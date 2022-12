Šta je to ‘tezkiretnama’, šta ‘eliticid’ i ko su ‘elitni šehidi’ pojašnjava dr. Himet Karčić, doktor za genocid

Odkako su SDA vlasti odmah poslije rata u zakone unijeli umjesto (i paralelno) poginulh boraca termin ‘šehidi’ (poginuli na Allahovom putu), odmah su u startu potvrdili dvije stvari. Prvo, da ArBiH nije bila multietnička, odnosno da je očišćena od nemuslimana, i drugo da je ovaj pojam toliko širok i raznolik u prijevodu da su moguće i dešavaju se silne zloupotrebe u vezi njega. Kod zapošljavanja, primanja naknada, kod sahrane u vezi mjesta sahrane i sl. Naime, osim što označava ‘poginule na Allahovom putu’ termin se može sa arapskog i drugačije prevesti po tumačenju islamskih stručnjaka za zakone (fetve), tako da ‘šehid’ može biti skoro bilo ko, čak i trudnica ako umre na porođaju. I Alija Izetbegović je proglašen ‘šehidom’ a umro je prirodnom smrću, umrli muftija Muamer Zukorlić proglašen je na isti način ‘šehidom’ a znamo da je ‘otputovao’ u zaslužene zbog od infarkta.

Priče o ‘šehidima’ i kako ‘šehiditi’ su odavno u upotrebi u BiH, Islamska Zajednica to sa razlogom vješto koristi, plasirajući između ostalog i ovakve bajke : ‘šehidi’ svi redom umiru sa osmjehom na licu i sa dovom, oni se sahranjuju na posebnim mjestima, obično u haremima džamija, i ono najjače, oni će se vratiti, oni su tu samo ih mi ne vidimo. Čak su u sukobu u Krajini pripadnici ArBiH iz V Korpusa imali oko vrata plastični ključić za koji im je rečeno da je ‘ključ od dženneta’, od Raja. No, Islamska Zajednica u ideologiziranju ove vjerske komponente poginulih i umrlih je otišla još dalje, evo dočekali smo i to da su ‘šehidi’ proglašeni ‘elitom’. Tako pored VIP saffova gdje obično u džamijama ili na komemoracijama (kao u Potočarima) postoje VIP redovi i lože, oni prvi do hodže gdje obično obavljaju vjerski namaz ‘naše vođe’ političari i oni drugi javno poznati, dobili smo evo i posebno mjesto ‘šehida’ u elitama. Čija smrt u bh ratu je označena kao ‘Eliticid’.

Svi znamo ko su ‘elite’ i šta su ‘elite’, to se obično veže uz vlast, uz moć i državnike te uz tajkune i kapitaliste svih fela ili slavne tipove, to su ‘prvi među prvima’, uz 30. godišnjicu ‘šehidske smrti’ četvero ‘odabranih’ (Ismet ef. Šljivo, Hajrudin ef. Dupovac, Zijad ef. Krajina i muallima Emina Hodžić) dobili smo i novi pojam u upotrebi – ‘šehidski elitizam’. Tako je naime ‘istraživač genocida’, stručnjak za genocid koji je doktorirao na toj temi Hikmet Karčić (nedavno se uključio u ‘tim’ Emira Suljagića, inače zaposlen u ‘Institutu za tradiciju Bošnjaka’) uz ovu komemorativnu sjednicu zaključio da je u bh ratu ubistvo hodža u ArBiH zapravo ‘elticid’. Ili ‘sistematsko ubijanje hodža i vjerskih službenika’. Ovako.

„Imami i drugi vjerski službenici činili su elite vezane za svoje sredine. Imami su bili pokretači vjerskog, društvenog, ali i svakog drugog života u svojim sredinama, i zločinci su znali ako uklone imame, da na taj način u potpunosti sprječavaju bilo kakvo regeneriranje tog područja“.

Dakle, pojednostavljeno, pored elite među živima u IZ i u vlasti, od sad imamo i elitu među mrtvima. Ovom skupu koji je na čistom bh jeziku nazvan ‘Tezkiretnama’ (sjećanje na istaknute linosti i njihovo rođenje kao i na umrle i poginule, valjda godišnjice?) ‘zijaretio’ je, tj prisustvao je između ostalih i Amor Mašović sadašnji poslanik SDA u Parlamentu inače višedecenijski direktor Instituta za nestale osobe. Kako i zbog čega se ‘uđe’ u ovu elitu slavnih poginulih, to zna IZ BiH koja je ovaj termin ‘tezkiretname‘ (kao i onaj drugi ‘hatarname‘ tj. izraza saučešća) uvela u svoja zvanična dokumenta 2021. jer ona odlučuje ko je ‘obični’ a ko ‘elitni šehid’.

Uz svo uvažavanje poginulih u bh ratu i uz sućut, jedno od obrazloženja za ovo četvero ‘elitnih’ zbog kojih je održana komemoracija 30. godišnjice da je ‘poginula od gelera granate u kući’ ostavlja mnogo prostora za preispitivanje ‘šehitluka’ i ‘namjernog ubijanja Bošnjaka- eliticida’. Naime, sam Bog zna koliko je u bh ratu na sličan način od granate poginulo i žena, muškaraca i djece ali nisu bili vjerski službenici i stoga nisu ‘elita’. Niti su ‘šehidi’ uopšte, a što za sobom povlači mnoga ograničenja statusnih i socijalnih prava. Inače, mi u BiH smo ‘majstori’ za nove termine i nova brendiranja svega i svačega, čak i naše bh ratne prošlosti i tragedije. Podsjećamo, Emir Suljagić direktor najpoznatijeg groblja u BiH u Potočarima ‘brendirao’ je genocid. Od njega pa nadalje imamo ‘bosanski genocid’ iako znamo šta znači i kako nastaje taj pojam. Što se tiče pak bh jezika, njegovo bogatstvo i raznolikost odavno je u raljama arapskog i turskog. Ko hoće da ga savlada, neka uči strane jezike.

photo : dr. Hikmet Karčić, arhiv