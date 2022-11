Restoran ‘Mahala kod Kibeta’ proglasiti nacionalnim spomenikom kulture a njegovog vlasnika ambasadorom : i ovaj zadnji današnji sastanak Izetbegovića, Komšića i Nikšića u ovoj kafani i državničko mahalanje u sastavljanju vlasti bio je kao i mnogi prethodni – ‘istorijski’

* Kaže narodno predanje da se svi veliki poslovi završavaju u kafani, gdje inače svi dobivamo potvrdu da smo živi (ako te nema par dana tu, ili si bolestan ili umro), međutim ove narodne mudrosti osim u BiH još nisu zabilježile da se u kafani stvara i vodi država.

A kod nas to ‘abeceda’ države i državne politike.

Čak iako razumijemo tu naviku vlastodžaca da vole krkati, žderati i lokati na račun svojih građana koja je postala naša normala i legalna pljačka budžeta, ne možemo ‘svariti’ činjenicu da nam se sve važnije ‘državne’ odluke donose uz mezu, iće i piće, a donose se redovno i po navici i potrebi, na što samo ‘navukli’ i silne predstavnike ‘međunarodne zajednice’ koji u ovom državnom sportu odavno učestvuju i uživaju skupa sa domaćinima. Po svoj prilici, moraćemo ovu vrstu vođenja države i ozakoniti, nema druge, državni zvanični uredi i kancelarije su uglavnom prazni i služe samo za poneka oficijelna slikanja.

* Pogledajte samo pregled vijesti unazad nekoliko mjeseci ili godina pa će sve biti jasno.

Sastanak predstavnika BiH i Srbije održan je u kafani ‘kod Kibeta’ u Sarajevu 17.09.2021. gdje su članovi bh Predsjedništva raspravljali u prisustvu Lars Gunar Wigemark-a ‘o važnim pitanjima za državu BiH’, tu je bio pozvan i predsjednik Srbije A. Vučić, domaćini su bili Bakir Izetbegović, Šefik Džaferović, Dodik i Wigemark.

U kafani ‘Barka’ u Istočnom Sarajevu zbio se augusta 2016. ‘istorijski’ sastanak Izetbegovića i Milorada Dodika, i opet uz druženje sa Wigemark-om (bivšim predstavnikom EU u BiH) kada je odlučivano i odlučeno o famoznim ‘deblokadama’ u bh vlasti i ‘evropskom putu’, po još famoznijoj ‘agendi’, tada je Bakir Izetbegović sa Dodikom utvrdio one već pozate ‘kvote’ i raspodjele love te potpisao ‘papir’ na osnovu kojeg se više ništa u toj materiji ne može u EU bez Dodika.

U kafani-restoranu-motelu ‘Mahala kod Kibeta’ je postignut i ‘mirovni sporazum’ 26.09.2015 između Bakira Izetbegovića i Fahrudina Radončića gdje je ‘medijski rat’ i svađa duga pet godina okončana grljenjem i ljubljenjem ‘uz Bajramske baklave’, kako su mediji javili. Njih dvojica su se i poslije svađali, tako je to u ljubavi, ali ‘istorijsko pomirenje’ se desilo u kafani i u vjerskom ozračju ‘svebošnjačkog pomirenja’.

Kod ‘Kibeta’ je sve istorijsko, nisu samo baklave, skupa vina ili sobe ‘Behka’, ‘Azra’ i njima slične za to zaslužne. Tu su još ‘najbolja klopa’ i ‘najbolje sorte vina’ pa su tako tu ‘istorijski zasjedali’ i ‘nezavisni načelnici’ na čelu sa Fuadom Kasumovićem 11. novembra 2016, kada se ‘formirala nova politička stranka’.

* Dakle, ništa bez kafane i mahale, u čemu prednjači ova ‘Kod Kibeta’, restoran na Vrbanjuši u Sarajevu u vlasništvu Sakiba Korovića zvanog ‘Kibe’, gdje je održan još jedan sastanak 21.01.2021 i uz iće i piće potpisan ‘historijski sporazum’ važan za državu BiH. ‘Kod Kibeta’ se utvrđuju ‘sporazumi’ i dogovori, biraju savjetnici (tu je i zlatni ljiljan Željko Komšić izabrao svoga savjetnika pjevača Fazlu (Muhamed Fazlagić Fazla) i to je najomiljenija destinacija i novinara Avde Avdića i ‘Osmice’ Mehmedagića direktora OSAe. Svi kafanski državni dogovori se kasnije realizuju u uredima i upisuju u zvanična dokumenta.

Kafane nisu mrske ni Miloradu Dodiku (dapače, taj se iz kafane ne vadi, znamo šta slijedi poslije : harmonika, mikrofon i rasipanje tuđim parama), pomenuta ‘Barka’ mu je za ‘elitu’, šatori i manje poznate birtije su za estradu. Često je i u kafani simboličng naziva ‘Al Parco’, dok Čović Dragan obožava ‘Romancu’, kafanu u Mostaru, tu je iz onih lijepih dana vodio i jarana Bakira na romantične večerice, ‘čvrste saveze’ je tu sklapao sa Zlatkom Lagumdžijom nekadašnjim bardom propale bh politike i još propalijeg SDPa BiH. Upoznati smo da Bakir i Čović često ‘trknu’ i na ‘odličan burek’ u Konjicu gdje kod Bakirovog ahbaba dogovore sve što treba za dobar recept ove pituljice i države, burek u zadnje vrijeme Čović izbjegava zbog ‘zdravstveno medicinskih i državničkih razloga’

* Ipak, od svih kafana, bh usud i sudbina i bh atrakcija države Bosne je ovaj restoran-motel zvani ‘Mahala kod Kibeta’ kojeg odmah treba proglasiti ‘spomenikom kulture’ i staviti ga pod zaštitu države. Zato, nacijo, jer se ovdje vodi i čuva država. Evo, u ovom postizbornom inžinjeringu preletača u BiH poslije oktobarskih pokradenih izbora kada se vodi javna kriminogena trgovina ‘rukama’ i kad se pred očima javnosti dešava neviđena ujdurma oko kupovine delegata u bh Parlamentu po Klubovima (malo je bila legalizovana krađa na izborima i prebrojavanjem listića, ima se tu još raditi) i kada se ne zna ‘ko je s kim’ a ko nije, ko će u vlast a ko u mast, danas je ponovo ‘Kod Kibeta’ bilo državnički i veselo. Sastali se Bakir Izetbegović (SDA), Željko Komšić (DF) i Nermin Nikšić (SDP) pa su u ljepoti domaćeg ugođaja utvrđivali ‘broj ruku i delegata u Parlamentu. Dok su novinari slikali skupe limuzine, šofere i držače kišobrana.

Da li je ili nije Nikšić izdao (on je davno izdao SDP i glasače) ‘trojku’ ili je to sve dio dogovora (sa Čovićem se dogovorili da na nivou Federacije nema SDA a navodno ovdje sa Komšićem da na nivou države nema Dodika i da u Vijeći ministara nema Čovića, što je Komšićev davni cilj i plan i glavni razlog pojavljivanja u kombinacijma nakon izbora), nije ni bitno jer su u potrazi za vlašću i stolicama svi jednaki, svih njih ‘nema’ a svih skupa itekako ‘ima’ i polako sklapaju mozaik buduće vladavine, bitno je da je sastanak održan u kafani, kasnije će mo saznati šta se dogovorilo.

I najvažnije je da je ovdje, čak i ono ne moguće – ‘Kod Kibeta’ moguće. Zato ovu kafanu treba i tretirati kao isturenu kancelariju bh državnih vlasti. Nadati se je da će Faruk Kapidžić šef Komisije za nacionalne spomenike bh kulture to imati u vidu a hoće sigurno, gdje je Bakira tu je i Faruka.

* U ovoj kafani koja na slikama zaista izgleda uredno i moderno opremljena i koja je prepuna slika slavnih gostiju i jet-set raje, tepsija, ibrika i ćilima stilizovanih po najnovijoj modi, pored domaćih vlastodržaca i faca možete naći i slike stranaca. Kao one kad je tu ‘svratila’ Kolinda Kitarević bivša predsjednica Hrvatske ili američki glumac Morgan Friedman.

Da bi razumjeli važnost ovog ‘kultnog’ i ‘istorijskog muzeja naše državnosti’, uz ovu kafanu treba dodati i ovo, zbog čega je ‘kafana naša sudbina’. Vlasnik ovog ugostiteljskog objekta Sakib Korović ‘Kibe’ je u dobro poznatoj ‘marketing akciji’ SIPAe 21. marta 2019. godine ‘jedva izbjegao hapšenje’, ‘nije nađen u lokalu ili kod kuće’. Tada je uhapšeno 12 vlasnika ugostiteljskih objekata u Sarajevu ‘zbog utaje poreza’, i sve lokacije su pretresane. Od ‘Metropolisa’, ‘Une’, ‘Luke’, ‘Vatre’ pa do ‘Kibeta’, sve su bezbjednjaci ‘pretresli i rasturili’. I čak, izuzeli ‘važnu dokumentaciju’ uz ovo krivično djelo. I predali tužilaštvu. ‘Kibeta’ nisu pretresli ni ‘našli’ ali su navodno restoran ‘obradili’ kao i ostalih jedanaest. Kako se završila ta ‘akcija’ možete i sami pretpostaviti, neću nadugačko da pojašnjavam, svi znamo kako se provodi taj ‘bezbjednosni ribilov’. Uhapsi, snimi kamerama, pogledaj i pusti. No, restoran je i dalje ‘ko pišta’, kao da ga nisu nikad ni pretresali.

Ako ni zbog čega drugog, samo zbog ove zvanične vijesti koju još možete provjeriti na internetu i u arhivama bh novina, vrijedi se tu sastajati i praviti državu. Kakva god bude odluka Komšića, Nikšića i Izetbegovića koji su navodno sada pored ‘trojke’ u nekakvom ‘bloku’ i u ‘interesu spašavanja države’ (iako i grane i ptice znaju da spašavaju jedan drugoga), restoran ‘Mahala kod Kibeta’ će ući i već je ušao u našu istoriju.

Ako ste se slučajno zapitali zašto ‘Kibeta ‘nisu uhapsili i ‘našli kod kuće’ ili u restoranu kad se hapsilo, evo vam odgovora.

Država BiH ima mafiju a mafija ima državu. Zato ovakvo istorijsko mjesto treba zakonom zaštititi a vlasnika Sakiba imenovati ambasadorom bh kulture. Makar kod UNSEKOa, ako ne kod kuće.

photo : Željko Komšić i Nermin Nikšić poslije sastanka ‘Kod Kibeta’ 21.11.22 izlaze iz restorana, arhiv