Znamo da ‘curi’ SIPA, OSA ili Tužilaštvo, ali da informacije i čak buduće odluke Ustavnog Suda plivaju kroz medijsku kanalizaciju nismo do sada znali, istraga.ba i Avdo Avdić nam to otkrivaju i ‘popravljaju’

Navikli smo da državni mediji mogu doći do tajnih i ostalih dokumenata iz prostog razloga jer su u službi države (evo ti ovo pa raspali, ‘sprži ga’, kako je to pojasnio Senad Hadžifejzović svom gostu uživo), načitali smo se i nagledali slika i arhive službi bezbjednosti, druženja po kafanama sa novinarima i ‘saradnicima’ najblaže rečeno sumnjive prošlosti i sadašnjosti, načitali se zapisnika sa saslušanja u Tužilaštvu i Policiji prije nego se ‘osumnjičeni’ i privede na Sud, slatkih pričaonica iz sudnica koji su zvanično državna tajna a printaju se po novinama, sve nam to danima podastire Avdo Avdić ‘najbolji’ i ‘najefikasniji’ novinar na Planeti zvanoj BiH, međutim sve doskora nismo znali da Avdić u svojim arhivama ima i buduće odluke – Nacrte najvišeg organa pravosuđa – Suda BiH.

Evo, dočekali smo.

Kaže najviđeniji na tv novinar i svuda prvi, čak i u Ukrajini prije izbjanja rata (odakle je najavljivao da je BiH slijedeća meta uskoro) i agresije Rusije, da su ‘veliki izgledi’ da će apelacija Željka Komšića na odluku VP BiH Schmidt-a koju je podnio zbog izmjena Izbornog zakona uskoro na svijetlo dana. I da će ‘pasti’ odluke ‘naciste’ i tvorca ‘aparthejda’ za Bošnjake, javili mu ‘dobro informisani diplomatski izvori’.

‘Sudija izvjestilac pripremio odluku za plenarnu sjednicu: Upitan opstanak Schmidtovog Izbornog zakona, zapadne diplomate traže odgodu odlučivanja kako bi formirali vlast i osigurali Dragana Čovića’ – javlja Avdić prije tri dana na svojoj web stranici a onda širom BiH prenose mediji, botovi i ostali radoznalci. Ahbabi, ‘odranije poznati’ medijima i njegovi pratioci.

Avdić ne navodi koji su mu to pouzdani ‘diplomatski izvori’, međutim u tekstu se poziva i na izvore iz samog Suda (opet ne navodeći ih) i analizira.

Apelacija Željka Komšića koju je podnio na nametnute odluke Izbornog zakona VP BiH Schmidt-a od 02.10.22. (i SDA je najavila svoju) kako bi pod već poznatom paskom ‘kako udaljiti Čovića i Hrvate iz vlasti’ odbranio svoju fotelju, čim su pali prvi rezultati provedenih izbora je tu, kaže Avdić, već je urađen ‘Nacrt odluke’. A onda elaborira pa kaže : ovo nije i ne bi bio presedan da Ustavni Sud ‘obori’ odluke Viskog predstavnika. Poziva se na ranije dvije odluke istog ovog organa iz 2010. i 2015, kada je Ustavni Sud odlučivao po apelaciji VP na izbor predsjednika i podpredsjednika FBiH i o Statutu Grada Mostara.

Avdić tvrdi da Sud ‘zateže’ sa konačnom odlukom čekajući da se vlast formira kako bi se spasio Dragan Čović ali je poprilično siguran da će Željko Komšić imati razloga za slavlje. Neki pravni stručnjaci u BiH i Regionu su suprotnog mišljenja uz tvrdnju da Ustavni Sud ne može poništi odluke VP te da ova apelacija i prethodne koje pominje Avdić nisu o istoj materiji i sadržaju (Nedim Ademović, Goran Marković …) ali kad Avdić potegne svoje ‘izvore’ ima da tako bude.

Ne ulazeći u to šta će i kako odlučiti Ustavni Sud BiH (nismo gatare, čitači misli ili tumači i vještaci Ustavnog prava, napose nemamo tamo ‘neimenovane diplomatske izvore’), dajemo poantu na slijedeće.

A to je protok i curenje informacija.

Kako je moguće da Avdić (a znamo zašto : da se raja pali i ‘drma’, da se malo i utiče na Sud i javno mnjenje) ima ‘nacrt’ buduće odluke Ustavnog Suda BiH prije konačne odluke, kad se zna da je i po slovu zakona i Ustava to tajna i ne može se do toga lako doći?

Zna se da Avdić kao osvjedočeni SDA i državni režimski novinar dobiva informacije od ‘suradnika’ u Policiji, u OSAi ili SIPAi posebno, pa čak i iz Tužilaštva, od stranačkih moćnika koji su apelacijama naprosto zatrpali Ustavni Sud BiH, ali ako je ‘protočni bojler’ postao i Ustavni Sud BiH pa procurilo i u ovom najvišem pravosudnom organu onda, bez obzira kakvu odluku uskoro donio Ustavni Sud, za ovu i ovakvu državu nema spasa.

I neće u nju više niko imati povjerenja. Koje je ionako poljuljano dobrano zbog političkog i stranačkog uticaja na kadrove sudije i narušeno već ranijim odlukama po apelacijama. Kao što je ona o nošenju hidžaba u ‘zajedničkim oružanim snagama BiH koju je podnio Bakir Izetbegović a Sud usvojio. I mnoge druge kojima je Ustavni Sud udovoljio, nema kadrovika ili vlastodršca SDA koji se nije okušao u pisanju apelacija a Sud promptno riješio i udovoljio zahtjevu.

U suprotnom, vidjećemo da ‘svemoćni’ i svudaprisutni Avdić jednostavnim jezikom rečeno laže i obmanjuje javnost po zadatku i po naredbi njegovih nalogodavaca, i vidjećemo da su ‘neimenovani diplomatski izvori’ sa njegovog ‘bojlera’ samo u funkciji ‘talasanja’ i zbunjivanja. Plus, još i gore : ako Avdić preko ‘diplomatskih izvora’ može doći do buduće odluke Ustavnog Suda i ‘nacrta odluke’, to onda znači da na ovom ‘izvoru informacija’ nije samo on, tu su i diplomate, domaći ili stranci, čime se Ustavni Sud još više obezvređuje i blamira. Dok su nam svi pravosudni organi i službe bezbjednosti i gonjenja ‘protočni bojleri’ informacija za podobne novinare. Curi na sve strane.

photo : Avdo Avdić negdje u Ukrajini 12.02.2022, arhiv