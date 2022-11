nekontrolisano bjesnilo bh medija : nisu Amerikanci ‘krivi’ samo zato što su se riješili Harisa Silajdžića, Muhameda Šaćirbay-a ili ‘Hižaslava’ Mustafe Cerića, oni su u vrijeme bh rata snajperima lovili i gađali civile po Sarajevu, natjerali Aliju Izetbegovića da potpiše ‘Dayton’ inače bi ga otrovali kao Arafata, oni čuvaju i nedaju i Dodika a ruše Bakira

* Prosto je nevjerovatno sa koliko površnosti, zle namjere i poznate pokvarenosti bh mediji proizvode neprijatelje među državama, partnerima ili suradnicima, kako sa onima kod kuće tako i posebno-vani. Pisali smo o tome više puta i postaje degutantno ponavljati ali mora se. U tome se ističu ‘probošnjački’ i državni dobro plaćeni ‘mainstream’ mediji, ne zaostaju što je začuđujuće, ni oni koji se deklarišu ‘slobodnim’ i ‘nezavisnim’ (‘The Bosnia Times’ SDA konvertita Nedžada Latića, nekadašnjeg bliskog suradnika Alije Izetbegovića i urednika nekadašnjeg lista ‘Liljan’), koji bez imalo propitivanja svoje zaluđenosti i ostrašćenosti proizvode vijesti koje se graniče sa ‘teorijama zavjere’ i koje će proizvesti duboke posljedice po državu. Neće donijeti koristi ni njihovim nalogodavcima i naručiocima.

* Recept za ovako jadnu i mizernu ‘državničku politiku’ koja se do sad pokazala djelotvornom je jednostavan. Pustiš nekakva fantomska udruženja, civilna, vjerska ili boračka da praše na sve četiri strane Svijeta a onda im dadneš ‘podršku’ čime potvrdiš da stojiš iz njihovih nebuloza i stavova, upregneš žrtve bh rata, genocid i vjeru islam i islamofobiju, poneke suradnike u silnim političkim partijama u vlasti i eto ti rezultata. Država BiH je ovakvim političarenjem i šibicarenjem do sada ‘plivala’ izvrsno i leđno i trbušno, veliki su izgledi da bi u buduće mogla samo plivati potrbuške i nizvodno ali od toga se ne odustaje.

* Godinama i decenijama vjera uz političare u vlasti ‘vedri i oblači’ bh političkom i državnom scenom i jezdi na kostima ubijenih i sudbinama nestalih i invalidnih, jednom će, i to brzo, tome morati doći kraj. Djelovanjem i političarenjem Islamske Zajednice BiH i svakojakih ‘anilitičara’, vlasnika fantomskih udruženja i ‘instituta’ te džamijskih botova u šta su se uključili i mediji, BiH je izgubila skoro sve prijatelje među državama Bliskog Istoka, EU (posebno Veliku Britaniju, Njemačku i Francusku, Rusiju smo otkačili davno) a evo, na red je došla i Amerika, država koja je uz BiH bila i prije, za vrijeme i poslije bh rata i zahvaljujući kojoj još bar malo postoji kao država.

Tzv. ‘naprđivačka’ i osiona ali bez ikakvog pokrića politika u BiH ruši sve pred sobom, sve u želji da se u BiH zadrži status quo sa pričom ‘mi bi u EU ali nedaju nam jer smo muslimani’ i da se, kad se ukaže momenat dođe do vječite želje i Alije Izetbegovića i njegovih nasljednika, do islamske državice na ‘teritoriju pod kontrolom ArBiH’, sada pod kontrolom bošnjačkih političkih partija.

* Na isti način kako smo od Milorada Dodika lojalnog građanina koji je državu BiH smatrao svojom domovinom i koji je čak pozitivno odgovarao na obavezno bošnjačko test-pitanje svakom i svima da li je bio genocid u Srebrenici i da li je njegov glavni grad Sarajevo, sa kojim se opstalo u vlasti evo skoro tri decenije, dobili smo i imamo ­sada ‘nacionalistu’ i ‘separatistu’ i političara koji želi da BiH nestane i da se odcijepi od nje a u Sarajevo ide kao ‘u Teheran’, isfrustrirana neostvarenim ratnim ciljevima korumpirana bošnjačka ergela u vlasti sa predvodnikom SDA i Bakirom Izetbegovićem a potpomognuta IZ i Reisom Kavazovićem te Željkom Komšićem, dobila je još jednu ‘personu non grata’ i još jednu ‘neprijateljsku državu – Hrvatsku.

Ko nam je još ostao a da nije naš ‘din-dušmanin (zao neprijatelj) kako to vole reći na čistom bosanskom? Svi, Srbija je nogirana među prvima, jedino se Milo Đukanović ‘izvukao’, on je znao šta kod bh elite na vlasti pali : izvini se, pokaj se i ti si ‘welcome’, čak iako se zna da si u bh ratu ubijao skupa sa Miloševićem. I Slovenci, oni su uvijek bili daleko a uz nas.

Sa dolaskom VP Christiana Schmidta i primitivnom ali veoma uspješnom uličarskom retorikom Željka Komšića koja je u ravni ‘žestokog momka’ Sarajeva kriminalca Mirze Hatića, uplašenog da će ga VP smijeniti jer četvrti put sjeda u fotelju Predsjedništva na račun Bošnjaka a u ime Hrvata (što je ovaj davno trebao učiniti), ‘zaratili’ smo i sa Schmidt-om i sa pola Evrope, dok smo ujedno, ‘istim metkom’ nogirali iz učešća u pregovorima oko izmjena Izbornog Zakona sve američke službenike koji su u BiH dolazili nekoliko puta sa namjerom da nam pomognu. Proglasili ih ‘mafijašima’, muslimanomrscima, zločincima koji su ‘pobili Indijance’, koji ‘ubijaju braću na Istoku’, koji ‘rade za Srbe i Hrvate’. I svi skupa ‘rade protiv Bošnjaka’, jer su ‘nacionalisti’, ‘prave aparthejd’ i ‘navijaju’ za Hrvate, a mi tako fini i pošteni da bi nas na živu ranu previo.

Zbog takvog kokošarenja i dnevne politike u zadnjih nekoliko godina (ne računajući odlaske Bisere Turković u privatne posjete na Bliski Istok) nama u BiH niti ko dolazi niti nas ko zove da dođemo u goste. Ne računam par sijela n Brdu kod Kranja ili nekoliko poziva u Bruxeles.

* Sad je na red došla Amerika koja uporno ističe i primjerima pokazuje da joj je stalo do Bosne, ali mnogima nije. Po svoj prilici kao što su onomad ruskog ministra klasičnim uličarskim metodama otjerali iz svoga ureda Komšić i Džaferović, najradije bi bh ‘junaci’ otjerali sve američke službenike, uključujući i američkog ambasadora M. Murphy-a. ‘Ruši SDA i Bakira Izetbegovića’ – objelodanio je, istračao ‘zlatni ljiljan’ sijelo i večeru kod ambasadora, a hor lobista i zapijenjene huškačke mase krenuo u akciju. ‘Bošnjačke litije’ predvođene konobarima i vehabijama bukvalno čuče ispod prozora OHRa i zahtijevaju njegov odlazak, skoro svakodnevno se ‘prebrojavaju’ uniforme, safovi u džamijama što bi trebao biti signal da se Schmidt ‘Švabo’ kojeg podržavaju Amerikaci mora pokoriti, sa njim i oni koji ga vole.

I sve zato jer još je jedino Amerika uz par EU saveznika tu u BiH ne ‘svira kako Bošnjaci igraju’. Prepoznala ‘gluho glamoč kolo’, u ‘turkanje.

Cipelarenje i pljuvanje Amerike obavlja se sinhronizovano i kod kuće i u Americi, slatke i junačke priče o Joe Biden-u i njegovim zorama koje samo što nisu svanule gdje bi Joe stigao da pozatvara i Srbe i Hrvate te ‘domaće izdajnike’ a da se Bošnjaci ‘heroji i demokrate’ mirotvorno na konjima i u ‘tradicionalnim nošnjama’ sa sabljama razmile po domovini proglašavajući je građanskom ‘krijeposnom islamsku državom’, raspršile su se ubrzo čim se vidjelo da Amerika neće tako olako upasti u bošnjačku zamku : ‘napravi pizdariju pa kmeči da te Amerika izvuče’, Amerika radi po svojim principima i modelima i prateći svoje interese. Šuti i radi, ali siguran sam neće dozvoliti da se njeni službenici i izaslanici šutaju i pljuckaju kako se to u BiH razradilo do u detalje. Kao što neće dozvoliti ni Dodiku ili Čoviću da ostvare svoje zajedničke ciljeve koji su kompatibilni sa namjerama Bošnjaka.

* Međutim, kako je bh političarenje i nadjebavanje odavno u raljama munira, reufa, emira i sličnih fantomskih analitičara, politikologa i instituta, mediji su otvoreno krenuli u ‘rat’ za kojeg se unaprijed zna da će ga izgubiti, a što i jeste glavni cilj ka željenom razdruživanju i oformljenju očekivane države. Tako se bh prošlost vadi i reciklira pa se od onog poznatog ‘Amerika nam je uvela embargo u ratu’ i ‘zaustavila nas da pokorimo Banja Luku’, sve četnike i sve ustaše, pa preko budalastih prijetnji kako će Bošnjaci odlučiti sudbinu Joe Biden-a u izborima došlo do toga da je ‘sve naše bošnjačke prvake’ Amerika ‘pomela’ a mi nećemo to dozvoliti ni tolerisati’ jer mi smo nejnadjebiv nebeski narod i još veća nacija.

Pa kažu, Amerika je smijenila Harisa Silajdžića i Muhameda Šaćirbay-a a ne kažu zašto, ako uopšte jeste. Silajdžić je prokockao i srušio višegodišnje napore Amerike i lovu koji su utrošeni da se izvrši reforma Policije u tzv ‘aprilskom paketu’ kojeg su Srbi bili prihvatili i po kojem bi da je zaživio u BiH bila jedna policija a ne dvije ili tri, i bilo bi još toga dobroga za Bosnu, sve je to ‘100 % za BiH’ Hare odbacio. Namjerno lažu i za bh ministra i ambasadora, Šaćirbay je sam sebe ‘srušio’. Maznuo je oko 2.5 miliona a Amerikanci ga zatvorili zbog toga i samo zahvaljući bh vlasti nije ostao da drapi debelu kaznu, država BiH nije htjela da učestvuje u dostavljanju dokaza pa Amerikanci fino rekli: vaše pare, vaš lopov, eto vam ga.

Namjerno se to prešućuje a Šaćirbay proglašava žrtvom Amerikanaca.

Pa onda, žale kako im je Amerika otkrila i razvalila Pogorelicu i kamp iranskih terorista zbog čega je kažu ‘Alija preživio manji infarkt’ od tuge i nemoći za braćom Irancima. Ne kažu da je tada pored kampa terorista, Aliju ‘žigalo’ i zatvaranje mudžahedina ratnih ‘humanitaraca’ i žiro računa po Beču i Švicarskoj odakle su milioni i milijarde volšebno nestale uz papiriće od Alije ‘selam, isplati milion…’, srce je drmalo i glavnog Alijinog operatora Hasana Čengića sve dok ga bh Sud nije oslobodio kao i bh instruktora terorista, onog Alispahića, bivšeg Bakirovog savjetnika a sada ‘uglednog biznismena’.

Bh mediji nariču i za lopinom ispod ahmedije ‘Hižaslavom’ Mustafom Cerićem koji je također zbog ‘braće’ Iranaca umalo dobio moždani udar i koji je doveo i obdržao mudžahedine i vehabije u BiH a kasnije optužili Hrvate da su im davali lične karte, ne spominjući njihove bh pasoše (vidi pod Šefik Daferović ili Šemsudin Mehmedović) koji su pronalaženi čak i kod učesnika akcije terorista na USA 11. Septembra, na tornjeve Amerike. Lažu mediji kad tvrde da je Amerika birala drugog Reisa umjesto Cerića kad se pozivaju na OHR i američke dužnosnike u BiH u vezi, kako kažu ‘scheme OHRa’. Znaju i zašto lažu i serviraju ovakve teorije, ne radi se o ‘schemi’ već o dokumentu ‘Bošnjački krugovi kriminala’ gdje je ‘sa ahmedijom’ u sredini ‘halke’ bio i glagoljivi munafik ‘Hižaslav’. O tome smo pisali, još post postoji na web stranici, analizu ‘poznatih Bošnjaka’ u krugovima kriminala je sačinio OHR a tu su u ‘krugovima’ pored Cerića bili i Izetbegovići, Lagumdžija, Fahrudin Radončić, Silajdžić i mnoge druge ‘bošnjačke veličine’. Prava je šteta što su tada i OHR i Amerikanci odustali od tih ‘krugova bošnjačkog kriminala’, da nisu, ne bi im se dešavalo ovo danas što im se dešava.

* Najnovija blesava ‘teorija’ ide dotle da je Alija ‘natjeran da potpiše Daytonski Sporazum’ jer da nije ‘bio bi otrovan kao i palestinski lider Yasser Arafat. Što se navodno priča u ‘krugovima bliskim Aliji’ a što je podgrijao nedavnom posjetom BiH ‘brat’ Erdogan koji je otvorio sezonu lova na Zapad. Sa kojim trguje i mešetari do iznemoglosti.

Poređenje Alije Izetbegovića sa Arafatom i njegovom smrću je malo više od ‘teorije zavjere’.

Tačno je da je Dayton nastao na pritisku i silom jer balkanski ratni zločinci samo razumiju jezik sile, međutim i Slobo i Franjo su također ‘natjerani’ da li su i njima Amerikanci (oni su ovdje u ovim teorijama prvi ‘osumnjičeni’) sipali mišomor u hranu, umjesto skupih jela i pića? Sumnje u otrove su malo više blesave od knjiga bivših Visokih bh predstavnika koji ‘potvrđuju’ navode o pritiscima Amerike, tim prije jer ovi bivši VPovci dok su bili u BiH nisu ništa radili a sada izmišljaju vrelu vodu.

Drugo, smrt Arafata 2004. je usljed takvih i sličnih teorija ostala sumnjiva iako je ekspertizom nakon više godina poslije njegove smrti u Švicarskoj i u Francuskoj gdje je i umro, utvrđeno da je umro prirodnom smrću. Veza sa Alijom i Arafatom se našla u Sporazumu kojeg je onda Arafat potpisao sa Izraelom, čak i pored činjenice da je mogao biti ‘otrovan’ ne od Izraela, već i od ‘svojih’ koji se nisu obradovali tom dogovoru, ali ko bi Aliju mogao ‘otvrovati’, osim Amerikanaca?

Niko, sklapamo sliku najnovijeg ‘din-dušmana’ a da još nismo utvrdili ko je minirao Alijin grob 11. augusta 2006. godine od kada sve do danas tužilaštvo još ‘istražuje’.

photo : naslovnica ‘The Bosnia Times’ vlasnika i urednika Nedžada Latića, arhiv