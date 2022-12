‘Avaz’ proglasio ‘Republiku Bosnu’

Dnas je ‘Avaz’ – dnevno bošnjačko glasilo Sandžaklije Fahrudina Radončića proglasio ‘Republiku Bosnu’. Onako ležerno, i sasvim očekivano od njega.

Samo ­što još nije dodao a trebao je : ‘krijeposnu islamsku Republiku’, onako kako je to po prijedlogu Alije Izetbegovića ostalo zapisano u ‘papirima’ ratnog bh Predsjedništva, što je ostala ­’vođina’ neostvarena želja koja se ovih 30 godina poslije rata realizuje ‘korak po korak’ po recepturi njegovih nasljednika.

Tekst od par rečenica potkrijepio je ‘zastavom Republike’ (­’koja je dodatno privukla pažnju’- čiju?), ratnom bh zastavom koju je svojom odlukom ukinuo Carlos Westendorp Cabeza, jedan od silnih bh Visokih predstavnika februara 1998, falilo je da samo još doda i malo sandžačke zastave, slika bi bila još više ‘primjećena’.

Ako mislite da Fahrudin ‘bošnjački Donald Dick Trump’ koji je iz Sandžaka u BiH došao sa ‘kesom u ruci’ a onda ‘čudom’ postao ‘utemeljitelj’ najveće bošnjačke novinske kuće, vlasnik zgrada i tornjeva po Sarajevu a posebno enormnog bogatsva u rodnoj Crnoj Gori, aviona i jahte, te osnivanjem stranke SBB uspio dogurati čak do ministra sigurnosti BiH, ako mislite da on ne zna da je BiH Alija Izetbegović ‘mahnuo’ u Daytonu Republiku BiH i Srebrenicu u zamjenu za srpsku Republiku potpisivanjem Mirovnog Sporazuma 1995. od kada po tom aktu i od tada BiH ‘postaje samo Bosna i Hercegovina’ – u krivu ste.

Zna on to odlično ali kao i Bakir Izetbegović i sva njegova diktatorska bulumenta uz Islamsku Zajednicu BiH sve ove decenije fura istu ljiljan-bajku čime kao Milorad Dodik (kojem se takav isti stav na odluke VP uzima kao neoprostiv grijeh) odbija priznati nametnute odluke i propise Visokog bh predstavnika, jer zna također da ovakve bajke još uvijek prolaze kod naroda.

A želja kao želja, uvijek je bilo ‘babi je milo što joj se snilo’.

Radončić je kao i skoro svaki naturalizovani Bošnjak iz Sandžaka koji voli više stranu nego svoju zemlju u kojoj je rođen (kao recimo Hadžifejzović, kao Selmo Cikotić, Rifat Škrijelj ili optuženi ratni zločinac Ejup Ganić.. možeš nabrajati danima) osim po svojim građevinskim uspjesima po Sarajevu ostao upamćen po još većem čudu nad čudima. Da bi ušao u politiku, kod notara je ovjerio ugovor maja 2012. kojim je svoju imovinu, uključujući i ‘Avaz’ ‘prodao’ nakon sporazumnog razvoda supruzi Azri, inače po profesiji frizerki a ona se ‘obavezala’ da će mu 200 miliona KMa vraćati sukcesivno i u mjesečnim obrocima u određenom roku koji je odavno istekao. Nismo obaviješteni da li je sirota Azra šišanjem uspjela povratiti toliku lovu (naravno da nije, to je opet jedna druga bh pravosudna bajka), ali zato jesmo da je ‘Fahrin notar’ u jednom drugom predmetu kriminala, u ­jednoj drugoj bh pravosudnoj bajci uhapšen skupa sa advokatima, sudskim činovnicima i bh tajkunima u predmetima trgovanja nekretninama, i kao i obično ubrzo pušten.

Također nismo obaviješteni (a treba li bi, jer nam je to Radončić obećao i u ‘Avazu’ najavio) šta bi sa njegovom tužbom protiv OHRa u milionskim iznosima iz najavljene tužbe 2009. godine? Tada je naime iz ureda OHRa procurila mapa i ‘radni materijal’ pod nazivom ‘Bošnjački krugovi kriminala’ gdje je u društvu sa nosiocima korupcije i kriminala bljesnula i slika Radončića, sve skupa sa Alijom, Bakirom, Silajdžićem, Šahinpašićem, bivšim Resiom ‘Hižaslavom’ Cerićem i još mnogim ‘znamenitim Bošnjacima’ sa ahmedijom i bez, Radončić je promptno najavio tužbu ‘zbog ugleda i časti’.

Međutim ne bi ničega. Nestalo je ubrzo i ‘mape’ i ‘radnog materijala’, OHR se jedno vrijeme bavio otkud i kako je materijal ‘procurio’, zamjenik OHRa je ‘premješten’ i nestao iz BiH, a Radončić je kao ‘prozapadno orijentisan’ političar postao viđan često na ručkovima i feštama u zgradi OHRa.

photo : screen-naslovnica ‘Avaza’ gdje je 30.11.2022 proglašena ‘Republika Bosna’, ahiv