Janša smijenjeni slovenački premijer i njegovi ‘non-paper’ dokument sa kojima je tarlahao režimski novinar Avdo Avdić o ‘razgraničenju Republike Srpske sa BiH’, ime je ‘operacija’ dobila po mjestu rođenja Fadila Novalića Gradačcu i Kuli ‘Zmaja od Bosne’ gdje je stolovao Husein Kapetan Gradaščević, predvodnik otpora Otomanskoj Sili nekada.

Ako mislite da niko neće i ne može povjerovati u ovakve ‘stručne analize’ i neprijateljstvo velikih sila koje ruše prevažnog Novalića i sistem u BiH a sa njim džavu, u krivu ste. BiH je puna bajki i basni o junaštvu, porijeklu i nenadjebivom ratovanju te nebeskoj snazi i sili Bošnjaka i muslimana zajedno, mi smo opijeni sa tim štivom od rođenja.

Iako ne daje nikakva konkretna imena niti to potkrepljuje ikakvim dokazima, bh medij ga traže i citiraju, Bosna je odavno u Bakirovom ‘hladnom’ ratu sa ‘operacijom Kula’. Prije godinu dana je tvrdio da je vidio tenkove i haubice u Brčkom na granici sa entitetom Republika Srpska, niko se nije oko toga ni počešao posebno NATO kome se Zijad posredno obraćao, ali je zato bilo pljuckanja, mržnje i ‘navijanja’ po internetu, isplatilo se.

Ove godine, kao nekad ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa bivši Reis sa ‘tajnom operacijom Crna Ruka’ koja ‘ruši državu Bosnu’, Bećirović u opštoj histerji uz gubitak vlasti vrha SDA i mržnji Bošnjaka prama Zapadu, EU i Americi posebno te Visokom bh Predstavniku, potencira i naglašava da se sa ‘operacijom Kula’ ruši državna ekonomija i čitav državni sistem a što će se završiti bajbokovanjem premijera, i ne skida se a televizija. Američki ambasador u BiH se uopšte nije osvrnuo na ove nebuloze Bećirovića, dok je glasnogovornik Tužilaštva Boris Grubešić bio kratak : takve gluposti ne komentarišemo.

Jasno je stoga da Bećirović ima velike šanse za nagradu ‘sranje godine’, jasno je da ‘radi’ za SDA i da su njegova lobiranja štetna po državu BiH, čak, jasno je i što je upregnuo Novalića. Samo što još nije rekao kao i Reis Kavazović ili Bakir Izetbegović kad je onomad Fadil ispitan (nije hapšen) to je narode ‘opšti udar na Bošnjake’. Da bi mu bolje povjerovali i lakše razumjeli njegovu ‘operaciju, potrudio se i ‘Zmaj’ Fadil, u intervjuu tursko-bošnjačkom listu ‘Stav’ glasilu SDA partije. Naslov preko čitave stranice uz poznati osmijeh Novalića glasi : ‘Mi smo potomci kapetana Huseina i hadži Loje’. Što opet upućuje na zaključak da će slijedeća operacija u vezi rušenja Bosne kad se ova ‘Kula’ završi neuspjehom (jer nama ne može niko ništa osim Onog Gore) zvati po ‘Hadži Loji’, barabi i zulumčaru od naših predaka.

Ima još jedna interesantna stvar kod ovog ‘stručnjaka’ iz ‘istitutra’, koji kaže kako je ‘opepracija Kula’ odradila posao i u rušenju vlade u Sjevernoj Makedoniji’, kada je ‘pao’ premijer Zoran Zaev, što predviđa da će se desiti i u Bosni (kao da ne zna da je Fadil izgubio nelegitimnu stolicu u Vijeću ministara još svojim izborom a posebno sada poslije oktobarskih izbora) a to je naziv te ‘operacije’ u Makedoniji. Kaže, zvala se ‘operacija Konjićev Skok’. Dakle, eto nas opet blizu Fadila i Mrkonjić Grada, eto nas u Drvaru s partizanima a ovi što planiraju da nas nema su ‘naši neperijatelji Njemci. Zvuči li vam to poznato? Poslušajte Reufa Bajrovića još jednog dobrog kandidata uz Bećirovića i njegove epitete i uvrede Visokom bh Predstavniku ‘Švabi’ kojeg i Bećirović pljucka i vrijeđa pa će te sve razumjeti.

A da je Bećirović veliki patriota države BiH u to nema sumnje. Da je odličan prognozer i stručnjaki da mu se može vjerovati-nema dileme. Da su po njemu naši neprijatelji Hrvatska i Srbija posebno, ni to nije sporno. Još 2019. februara mjeseca, radio je posebnu studiju za Aleksadra Vučića i to debelo naplatio a u njoj je Srbija predstavljena kao pravi kandidat za EU, uzor ostalim balkanskim državama, na nju se treba ugledati dok je EU naša potrebi naš cilj. Zijad je po lovu za studiju došao lično u Beograd pa se uslikao sa Vučićem, da bi EU bolje razumjela šta kaže, sve je preveo na engleski, još se može naći na ‘google’.

Sad u operaciji ‘Kula’, Evropu treba nabiti nogom u …. Shit Zijade!

photo : Fadil Novalić (u krugu) uz 25. novembar Dan državnosti BiH u džamiji umjesto u muzeju ZAVNOBIHa, dolje lijevo – Zijad Bećirević direktor IFIMESa, gore desno – Bećirović sa Aleksandrom Vučićem 2019, arhiv