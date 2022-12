Ko određuje rang listu za smještaj u novootvoreni ‘Centar majka Hatidža Mehmedović’ u Srebrenici, da li je smještaj besplatan i ko pravi ‘spiskove’, zašto pored stotine miliona KMa ministarstva Edina Ramića ‘majka’ Munira Subašić ‘dramči’ jorgane za majke Srebrenice od Arapa dok pojedine majke nemaju ni drva za zimu?

Pred same ovogodišnje cirkus izbore Federalni ministar za izbjegla i raseljena lica Edin Ramić (poslije izbora poslanik u bh Parlamentu) svečano je uz Reisa i donatore otvorio Dom za Majke Srebrenice nazvan po majci Srebrenice – ‘Centar za starija lica Hatidža Mehmedović’. U dva kompleksa zgrada koje će moći primiti do 100 lica kad u potpunosti bude sve završeno (ovaj otvor je ishitren zbog izbora i slikanja), tu je i ambulanta u koju će doduše povremeno svraćati doktori, ljekari opšte prakse iz Tuzle ili Sarajeva, smješteno je negdje oko 20 majki, kako su nas izvjestili uz ovu ceremoniju. U izgradnju je uloženo 4,5 miliona KMa, pare su dali Međunarodni forum solidarnosti (MFS) ‘Emmaus’, Fondacija ‘Proplan’ iz Holandije, a ostatak sredstava osigurali su domaći donatori, kao što je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Rijaset Islamske zajednice BiH, Kanton Sarajevo, Opština Ilijaš, dvije opštine iz Turske, Grad Novi Pazar, neformalna grupa Ramazanski iftari i drugi.

Lijepo, ali moglo bi i ljepše, posebno iz razloga što je doskorašnji Federalni ministar spiskao na stotine KMa u asfaltiranje puteva i puteljaka do vikendica ahbaba koji su ‘povratnici’ samo nekoliko puta godišnje, najviše je ‘ulupao’ love u džemate, medžlise i druge ‘potrebe’ vjerskih zajednica, dok je ovakav potreban objekat čekao kao i sve drugo u BiH na ‘sadaku’ i donacije. Odličan potez je imenovanje ‘Centra’ po jednoj od skromnih i ‘pravih’ majki Srebrenice Hatidži Mehmedović koja je sa nadom i siromaštvom živjela sama a borila se za sve povratnike, umrla je sa željom da ode na hadž a Islamska Zajednica joj to nije omogućila iako je mogla. Tamo u Mekku je slala svake godine na desetine ‘nabiguza’ hadžija o svom ili o trošku Kralja Harema, po spisku kojeg je sama sastavljala, neki su tako išli na hadž nekoliko puta, kao npr. ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić i njegova hanuma ili ‘Muderris’ Halilović, tamo su o trošku Saudi Arabia bili i Dino Konaković i Atif Dudaković, čak i onaj ‘pisac’ iz Krakače kod Cazina Muhamed Mahmutović džamijski moljac emigrant u Švedskoj. Umjesto Hatidže, IZ je na hadž poslala poslije njene smrti ‘u njeno ime’ (zamjenski hadž, besplatno) neku mualimu vjeroučiteljicu čime se ‘oprala’ kod Boga i Hatidže, ovim imenovanjem ‘Centra’ po njoj, donekle se majci odužila.

U ‘Centar’ je useljeno za sada 20 osoba, međutim dalje o useljenju ništa se ne govori niti se zna kad će se osposobiti i onaj ostatak apartmana za ukupno 100 osoba. Nije pojašnjeno ni koji su kriteriji da se bolesne i same starice ovdje smjeste, ko o tome odlučuje i ko pravi rang liste? Da li je to u nadležnosti IZ i Reisa, ministra Ramića ili u rukama direktora Potočara Suljagića koji se pozabavio svojim ‘dvorima’ – novom Upravnom zgradom u koju je već spiskao nekoliko miliona KMa i veselo se slika uz fasadu ili na krovu, posebno je indikativno ima li u tom ‘prste u medu’ ‘majka nad svim majkama’ političarka SDA i Bakira Izetbegovića Munira Subašić? Munira koja na posao u Potočare dolazi iz Sarajeva gdje ima ogromnu imovinu a u udruženju ‘Majke enklave Srebrenice i Žepe’ solidnu platu, koja je svoj status obezbjedila još u opkoljenoj Srebrenici hraneći konje Nasera Orića šećerom iz rezervi i magacina gdje je radila? I u pauzi kad nije u avionu.

Ne bi se ova pitanja ni nametnula da u medijima nije objavljena jučer vijest kako je majkama Srebrenice podijeljeno 70 prehrambenih paketa i 300 jorgana!! Podjela ide po ‘Munirinom spisku’ što onda upućuje na to da se Munira pita i za smještaj u ‘Centar’ za starije? Munira se pohvalila da su paketići i jorgani ‘podijeljeni mojim članicama’ i drugim majkama. Ove pakete i jorgane Munira je ‘izdramčila’ i isprosila kod Muslimanske svjetske organizacije ‘Rabita’, direktor Lige muslimana u Bih Abdullah Qari kazao je novinarima da je ova ‘hedija’ uručena nakon ‘zahtjeva’ majke Minire Subašić. Ide tako Munira i hoda po Svijetu pa prosi i traži, ‘bori se’. Malo kod kuće pa hoće i iz vana, a ‘braća’ su osjetljiva. Međutim, ostaje gorak okus u ustima da su majke Srebrenice toliko ‘važne i začajne za IZ i BiH’ a ovamo, ‘spadoše’ na sadaku i Munirin merhamet. Velika sramota za Reisa i za Edina Ramića koji već prevše dugo na ogromnom budžetu za izbjegla i raseljena lica samo uščvršćuje svoje fotelje dok pare dijeli po sopstvenom nahođenju, da nije tako, nebi se brukali sa traženjem jorgana po dunjaluku i konzervama, valjda bi to mogao obezbjediti Federalni ministar. To je prava sitnica u odnosu na njegov budžet sa kojim raspolaže nekontrolisano godinama a preko grbače povratnika.

Ni to nije sve, to sa useljenjem u ‘Centar’ i sa pomoći majkama Srebrenice. Naime, prije neko dan je majci Salihi Osmanović (u ratu je za državu dala dva sina i muža) organizacija MFS ‘Emmaus’ donirala potrebna drva za zimu. Što opet znači i pokazuje koliko su nam majke ‘bitne i u srcu’. Izgleda da su pored Reisa i zekjata koji je valjda za sirotinju te ministra Ramića, majke ostavljene dijeliocima sadake, koja je inače u BiH postala zakonski postulat. I na milost i nemilost spiskova ‘majke nad majkama’

Posebna nepoznanica u vezi smještaja u ovaj ‘centar’ je i ovakvo pojašnjenje ministra Ramića. ‘Majke Srebrenice neće imati nikakvu obavezu za plaćanje smještaja, već će se sredstva obezbijediti putem stalnih donatora. Prioritet je smještaj majki iz Podrinja, a za druge osobe formiraće se komercijalna cijena korištenja usluga smještaja i liječenja’. Koje upućuje da će neke od majki ipak morati plaćati smještaj ‘komercijalnom cijenom’. I da će se tu ‘uvaliti’ i neka druga stara lica umjesto majki Srebrenice, čiji potomci će moći platiti. Kao u hotelu, nego. Kad je to već tako, onda se sasvim opravdano javlja sumnja da ulazak i boravak u ‘Centru’ ipak nadgleda Reis čije makaze i hvalospjevi majkama su odzvanjali prilikom otvora, jer on tako vole ‘pomagati komercijalnom cijenom’. Kao u smještaju u ‘islamske studentske domove’ ili u ‘islamske vrtiće’ ili ‘islamske staračke domove’ koje grade po BiH. Spiskove u Srebrenici sigurno će štrihirati ‘majka’ Munira.

photo : majka Srebrenice Saliha Osmanović kojoj su donacijom obezbjeđena drva za zimu, arhiv