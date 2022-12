PUT O TROŠKU DRŽAVE: Turković svoju knjigu dijaspori u Njemačkoj dilala po 20 eura

Prema informacijama s terena, Turković je, kako to i dolikuje jednom ozbiljnom kulturnom događaju, najprije obišla najveće i za prodaju knjige najpotentnije sjedište dijaspore u Minhenu, i to za Dan državnosti (25. novembra), 26. novembra družila se s dijasporom u džematu u Stuttgartu, a u nedjelju, 27. novembra, posjetila je džemat u Mainzu

Autor : Almedin ŠIŠIĆ



Bosanskohercegovačka dijaspora iz tri njemačka grada, Minhena, Stuttgarta i Mainza, tokom proteklih nekoliko dama imala je čast i sreću da ugosti i upozna veliku zvijezdu bh. političke scene Biseru Turković, kao i njenu knjigu Moj životni put.

Kako je to Inforadar i najavio prošle sedmice, u vrijeme diplomatske krize u odnosima s Njemačkom, kao i sve dubljeg urušavanja bh. diplomatije kojom kao istaknuti kadar SDA rukovodi posljednje četiri godine, te diplomatskih skandala uzrokovanih antizapadnom kampanjom koje je u UN-u priredio kadar DF-a ambasador Sven Alkalaj, Bisera Turković umjesto da se bavi poslom šefice diplomatije za koji je debelo plaćena – odlučila je napraviti promociju svoje knjige u nekoliko njemačkih gradova, odnosno u tamošnjim džematima gdje se okuplja bošnjačka i bosanskohercegovačka zajednica.

Da bi priča imala kompletan paket aranžman, Turković se nije odlučila samo na promociju, već je pokazala toliko poznatu velikodušnost tako što je odlučila da pokuša da rasproda komplete knjigekoju joj je iz Sarajeva donijela mala skromna delegacija MVP-a.

Srećnici koje je zapalo da kupe „njen život put“ za tu vrstu zadovoljstva morali su da plate 20 eura. Kako se vidi na fotografiji na kojoj smo zbog mogućih neugodnosti sakrili identitet kupca, svi koji su iz novčanika izvadili 20 eurića za Biserinu knjigu, osim same knjige uz topli osmijeh dobili su i ispisanu posvetu

Kako to obično biva, priređeno zadovoljstvo bosanskohercegovačkoj dijaspori organizirano je kao službeni put, sredstvima koje svi plaćamo kao poreski obveznici. U delegaciji ovog kulturnog performansa po džematima, osim same šefice Turković, učestvovali su i savjetnik za medije Tarik Lazović, kao i budući ministar-savjetnik u Beču, Šaban Forić, inače dugogodišnji glavni kadrovik u Kabinetu ministrice, koji je diplomatsko iskustvo sticao radeći u ambasadama u Bernu, Beču i Berlinu te GK u Minhenu na poslovima vozača/domara, konzularnog radnika i tehničkog sekretara. Nije poznato da li je u delegaciji učestvovao još neko iz sjedišta

Prema informacijama s terena, Turković je, kako to i dolikuje jednom ozbiljnom kulturnom događaju, najprije obišla najveće i za prodaju knjige najpotentnije sjedište dijaspore u Minhenu, i to za Dan državnosti (25. novembra). Dan poslije, 26. novembra, družila se s dijasporom u tamošnjemdžematu u Stuttgartu, a u nedjelju, 27. novembra, posjetila je džemat u Mainzu.

Ako se malo poigramo matematikom pa pretpostavimo da je u prosjeku prodala 50-ak knjiga po jednom gradu (što vjerujemo da je minimum), iz svega proizilazi da je Turković samo od ovog kratkog izleta zaradila oko 3.000 eura, ili oko 6.000 maraka, i to sve putujući s delegacijom o državnom, odnosno, trošku poreskih obveznika ove zemlje. Ni to nije sve. Negdje je valjalo prenoćiti, jesti, imati troškove samog puta (dnevnice). Pošto znamo da šefica bh. diplomatije ne odsjeda u jeftinim hotelima (barem ne onim gdje je prenočište ispod 200 eura) i da ih je bilo najmanje troje u delegaciji, odnosno da su morali da prenoće najmanje tri puta(a vrlo vjerovatno četiri, možda i pet), lako dolazimo do cifre koju su platili poreski obveznici ove zemlje kako bi Bisera Turković u privatnom aranžmanu mogla da zaradi lijep novac na prodaji knjige budući da joj je plata ministrice od oko 5.000 KM očito nedostatna.

Ili kako to slikovito voli da kaže jedan kolega, ko nas je kleo – nije dangubio.

Tekst i photo (Bisera Turković u jednom džematu u Njemačkoj, selfie sa kupcem njene knjige) preuzeti bez pitanja sa web portala inforadar.ba u cjelosti i bez ispravki. Naslov – redakcijski

*****

Cross Atlantic, Đulaga Alibegić, dodatak

Bismillah biznis za odabrane

Prije Njemačke, Bisera Turković – SDA ministrica vanjskih poslova prisustvovala je otvorenju Olimpijade nogometa u državi Katar (Svjetsko prvenstvo) 20.11. ove godine, gdje se o trošku države uslikala sa šeširićem i šalom (malo motiva Katra, malo zastave BiH), kao da se tu takmiči reprezentacija BiH ili kao da smo mi slijedeći organizatori Prvenstva. Ima se, ‘more’ se, a niko je ne pita za trošarinu budžeta. I, naravno, ni tu nije bila bez pratnje. Iako je ona ‘nadigla guzicu’ bez ikakve veze sa njenom funkcijom i zadacima države već jednostavno da vidi sina (Ali Turković) kojeg je tu uhljebio ‘Osmica’ Mehmedagić direktor OSAe u sektor bezbjednosti pri bh ambasadi, njeno putovanje je njen poznati stil diplomatije koji se ocjenjuje uspješnim, susret sa ‘braćom’ je uvijek u korist države. Podsjećamo, nakon što je završila ambasadorovanje u ovoj državi stolicu je predala bivšem načelniku Sarajeva Abdulahu Skaki poznatom SDA ‘sunetliji’ kojeg je stranka tu skrasila.

Političari i funkcioneri vole putovanja, VIP salone na aerodromima i skupe hotele, biserna Biserka nije izuzetak već pravilo. Još jedna uhljepska politička ‘zvijezda’ koja Biseru slijedi u ovom ‘bismillah biznisu’ je sadašnja načelnica glavnog bh Grada Benjamina Londrc (‘Hapmrc’) Karić, sumnjivo nasmiješena doktorica Rimskog prava sa ‘univerziteta u Travniku’. Ovaj vješto sklepani surogat SDP partije kao nadomjestak za Bogića Bogićevića kojeg su ‘komunisti’ skupa sa rajom iz SDA, NiPa i ostalih stranaka ‘trojke’ bezobrazno izigrali i izbacili iz utrke za mjesto načelnika Sarajeva, grabi utabanim stazama ‘učiteljice’ Turković.

Evo je, uz Dan državnosti BiH 25. novembar ‘trknula’ je u Švicarsku i proslavila ZAVNOBIH u društvu 5 (pet) džemata a pod firmom ‘Moja BiH’ koji su organizirali dernek u čast države i sopstvenu slast, gdje je cvrkutala o ‘zajedništvu’ i ljubavi u Sarajevu i BiH, proglasila ‘najboljeg hodžu’ koji je nagrađen Plaketom ‘Najbolji Bosanac 2022’ (pazi to, nije Bošnjak?), a onda je uz piće i mezetluke oduševljeno odslušala malo ilahija i kasida a malo Mirzu Selimovića, Džejlu Ramović i Enesa Begovića, kao svaki pravi patriota i načelnik kojem je svakako u opisu poslova jurcanje po džematima. Sevdahu za Domovinu prisustvovao je i bh ambasador u Švicarskoj Podsjećamo, Benjamina je uz ‘Fatihu’ i u državi New York 21. jula ove godine i uz druženje sa džematlijama dijelila zlatnike Grada Sarajeva kome je god stigla, zlatnik je dobio čak i urednik web islamističkog fašizoidnog portala Bošnjaci.net izvjesni Sandžaklija Krcić, glavnog ‘medija’ Islamske Zajednice BiH u dijaspori Amerike. Za posebne ‘zasluge’ za državu BiH i grad Sarajevo. (A.Đ.)