Nova ‘igranka’ Suda BiH u predmetu ‘respiratori’ ili stvarna povreda optuženog Novalića? Fadil Novalić tvrdi da njegova povreda na planinarenju ‘nije ništa strašno’, njegovi advokati pak zatražili odgodu ‘zbog teških i višestrukih povreda’, predmet ‘respiratori’ sudija Perić odgodio na neodređeno vrijeme

Na planinarenju, na nepoznatoj lokaciji ‘koju nije htio otkriti’, federalni nelegalni i nelegitimni premijer i vlasnik ‘crne američke liste’ Fadil Novalić se prema vijestima i medijima povrijedio 26. novembra ove godine. Prema njegovoj ličnoj izjavi na facebook profilu gdje se Fadil zahvalio zabrinutim pratiocima, povreda nije teške naravi, sam je to pojasnio ovako.

“Dragi prijatelji, danas sam se malo ozlijedio, ali hvala Bogu nije ništa strašno. Uskoro sam nazad na poslu i nastavljam raditi za dobrobit svih građana Federacije. Hvala vam na komentarima podrške i lijepim željama. Vidimo se uskoro!”. Iz ureda premijera, povređivanje su na upit novinara (Klix.ba, 26.11.22) opisali ovako.

“Visina s koje je pao nije bila velika, tako da je Novalić samo malo ugruhan. Zadobio je povrede desne šake, ali uglavnom nije ništa strašno”.

Dakle, iako je posjetio bolnicu (opet ne zna se koju, najvjerovatnije KCUS) gdje je kratko zadržan ‘na promatranju’ pa istog dana otpušten kući, advokati Novalića u predmetu ‘respiratori’ su zatražili odgodu pretresa zakazanog za 31. novembar, kao i slijedećeg koji je bio predviđen za 07. decembar, uz obrazloženje da je “dana 26.11.2022. godine doživio težak pad, prilikom kojeg je zadobio višestruke povrede, zbog kojih je hospitalizovan. S obzirom na ozbiljnost povreda, te njegovo loše stanje, neće biti u mogućnosti prisustvovati pretresu…”

Da li je Novalić zaista teško ili teže povrijeđen ili je u pitanju nova ‘igranka’ advokata i suda, teško je reći, sumnja ostaje budući da je ovaj predmet pod velikom pažnjom javnosti i obzirom da znamo Novalića i sudsku bh praksu.

Sumnja je ‘škakljiva’ i zbog sudije Branka Perića koji vodi ovaj proces.

Podsjećamo, Novalić je uhapšen 31.05.2020 pa isti dan pušten zbog pritiska na pravosuđe i organe gonjenja (SDA, Reis Kavazović, bošnjački mediji : ‘to je udar na Bošnjake’) i protiv njega, Fikreta Hodžića, Fahrudina Solaka i Jelke Milićević potvrđena je optužnica 18.01.2021 godine zbog udruživanja radi činjenja više krivičnih djela a u vezi nabavke kineskih neupotrebljivih respiratora koji su plaćeni preko 10. miliona KMa a koje je neovlašćeno nabavljala firma za uzgoj malina.

Sudija Perić je preuzeo mjesto predsjednika vijeća u ovom sporu nakon što je prethodna predsjednica otišla u penziju i tokom izvještavanja ponašao se najblaže rečeno čudno : raspravljao je sa tužiocima galameći i kritikujući ih da neznaju svoj posao, oduzimao im riječ, savjetaovao svjedoke odbrane i odbijao ‘nepotrebne dokaze’ tužioca usljed čega se u javnosti stekao dojam da je Perić već unaprijed odlučio osloboditi Novalića. Nakon što je u jednom drugom predmetu (ubijeni Dženan Memić) oslobodio optužene za sakrivanje dokaza (Alisa Mutap, njen otac, policajci …) u javnosti je kulminirao ogroman pritisak na njega i pale su silne uvrede usljed čega je Perić zatražio izuzeće u predmetu Novalić i ostali, Sud je odluku o zahtjevu odgodio na neko vrijeme, spekuliše se i da je zahtjev Sud odbacio ali još nije objavljeno. Napominjemo da je Perić vodio i predmet protiv ‘Osmice’ Mehmedagića direktora OSAe gdje ga je oslobodio u predmetu neosnovanog prisluškivanja i praćenja građana, vodi i predmet SDA kriminalca-kapitalca Sarajlić Asima u poznatoj aferi’ ‘hoš’ da ti sredim’. Gdje je Asim tajno snimljen kako obećava zaposlenja u zamjenu za glasove u organima SDA stranke te kako priznaje da je sa ‘Osmicom’ Mehmedagićem ‘sredio’ kod glasanja da bude izabran za načelnika Sarajeva Abdulah Skaka. Stoga je i ovo suđenje koje se pretvorilo u sapunicu dugu dvije godine pod radarom i medija i sveukupne javnosti. Usljed čega je i ova bolest Novalića obzirom na ovako različite izjave podložna ispitivanju i sumnji. A predmet ‘respiratori’ čiji ishod bh javnost očekuje ‘kao ozeblo sunce’ je faktički stavljen u fazu ‘mirovanja’ do oporavka optuženog Novalića i bez znanja kad će ponovo biti zakazan.

Generalno, pored raznih ‘igranki’ u sudskim predmetima bh korumpiranog pravosuđa gdje je javnost zainteresirana za njihovo brzo i efikasno rješavanje, bolest i povrede su često korišćena sredstva malverzacija. Pored onih već poznatih kada tužilac sastavi nekvalitetnu i nepotpunu optužnicu koju za divno čudo potvrdi Sud navodeći da ‘ima osnova za optuženje’ da bi kasnije isti Sud ustvrdio da je ‘sve bez veze’ i da optužnica ne valja, kao u zadnjem ‘slučaju’ Alisa Mutap i ostali uz ubistvo Dženana Memića usljed čega je Perić oslobodio optužene, ili kad namjerno tužilac optuži sasvim drugu osobu umjesto one koja je odgovorna, Sud potvrdi optužnicu i na kraju utvrdi da je optuženi slobodan, bolest i vještačenje bolesti su česti primjeri koje odbrana optuženh poteže da ili uspori i odugovlači postupak ili da se optuženi sasvim oslobode.

Znamo mnogo takvih ‘predstava’ u kojima odluku faktički ne donosi Sud već vještaci, jer nalaz vještaka je dokaz za Sud.

Vještaci bilo koje struke se obično uzimaju sa popisa Sudova ali vidjeli smo u ovom predmetu ‘Novalić i ostali’ da se koriste i vještaci iz drugih država, čak ih ‘obezbjeđuju’ advokati optuženih iako vještaci nisu na popisu Suda. U predmetu optuženog Atifa Dudakovića za ratni zločin, iako je optužnica potvrđena više od dvije godine pretres nije zakazan i niko se više ne pita kad će se zakazati, nalazi doktora su odigrali glavnu ulogu u tome, vidjeli smo i u slučaju Fahrudina Radončića da je i njega ‘srce strefilo’ dok je bio pritvoren januara 2016. kada je bio u pritvoru pa je pritvor ubrzo ukinut a naš Sandžaklija poslije toga sve do danas zdrav k’o dren.

Evo i najnovijeg primjera u vezi generala Mahmuljina. Nestao osuđeni general ArBiH osuđen za ratni zločin, a treba ići ‘ležati’ osam godinica, nigdje Sakiba. Navodno ‘zgladio’ u Tursku ‘na liječenje’ ili onako kako je to odradila masa ratnih zločinaca pobjeglih u Srbiju ili u Hrvatsku, utekao među ‘svoje’, a organi BiH ‘vještače’ doktorske nalaze i još nisu izdali nalog za njegovo privođenje i upućivanje u zatvor. Ostavili su kažu da Interpol ‘odradi svoje’. Ono, da se zatraži njegova ekstradicija a ‘majka’ Turska to odbije jer ne može po Ustavu izručivati ‘svoje’ građane.

Dakle, i kod Fadila Novalića se može desiti da slijedeće ročište čekamo dugo, jer doktori i advokati kažu da je ‘teško povrijeđen’ dok je Fadil sam izjavio ‘kako je samo malo ugruhan’. Možda dobije i papir da mu je nastupila amnezija kao i Alisa Mutap što je dobila. Pa onda ne mora nikom ništa objašnjavati ni dokazivati. ‘Papir’ i vještak to sve za njega odrade. Uostalom, premijer koji ne zna staviti masku na nos, zakopčati sako ili koji bi Poslanika utrpao u odijelo ‘Armani’, ima sve predispozicije za debeo medicinski karton zaborava.

‘Postrespiratorski’ sindrom Novalića uveliko bi olakšao donošenje odluke i sudiji Periću. Fadil bi u tom slučaju ‘postao’ oštećeni i kao Alisa Mutap ne bi mogao biti osuđen jer oštećeni ne mogu biti optuženi.

Photo : Fadil Novalić nelegalni federalni premijer, arhiv