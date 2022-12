Bošnjački radikalni islamista u punom sjaju pameti blista, dok prebrojava krvna zrnca po Sarajevu

Ne zna se pouzdano gdje je najpoznatiji bot-twitteraš DF i SDA jarana i islamski internet-džihadista Reuf Bajrović završio škole, ali da je naučio sve što treba – nema sumnje. On će reći da se školovao u Americi, gdje je došao ‘preko Beograda (kada je i ‘prvi i zadnji put slušao Cecu’) međutim biće prije da je pohađao američku školu a edukaciju ‘fatao’ u ‘bosanskim školama’ pri nekom džematu ili u mejtefu. Što je poslije preveo na codove Bolonjske šeme.

Sad imamo ono što imamo, da ga nema do sad bi ga neko u BiH izmislio, posebno bošnjački mediji koji ovom ‘spadalu’ od nekadašnjeg ministra i navodnom ‘ljevičaru’ Željka Komšića i njegove stranke daju prostora kad god prdne.

Evo, još koliko danas Reufu se omaklo pa u stilu ‘Hižaslava’ hodže Mustafe Cerića i po ‘tradiciji’ očuvanja ‘maternjeg jezika’ opštinu i grad Livno je kako i dolikuje ‘prekrstio’ pravilno i školovano u Hlivno . Vjerovatno poslije prečestog ‘Hloptanja’, odnosno pikanja lopte po internetu. Kaže ‘Hreuf’ u svom twittu ovako, naričući za gazdama gubitašima u vlasti i mogućem izvlačenju delegata u ovoj Opštini kuglicama i lutrijom :

“Hlivanjska kuglica bi mogla natjerati HDZ da ide na spuštanje sa 11 na 7 delegata. U budućnosti se to može spuštati i do 4 ili 2”.

Preko Hlivna i DuHna, Reufu je zbog ovog patriotskog čina stiglo puno ‘lajkova’, možemo uskoro očekivati da tv ‘Ayat’ po stoti put ugosti ovog stručnjaka koji BiH nesmanjenom žestinom umjesto u NATO vodi u svoju pro-palestinsku Alijansu : u privatno ujedinjeno udruženje radi podhvata njega i žene mu hanume kojim truje bh medijsku scenu već odavno, a milozvučno se odaziva na ime ‘USEAlliance’. Pripomaže mu zorno direktor najpoznatijeg groblja u BiH brat ‘Hemir’ Suljagić.

Ipak, od ovih bljutavih jezičkih varijacija sa kojima se Bajrović namjerno služi (­još smo dobro i prošli, mogao se on javiti i iz Lijevna, čisto da se razlikujemo od drugih a da ostanemo u ‘našoj osmanskoj i begovskoj tradiciji’, mogao nam je i zapjevati “Udaću se u kameno Hlivno, Gje se svila na drame prodaje, A kadifa miri na aršine, Na mosure prodaje se zlato’), opasnije su njegove vratolomije na polju biologije i genetike.

Opet citiram ‘Hreufa’ i njegovu najnoviju ‘ćiju, ćiju-tup’ poštu:

“Crna lista je diskvalifikacija u politici samo ako si musliman. Marinko vodi parlament jer za njega glasaju Saša, Zlatko i Pedja Kojović kojima je on ok jer se zove Marinko. Marinku se i crna lista može oprostiti. Fadilima, hasanima i bakirima je to kraj javnog djelovanja”.

Nakon čega Reufu nema potrebe ništa pojašnjavati. Ni ‘hasanima, bakirima posebno ne fadilima’. Čak ni to, recimo, da je Fadil Novalić još uvijek ‘premijer’ i to federalni i nelegalni u dva mandata a vlasnik je ‘crne američke liste’ kao i Čavara a još ga niko nije kako on to kaže ‘diskvalifikovao iz politike’, pa Asim Sarajlić bard SDA korupcione i kriminogene hobotnice SDA, pa Zukić bivši sekretar SDA, pa Hasan Čengić hadžija, pa Bakir Alispahić bivši savjetnik Bakira Izetbegovića i još mnogobrojna ‘zelena’ eskadrila čije genetske kodove ‘Hreuf’ ne može naći pod svojim nacionalističkim mikroskopima. Nema reagensa na zeleno.

Ovom stručnjaku za kompletnu bošnjačku politiku nema spasa a Amerika je njegovim povratkom u BiH najviše izgubila. Malo više nego povratkom vlasnika ‘Američkog univerziteta u BiH’ Denisa Prcića, majstora za diplome ‘Osmice’ Mehmedagića, recimo.

Ona, Amerika, naime, ono što je dobro zadržava za sebe, Hreuf ju je kao i Prcić načisto prevario.

Tajno, skoro kradeći se ukrao i vratio svojoj ‘Hiži’. ‘Državi’.

Gdje može o grbači domovine da se, ‘hlopta’ do besvijesti, čak i u Hlivnu.

photo : Reuf Bajrović, jedan od tv nastupa, arhiv