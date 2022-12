Amerika je danas zvanično proglasila Iran ‘najvećim vojnim pomoćnikom Rusije’, ministrica SDA stranke je partnerstvo BiH i Irana ozvaničila i potvrdila prije četiri dana pozivom u goste i ugošćavanjem iranskog ministra (Hossein Amir-Abdollahian), da li to onda znači da smo mi partneri Rusije a ne Amerike na što se deklaratorno uvijek pozivamo?

Kaže glasnogovornik američkog Vijeća za nacionalnu sigurnost John Kirby još toga u svojoj današnjoj objavi. Kao, recimo i ovo. “Iran daje neviđen nivo vojne podrške Rusiji, SAD su vidjeli izvještaje da dvije zemlje razmatraju zajedničku proizvodnju smrtonosnih dronova”. Ovakav stav USA, pozitivno je komentarisala Australija koja je jednu iransku kompaniju sankcionisala zbog proizvodnje dronova za Ruse i rat u Ukrajini kao i tri Iranca vlasnika kompanije, podršku Americi u ovkvim stavovima dao je i ministar vanjskih poslova Velike Britanije James Cleverly koji je rekao da je ‘Iran postao jedan od glavnih vojnih pristalica Rusije i da odnos između njih prijeti globalnoj sigurnosti’.

Sve to ipak nije nikakva zabrinjavajuća vijest za ministricu vanjskih poslova, zapravo SDA stranku, Biseru Turković, koja je pozvala u goste i ugostila ministra vanjskih poslova Irana, u jeku višemjesečnih demonstracija i neviđenih brutalnih akcija iranske ­’moralne’ policije i ubistava po ulicama Irana koje su otpočele ubistvom jedne djevojke (Masha Amini) koje još traju a otpočele su zbog nenošenje marame i hidžaba, obaveznog pokrivala za glavu ženksih osoba u ovoj zemlji. Ministar Irana je kako je rekao stigao u ‘prijateljsku i bratsku zemlju’ po pozivu Bisere Turković, međutim osim nje, Bakira Izetbegovića i Reisa Kavazovića, niko drugi iz vlasti ga nije htio ni primiti niti se sastati sa njim. Još, na konferenciji za medije, Bisera je teatralno stavila maramu preko glave, odgovarajući na pitanja novinara, pozivajući se na ‘stereotipe’ o ovoj ‘bratskoj zemlji’, komentarišući to ovako.

“Zamislite da sam vam se ja danas obratila ovako pokrivena. Kakav bi bila vaša percepcija, kakav bi bio vaš stereotip. Smatram da ljudska prava uključuju i pravo odjeće i neka svako oblači ono što hoće i nekad bude jednako tretiran..’ Za Iran je rekla kako je to ‘prijateljska država’ prema kojoj bh građani ‘gaje posebne odnose’, pohvalila je ‘bratsku državu’ i najavila otvorenje nove ambasade Irana u BiH. Naravno, nije zaboravila ni ogromnu pomoć Irana u ratu ‘kad nam je bilo najteže’ a drugi kad su nam uveli embargo, slično su se pozivajući se na bh rat i pomoć Irana oglasio i Bakir Izetbegović i Reis Kavazović.

Ako ste pomislili da je ovo slučajni gaf ministrice Bisere u krivu ste, ovo je rezultat njene poznate diplomatije u BiH i odraz njenih silnih posjeta Bliskom Istoku gdje je najviše putovala u vrijeme svog mandata mimo ikakve kontrole i planova MVP BiH a što je sve odrađeno uz saglasnost SDA mafije. Zapravo, to je opasna i poznata politička ‘žvaka’ SDA stranke koja pod pojmom ‘građanštine’ u BiH, NATO puta i EU naširoko uvodi islamska pravila u sistem življenja, bez obzira na pogubne posljedice, u kojoj se javno priča i zagovara jedno, u praksi provodi sasvim drugo. Poziv i prijem iranskog ministra je još više od toga. To je zvanična zahvala Iranu za teroristički kamp ‘Pogorelica’ u BiH kojeg su Amerikanci uz pripadnike EUFORa rasturili i uništili 1996. godine što je bio prvi javni udar na mudžahedine u ArBiH nakon čega je i rasturena zloglasna ‘bošnjačka Udba’ zvana AID, dok su mnogi Iranci protjerani a suradnici u BiH uhapšeni. U toj akciji je, znamo, bio uhapšen i Bakir Alispahić bivši savjetnik Bakira Izetbegovića, sada ‘kontroverzni’ biznismen i vlasnik novinske agencije ‘Patria’. U akciji ‘Pogorelica’, utvrđeno je da svi putevi iz ovog terorističkog kampa u BiH vode ka vrhu SDA i Izetbegovićima i poslije nje SDA se još nije do danas oporavila ali nije ni ‘zaboravila’ stare prijatelje, Alispahić je nakon više godina sudovanja oslobođen, dok su mnogi nakon toga ‘sakriveni’ i završili u diplomatiji, Alija i SDA Americi nisu nikad to oprostili.

Sada, kad je po ocjeni SDA stranke američka ambasada ‘stala na stranu’ HDZa i ‘osmorke’ u vlasti u ovim zadnjim izborima, ni Bakir ni ostali u vrhu partije se ne libe da javno pljuckaju po Americi, ovaj posjet je namjerno stavljanje ‘prsta u oko’ i Americi i njenoj diplomatiji te ‘zapadu’ jer su dozvolili iranskom ministru da pljucka po Americi u glavnom bh gradu, zaboravljajući da bez Amerike i njene pomoći ne bi bilo ni Bosne ni njih, bili bi zbrisani sa lica javnosti i vlasti. Pri tom se ne misli samo na Daytonski Sporazum već i na finansijsku i svaku drugu pmoć Amerike Oružanim snagama, Policiji i pravosuđu te Islamskoj Zajednici i u svim drugim sferama bh života sve ove tri decenije, što smo neskriveno isticali.

Kao prethodnica susreta sa iranskim ambasadorom, može se označiti i glasanje bh pijanog ambasadora pri UN u New York-u Sven Alkalaja (kandidat još pijanijeg Željka Komšića koji se uopšte nije oglasio u povodu glasanja njegovog ambasadora niti u vezi posjete iranskog ministra) 23. novembra ove godine kada se razmatrala Rezolucija o kršenju ljudskih prava u Iranu, kojom prilikom je Alkalaj umjesto da se pridruži osudama u Rezoluciji ostao neutralan čime je zapravo opravdao događanja u Iranu, hapšenja i ubistva neviđenih razmjera koja traju već mjeecima. Alkalaj je, podsjećamo, nakon silnih osuda čak i iz ureda američke ambasade u BiH ostao neutralan po preporuci MVP BiH, dakle po preporuci Biserer Turković i Komšića.

Vrlo je mali broj bh medija uključujući i one najradiklanije bošnjačke pozitivno prihvatio doček iranskog ministra a posebno nastup Bisere Turković (ozačavajući to ‘vrhom njene briljantne diplomatske karijere’), međutim Islamska Zajednica, SDA mafijaška stranka i njena ministrica su ostali kod svog stava da se ‘prijatelji ne smiju zaboraviti’ ni po koju cijenu, okrećući vodu na drugu stranu. ”I u Srbiji je primljen pa niko ne reaguje’, to je njihovo suvislo opravdanje, ne spominjući uopšte sasvim drugi kontekst i Srbije i BiH. Poslije ovakvog susreta ‘prijatelja’ ostaje da lebdi u zraku sasvim normalno i logično pitanje, iako svi znamo ‘briljantne domete’ lutajuće ministrice SDA : a smije li se zaboraviti Amerika osvjedočeni prijatelj države BiH te kako će mo i šta će mo sa Amerikom?

Punih 30 godina pričamo i vazimo kako je Amerika ‘naš najveći partner i prijatelj’, kako smo joj ‘zahvalni za sve što čini našoj zemlji’, protjerujemo i ignorišemo ruske ministre a onda najednom umjesto razgovora i ugošćavanja američkih predstavnika vlasti ili predstavnika EU i Bruxellesa gdje mi kao planiramo i idemo, pravimo planove i održavamo sijela sa ‘najvećim partnerom Rusije’, ali i partnerom svjetskog teroriyma pljujući Rusiju na sva zvona i označavajući neprijateljem svakog onog u BiH ko je čak i za obični razgovor sa Rusijom.

Čiji smo mi, onda, partneri i čija je zemlja Bosna? I po koju cijenu i za koga se državom kocka SDA?

photo : Bisera Turković Sarajevo, konferencija za medije sa iranskim ministrom u posjeti BiH, arhiv