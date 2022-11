Gullenova učiteljica i političarka grada Utica NY Hanka (Bićo) Grabovica obožava ‘autonomaše’ biznismene, voli čak i Laburiste BiH i Fikreta Abdića Babu kad su pare u pitanju : ona njima plaketu ‘lidera’, sliku sa načelnikom ili koji ‘grantić’ oni njoj donaciju, za ‘svoje’ je iznašla drugačiji način zahvale : zapošljavanje sinova i supruga, familije

Hanka Grabovica učiteljica u privatnoj charter školi turskog disidenta (Bošnjaci i brat Erdogan bi rekli teroriste Fethullah-a Gulen-a) u gradu Utica NY – Utica Academy of Science, pravo je naše čudo ovdje u ovom izbjegličkom gradu. Kad nije uspjela da se uvali u odbor crkve konvertovane u džamiju (Bosanian Islamic Center of Utica NY) kod predsjednika Sakiba, kad nije uspjela dobiti glasove za Utica School Board (školski odbor) ili u tzv humanitarku ‘United Way’, kad nije prošla na izborima za stolicu u opštinskoj vlasti, dosjetila se da osnuje BACA (Bosnian American Community Association), navodno neprofitnu i ne političku za narod asocijaciju.

Gdje je Hanka pokazala sav žar i moć politike koja je u bobu prepisana iz BiH.

Ma to je ono, već znate, pisali smo o Hanki ihahhaha : Srebrenica, šetnje, jarboli, ljiljani, vojne uniforme zastave, iftari i bajramovanje sa načelnikom, večere u elitnim restoranima uz skupe ulaznice.. A džemati je zorno prate, sve za ‘pomoć našem narodu’.

Nije nego, pomoć je stigla i osjeti se najviše kod Hanke. Malo ‘hard working’ malo odmora po plažama Evrope, malo donacija, malo paketića hrane a najviše slika sa načelnikom. One su ključ ‘našeg uspjeha’.

Ovaj pismeno ne potvrđeni ‘deal’ džemata sa opštinskom vlašću u zamjenu za izbore na glasanjima i poneki poslić ili tender za ‘odabrane’ traje još od prijašnjeg načelnika (David Roefaro) i njegovog servisa za umrle kuda ‘putuju kad presele’ svi umrli Bosanci i Bošnjaci, i danas odlično ‘fercera’.

Međutim, u ovoj godini sve je izgledalo da se Hanka izdigla iz šablona SDA i džematske opcije, počela je obilaziti utičke biznise i dijeliti printane ‘plakete’ svim biznisima bez razlike na ‘porijeklo’ a ovi njoj izdašne donacije ili sijelo sa načelnikom (Robert Palmieri) koji je nastavo tamo gdje je prijašnji stao, pa bi insan rek’o da Hanka radi i na pomirenju Bošnjaka i ‘autonomaša’ iako je stvar sasvim drugačija. Naime, iako ovdje živi oko 2000 izbjeglica sa prostora ‘Zapadne Bosne i nešto preko 4.000 ‘onih drugih’, nije niti smije postojati bilo kakava netrpeljivost i stoga ni mirenje nije potrebno. Nas je sve ovdje ‘pomirio’ dolar a i opštinske vlasti o tome ne žele ni ‘habnuti’ pa smo svi fini i uljudni. Nas jedino dijele džemati (četiri bh džamije u prečniku od par km), džematski odbori, džematska groblja i pomalo opštinske vlasti koje u zapošljavanju u opštinske stolice često zaobilaze Zapadnu Bosnu.

Posjetom utičkom ‘građevincu’ Kajtezović Huseinu zvanom ‘Dugi’ jučer, Hanka je otišla poprilično dalje od svoje misije a da možda to nije ni željela. Naime, posjetila je ovog biznismena poznatog po ‘darežljivosti u reklamiranju’ i donacijama u zgradi gdje je nekada bila organizacija ‘Boys and Girls’ koju je Dugi kupio, nakon što je ova organizacija zbog scandala sa djecom potonula i gdje će Dugi u buduće igrati fudbalice i ostalih sportova a svoju posjetu je ukrasila na facebook profilu udruženja i tekstom i slikama. Ovako, ponosno i ‘produktivno’, na engleskom.

‘What a productive Sunday for BACA team. We had an amazing opportunity to visit and tour the new Boys and Girls club in Utica and connect with a great leader, and an asset in our community Husein Kajtezovic Dugi! Thank you for adding value and making a big difference and contributing to our Utica community and especially to our Bosnian community and youth!! We look forward to working together and supporting each other!

Zbilja, kakav ‘veliki lider’ je Dugi da ga je Hanka čak boldirala plavom bojom sa mogućnošću da kad klikneš na ime put te odvede do facebook profila ‘Golden Hammer’ čiji je osnivač i vlasnik baš ovaj tip štoga zovu ‘Dugi’. Biznismen Dugi. Ali ne samo to, kad te ovako Hanka usmjeri vidiš i logo ‘Laburističke stranke BiH’, Fikreta Abdića, vozikanje Dugog na skupim sankama, u skupim autima, vidiš kakve je prozore ili vrata zamijenio svojim ‘kastomerima’ iliti strankama a kakave krovove zakrpio. De facto i de iure, ovim potezom je Hanka svoje udruženje skoro konektovala sa Laburistima BiH, zbog čega će donacija Dugog biti i deblja i izdašnija.

Da ne bi neko pomislo da mi je krivo što je to Hanka uradila, moram reći ne, naprotiv, neko i Babu mora reklamirati, međutim, moram reći i ovo. Kajtezović Husein ‘Dugi’ nije uopšte ‘autonomaš’ kakvim se predstavlja, on se samo tako ‘češlja’. I svako se mora nečim baviti pa tako i on. I nije uopšte ‘lider’, veliki lider kakvim ga vidi Hanka, ne znam otkud njoj takav naziv za klasičnog ‘građevinara’, vlasnika firme kakvih ima u vlasništvu Bosanaca ili Bošnjaka u ovom gradu na stotine.

Jeste, on je nekada zahtijevao čak i u ovom listu da mu se stavi u reklami poseban emali koji je u sebi sadržavao pridjev ‘babin’, ali dok se reklamirao na drugim mjestima, uz svesrdne uratke Nedima Mujića Hankinog ličnog fotografa, poturao je drugo. Uspjehu kojeg je ostvario ako ima u njemu išta liderskog, može zahvaliti samo tome što je jednog bh građevinca prevario i za firmu i za pare i nastavio tamo gdje taj tip dogurao pa završio u zatvoru, samo je ime firme promijenio, sve poslove i zaradu je prisvojio. Još je poznatiji kao najveći ‘preletač’ u džematima našeg grada. Iz crkve konvertovane u džamiju preletio je kod turbo-hadžije Bajre Smajića i u njegov privatni ‘West Bosnian Islamic Center’ of Utica, kolokvijalno zvani ‘Bajrin džemat’. ‘Lider’ je najviše ostao upamćen u poznatoj aferi džematovanja kada je uhapšen hodža Fadil Felić 2016. iz Bihaća o čemu smo pisali, kojeg je hadžija čiji je bio hodža prijavio vlastima kao ‘teroristu’. Pa je hodža spektakularno uhapšen. Tada je za Felića, ratujući sa Bajrom, pio hadžiji krv na slamčicu po socijalnim mrežama i kafanama te sakupljao pomoć za njegovu odbranu. Kasnije kad je utvrđeno da Felić nije terorista već da ne može ostati ovdje jer mu je Bajro uskratio ugovor o stanovanju i dozvolu boravka, Felić je bio deportiran u BiH, u Bihać a ‘lider’ je sve skupljene pare za Felićevu odbranu dao ‘liderski’ Bajri Smajiću (‘Allah da ga nagradi’), čime je prevario sve donatore i postao Bajrin jaran i donator. U zamjenu za donacije, ko je htio mogao je dobiti plaketu od Bajre i ‘potvrdu’ da je ‘dao donaciju’ Bajrinoj džamiji. Slatko, zar ne?

Šta hoću reći? Pa to da ‘Dugi’ nije nikakav ‘žestoki autonomaš’, on se za čas snađe, a voli da se o njemu priča i da se slika. Evo, postao je tako Hankin dok si rekao ‘BACA’.

Ne volim prebrojavati krvna zrnca ali da Hanka Grabovica različito grli svoje Bošnjake i ‘autonomaše’ dokazuju i zapošljavanja preko nje u Opštini, a uz pomoć načelnika i njegovih slika i slatkih priča o njemu. Tamo nema nikoga u ovih 20 godina sa područja Velike Kladuše ili Krajine generalno na nekom finom radnom mjestu, tamo su sve džematske preporuke kao nekada. Ono što je odrađivala nekadašnja udruga ‘Bosnian Community’ sada odrađuje Hanka. Gdje je stao nekada Refudži Center nastavila je ‘Bosnian Community’ odnosno sada BACA. Ko ne vjeruje neka pogleda spisak zaposlenih u toj zgradi pod prozorima crkve konvertovane u džamiju. Od sina Fahira Garića mehaničara navodno u penziji koji je prethodnog načelnika pratio kao kućni ljubimac a za glasove išao od kuće do kuće pa do najnovijih zapošljavanja ove godine. Hanka je na opštinski posao uhljebila čak i tipa koji je bio hapšen za provale po kućama.

Kao nekada Roefaro kad je zaposlio osobu sa policijskim dosijeom kao svog pratioca.

Koji se umiljato u svom kafiću i inače predstavlja pod imenom Buda.

photo : Hanka BiČo Grabovica (desno) sa svojim pomoćnikom Sandrom Šehićem na slici lijevo (‘team BACA’) u posjeti ‘lideru’ Kajtezović Huseinu zv. Dugi (u crvenoj majici). U okviru : dio reklamnih slika ‘lidera’ Kajtezovića sa njegovog face profila kuda se dođe preko facebook profila udruženja BACA, arhiv