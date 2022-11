Jad i bijeda bh diplomatije : augusta ove godine SDA ministrica vanjskih i unutrašnjih poslova Bisera Turković otvorila dva konzulata (u Novom Pazaru-Srbija i u Rijeci-Hrvatska) koji još nisu ‘proradili’ jer nemaju ni konzula ni telefona dok u MVP samo stižu računi za iznajmljeni prostor, u Sarajevu Kantonalna vlast ‘trojke’ igrajući se države dogovorila otvaranje konzulata UEA dok Bisera tvrdi da su to ‘njene zasluge’

Kada je 23. augusta ove godine SDA ministrica vanjskih i unutrašnjih poslova Bisera Turković ‘svečano‘ otkrila ploču i presjekla vrpcu ispred table novog bh konzulata u Sandžaku, Srbija, u Novom Pazaru u društvu gradonačelnika Nihata Biševca i državnog sekretara Ministarstva inostranih poslova (MIP) Srbije Nemanje Starovića, biserna Bisera je to nazvala ‘istorijskim činom’, koji je ‘jasan pokazatelj da je BiH našla put za našu budućnost, saradnju sa susjedima na bazi razumijevanja i uvažavanja kao bolji život i prosperitet naših građana’. Bio je to otvor 57-og po redu bh diplomatskog predstavništva, koji ‘će pokrivati šest sandžačkih opština gdje će građani moći vaditi lične karte, pasoše i druga dokumenta’, srbijanski ministar i načelnik Novog Pazara su također bili tom prilikom nadahnuti i u dubokoj pozitivi, kao i ‘bijele ahmedije’ koje su uljepšale ovaj istorijski čin. Konzulat je otvoren prekoputa zgrade generalnog konuzulata Turske, mi smo vazda uz Turke.

Nedugo poslije, tačnije 31. augusta Bisera je trknula i u Hrvatsku i u Rijeci su opet radile diplomatske makaze, otvorila je tu još jedna bh konzulat, 58. predstavništvo po redu, u prestižnom centru Rijeke i opet sa istim ili sličnim govorancijama i ‘istorijskim’ konotacijama, samo onako kako energična i agilna ministrica zna da se izrazi. BiH već ima u Hrvatskoj i ambasadu i konzulat u Zagrebu (ovo je drugi konzulat BiH u Hrvatskoj) ali ministrica je rekla da će ovaj u Rijeci ‘pokrivati sedam Županija’, važnost otvora je ovako opisala, prešućujući da je ‘potreba‘ proizašla iz Rijaseta zbog velikog broja muslimana u Rijeci. Kao kad Reis ocijeni da postoji ‘potreba’ za džamijom, pa se ona i izgradi. ‘Očekujem da će ovo mjesto biti centar iz kojeg će dolaziti ideje i prijedlozi za unapređenje ekonomske i kulturne suradnje Bosne i Hercegovine i ovog dijela Republike Hrvatske..‘ – tako je ministrica obrazložila Reisa zaokruživši za sada njegove želje i potrebe. Svečanom’ presijecanju vrpce i fešti u Rijeci prisustvovali su konzuli Italije, Srbije, Danske, Finske, Mađarske, Albanije i Švicarske, predstavnici Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH, predstavnici vjerskih institucija u Rijeci bez kojih se u državnom poslu ništa ne može desiti, bilo je i folklora, narodnih nošnji i svega još pomalo, jer nije šala – u Rijeci se ‘ispisala istorija’.

Danas, nakon više od tri mjeseca, konzulat u Novom Pazaru niti onaj u Rijeci još nemaju ni telefon, email, a posebno tamo nema onog najvažnijeg – nema konzula. BiH nije još nikoga imenovala ni postavila, građani šest opština Sandžaka i sedam hrvatskih Županija su na istom, kao i prije ovih ‘istorijskih’ događaja. Od čitave te političke halabuke, jedino što BiH ima su računi za iznajmljeni prostor i ‘ostale troškove’ (ne zna se koje kad konzulat ne radi), računi koji se mjere u mjesečnim iznosima od nekoliko hiljada KMa pristižu u MVP BiH, kod Bisere. Veliko je pitanje ko će i kada to i platiti jer ove otvore je izrežirala Bisera, u Ministarstvu vanjskih poslova ta sredstva nisu ni previđena u budžetu. Neko će ih platiti, kad-tad ali to više nije važno, bilo je važno napraviti spektakl i feštu.

Zna se pouzdano da je bh diplomatija kao i skoro sve u ovoj napaćenoj i blokiranoj državi puno ‘afera’, dogovora i čiste stranačke trgovine, tu vlada opšti haos, možda ako ne veći a ono bar onoliki koliki je u pravosuđu ili bezbjednosnim službama. Međutim, ‘naši‘ lideri nemaju namjeru ništa mijenjati, diplomatija je već decenijama stvar ‘dogovora’ tri nacionalistička lidera i tabora i svako od njih u diplomatiju šalje ‘svoje‘, drugi se ne miješaju, nakon što istrguju ‘područja‘ i destinacije. Svjedoci smo vijesti koje govore da novi a zapravo stari ili skoro isti članovi bh Predsjeništva, još dok nisu zvanično ni položili zakletvu, već imaju matematički izračunate i utvrđene ‘svoje‘ kandidate i po svoj prilici će čim zasjednu to biti jedna od prvih njihovih zadaća, drugi problemi u BiH su manje važni. Osim novih automobila, ali to ih već čeka, njihovi prethodnici su nadajući se pobjedi već auta kupili i spiskali oko 300.000 KMa za specijalne limuzine. Već se operiše po medijima koga će zadržati u diplomatiji Komšić a koga zamijeniti, te koga je ‘usjekao‘ Denis Bećirević ili pripremila Željka Cvijanović. Ko su i kakvog kredibiliteta ti novi ‘predstavnici‘ države BiH bolje je da ne znate, recept za odabir je isti, skoro su isti i članovi Predsjedništva.

Još jedna bruka sa diplomatijom ‘pukla’ je ovih dana kada su vlasti famozne ‘trojke‘ u Sarajevu saopštili kako će u Sarajevu uskoro biti otvoreno diplomatsko konzularno predstavništvo iz ‘bratske države’ UAE (Ujedinjeni Arapski Emirati) a vijest nam kao ‘gotovu stvar’ potvrđenu iz UAE saopštava, nećete vjerovati, ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić. Da, to je onaj ministar koji je uz ovu zadnju šetnju i ‘Paradu ponosa’ u Sarajevu (kada je SDA bizon Haris Zahiragić pjenio i uređivao čistoću po sarajevskim ulicama rastjerujući kulturne manifestacije i golotinju i naređujući policajcima šta treba uraditi) javno prozvao ‘pedere’ i ‘ogradio’ se od njihovog šetanja jer on kako je napisao ‘vjeruje u Božje zakone’. Ministar Delić je slijedeći takve zakone ovu ‘važnu vijest’ objavio kao potvrdu i rezultat putovanja ogromne delegacije Kantona Sarajevo na ‘Expo Dubai’ prošle godine gdje je vlada o ‘svom trošku’ odvela na stotine svojih jarana privrednika i političara koji su predstavljali privredna dostignuća BiH, sve sa Denisom Zvizdićem i Konakovićem načelu, gdje se spiskalo preko 4 miliona KMa, obećavale silne investicije uz slike šeika na štandovima i dolazak kapitala Arapa u BiH, evo, od svih obećanja dobili smo konzulat braće Arapa čije otvorenje uskoro slijedi kao prva od dogovorenih investicija.

Na stranu to što vlada Kantona Sarajeva zaista već odavno istupa i radi kao da je federalna vlada pravdajući se da ne može čekati i trpiti opstrukcije njihovih vizija (donosi čak i neke propise iz domena države pa se o tome očituje i Ustavni Sud), na stranu i to što je veliko pitanje treba li taj konzulat ili ne (budući da ambasada UAE u Crnoj gori pokriva i BiH), ovdje je nešto drugo na sceni : tipično političarenje dvije političke opcije. Koje je odmah reakcijom SDA vlasti stiglo u javnost.

Ne može Kanton uređivati diplomatiju to je stvar države i nije to zasluga vlasti ‘trojke’, otvaranje konzulata UAE je ‘dogovorila’ i sve u vezi toga ‘sredila’ ministrica Turković u svojim diplomatskim putovanjima kod braće više puta prošle godine. Podsjećamo da je u samo jednoj godini Bisera bila ‘Tamo’ četiri-pet puta, pa se junački ‘borila‘ da braća budu oslobođena viza (dok bh državljani to moraju plaćati ) u protivnom ‘propade nam turistička sezona’ a Vijeće ministara je njenu ‘tačku dnevnog reda’ skidalo nekoliko puta, zbog čega smo psovali din-dušmane neprijatelje (Hrvate i Srbe) koji su Biserine zahtjeve odbili i ignorisali. I ogriješili se, mislili da Bisera samo lobira za hurme i prodaju oružja Fadila Novalića i njegove namjenske industrije a ono, evo, stiže nam i konzulat.

Stiže nam još jedna ‘investicja’ od braće.

U toj svađi i natakanju ko je ‘zaslužan’ i ko više ‘radi za državu’ a ko nije, zaboravićemo sve druge probleme, kao što je red.

Međutim, iskreno, obzirom na Arape koji su BiH a posebno Sarajevu i okolicu odavno načisto okupirali, obzirom na preko 400 arapskih firmi u BiH za koje se još ‘istražuje‘ kako su registrovane i da li su jer po našim propisima se ne mogu legalizovati, obzirom da širom BiH niču čitava arapska naselja a Sarajevske firme, restorani i izletišta su naprosto oblijepljena arapskim znakovima i jezikom koje je postalo naše nacionalno pismo, ipak je potreba za ovim konzulatom jasna i čista, bez obzira koliki je broj Arapa iz ove prijateljske države.

Faktički, i vlada ‘trojke‘ i vječita SDA su, bez obzira na ove opravdane primjedbe iz MVP Bisere Turković oko nadležnosti na istom fonu i sa istim ciljem : neka Arapa. Pa makar ih dovodio ministar privrede u ime države.

Plus, to nam se možda već koliko je sutra i isplati. Može, recimo, da se ‘ukaže istorijska potreba’ da i mi u UAE otvorimo pored ambasade još jedan naš konzulat. Valja uhljebiti, neko će platiti.

photo : otvaranje konzulata BiH u Srbiji, Novi Pazar, augusta 2022. godine, Bisera Turković sa gradonačelnikom Novog Pazara i predstavnikom MIPa Srbije, arhiv