Ako je bivši predsjednik Sabora Islamske Zajednice BiH Hasan Čengić ‘pao’ zbog tajnih računa u bankama Švicarske, da li to znači da bi sadašnji nasmiješeni Reis sa horor očima ef. Kavazović mogao doživjeti istu sudbinu zbog preskupih satova Josipa Broza u seharama BBI Banke?

* Islamska Zajednica BiH je odavno u raljama korupcije, kriminala i nepotizma, zbog čega joj je glavni spas ‘ugovor’ sa državom BiH, kojeg neće da potpišu svi članovi bh Predsjedništva. Po tom ugovoru kojeg naravno neće niko normalan potpisati, providni i bljutavi ‘zlatni ljiljan’ i poslušnik dinastije Izetbegovića Željko Komšić je to ‘nenormalno’ obećao ‘završiti’ pa se ušutao poslije dobivene stolice (ali će zato sadašnji Reis i sva ostala bošnjačka kamarila u bh vlasti kukati i plakati na ‘predstavnike Srba i Hrvata’ kako su neravnopravni u sopstvenoj zemlji jer je već ‘takav isti’ ugovor država potpisala sa pravoslavnom i katoličkom vlastelom), većina muka sadašnjeg kompromitovanog i kriminogenog Reisa Kavazovića bi nestala njegovim potpisivanjem, no morat će još dugo počekati.

Takav ugovor nijedna država neće parafirati, ugovor jednostavno previđa da se IZ BiH stavlja iznad države, a što nije potpisano ugovorima drugih vjerskih konfesija, IZ bezdušno laže. Ne, nije riječ samo o pravu na ‘hidžab’, ‘maHramu’ ili petkom puštanje na plaćenu džuma-molitvu ili odsustvo u vrijeme odlaska na hadž, plaćeno dabome, riječ je o tome što ovaj ugovor u prijedlogu traži da se IZ ne može ispitivati, da se prije pokretanja istrage za bilo koju bijelu ahmediju treba dobiti pristanak Rijaseta, da se ne smije kontrolisati njeno poslovanje koje je najblaže rečeno ‘kontroverzno’ i kriminogeno istovremeno, ima toga još.

Najprostije, sve krivične radnje i istrage ove od naroda otuđene vjerske i biznis firme bile bi u startu zataškane a IZ ima mnogo toga u svojim seharama zbog čega je u ovakvim ugovorom osmislila svoj spas.

Počev od nezakonitog izbora Reisa ‘Hižaslava’ Mustafe Cerića i pljačke i nasilnog otvaranja kase IZ gdje je prethodni Reis Yugoslavije Selimoski čuvao i ostavio nekoliko miliona ondašnjih KMa koje su bestragom nestale pa do najnovije afere o uhapšenom narko-bosu Edinu Gačaninu zv. Tito u Dubai-ju. Pljačku zekjata ‘muslimanskog PDVa’ kao i rasprodaju vakufa te pljačke vjernika uz sahrane ne računamo ovdje, to se podrazumijeva.

* Ovaj miljenik bh vlasti a svjetski poznati diler drogom koji je u Sarajevu prijateljevao i sa pripadnicima Policije i nekim sadašnjim bh političarima u vlasti, otkriven je nakon što je raskrinkana šifra ‘sky’ aplikacije poslije čega su u BiH i širom Regiona uslijedila silna hapšenja i još se polako hapsi i procesuira i nakon otkrivanja sadržaja njegovih prepiski uzdrman je sami vrh bh politike, posredno i Islamske Zajednice BiH.

Naime, nakon njegovog hapšenja u Dubai-u, u Sarajevu su uhapšeni ‘mladomusliman’ dr Faris Gavrankapetanović (hafiz, nekadašnji direktor KCUSa u Sarajevu a obavljao je i mnoge druge važne funkcije u vlasti, inače brat sadašnjeg direktora Opšte Bolnice ‘Abdulah Nakaš’ dr. Ismeta Gavrankapetanovića), Muvedeta Čedić-Butmir, „desna ruka “ Sebije Izetbegović (koja je promptno puštena da se brani od kuće) kao i mnoga druga ‘zvučna imena’ SDA ‘zelene mafije’, putevi prepiske vode i do BBI Banke (sada iranskog naziva ‘Aria Banke’) i njegovog izvikanog menadžera i tvorca halal bankarstva i halal burze u Sarajevu Amera Bukvića, vode Boga mi, Tite mi, i do sehare Reisata. Naime, Gačanin ‘Tito’ je prilikom hapšenja kod sebe imao ogromnu količinu keša, skupocjenih satova i automobila a iz ‘sky’ aplikacije je nađeno da su neki od skupocjenih satova koji su pripadali nekadašnjem predsjedniku Yugoslavije Josipu Brozu Titu pohranjeni u sefu BBI banke uz saglasnost tadašnjeg direktora Amera Bukvića koji je otišao nedavno ‘na druge značajnije funkcije’ u Džedu. Na vrijeme se ‘sklonio’.

* Radi se o satovima skupih brendova čije pojedinačne cijene idu i do 3 miliona švicarskih franaka po komadu, kao što je jedan od brandova ‘Phillippe Patek’ izrađen samo u pet primjeraka, kojeg je Tito imao u svojoj kolekciji opljačkanoj još 2005. godine a prodat na jednoj aukciji u Švicarskoj prije nekoliko godina. Kako i zašto se ‘merhamet’ i ‘halal’ Banka koja ‘neće kamatu jer je to haram’ odlučila na ‘halal’ držanje u sefu ovako skupocjenih satova kriminalca svjetske reputacije, koji su trebali završiti kao nasljedstvo Josipa Broza, valjda će pokazati istraga, međutim uz Bukvića trag ovog očiglednog pranja novca (šta bi drugo moglo biti) će dalje, ako se istraga bude vodila kako treba, dovesti i do kase Islamske Zajednice BiH. Zato jer Bukvićeva ‘halal Banka’ posluje po šerijatu a u vrhu šerijatskog odbora Banke (‘šure’) je bio i još jeste uvijek sadašnji Reis Kavazović. Uhapšeni dr. Gavrankapetanović i ostala ekipa osumnjičenih su potomci ‘Mladih muslimana’ gdje pripada i Bukvić koji je po planu SDA i Alije Izetbegovića školovanje završio u Maleziji i gdje su posebno odabrana ‘djeca’ Mladih muslimana’ slata na doškolavanje na Bliski Istok kako bi, kad se vrate preuzela poslove od ‘značaja za državu’ a što je bio glavni cilj Alijine politke da ‘Bosnom zavladaju bogati mladomuslimani i njihovi potomci’. Po istom principu, sve ‘glavešine’ uključujući i Kavazovića, školovale su se po Saudi Arabia, Maleziji, Egiptu ili drugim prestižnim islamskim Univerzitetima.

* Kao što znamo ostavinska rasprava iza Josipa Broza je završena tako što je utvrđeno da ‘nema imovine’ iako je vladao bogatom državom pet decenija (a vidi šta su ovi ‘naši’ uhrpali za ovako kratko vrijeme), specijalna Komisija koju je osnovao četnički vojvoda, bivši srbijanski predsjednik bez diplome Toma Nikolić je prvo opljačkala sve Titine trezore i pokrala sve što se dalo dobro prodati a onda preko 20 godina (?) se vodila ostavinska rasprava u kojoj je zaključeno da je Broz umro kao siromah. Dok mu se i dalje ‘njegove vile i fabrike’ te imovina vani pljačkaju, dijele i krčme, njegova skupocjena vozila, satovi, pokloni, dijamantne sablje, čak i šolje za kafu i sve drugo što je dobivao od državnika prodaje po ineternetu kao nešto najnormalnije, i dok se nepismena i bezobrazna premijerka Srbije Ana Brnabić baškari u vili njegove udovice Jovanke koja je samo za ‘premijerku’ renovirana, dok je Jovaka bila u njoj zgrada nije imala ni grijanje, skoro ni krova, prokišnjavalo je na sve strane, Josip Broz je po drugi put upisan u istoriju. Prvi put kao antifašista i borac za pravdu, drugi put kao ‘diktator’ koji je vladao čitavom zemljom pola stoljeća a iza sebe nije ostavio ništa. Osim nasljednika, baraba i kriminalaca, nacionalista svih fela. Dakle, jedan Tito u Dubai-u je, evo, učinio da nam još jedan drugi i to onaj pravi vaskrsne na Kovačima. Zato je ugovor sa državom BiH bitan, neka se zna.

* Direktor BBI banke je osim što su njegova mama i mama uhapšenog dr. Gavrankapetanovića kupovale za milionske iznose hotele i zamkove po BiH (a babe, penzionerke) predavao i kao ‘stručnjak za bankarstvo’ u Crnoj Gori (Univerzitet ‘Mediteran’ Podgorica), njegovo ime je osvanulo u medijima nakon hapšenja crnogorskog kriminalca svjetskog kova Duška Kneževića kada se pokušao ‘oprati’ tvrdeći da sa njim nema nikakve veze, sa vlasnikom Univerziteta na kojem je predavao, međutim razbijena aplikacija ‘sky’ govori da je njegovo ‘halal poslovanje’ duboko zaglibljeno u pranju novca i kriminalu a proglašavan je menadžerom godine više puta.

* Veza IZ sa mafijom i kriminalcima postoji i nije od jučer samo se mi ‘zbog patriotskih i državnih zasluga’ ‘pravimo Englezima’ i ne egzistira od pojave ef. Kavazovića, on je samo nastavio tamo gdje je njegov prethodnik a sadašnji mu savjetnik otpočeo. Naime, javna je tajna da je predsjednik Sabora Rijaseta (najvećeg tijela IZ) Hasan Čengić poznato lice bh javne scene i ratni logističar oružjem zapamćen po šurovanju sa najvećim teroristima Svijeta, inače vlasnik i američke crne liste, vodio glavu riječ kada su pare u pitanju, ne samo u ratu već i poslije. Njegov potpis je bio odlučujući za raspolaganje parama na tajnim računima IZ u Beču i u Švicarskim bankama pa je upravo svađa oko toga ko će i dalje potpisivati naloge vani uzrokovala razdor u IZ i njegovu smjenu, kada ga je zamijenio podpredsjednik SDA Softić, njegov nekadašnji ahbab i zvanični mentor ‘Hižaslav’ se priklonio ‘novoj situaciji’, sadašnjem Reisu. Prije Kavazovića, u sve njegove rabote je bio umiješan ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić bard vjerske halke kriminala u BiH i vječiti umješač u bh politiku, moglo bi se desiti da oko ovih Titinih satova ponešto preupitaju i sadašnjeg ef. Kavazovića u novim dvorima na Kovačima. Čisto radi toga što bi kao sami vrh ‘šure’ morao znati šta ima u sefovima halala. Gdje se osim Titinih satova, može naći još koječega, ‘halal’ je čudo nad čudima.

Osim ako se, kao što je i red u BiH ne uguši svako daljnje istraživanje i optuženje u ovom lancu kriminala ‘Mladih Muslimana’.

Zbog čega se usplahirio i vrh SDA. Ode vlast a sa njom i tajne sehare pucaju kao lubenica.

