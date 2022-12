Mustava Cerić ‘blesitus emeritus’, propali političar, penzioner i aktivni savjetnik Reisa Kavazovića ponovo blista kao lingvista, Dževad Jahić zbog njega priprema novo izdanje Bosanskog Rječnika

Tvorac bošnjačke jezičke (on to fino po ‘naški’ kaže : ‘jeziĆke’, kao što po istom šnitu ne jede ćevape već Čevape i ne klanja u džamiji veČ u Đamiji) kulture i jedan od važnijih nezvaničnih reformatora riječnika i bh pravopisa, hodža u penziji koji u slobodno vrijeme savjetuje sadašnjeg Reisa BiH Kavazovića, tvorac i vlasnik firme koja proizvodi ‘srebrenički cvijetak’ (5 KM po komadu, čak i za brata Ramzana Kadirova predsjednika Čečenije i sponzora terorizma kojem je cvijet također zakačio na rever), poznati ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić ponovo uveseljava svekoliko bošnjaĆko puĆanstvo u svojim ‘kolumnama’ na web sraoni Bošnjaci.net, gdje ‘ordinira’ po dva do tri puta dnevno.

I kao što ‘dokoni pop jariće krsti’, ?hižaslav’ u sferi politike i lingvistike, krsti gramatiku.

Ljut i ogorĆen zbog ‘vezivanja zastava’ bh ‘osmorke’ sa HDZom BiH dijeli lekcije i uči dove (ah, spasi nas Bože, možeš li?), otužan zbog Bakira Izetbegovića i njegovog kraha u izborima i formiranju vlasti, zabrinut za državu, tj. za lagodno i isplativo zloupotrebljavanje vjere i države, donosi nam još par novih riječi bosanskog jezika. Neka se pripremi Dževad Jahić (autor bh Rječnika i gramatike) za novo izdanje u nekoliko tomova.

U ‘kolumni’ ‘Kako živjeti u zanimljivom vremenu’, ‘Hižaslav’ će tako naričući za novim nezanimljivim vremenom koje u BiH (valjda) dolazi sa vlašću ‘osmorke’ i HDZa u FBiH kao da SDA i HDZ nikada nisu ‘vezali zastave’ i vladali Bosnom evo skoro tri decenije, za najvećeg krivca označiti SDP BiH koju namjerno i posprdno naziva ‘ socijalčističkom ‘ Demokratskom Partijom. K’o biva, SDPovci ‘čiste sve pred sobom’, šta li? Dobismo tako novu riječ, pravo malo bogatstvo, državotvorni poklon ‘patriote Hižaslava’ i lingviste.

Onda, odmah, i opet u vezi Sporazuma ‘osmorke’ i HDZa u Mostaru, lansira još bolju i žešću koja će ući (ako već nije) u, da izvinete, anale bh jezika, gramatike i pravopisa. ‘Jednojka’ je novokovanica nekadašnjeg Reisa, kandidata za bh Predsjedništvo i ‘žrtve genocida’ Mustafe Cerića ‘akademika’ iz Novog Pazara. I nezakonitog posjednika kuće od 273 m2 otete od ‘Hidrogradnje’ u Sarajevu, inače nekadašnje vlasništvo komuniste Rate Dugonjića. U rečenici to izgleda ovako:

“Mnogo je nepoznanica oko famozne koalicije između bosanske „Osmorke“ i hrvatske „Jednojke“ – Ha-de-zea”.

Iako HDZ ne čini jedna osoba, znamo to svi, ‘Hižaslav’ je to slikovito povezao sa tim, a šta mu je i bio cilj, da nam prikaže da je meta njegove gramatike Dragan Čović.

Znači, ‘od sad pa nadalje i u buduće’ ne postoji jedno lice – jednina nasuprot – množini, postoji samo ‘jednojka‘.

Oj, joj, joj, šta nam radi ova ‘jednojka’ ispod ahmedije i da li će ikada ovom karikaturalnom tipu nestati ideja, ima li iko odgovor na ovo suvislo i komplicirano pitanje?

Ne vejerujem, preskupo plaćeni penzioner ‘čikica’ je nepresušan izvor opasne zajebancije i humora od kako se rodio a posebno od 2016. kada nam je ponudio novu riječ za Bajram pod imenom ‘Hižaslav’. Od kada se Muslimani uz ovaj najveći praznik vesele sa pozdravom ‘Hižaslav se rodi, vaistinu se rodi’. Poslije toga u bh gramatici i pismu nije i neće ništa biti isto. Bosna nam je postala ‘hiža’, sin od Bosne je ‘Boson’, ‘nepoznanica’ je postala poznata ‘poznanica’ i tako redom i listom.

Prebrodili smo dosta muka sa bh jezičnim vratolomijama arapskog i turskog, navikli smo i na ono poznato ‘Hloptanje’ umjesto ‘loptanja, igranja sa loptom’, upoznali ‘Hudovicu’ umjesto udovice i neviđeno ubacivanje slova ‘H’ u svaku riječ bh jezika, sad na red stiže gramatika. ‘Tako nam Bog odmogao’- da zaključimo ovaj čas sa kratkom dovom u ‘hižaslavskom ‘stilu.

photo : ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić, 06.10.2021, cvijet Srebrenice za Ramzana Kadirova predsjednika Čečenije arhiv