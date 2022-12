Putevi u EU vode preko Bliskog Istoka : džaba nam status kandidata za EU kad smo već jednom nogom na Bliskom Istoku, među svojima, Biserka Turković SDA ministrica vanjskih poslova se dobrano potrudila.

* Vijeće opštih poslova EU danas je formalno pravno odobrilo BiH kandidatski status, odluku trebaju još potvrditi i šefovi država vlada zemalja članica EU a što će se najvjerovatnije desiti na summitu zakazanom za 15. decembar ove godine.

Šta za BiH znači ovaj korak EU i koliko smo joj zapravo bliži sada?

Iako je vijest dobra, nije vrijeme za slavljenje i opuštanje jer pred državom BiH tek sada slijede formalne i suštinske procedure kako bi otpočeli pregovori za priključenje EU. Naime, to vam je kao kad bi vam neko otključao i malo odškrinuo vrata, kao kad vam zvoni neko na ulazu a ni vi ni onaj ko zvoni niste sigurni hoćete li ga pustiti unutra ili će te kulturno i diplomatski razgovarati.

Podsjećamo, Sjeverna Makedonija je promijenila i sopstveno ime da bi ušla u ovu Zajednicu, kandidatski status je dobila 2014 a pregovori otvoreni tek ove godine, slično je bilo i sa Albanijom koja je ovaj ‘bh status’ dobila 2005. a tek otvara daljnje pregovore i još nisu u EU. I Srbija (kandidat od 2012) i Crna Gora koja je status kandidata dobila 2010. su još na Balkanu iako su u odnosu na BiH daleko ispred u procedurama iako im je sistem države i vlasti daleko jednostavniji i lakši od bh Daytonskog skoro nemogućeg sistema.

Tek za BiH slijede značajni i još teži zadaci u otvaranju pregovora i ispunjavanju već poznatih ’14 uslova’, EU najavljuje i dodatnih 8 veoma brzo, a onda tek slijede otvaranja i zatvaranja ‘poglavlja’, specijalnih uslova koje svaka članica EU mora ispuniti i ispoštovati da bi se taj proces nastavio.

Kao što znamo, nama je samo za prijevod ‘pitanja’ i slanje odgovora iz ‘Upitnika EU’ i Mehanizma za kooordinaciju (negdje blizu 4,000 pitanja, nešto kao lična karta države) trebalo nekoliko godina, jedva smo i to odradili 2019, dok vlast u složenom sistemu upravljanja države i donošenja zakona je tako ‘sastavljena’ i tek će biti poslije ovih oktobarskih izbora da će se i tu lagodno izgubiti nekoliko godina ili bar jedna decenija, veliko je pitanje da li će naši korumpirani parlamentarci ikad i uspjeti da se ‘slože’ i da donesu potreban set zakona iz traženih uslova.

* Zbog svega toga, iako je vijest pozitivna, nema se vremena ni za žurku niti za samohvalu, ovaj kandidatski status je bh vlasti dobrodošao jedino da se vlastodršci nadrogirani lovom približe ‘fondovima’ kandidata, da lakše dođu do para, i zbog rata u Ukrajini, a što je inače i primarni cilj ove nedemokratske i korumpirane kriminogene vlastele u vrhu države, ulazak u EU im nije nikad ni bio dio njihove političke agende.

Da će se i pored toga oni početi hvaliti i busati u junačka prsa pa naprđivati ko je više ‘zaslužan’ za kandidatski status, u to ne treba sumnjati. Dobili smo već potvrdu ovakve poznate bezobrazne i bahate osione bh vlasti, javila se prva Bisera Turković, SDA ministraica valjskih poslova, sa ‘fejsa’ dakako, tamo političari najviše ‘rade’.

Iako je ‘Alijina diplomatkinja’ i vječna SDA zvijezda politike i diplomatije najmanje zaslužna za kandidatski status BiH, Bisera ‘- nezajažljiva, pohlepna i najgora u nizu ministara vanjskih poslova BiH u istoriji države prva se oglasila i pohvalila, šta bi drugo ona i mogla, za očekivati je uskoro da se pojave i mnogi dugi ‘zaslužni’. Bez trunke stida i straha, biserna Bisera se ovako raspisala.

‘ U proteklih nešto više godinu dana održala sam više desetina sastanaka na najvišem nivou sa svim ključnim zvaničnicima EU. Razgovarala sam u više navrata i direktno sarađivala sa ljudima koji će donijeti ključnu odluku o BiH, sa ministrima vanjskih poslova te konstantno bila i kontaktu sa čelnicima EU Josepom Borellom i Oliverom Varhelyijem. Svima sam govorila da je za nas taj put mnogo više od samog ispunjavanja uvjeta, reformi, političkih i tehničkih kriterija. Evropski put je nešto što sve ujedinjuje sve građane BiH u nadi za bolje sutra.

Kandidatski status za BiH dolazi kao poticaj i priznanje.

To je do sada najjasniji signal naših prijatelja da su spremni kada se za to steknu uvjeti primiti BiH kao ravnopravnog partnera za stolom i člana EU…’

Biserna Biserka je svoj podugački tekst potkrijepila i ‘silnim sastancima’ sa predstavnicima EU u ‘zadnjih godinu dana’, sve sa zastavicama i ‘smajlićima’, čovjek bi rekao da ne bi Bisere ne bi nas bilo nigdje, posebno ne na listi kandidata za EU.

* Iako je uz post hvale priložila nekoliko fotografija na marginama beznačajnih susreta u EU i sa sastanaka predstavnika EU kod kuće ili po naredbi i pozivu Evrope, najgora i najkorumpiranija ministrica vanjskih poslova BiH je to slikom i tekstom prikazala kao briljantni završetak svoje diplomatske karijere. Istina je sasvim drugačija i da ima u BiH ičega evropskog’ neotesana i pohlepna te za narod bešćutna ministrica bi završila u zatvoru, dok bi BiH umjesto status kandidata za EU dobila status članice Saveza Arapskih zemalja i najradikalnijih islamističkih država Bliskog nam Istoka.

I Bog i narod svjedoče da je u vremenu svog mandata na ovoj najvjerovatnije poslednjoj njenoj funkciji svu svoju energiju trošila na luksuzna putovanja, pljačku države, upošljavanje podobnih kadrova i sticanja nezakonito neizmjerljivog bogatstva te zapošljavanje rođene djece po državnim elitnim destinacijama Svijeta, isto tako brojne slike iz ‘njenih arhiva’ govore da je više vremena provela u privatnim putovanjima po Kataru (tamo ide nekoliko puta godišnje u posjetu sinu), Saudi Arabia-i ili drugim rigidnim vjerskim arapskim državama nego što je bila u Evropi. Kada bi se sav njen opus sabrao i uokvirio bio bi to ram za pristupanje BiH Arapskom Svijetu, dok o tome kako je sa žarom sramotila i brukala državu BiH ne vrijedi ni trošiti riječi.

Od susreta sa poznatim radikalnim šeihom sa interpol potjernica Yusuf-om Qaradawi-em osumnjčenim za terorizam do najzadnje blamaže sa glasanjem bh ambasadora Sven Alkalaja u UN u vezi Rezolucije o kršenju ljudskih prava u Iranu (Alkalaj je po njenim instrukcijama ostao ‘suzdržan’ i de facto i de iure prihvatio silna ubistva i gušenje ljudskih prava u Iranu) do zvaničnog poziva i susreta sa kolegom iz Irana u Sarajevu kojem su jedino prijem uvažili ona, Bakir Izetbegović i Reis Kavazović. Dakle, tri stožera islamističke šerijatske Bosne kojoj je sav svoj život posvetila Bisera. Od prve ambasadorske stolice do ministarske a sve uz pomoć Alije Izetbegovića i ‘sobe za SDA kadrove’ šejha Halila Brzine (komadanta mudžahedinske 7. muslimanske brigade ArBiH sa sadašnjim imenom Halil Hulusi Nakšibendi el Bosnevi) i Tekije na Mejtašu gdje je titulu šejha ‘zaradila’ Bisera Turković i njeni ahbabi ‘evropejci’ : Denis Zvizdić, Nedžad Branković, Selmo Cikotić, Senad Šepić, Salmir Kaplan još mnogi drugi ‘borci’ za EU i ‘zapadne principe’.

I to pred sami čin dobivanja statusa kandidata države biH i sankcije EU koje su donešene Iranu prije nekoliko vremena.

Bisera, to vam je rezultat tridecenijske SDA vladavine i ‘borbe’ za ulazak u EU, ovaj mali kolaž slika koje smo odabrali nasumice sa njenog ‘facebook profila je manji dio njene bogate i ‘briljantne diplomatske karijere’ kako joj tepaju bošnjački i vjerski mediji u BiH.

Bruka, bezobrazluk i obraz-guzica. Pokrivena (najčešće) ili otkrivena (rijetko), to je Bisera Turković.

photo : Bisera Turković, manji kolaž slika njene dplomatske karijere i ogromnog opusa u ‘borbi za ulazak u EU’, arhiv