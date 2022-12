‘Muslimanska Kardashian’ Razija Razo Čolaković je zvijezda socijalnih mreža, ponosi se vjerom, posebno obožava hidžab, dijeli savjete, piše knjige i završila je Medresu pa Fakultet, ali kad joj dođe ‘žuta minuta’ zna slatko i sočno i da opsuje kao pravi muškarac, tada je najslađa

Šta bi mi da nam nema Raze? Ne znate ko je RazO? Da, baš tako se i piše i izgovara, tako Razo voli i hoće. I više je ‘naški’, nije po nekom tamo ‘sh’ bezveznom jeziku uputno viriti u gramatiku. Plus, kaže, ona je Raza ali u Krajini odakle potiče, sa takvim skraćenim imenom postaneš RazO.

A nije muško, nije Tite mi, gledao sam je i slušao, i čitao njene umotvorine na internetu, zato jer moram. Svaki dan silni portali, čak i oni ‘zvanični’ iz reda mainstream bh medija prenose i mudrosti i slike ove, na izgled obične, kako se ono kaže, ‘influencer-ice’. Ili ‘instagramice’, ‘tik- tokerice’, RazO se nije još upisala na novu socijalnu mrežu kod Dick Trump-a a samo što nije. Čim proradi.

Biti na ‘fejsu’ ili na ostalim štetočinama od internet kanalizacije ne znači samo biti ‘in’, popularan i tražen, tu se može i zaraditi. Parajli posao, RazO bi rekla ‘laHak’ posao a ništa ne košta, kao kad si političar. Sjediš i pišeš. Postavljaš svoje slike, svoju garderobu, svoje misli i razmišljanja. Onda dokoni svijet ‘klika’ i daje ‘lajkove’ a sa tim dolazi i lova, internet je čudo.

Da nije interneta nikad ne bi čuli ko je RazO. Ništa ne bi znali.

Kao što ne bi znali ‘kako je Karleuša brutalno spustila’ nekom. Ili bilo koja druga od milion starleta’. Niti bi čuli kako je ‘Bakir demolirao Dodika’… Kako je nekom odgovorila plastična, replicirala. Ili, ne bi znali šta je danas radio Haris Zahiragić mentalna-internet čakija SDA braće, na kojoj je tv, kuda planira sutra. Ne bi bili u toku gdje će organizovati demonstracije i kavgu nekakav Nihad Aličković ‘antidaytonac’ ufitiljeni vehabija ili šta o svemu na Dunjaluku misli i zapjevava Salko Juklo iz Njemačke, kako je Željko Komšić ‘opaučio Čovića’ te gdje ljetuje Džejla Ramović ili Amra Džeko, kako je sinoć spavala Hana Hadžiavdagić u Zagrebu ili šta je do doručka napisao Denis Bećirević a koliko koštaju nova prsa Dare Bubamare… Pa i Milorad Dodik na svom instagramu. Nećete vjerovati u zadnje vrijeme znamo i Bakira Izetbegovića kao influencera.

RazO je dakle, žensko, i to da kažem bez uvrede fino i zgodno žensko čeljade, ime joj je Razija Čolaković. Rodom je iz Krajine, iz Cazina ali je životnim putevima završila u Districtu Brčko, udala se i ima dvoje djece. Ima i muža ali ga nismo vidjeli, RazO ga uvijek pametnim telefonom ‘fata’ odpozadi.

RazO ima, naravno internet. Ima svoj ‘profil’ koji se zove ‘Muhabet sa Razom’. To ti na nečijem jeziku dođe nešto kao ‘chat’ ili trač partija. Tu ona slika svoje hidžabe (od kojih se ne odvaja od 14 godine, tako kaže, i sa njima je ponosna, naglašava) koji su uvijek u tonu sa cipelama i skupom tašnicom i sa njenim iranskim dugim haljinicama ili kratkim sakoićima, svoju besprijekornu a pozamašnu šminku usklađuje sa vremenskim prilikama i garderobom.

I tu piše. Svega i svačega. O sebi i svom djetinjstvu najviše. O životnim pojavama. Kako je njen otac tukao njenu mamu, pa kako je sakupljala sijeno (‘za marku a nosić pocrvenio’, stvarno se sve vidi na slici), kako je završila Medresu u Cazinu pa poslije i Fakultet, kako ima sretnog muža, RazO mu je čak u jednoj od nekoliko svojih knjiga posvetila i naslov kojeg je printala na majici. ‘Za sve je kriv svekrvin sin’. Ljubav, nego!

Piše tako RazO po internetu, piše knjige, sve frca od ‘izdavaštva’, dijeli fetve i savjete. Održava čak i tribine, pa se slika sa sretnom dječicom. Jedan od njenih savjeta ti je, prepisano, baš ovakav : ‘Ako ste u braku, zdravi i sposobni, a nemate seksulane odnose mjesecima i godinama, vi onda niste u braku. To nije brak ni po kakvom zakonu! Vi živite u mraku. I na taj mrak ste pristali dobrovoljno.’

Dabome, čist i bistro. Brak bez seksa je duboka tama. Kao i riba bez bicikla. RazO nam prenosi da se sexamo što više i što bolje, osvjetljava nam put. Eto ‘lajkova’. A ništa posebno i nepoznato, međutim kad to RazO kao Karleuša postavi na crnu podlogu pa izboldira slova, eto mudrosti. Nema tog ‘medija’ koji će propustiti da to zabilježi. RazO je zakon! Ma kakva Karleuša, ta ‘starleta’ se voli slikati i pametovati ali to radi odvratno, gologuza, pokazuje nam sve što joj nije majka Priroda dala, kod RazO je sve prirodno, jednostavno, prihvatljivo. I napumpana usta i pola kilograma šminke, sve je tu. Hidžab dakako, uvijek ga ističe. RazO ti je, ma ne Karleuša, ona je prava ‘muslimanska Kardashian’, eto to ti je. Vjernica (ne potenciram to ja već ona), još samo da nafata milionske ‘lajkove’, za sada je negdje oko 50.000 a ova ‘rospija’ nevjernica ima na stotine miliona pratilaca. Ako vas zanima šta RazO misli o svekrvi, o komšijama koji joj ‘upadnu’ u kuću nenajavljeni, o prijateljima, o kuhinji, o kafi koju voli piti sama, o dubini ljudske duše i generalno o svemu, ha’jte na muhabet sa Razom. Ništa ne košta. Možda i vidite još kakve joj poklončiće šalju obožavatelji, možete se ‘konektovati’ sa buticima koji prodaju hidžabe, islamske vjenčanice, svega ima, navalite. Pišite, ali molim, oprez : RazO nije muško ali je ‘Krajiškinja’!

Eno, oktobra ove godine je čak i zaigrala i zaplesala. Zaljuljala RazO kukovima i zamiješala sa butovima koji se naziru ispod haljine pa još dodala’ Kad muzika svira Krajiškinja ne sjedi’. Dabome, Krajiškinja ne može da zavrti sjedeći kao stojeći. A onda su uslijedili komenatri na Razin lični film po receptu turske plesačice. Kako te nije sram, sramotiš vjeru, skini hidžab sa glave i sve u tom stilu. Budale, ne vide da je RazO prirodna i uspješna žena ­’četiri banke’ žena… U najboljim godinam. Za fejsbučenje. Ako neće sad, kada će ?

Odmah iza toga, ‘Muhabet’ stranica je proradila.

– Paša moj prepošteni, ločeš alkohol baš k’o najslađi sok od ruže iz naninog repertoara domaće proizvodnje, psuješ k’o zadnji kočijaš s vrha planine, čiji je najveći domet lanuti dobro da sav svijet vidi koliko si ulagao u svoj intelekt, zadnju marku što ti je babo od penzije dao odnio si na koncert Ace Lukasa da se malo opustiš, umoran od neradničkog života sjedeći na babinoj grbači godinama, od “knjiga” si jedino pročitao račun za struju kad ti dođe, a vaziš o vjeri i vjerskim propisima, da možeš i zmiju bi u oko j… toliko si moralna i karakterna ličnost, i dok se sva zajednica u kojoj obituješ pita od čega ti familija preživljava, ti kačiš slike iz seoske birtije uz opis: “uživancija” dok u isto vrijeme pišeš meni poruku:Skini maramu, sramotiš nam vjeru! Ma mrš, ohrdnino jedna!

I ‘bome’ umukle ‘ohrdnine’ koje bi jebale u oko i zmiju čak, a Razu ne simpatišu. Tako im i treba. E, zašto ovoliki da prostite i ovakav ‘muhabet’ od mene prema RazO, zapitaće te se, ili nećete!

Čisto da vidite kako izgleda jedan naš ‘prosječan’ domaći influencer koji u ‘zao’ čas izgubi kompas i koja je snaga ove internet kanalizacije.

I nije što RazO voli Acu Lukasa a ne može kao svaka Krajiškinja sa muškim imenom da otrpi kritiku, jok !

‘Muhabetiram’ da pokažem kako nas ovaj internet sudoper čini samopouzdanim, velikim i veoma ponosnim, zaljubljenim u sebe i važnim. Kad je RazO u pitanju, još i zbog ovoga. Izgubi RazO avdest u minuti, a nije ga izgubila čak ni kad je onako ljudski ‘miješala’ na svadbi. RazO, ništa lično, ali po mojim ‘vjerskim osjećanjima’ nije muslimanski.

P.S. 1

Znam da će se RazO naljutiti (sorry) i da će mi možda čak i ‘brutalno odbrusiti’ u nekom od svojih postova, zato odmah da joj dam savjet kako da postupi. Prepisan je od jednog srbijanskog trenera kojeg je dao Raziji Mujanović našoj poznatoj bh košarkašici, kad mu se požalila da joj viču ‘sa tribina ‘Raza nije žensko’. Rekao je : ‘Ma boli te qu*ac’ RazO, samo igraj’.

P.S. 2

Svaka sličnost sa likovima i događajima slučajno je – namjerna!

photo : Razo Razija Čolaković na svadbi, facebook