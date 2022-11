Senat Univerziteta u Sarajevu u vezi falsifikovane diplome ‘profesorice’ Sebije ‘Seke-Elene’ Izetbegović donio odluku kao u dobrom starom vicu iz onog ‘mračnog komunističkog doba’

Ima jedan stari vic iz onog ‘mračnog komunističkog doba’ koji se može komotno prepričati u ova ‘prosvijetljena dobra demokratska vremena’. Naš humor prepričava šta treba raditi kad direktor ondašnje firme upadne u muke, kad se radnici pobune, kad se osjeti da je došlo vrijeme da ga ščepaju za kriminal.

Prvo, vele, podigne radnicima platu. Ako to ne upali, onda oformi ‘posebnu’ Komisiju koja će sve ispitati, na kraju priče kaže se : napiše ostavku. Ima sijaset tih primjera iz prošlosti koja se prepliću sa našom sadašnjošću, današnja sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu koja je raspravljala o lažnim i falsifikovanim diplomama zaposlenih po bh institucijama je najsvježiji i veoma poučan primjer.

Iako najavljivana danima kako bi kod nas obične odavno falsifikovane raje stvorila dojam o pravdi i pravičnosti, te nadu da će konačno bh trakavica o lažnim diplomama dobiti svoj epilog (obzirom na ‘stanje u državi’ i sprezi članova Senata sa ‘profesoricom’ te korumpiranošću pravosuđa i policije ili licemjerjem Rektora Škrijelja drugo ništa ne preostaje osim nadanja) ali potajno smo ipak gajili nemoguće ilizije da će sve ono što neće bh tužilaštvo i Sud da urade-riješiti Sandžaklija, strani državljanin iz Srbije, Rektor bh Univerziteta i njegov Senat kojem je Rektor prebacio ovaj vrući krompir.

Posebno jer se znalo da pored silnih falsifikata koje će Senat razmatrati običnu raju najviše interesuje falsifikat ‘profesorice’ Elene-Seke Izetbegović poznate u aferama i pod šifrom ‘Seb’, one (sve tri) falsifikovane najškolovanijeg direktora OSAe ‘Osmice’ Mehmedagića se u ovo ne računaju, nabavio ih je van Univerziteta.

Da bi sve bilo po ‘PSu’ (po nekadašnjem ‘pravilu službe’), Škrijelj i Senat su se potrudili da bace akcenat i na diplomu Dine Konakovića, nekadašnje uzdanice SDA mafije a sada vlasti u Kantonu Sarajevu i predsjednika stranke ‘Narod i pravda’, koja ‘afera’ je izmišljena kao pandan i razblaživač lagarije i falsifikata familije Izetbegović, i koja je već za razliku od diplome hanuma-Elene i Seke ve’ bila predmetom inspekcijskih nadzora i kontrola sa zaključkom da je ta diploma poprilično ‘čista’.

Izvještaj Rektora je dakle simbioza naše šarade, nemoći i nemiješanja a u svrhu lagodne fotelje učesnika ove lakrdije i ništa tu ne bude novoga a tako su nas tresli i podgrijavali danima. Univerzitet je, kaže se u izjavi Rektora, prokontrolisao 22.400 diploma lica koja su ih stekla na Univerzitetu (Bog te malov’o, to je čitava armija lažnjaka, kad je Senat stigao sve provjeriti?) a Senat je utvrdio da su sve diplome validne i one ‘prave’, nešto malo sumnje i više pažnje su privlačile 35 falsifikovane diplome van Univerziteta i one su proslijeđene i ‘procesuirane’ prema organima gonjenja. Otišle su znači u ladice za ‘oformljene predmete’ i za njih se neće naskoro ništa čuti dugo, možda i nikada.

Najviše pažnje, zbog čega je ovaj naš ‘Sandžo’ i palio po medijima su upravo pomenute diplome Konakovića i ‘profesorice’ Izetbegović ali i tu je rezultat skoro bio očekivan, uz malo nade. Diploma Konakovića je sasvim o. k, a za diplomu ‘Seke-Elene’ zatraženo je da Medicinski Fakultet oformi ‘Specijalnu Komisiju’ koja će ‘ispitati sve navode’ i obavijestiti Senat u roku od 30 dana, nakon čega će dakako Senat donijeti konačnu odluku. Iako, veli veseli Rektor, je Medicinski fakultet ranije obavijestio Senat da u predmetu ‘profesorice’ nema uvjerenja o položenim ispitima u Zagrebu, nema da je izvršena ekvivalencija a što je temeljno za dlučivanje da li je regularan postdiplomski studij, Senat je oformio Komisiju. Da ispita ono što je već ‘ispitano’ i utvrđeno. To uvijek pali, rekli smo to na početku našeg bh vječitog vica, vjeruje se ‘upaliće’ opet. Jer Komisija je ‘specijalna’, ovo sve do sada je bilo ‘puj-pike’, ne važi se.

Cijela bh javnost već danima i godinama ima više dokaza da ‘profesorica’ nije studirala u Zagrebu već da je u vrijeme rata tamo bila radi bolesti, sa čime nas je i sama obradovala, postoje o tome i filmovane njene izjave, postoje dokazi (doduše šturi) iz Zagreba da tamo nema ništa od tragova njenog indexa kojeg je dala novinarima i studiranja, jedino Rektor i Senat o tome ne znaju ništa, treba još dokaza i ispitivanja. Zato je Senat pored svega toga našao da se to mora ‘specijalno’ istražiti i provjeriti. Vjerovatno zato jer njen muž Bakir Izetbegović tvrdi na tv suprotno od tvrdnji svoje hanume, da je ona tamo studirala, nema smisla ‘na pravdi Boga’ pogriješiti i ogriješiti se.

Dakle, poznato je da smo vickasta nacija i da u vicevima uvijek pobjeđujemo iako smo ‘glupi’, međutim nigdje još nije zabilježeno da smo ovako humorni i zajebani. Da ima išta od te naše tradicionalne vještine za smijanje i transparentnosti, Senat ne bi ni odlučivao o tome, veselo bh Tužilaštvo bi davno odlučilo. Ili bi bar, ako ništa a ono poradi vica, trebalo bi da Senat ili bar Rektor napišu kovertu sa ostavkom, umjesto toga ostaviše nam da čekamo još 30 dana. Kao da i mi i oni ne znamo da Medicinski Fakultet neće napisati ništa drugačije i više od onog što je već jednom napisao. Što bi po svim moralnim i pravnim normama čak i u Mjesnoj Zajednici a kamo li na Univerzitetu bilo dovoljno da se zaključi da je Seka doktor bez pokrića.

To je, naravno, samo iluzija, jer kao što rekoh, mi u vicevima uvijek pobjeđujemo.

Seka i Braco su nenadjebivo vješti, ne treba sumnjati da će stvarnost biti drugačija od vica.

photo jedna od najvećih falsifikatora bh diploma ‘profesorica’ dr. Sebija ‘Seb’ Izetbegović, arhiv