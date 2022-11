Potpisivanje Daytonskog mirovnog Sporazuma i sastanak ‘trojke’ u Mostaru, slike i (ne)prilike, boli glava : lice je ogledalo vaše duše, zavirili smo malo u dušu preko fotografija

Jučer su se u Mostaru sastali predstavnici tzv. ‘trojke’ u bh vlasti sa predstavnicima HDZ stranke, u vezi formiranja vlasti nakon nedavno završenih opštih izbora u BiH. Ispred ‘trojke’ tu su bili Nermin Nikšić predsjednik SDPa, ispred’ Naše stranke’ Edin Forto dok je NiP predstavljao Elmedin Konaković. Dragan Čović je domaćin sastanka ispred HDZ stranke.

Nakon održanog i očekivanog sastanka, izvještaji govore da je sastnak bio uspješan. Kažu, otpočeli su ‘službeni proces razgovora’ oko dobivanja parlamentarne većine, iznesen je ‘koncept oko kojeg su se akteri složili’. Razgovarali su, kako kaže Čović, ‘o primarnim zadacima a to je da imaju koaliciju koja će upražnjavati programski osnov’, što je ‘ključ svega’. Do kraja iduće sedmice planiraju dogovoriti ‘programsko djelovanje, sastanak se odvijao uz tri ‘dominantne teme’ : euroatlantski put, pravna država i ekonomsko-socijalni aspekt. Naglašeno je da će se sačiniti ‘tim koji će raditi po programskim načelima’.

14. decembra 1995. u Parizu je parafiran Daytonski Sporazum sklopljen 21. novembra 1995. u USA u vojnoj bazi ‘Wright-Patterson’ u gradu Dayton, u američkoj državi Ohio. Ovim Sporazumom je zaustavljen rat u BiH i sve do danas Sporazum je predmet različitog tumačenja i kamen spoticanja između tri zaraćene strane i tri naroda u BiH. Original Sporazuma BiH nije nikad verifikovala u državnim organima, nema čak ni originala koje je nestao na čaroban način, vlast u BiH se ‘služi’ francuskom ovjerenom kopijom tog akta koji je ujedno i Ustav BiH.

Šta povezuje ova dva događaja?

Po važnosti i sadržini ništa. Međutim, ima nešto što je ipak zajedničko ovim događajima, to su fotografije sa sastanka i face učesnika.

Nauka o govoru tijela bi o tome mogla reći dosta više međutim i običnom nestručnjaku i posmatraču lica i tijela učesnika Daytonskog Sporazuma i ovog sastanka u Mostaru ne trebaju nauka ni stručnjaci. Sve se vidi. Pogledajte samo face Alije Izetbegovića, Franje Tuđmana i Slobodana Miloševića na donjem dijelu priložene slike i face Dine Konakovića, Nermina Nikšića ili Edina Forte gore, sve će vam biti jasno.

To je govor tijela. Kao da su natjerani da sjede tu skupa i na jednoj i na drugoj slici.

A kao da nisu?

Ako je učesnike sastaka u Dayton-u natjerala međunarodna zajednica (što svi znamo da jeste), da li su ove face u Mostaru proizvod istog pritiska ili su tu zbog želje za vlašću? Biće da ima svega pomalo, međutim izrazi lica na fotografijama i jednog i drugog sastanka bez obzira kako to mediji prenijeli govore sami za sebe.

Face učesnika više liče na face tipova koji slušaju tešku presudu za kakvo teško krivično djelo nego na uspješan politički dogovor.

photo : gornji dio-potpisnici Daytonskog Sporazuma 1995, donji dio-učesnici sastanka oko formiranja vlasti poslije opštih izbora 2022. u Mostaru, arhiv