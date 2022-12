Reis Kavazović se nikad ne miješa u politiku, on je sa njom srastao, da sačuva najomiljeniju stranku na vlasti spreman je pozvati Bošnjake kao i Bakir Izetbegović na blokade, neposluh i nerede

Za Reisa Kavazovića i njegove horor oči nema dileme kao ni kod Bakira Izetbegovića. Ako treba, a sve su prilike da treba, za spas braće iz SDA kriminogene bulumente u vlasti poveo bi Bošnjake u nerede i neposluh. Svjestan itekako da odlaskom SDA sa političke scene BiH nije sigurna ni Prva Ahmedija, iako je na Kovačima kultnom porodičnom okupljalištu koje se podvodi pod državničke protokole.

Bh javnost odavno prati i zna djelovanje Kavazovića koji je sa Izetbegovićevim klanom i njegovom politikom načisto srastao, zna se da se on kao i Bakir kad zatreba krije iza Bošnjaka, vjernika ili naroda, jasno mu je kao dan šta je u domenu i opisu njegovog posla a šta je posao vlasti i države, međutim bez obzira na to Kavazović se permanentno bavi državom i politikom i to samo onom koju kroji SDA partija dok zanemaruje kriminal i korupciju u sopstvenim redovima, u firmi ‘Islamska Zajednica’ koja je odvojena od države samo po pitnju neplaćanja poreza. U svemu ostalom je bila i ostala još od Alijinih dana (Alija Izetbegović, op. Cross) ‘srčika vlasti’, kako bi to ovaj drug ispod ahedmije znao reći za srž i suštinu.

Sve ove prohujale godine i decenije na isti način kako je to radio ‘Hižaslav’ Cerić nastavio je Kavazović koji se pitao i odlučivao o strukturi države BiH a SDA provodila zamišljeno. I obratno, a jedni drugima čuvaju leđa.Ta sraslost islama (i to ne onog ‘srednjeg puta’ kakvim se predstavlja već radikalnog) i SDA partije u BiH nije uopšte ni sakrivana, uostalom kada se pogleda struktura vlasti u IZ i u državi po biračkim listama, sve je jasno i vidljivo. Čak je podpredsjednik SDA partije predsjednik najvišeg organa IZ – Rijaseta.

Pred ovogodišnje izbore učile su se dove i čitale govorancije po džematima, otvoreno se lobiralo za Izetbegovića, ‘za one koji su na braniku domovine’ (tako se fino govorilo da te svi razumiju), poslije izbora a posebno nakon nametnutih odluka Izbornog zakona BiH od strane VP Schmidt-a Kavazović je postao nervozan isto koliko i Bakir. Ili čak malo više. Nakon Sporazuma ‘osmorke’ i otpočetog formiranja vlasti na nivou Federacije i države, vidjevši da mu tlo pod nogama izmiče proporcionalno (ne)stabilnosti SDA bande sa kojom šuruje decenijama, ‘bez namjere da se miješa u politička događanja’ Prva amedija je svoje frustracije i želje i javno obznanila. Skoro doslovce kao i Bakir Izetbegović par dana ranije na federalnoj tv, u intervjuu za agenciju ‘Fena’ ovaj ‘mirotvorac’ se stilom ‘ne bih ja ali moram zbog stanja u društvu i državi u kojoj djelujemo’ obrušio na ‘neprijatelje’ domaće i strane, pretvorio se u brata Bakira.

Prvo je prozborio kako ‘neuređena država ne može biti ničiji interes’ čime je u startu implicirao da će BiH postati ‘neuređena i nefunkcionlna’ ako ode Bakir i SDA a onda je dodao.

– Uočavam ono što nikada do sada nije bilo: podršku dobijaju one politike koje su sve učinile da se ovo društvo razori a država podijeli i uništi. Sada mi se čini da međunarodni faktor i među nama Bošnjacima i Bosancima traži one politike koje će takve rušilačke politike podržati i omogućiti im da postignu svoje ratne ciljeve.

Onda se Prva ahmedija nadovezala i iskazala svoju ‘zabrinutost’ jer je uočila ‘nezadovoljstvo i razočarenje kod velikog broja građana ove države koji se osjećaju taocima takvih politika i koji u njima vide prijetnju’.

Slično samo malo oštrijim frazama prije par dana je vazio i Bakir Izetbegović (‘neće to tako proći’, ‘ovaj narod to neće dozvoliti’…) pa se tako ova javna ‘zabrinutost’ kvazi Reisa pretvorila u javni sukob sa međunarodnom zajednicom i sa onim partijama u BiH koje su sačinile sporazum i hoće vlast bez SDA.

Čisto i bistro, jasno i glasno. Iz čega proizilazi da bi ‘nasmiješeni Cerić’ za spas Izetbegovića i SDA klike bio spreman (zapravo to je već skoro i učinio) pozvati raju na neposluh, nerede i bojkot, sa čime prijeti Bakir već nekoliko dana. Jer, razočarenje velikog broja građana’ je očigledno razočarenje i strah Reisa i dijela kriminogene vlasti, drugo ništa od toga nismo ni čuli ni zabilježili.

Čak iako je ‘kvazi Reis’ previše je. Ali nije ništa novo od ‘vlahomrsca’, osim onog što smo već svi vidjeli nakon zadnjeg gostovanja Taiba Erdogana u Sarajevu. Podsjećamo, tada je ‘veliki brat’ najavio drugačiju politiku prema ‘zapadu’ koji guši muslimane i od tada počinje ‘odbrana’ i plač za ‘istokom’. A pljuvanje po Americi i ‘ostatku’ Zapada.

Kada je skoro prije dvije godine zbog kriminala i korupcije ‘uhapšen’ Fadil Novalić, Reis je bio na istom fonu kao i Bakir : ‘ovo je udar na Bošnjake’. Sada se isto ponavlja. Međutim, ima tu još koječega. Ovaj megaloman je od IZ stvorio radikalnu i profitabilnu firmu koja sa oko 500 uposlenih uhljeba pljačka vjernike i rasprodaje vakufsku imovinu dok usput brani kriminalce u vlasti koji na to gledaju sa opasnom mirnoćom jer su u talu, izgradio je bespotrebno na stotine džamija koje kao spomenici državne kulture a zapravo spomenici ljudske gluposti i pohlepe zjape prazne, pa se dosjetio da spomene i ‘odlaske mladih’. Ne ulazeći ni jednim slovom zbog čega i kuda odlaze, uplašio se za gubitak harača. Koji zavisi od broja u džamijama. Od ostalih silnih problema vjernika i raje generalno u državi nije spomenuo ništa što samo upućuje na činjenicu da je intervju dao sa ciljem i sa razlogom. Da zaplaši bh narod ‘međunarodnom zajednicom’ i strankama koje preuzimaju vlast i da ih, ako zatreba pripremi na bunt i revoluciju. Spašavajući Bakira spašava i sebe, donekle je to razumljivo, međutim providan je i licemjeran i uvodi bh građane u opasne i bolesne namjere.

Kad je već vjenčao Bakirovu kćerku mogao je i trebao ostati pravi vjernik pa bez ljutnje i srdžbe na međunarodnu zajednicu ili zapad te na vjernike iz ostalih bh stranaka generalno, pripremiti se da kao pravi patriota i domoljub ostane uspravan i otklanja i dženazu za SDA stranku.

Kako on nema ni obraza ni snage za tako nešto, onda mu ništa ne preostaje nego da kao zadnji SDA prljavi bot tone još dublje, do same propasti. Povlačeći uz to sa sobom i sve vjernike muslimane.

Ako mu istorija oprosti svo njegovo dosadašnje kaljanje vjere i sve zloupotrebe, ovo mu neće oprostiti sigurno.

Poslušali ga ili ne.

photo : Bakir Izetbegović i Reis ef. Kavazović, arhiv