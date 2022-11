Otkrio se humorista i satiričar u Njemačkoj, dosta je bio pokriven : ‘halalio’ Bakiru Izetbegoviću za kriminal u vezi otetog prostora ‘Agrokomerca’ u centru Sarajeva, primitivno izvrijeđao familiju Abdić, zabranio im ulazak u Sarajevo i korištenje bh Pošte i fašistički ali odviše poznato otvorio sezonu otvorenog lova na Krajišnike i velikokladuščane

* Jedan tik-tok osvrt privatne tv ‘Marjan’ familije Abdić iz Rijeke unuka Fikreta Abdića (sina Elvire-Ljilje Abdić Jelenović, predsjednice Laburističke Stranke BiH i parlamentarke u US Kantonu) u vezi otetog ogromnog poslovnog prostora ‘Agrokomerca’ iz Velike Kladuše kojeg su Bakir Izetbegović i vlasti Sarajeva kriminogenim postupkom otele od ove krajiške firme i istrgovale sa jaranima u bescijenje (prostor je otet prvobitno za potrebe bošnjačke tv i novine ‘Ljiljan’, op. Cross), uzbudio je natociljanog youtube-ra, navodno humoristu i satiričara a zapravo klasičnog influencera sa bauštele u Njemačkoj Salku Juklu koji već nekoliko godina uveseljava bh javnost svojim internet doskočicama, pjesmuljcima i prilozima.

U svom najnovijem you tube nastupu je zapjenio i zapljuckao, prijetio kažiprstom u stilu svakog hodže ili ‘osviještenog Bošnjaka vjernika’, vrijeđao i kao pravi pritajeni fašista javno otvorio sezonu lova na familiju Abdić i na sve velikokladuščane i Krajišnike, da bi kao i osvjedočeni bot SDA i islamski radikal a ujedno i nepresuđeni ratni zločinac i komandant mudžahedina u bh ratu Nezim Halilović zvani Muderris na kraju sve ‘zamezio’ halalom (oprostom) Bakiru Izetbegoviću što je oteo nečiju imovinu. Jukli je ovdje samo falila Muderrisova beretka.

* Svoj ‘humor’ Juklo je načisto zaboravio i uplovio u vode Sebije Izetbegović (ono sa ‘zakrvavljenim očima i Tomašicama’ upućeno ‘trojki’ u vlasti KS) gdje je totalno na kraju svoga uratka upao u poznatu ‘mirotvorsku’ SDAovsku fašizoidnu politiku Alije Izetbegovića : Abdićima, što znači i svima onima koji su uz njega a to je veliki dio Kladuščana i drugih Krajišnika treba zabraniti ulazak u Sarajevo, natjerati ih da promijene prezime (on je to već uradio pa mu Jelenović zvuči kao ime ‘srpskih zločinaca’), ma treba im i pisma otvarati da ne stignu u glavni grad BiH. Postao Salko i poštar za međunarodnu nacionalističku poštu.

Juklo se u borbi za ‘lajkove’ koji donose lovu i slavu koja ga je opila jer se o njega i njegov ‘humor’ ‘češu’ i novine i poneke tv stanice kao mahalaška tv ‘Face’ ili ‘Avaz’ u trenu pokrio, postao je kao ona bula što ga nedavno prozvala a on pjenio i pljuckao nazivajući je ‘buljom’, postao je u trenu nešto nalik na bulu Elmedinu Muftić sa sraone Bošnjaci.net (planetarno svrstanu bulu među prvih 500 muslimanki poznatih u Svijetu po nekom arapskom časopisu), još bolje, premetnuo se u ‘Muderrisa iz Njemačke’.

* Ova objava unuka Fikreta Abdića, samo što to Juklo nije znao, postoji na web stranici Laburista još od septembra ove godine, on je za nju saznao ‘tek sada’, samo je mali dio istine o tome kako je radio nekada Alija Izetbegović a dovršava njegov potomak Bakir, koju ljubomorno čuva u svojim arhivama Abdić i koju iako je izdao nekoliko knjiga nije do sada iznosio u detaljima.

Može Salko pjeniti i žvaliti koliko hoće, istina boli i ona glasi : Alija je obećao Fikretu povrat imovine ‘Agrokomerca’, zauzvrat Fikret Abdić je što bi se u narodu reklo jednostavno ‘pojeo govno’ i pristupio SDA stranci i donio Aliji pobjedu a onda je poznatim Alijinim političarenjem nezakonito izbačen iz Predsjedništva. Dok je ‘Agrokomerc’ nekadašnji gigant sa 13.000 radnika opljačkan i pokraden do temelja i ispod njih. Prije a posebno poslije rata. Imovina u Sarajevu je samo kap u kriminalu i pljačkama imovine ove, nekad najveće firme u BiH i šire. Salko se nije potrudio da sazna ko je ‘kupio’ i ko posluje u ovom prostoru u Sarajevu ili u nekadašnjim pogonima u ‘Agrokomercu’ u centru ovog krajiškog od SDA vlasti kažnjenog grada i Opštine, ko gospodari u ‘Sanitexu’ ili ‘Grupexu’ u Vel. Kladuši, niti uopšte zna koliko je na isti ili sličan način bukvalno oteto imovine ‘Agrokomerca’ od njegovih radnika u Kladuši u BiH ili u Hrvatskoj ili Srbiji.

Doduše ni tv ‘Marjan’ još nije objasnila otimanje imovine u srcu grada Kladuše (tvrđava ‘Stari Grad’, Robna Kuća i sl.), dok Bakir bez stida i srama dolazi u Vel. Kladušu i slika se po Tvrđavi ili sa ‘halalom’ Jukle ‘pakuje milioniti ‘tops’ u otetom pogonu ‘Agrokomerca’, dok u nju građanima ‘autonomašima’ nije dozvoljen pristup u komplex ‘Starog Grada’ kojeg su skupa sa Abdićem i parama ‘Agrokomerca’ obnovili i izgradili. Ostale dvije temeljne firme u Vel. Kladuši (‘Saniteks’ i ‘Grupex’) su također ‘halalom’ u rukama SDA tajkuna, pelješe i čupaju ono što je narod ovog grada krvavo sticao. Nije se Juklo uopšte ni upuštao u sadržaj ‘spornog’ videa o opljačkanoj imovini budući da se, kada je o tome riječ, uopšte ne radi o Fikretu Abdiću, u pitanju je otimanje od radnika ovog poduzeća i od Opštine, riječ je o imovini ‘Agrokomerc’ koju su stvarali radnici i Abdić a koja danas nakon otimanja ‘posluje fenomenalno’ na čelu sa tajkunima Tešnja i njima sličnima a među ‘prvim je dužnicima po neplaćanju poreza i obaveza’, minorni ostatak radnika ove firme i danas odlazi u penziju po milosti Fadila Novalića, koji svakih par godina ‘halali’ koji milion neuplaćanih doprinosa da radnici mogu u penziju ili kod doktora.

* Nema Juklo pojma ni šta se dešavalo u Krajini u ratu, ima ono što priča ‘Muderris’ i društvo. Njegovo mahanje prstom ‘presuđenom ratnom zločincu’ bi bilo opravdano da čitava BiH nije puna ‘nepresuđenih ratnih zločinaca’ u vrhu vlasti, pa se stiče dojam da je Abdić jedini na kojem je pravosuđe oštrilo zube. I to u Hrvatskoj. Prvi U Bošnjaka Alija je također ratni zločinac, evo ‘otkrića’ za Salku, i samo smrt ga je spasila istrage u Haagu kao i dr. Tuđmana, to je potvrđena činjenica, dok nabrajati ostale ‘nepresuđene’ nema smisla, nije Salku to zanimalo. Njega zanima popularnost i lova kao i Karleušu ili drugu starletu Soraju ili Staniju, tu je on negdje po ‘lajkanju’ i draga mu podrška ‘patriotskih snaga’ gdje i sebe uvrštava. Možda i s pravom, pitanje je gdje je i Salko u onom bh ratu ‘skako’, tamo niko nije bio nevin ma koliko se vlast upinjala u dokazivanje poštenja. Uostalom, neka Salko vidi optužnice za ratne zločine u BiH ili one u Haagu. Samo radi njega-infuencera evo najsvježijeg podatka: nepresuđeni ratni zločinac je Atif Dudaković, presuđeni je pobjegulja Sakib Mahmuljin i mnoge druge ‘potriote’, tu su negdje i njegov ‘halaljeni’ Bakir, pa Ejup Ganić Yugosloven, da ne nabrajam dalje.

* Također, mogao je Juklo da je htio navesti i koji drugi ‘sabirni centar’, ‘logor’ ili bilo koji drugi ‘ratni aparatman’ osim kladuškog ‘logora’ koje ustanove je otvarala ArBiH na svakom osvojenom brdu, odmah do izgrađene ratne džamije, međutim ovako je bolje. ArBiH nije imala zatvorenika, nije ubijala, ona je svoje zarobljene tukla Konvencijam o ljudskim pravima i Konvencijama o postupanju sa civilima. A tespihom kao simbolom ‘multietičnosti’ Armije skidala glave zarobljenicima. Da je samo malo htio biti čovjek a ne, kako on to kaže ‘đubre’, mogao je saznati da je u Vel. Kladuši u prisustvu ‘najjačeg stručnjaka za Ustav i pravo’ metuzalema Kasima Trnke, Abdića i Dudakovića sklopljen sporazum o prekidu dejstava bratoubilačkog rata, ali je na Alijin poziv (predomislio se kao i uvijek, ujutru jedno popodne drugo) sve ostalo na istoriji iz Sarajeva i sukobu braće u Krajini. Slijedom čega je na desetine hiljada građana Kladuše napustilo grad bježeći od ‘oslobodilačke vojske’. Mogao je to saznati i od ‘Hižaslava’ Cerića Reisa, on je svakodnevno iz Zagrebačke džamije rukovodio operacijama ubijanja i ispitivao zarobljenike. Nakon što su ga ‘autonomaši’ zarobili pa fino pustili. Ali nije, ovako je slađe i više parali.

Ovim ‘humornim’ trabunjanjem bez pokrića Juklo se svrstao uz bh zvaničnu vlast koja je u dva navrata ignorisala odluke bh Parlamenta u izjedačavanju prava pripadnika Ap Zapadna Bosna sa ostalim učesnicima rata, zbog čega su oni još uvijek u domenu ‘socijale’, dok su i ‘četnici’ i ‘ustaše’ sada UZPovci u sastavu regularnih penzija i benefita, Salko ih zaboravio. I sa njima u vlasti i danas opstoji država BiH. Salko im ‘dozvoljava’ ulaz u Sarajevo i ne ‘kontroliše’ im pisma.

Zbog te i takve vlasti bi danas Salko (da se pita) kao i Bakir nekada ‘u vodu skak’o’ i u glavni grad BiH ne bi dao ući ni Abdićima ni Krajišnicima, ma ni Hrvatima, Srba ionako tamo nema (po već slavnoj matrici Bošnjaka ‘ko nije uz nas neka piči preko Drine ili Une’), skak’o bi on i naglavačke samo da ga gledamo. Pitam se, kad je ovako moćan i popularan, i kad je demokrata, da li u gradu u Njemačkoj gdje živi otvara tuđu poštu i nadzire ko ulazi ili izlazi iz grada?

Još bi i poštar bio, kontrolisao bi pisma, ne bi dao ni da se diše. Bio bi i policajac, i ‘Osmica’ bezbjednjak, i Reis. Otvorio je sezonu lova na Abdiće, na Krajišnike i ucrtao im mete na čelo. Nešto slično kao što je za govornicom Parlamenta SDA poslanik Nadarević nekad davno izgovorio, traži i Salko. ‘Dabogda pocrkalo to malo što vas je ostalo’- bio je precizan Nadarević i ostao živ.

Udarilo Salku nešto u glavu ili su mu poskoci posisali krv pa postao ovako humorno otrovan.

Da se poslužim frazom barda novinarstva Borisa Dežulovića : jebo te tvoj prljavi fašistički humor, Juklo. I ‘tvoje’ Sarajevo, također’, džaba ti ga. Ionako ste iz njega otjerali sve što je valjali i vrijedilo. I jebo te onaj ko ti dade dozvolu da pljuješ i siješ mržnju i fašizam po internetu a to nazivaš satirom i humorom!

(Napose, kad stigneš na tolika snimanja, radiš li ikako, kako je na baušteli? Vidim jedna dan si čak i pod temperaturom slikao i bljuvao, da nisi opet pao u vatru?)

photo : Salko Juklo ‘youtuber’, influencer, arhiv