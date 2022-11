Željko Komšić najveća bh politička štetočina preko udruženja ‘Majke enklave Srebrenica i Žepa’ kao i Bakir Izetbegović zloupotrebljava žrtve genocida i lansira novu dnevno-političku ublehu protiv Hrvata i Hrvatske u koju uvlači UN, misiju Altea/EUFOR i NATO Savez



* Komšić ‘zlatni ljiljan’ po četvrti put bošnjački član bh Predsjedništva iz reda Hrvata iako još nije položio zakletvu i preuzeo mandat, ne miruje kada je u pitanju ‘njegov narod’ u BiH. Iako je upoznat da od slanja NATO snaga u BiH nema za sada ništa, iako zna da je Vijeće UNa produžilo mandat EUFORa u Misiji ‘Altea’ u BiH, svoju patološku mržnju prema narodu kojeg kao ‘građanin’ predstavlja u najvišem organu vlasti nastavlja sijati punom parom.

Sada se protivi mogućem učešću hrvatskih vojnika u sastavu ove misije u BiH uz obrazloženje iz presuda Suda u Haagu u kojima su pet-šest hrvatskih časnika osuđeni za udruženi zločinački poduhvat u bh ratu, tvrdeći da bi učešće hrvatske vojske u misiji bilo ‘neprimjereno’. Naravno, označujući Hrvatsku kao agresora u bh ratu a eventualne vojnike u Misiji ‘Altea’ agresorskom vojskom. Pisao je pismo generalnom sekretaru NATO snaga i izričito odbio takvu mogućnost, čime je dodatno hrvatsko-bošnjačke odnose zakomplicirao a što mu je i bio cilj. Na toj svakodnevnoj huškačkoj bazi prema svemu što je hrvatsko, Komšić udobno i lagodno živi i bogati se, dok Hrvate sve više udaljava od države BiH učvršćujući što više projekat ‘Herceg-Bosne’. Naravno, o ovoj odluci po svim zakonima odlučuje bh Predsjedništvo konsenzusom ali u ovom organu Komšić je skupa sa braćom SDA odavno uveo nezakonito pravilo kao u fudbalu : ‘2 :1 za nas’ na kojem je čitav svoj prethodni mandat skupa sa Šefikom Džaferovićem nadglasavao i naprđivao prijedloge i zahtjeve Milorada Dodika što mu je u netom završenim izborima donijelo još jednu nezakonitu ‘pobjedu’ sa kojom se po Sarajevu, jer tu jedino i može, šepuri kao paun a njegovoj stranci zbog osvojenih mandata dalo epitet ‘jezička na vagi’ u mnogim kombinacijama sa foteljama, čime uveliko operiše na terenu.

Njegov i SDA bot Reuf Bajrović, poznato lice internet-džihad političarenja preko privatnog udruženja je najavio da će bh Predsjedništvo i u novom sazivu opet funkcionisati po istim pravilima, Bećirević Denis je zna se, a što nije nikad ni krio fan Željka Komšića, što opet upućuje na zaključak da će u BiH biti u Predsjedništvu isto što smo imali i prije izbora. Samo ovaj put bez harmonike.

‘Uprkos NATO mandatu, država BiH može odbiti vojsku bilo koje pojedine zemlje na svoju teritoriju kroz odluku Predsjedništva. Tu je i dalje 2:1 za BiH na ključnim pitanjima’ – twitta ovaj plaćeni službeni primitivac države i majstor kavge i bh dvolične politike, prkosno tvrdeći da smo jači i od NATO Saveza. Nebeski narod, to ti je.

* Međutim, Komšić je kao i jaran mu Bakir Izetbegović kad god mu zatreba, u svoje antihrvatske i huškačke ciljeve uvukao i ‘majku nad majkama’ poznato lice bh medijske scene Muniru Subašić, predsjednicu udruženja (ona sebe odavno naziva Pokretom, zvuči jače i umilnije) bez koje se ni jedno važno političko pitanje ne može u BiH provući ispod njenog radara, pa je i Munira ‘napisala’ pismo Vijeću UNa. Skoro isto kao i ono Komšićevo NATO Savezu (Hrvatska je bila agresor na suverenu BiH, presude Suda u Haagu i sl.), uz dodatak da Hrvatska izbjegava suditi ratni zločincima pa je time prekršila mnoge Konvencije, da ih ne nabrajam što sve povređuje žrtve genocida. Na stranu što ‘uvrijeđena’ i povrijeđena Munira ne zna napisati ni dvije suvisle rečenice, ona zna sve jer joj sve pripreme, pa lijepo prevedu na engleski, važnije od svega je to što nam vanjsku i unutrašnju bh politiku hinjavo i licemjerno vlast vodi preko Munire, Bajrovića i njima sličnih, bez obzira što to košta državu, cilj je isti. Međutim, postavlja se pitanje na koje bošnjačka i Komšićeva pamet neće namjerno da daju odgovor : kako sa ovakvim opasnim i bolesnim bljezgarijama zamišljaju ‘zajedničku državu’ sa Hrvatima u BiH, sa Srbima je ne zamišljaju nikako?

Ma ne zamišljaju je nikako, njima ne trebaju ni jedni ni drugi, njima je dovoljan ‘fildžan’ šerijatska Bosna, krijeposna islamska država’ koju su dobili u bh ratu (‘teritorij pod kontrolom ArBiH’) sve drugo je čista talašika.

Ovakve nebulozne tvrdnje da će Hrvatska ponovo izvršiti agresiju ako u mirovnoj misiji EUFORa bude pet/šest Hrvatskih vojnika čista su smišljena glupost, koja će dodatno zakomplicirati bošnjačko-hrvatske odnose a što je i cilj i Komšićevog i Munirinog, odnosno SDAovskog djelovanja. Tim prije što su to obična primitivna naglabanja jer čak i pored pisama i Komšića i ‘majke nad majkama’, već sada dok još nije vlast uspostavljena poslije izbora pouzdano se zna da bez Hrvata u BiH nema mogućnosti sastaviti ni vlast ni državu. Zbog čega će sa ‘agresorima’ i Komšić dijeliti i vlast i funkcije.

* Što se tiče Munire, takva ‘majka’ se više ne rađa. ‘Majka’ koja ne zna ništa drugo nego upaliti svoga džipa u Sarajevu i na krilima kostiju žrtava Srebrenice doći u Potočare ili otputovati u Bijeli svijet, ali zato zna dobro oprihodovati i kosti svoje rodbine i kosti ostalih žrtava. Osim plate (‘ebeš pet iljada marki šta je to’, kako je davno pojasnila pred tv kamerama) Munira u Sarajevu i okolici ima imovinu na kojoj bi joj mnogi bh političari pozavidjeli, dok što se tiče žrtava genocida dovoljno govori njena izjava za medije kad su je pitali za Ahmiće ili Prijedor, zašto se ne ‘bori’ i za njih, i oni su žrtve.

‘Neka i oni sebi osnuju udruženja’, bila je koncizna političarka Munira, koja je pola svog života provela u avionu, u Haagu, u UNu, nema gdje ta nije bila. Čak je učestvovala i na ‘ekonomskim forumima’ u ime BiH. Ko bi joj mogao šta reći i prigovoriti kad govori ‘u ime žrtava’. Među prvima je uz dobro plaćene advokate od strane države BiH vodila pregovore sa Holandskim vlastima oko ‘naknade’ za žrtve, među prvima je i naknadu od 15.000 eura ubacila u svoj džep u kancelariji ove države u Sarajevu, na ime jednog člana svoje porodice-žrtve.

Da Munirina politika’pali’ vidjeli smo više puta, nju su čak dva puta do sada ‘bošnjačke udruge’ predlagale čak i za Nobelovu nagradu, vani su joj neki dodjeljivali i počasne titule doktora. Dok su odnosi Bošnjaka i Hrvata u BiH bili u skladnom ozračju, Munira je išla i u Blieburg pokloniti se žrtvama koje su učinili partizani, kad su Bakir i Željko te odnose umrtvili i pokopali, Munira je ‘okrenula ploču’. Kad je Bakir Izetbegović javno slagao na onom sastanku u Vijećnici u Sarajevu u vezi revizije na tužbu protiv Srbije pa izigrao i žrtve i pojeftinio genocid a poslao Denisa Zvizdića Aleksandru Vučiću u Beograd da mu prenesu ‘da se ne brine’, ‘majka’ Munira uz još jednu predsjednicu još jednog udruženja (Fadila Memišević, preko koje su sve uplate naknada Bakirovom ‘legalnom predstavniku’ u Haagu Sakibu Softiću vršene isplate) bila je jedan od organizatora ove izdajničke farse. Napose, za nju će nedavno i Reis Kavazović reći da je to ‘naše svjetlo i naša heroina’, nakon čega nema dalje, ali se treba dodati ovo. Munira nije jedina majka, ona je ‘majka nad majkama’. Jedna druga Majka, umrla Hatidža Mehmedović je bila sve ono što ova preplaćena prevarantica Munira neće nikad biti ali umrla je skromno kakva je i sama bila. Jedina njena želja za koju su svi znali je bila da za života ode na hadž, ali nije imala sredstava. Licemjerni Reis i IZ BiH su nakon njene smrti poslali preko veze mladu ženu koja je ‘u ime Majke Hatidže’ obavila tu dužnost, nisu dok je Hatidža bila živa to mogli organizovati i ispuniti joj želju. Želje su ispunjavali po dugačkim spiskovima na kojima su guzicu u Saudi Arabi-a o tuđem trošku odvukli mnogi, među njima i optuženi ratni zločinac Atif Dudaković, pa Dino Konaković, pa čak i džamijsko piskaralo iz Švedske Muhamed Mahmutović.

Munira je višestruko korisna, da je nema valjalo bi je izmisliti. I sebi, vlasteli i ullemi. Međutim odjeci njene politike će debelo koštati državu Bosnu, ali koga to briga. Ona samo izvršava ono što se od nje traži. I to slatko oprihoduje.

photo : Munira Subašić, predsjednica udruženja ‘Majke enklave Srebrenica i Žepa’, arhiv