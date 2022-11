Kako vrijeme odmiče sve je jasnije da je razotkrivanje aplikacije ‘Sky’ koju je provalio FBI pa ključ dešifrovanja otkrio Interpolu sa ciljem da se pohapse ‘krupne ribe’ klasične i političke mafije, na Balkanu svedena na hapšenje pa puštanje lokalnih baraba i sitne boranije, dok su Bogovi kriminala i dalje u nebesima, za njih ni nebo nije granica.

a/ Šira javnost na našim prostorima je za aplikaciju ‘Sky’ čula čini mi se krajem prošle godine kada je otkrivena grupa mafijaša iz Srbije pod vodstvom Veljka Belivuka (mafijaškog imena Velja Nevolja) pa poslije hapšenjem svjetski piznatog narko-bosa Darka Šarića, o čemu je prvi počeo pisati i najavljivati hapšenja novinar Slobodan Vasković, prijeteći ima od toga više od godinu dana kako će se ‘klupko početi ramotavati’ i kako će se po BiH hapsiti političari, tužioci i ostala vrhuška mafije. Tvrdio je da će na osnovu provaljenih šifri i prepisa komunikacije a što su međunarodni organi gonjenja ustupili na korištenje vlastima Srbije, Kosova i BiH svi biti uhapšeni, ‘dolazi pravna država u BiH’, citirao je buduće uhapšene po BiH i Republici Srpskoj koji spisak se nizao od dolje do samog vrha države u politici, Tužilaštvu i Policiji. Međutim, kako vrijeme odmiče, postaje jasnije da smo mi Balkanci a posebno Bosanci, tačnije naši organi bezbjednosti i organi gonjenja i suđenja majstori razvodnjavanja i urušavanja pravne države iz čistog i prostog razloga : jer nam je mafija u vlasti.

b/ Osim kompanije Belivuka u Beogradu o čijm zlodjelima se piše i prepričava, uz silna hapšenja koja su uslijedila u BiH skoro svi su ‘od ranije poznati’ ali u hijerarhiji kriminala skoro se može reći nevažni i već na slobodi, dok je od organa gonjenja jedino glavna bh tužiteljica Diana Kajmaković dobila plaćeni otkaz, suspendirana je do daljnjega. Kako postaje sve jasnije da i veze Belivuka idu do samog vrha Srbije, do predsjednika Vučića i familije, postoje odlične šanse da i on uskoro bude ‘u kućnom pritvoru‘, odnosno na slobodi, iako je od ljudskog mesa ćevape pravio. Čak je i narko-bos Šarić poznat više u Latinskoj Amerci nego kod nas ‘kod kuće u zatvoru’, a samo tako smo prašili o njegovim tonama kokaina ili heroina i njegovim vezama i mogućnostima te šurovanjem sa svjetskim kriminalcima i dilerima i sa domaćom vlasti.

Ako pratimo medijske bombastične naslove i vijesti već godinu dana i najave novinara Vaskovića kojem su određene službe doturile podatke da podgrije medijsku scenu, do sad bi u BiH tragovima iz aplikacije ‘sky’ (Nebo) trebalo biti u Vojkovićima u zatvoru pola državnih službenika, političara i vrha obavještajnih i policijskih službi, Tužilaštva i Suda, međutim kako reče jedan nekadašnji izvrsni novinar Cross Atlantica (Edis Felić, op. Cross) u jednoj od svojih analiza politike u Krajini za ovaj list – ‘Tresla se gora, rodi(l)o se ‘niš’.

c/ U BiH je na sceni pravosudno-policijsko-tužilačko klasično razvodnjavanje i aplikacije i korisnih šifri FBI i Interpola, svakodnevno se hapsi samo lokalna kriminalna boranija i sarajevske barabe tzv ‘žestoki momci’ kako ih titulišu mediji, vrh mafije je i dalje u ‘nebesima’, na slobodi, iako svi tragovi vode ka vrhu. Nema dana da nismo pročitali i vidjeli kakvo marketinško-sportsko hapšenje i trpanje u kombi sa pognutom glavom dojučerašnjih lopina, reketara, razbojnika, palioca auta i trgovaca drogom, međutim nakon par sati ili dana, skoro svi uhapšeni iako su nađeni u aplikaciji’ sky’ su navodno ‘u kućnom pritvoru’, pušteni su faktički na slobodu jer su ‘se nagodili sa tužiocem‘. Čisti sportsko-rekreacioni-policijsko-tužilački ribolovni poduhvat silnih kodnih imena završi ovako : uhapsi, pokaži duge cijevi i specijalce sa fantomkama, pogledaj i pusti. Još slavodobitno objave i kažu, skoro svaki put uhapšeni su se ‘dogovorili’ sa tužiocem, sad će oni ‘glavni’.

Jok! Nema tih zakona i pravila koje mi ne možemo i nismo u stanju isprofanisati i obezvrijediti.

Tako smo mogli pročitati da se hapse nekakvi ‘Šmrkovi’ (‘opasni momak’ u Sarajevu Admir Armautović Šmrk), pa njegov avokat Zlatko Ibrišimović, pa Elvis Keljmendi poznati mlađi član mafije Keljmendi i osvjedočeni narko-bos i reketaš, pa izvjesni pjevač i mafijaš Danijel Dado Džafić, pa MMf borac i vlasnik nekoliko kafića u Sarajevu, poznato ime sarajevskih crnih hronika Denis Stojnić prijatelj i miljenik mnogih parlamentaraca i službi bezbjednosti, pa šta znam koja još sarajevska baraba i ‘od ranije poznata’ faca nije uhapšena pod nekakvim kodnim akcijama ‘Rez’, ‘Raptor’ ili sličnim umotvorinama od naziva, falilo je samo da još uhapse ‘žestokog momka‘ Mirzu Hatića, nabildanog i napuhanog kriminalca ali on je uhapšen ranije i ne vezano za operaciju ‘sky’. Ova radikalna i bez mozga bezobrazna kriminogena budala je u sred dana ispod prozora stana još jednog ‘poznatog momka’ u Sarajevu Amira Pašića Faće, kriminalca sa višedecenijskim stažom, vikala i psovala te prijetila pištoljem, sve to prenoseći putem celularnog na tik-tok aplikaciji.

d/ No, ni to nije sve. Većina ovih pobrojanih na osnovu prepiske i razgovora u aplikaciji ‘sky’ je saslušana i puštena. ‘Nagodili se sa tužiocima‘, kažu, otkrili su nova imena i nova lica koja će biti uhapšena. Nagodbe ove vrste o čemu smo već jednom pisali bh pravosuđe je iskoristilo i prepisalo iz propisa Amerike i drugih demokratskih zapadnih država ali to se kod nas provodi na ‘naš način’. Uhapšeni bandit ‘otkrije’ ime svog kolege i tužilaštvo ga pusti a Sud prihvati. To nema nigdje, ‘otkriti’ nekog ‘krupnog’ i nedostižnog pa svjedočiti na Sudu da se vrh mafije kažnjava to je ok, međutim ove nagodbe bh tužilaca sa ovom klošarskom opasnom boranijom je samo izmišljeno u BiH da se ‘krupne ribe’ zaštite a da se ovi ‘opasni momci’ zapravo puste na slobodu.

Niko me ne može ubijediti da tužilaštvo ni SIPa a posebno OSA ne znaju kako to treba raditi, Sud je zadnji koji bi trebao prihvatati i ovjeravati ovakve ‘nagodbe’ a redovno to čini. Koje su to nove činjenice, nova imena, nove organizacije koje je otkrio ovaj bandit i kriminalac Keljmendi koji se vazda slika sa pištoljem u krilu pa da ga stoga puštaju kući? Niko ne zna jer toga nema, možda je ocinkario kuma ili tetka, sitnijeg od sebe.

I Sud i Tužilaštvo znaju ovog mafijaša a posebno znaju njegovog oca poznatog kriminalca i narko-dilera te ubicu bandita Nasera Keljmendija za kojeg je debelo zainteresovana većina međunarodnih Policija i službi gonjenja, kojem je suđeno Kosovu za umiješanost u neotkrivena ubistva u BiH, pa i pored toga lagodno sklapaju sa njim nagodbe, dok je njegov kriminalni dosije u Sarajevu deblji nego spisateljski opus bilo kojeg pisca nobelovca. To dalje znači da Keljmendi Mlađi sa imovinom i pasošem BiH može nastaviti tamo gdje je prekinut. Prodavati drogu, paliti auta, zulumćariti po Sarajevu do mile volje, pljačkati i reketirati koga hoće i prebijati koga stigne, džaba što nam je Interpol ustupio prepiske na aplikaciji ‘sky’. Kao fazon, Keljmendi ‘otkrio važne podatke‘ koji će dovesti do vrha mafije a on ocinkario recimo Džafića ili nekakvog Šmrka. A Šmrk ocinkario Keljmendija a Džafić ocinkario i Šmrka i Keljmendija… Neviđena pravosudna blamaža i budalaština od koje ima koristi samo mafija.

e/ Iako je ova nedavno uhapšena baraba Danijel Džafić već osuđivan i kažnjavan na tik-tok aplikaciji javno rekao da svi oni u Sarajevu imaju ‘svoje ljude’ u FUPu u OSAi ili SIPa i da ‘rade za njih‘, niko se nije sjetio da uhapsi vrh tih organzacija, među prvima Osmana Mehmedagića ‘Osmicu’ koji je, tu nema dileme, pored tri svoje lažne diplome duboko uvezan sa mafijom. Najvjerovatnije će i tog Džafića uskoro pustiti i nagraditi ‘kućnim pritvorom’ ‘jer je otkrio dodatne tragove prema vrhu’. Koji nigdje ne vode. Zadnji u plejadi uhapšenih pa puštenih Denis Stojnić je nakon silnih medijskih tekstova i pumpanja javnosti nakon desetak minuta sklopio nagodbu sa tužiocem. Pušten je kući u ‘kućni pritvor‘, priznao je krivično djelo ‘trgovina uticajem’ kao i kaznu koja slijedi i išetao iz Suda. Kao kad ti u Americi za nekorištenje pojasa napišu da si se pogrešno parkirao a ti priznaš da si ‘kriv’. Spasiš se ‘poena’ na vozačkoj.

O čemu se zapravo ovdje radi najbolje je pojasnio njegov advokat Omar Mehmedpašić. Dodao je kako se Stojnić ne tereti za ‘ništa veliko‘ i obrazložio.

“Ako ti neko lice ubjediš da ti to možeš, onda je to trgovina utjecajem. Meni je to bliže prevari. On nije član niti kakve grupe, on je obična hableĆina. Vjerujte da sam ja to jučer tužioca pitao’. Međutim, tužilac je Sudu predložio ‘nagodbu’ a Sud i osumnjičeni prihvatili. Čak i da plati kaznu za djelo koje možda nije ni počinio, slobodan je za ono djelo koje je počinio a neće se nikad saznati.

f/ I onda nam u medijima tužilac kaže kako će se ovim prizanjem ‘otkriti’ nešto jako i veliko. Otkriće se govno, da kažem na bosanskom ‘da me ceo svet razume’, vrh mafije svi znamo samo to ‘ne znaju’ tužioci, pravosuđe i policija. Ovakvim hapšenjima, to treba reći, naši organi gonjenja i suđenja i bezbjednosne organizacije izvrću ruglu i aplikaciju ‘sky’ i državu BiH.

Ovdje smo zapravo mi, narod i građani prave ‘hableĆine‘ kako sarajevski advokat kaže bez onog potrebnog slova ‘Č’. Mismo obični blećci. Budale i nesposobnjakovići. Džaba što citiramo onu mudrost Alije Izetbegovića (ako i to nije drpio negdje kao one mudrosti na kamenju u centru Sarajeva koje potpisuje kao svoje) da ‘građani BiH nisu blećci‘. Za Bogove mafije ne važi ni ona američka ‘samo je nebo granica’ (The sky is only the limit), za njih nema granice.

Čak ni glavna tuižiteljica Diana Kajmaković koja se spominjala u tim prepiskama aplikacije mafijaša i koju su u USA stavili na ‘crnu listu’ – nije kažnjena. Ona je samo suspendirana ali će primati platu dok sjedi kod kuće. Kao i prethodni mnogi bh tužioci koji su pod optužnicama a već dvije gode primaju punu platu. Jer su ‘nevini dok se ne dokaže’ a neće se dokazati.

Kao onaj glavni 0tužilac Goran Salihović čija optužnica za najteži oblik zloupotrebe i kriminala je spala na krivično djelo korištenja službene kartice na putovanju gdje je maznuo za njega i za nas simboličan iznos, međutim ni to mu ‘ne mogu’ dokazati više od dvije godine ali on i dalje prima punu platu jer je još nevin. Da ne idemo dalje. Nema dalje.

***

Apliacija ‘sky’ je kanal komunikcije kojeg je osmislila legalna firma u Vancouver-u (Canada) i veže se uglavnom za kriminalne krugove ali je dosta privlačna i za komercijalne svrhe zbog čega je i napravljena.

Firma je legalno poslovala u Vankuver-u aplikacijom u komercijalne svrhe i njene usluge mogao je da koristi bilo ko, dok FBI nije zatvorio kompaniju i ukinuo platformu pošto je aplikacija postala popularnija više među kriminalcima nego biznismenima. To je zatvoreni tehnološki sistem za čiju upotrebu si morao kupiti telefon od te kompanije, SIM karticu i pretplatu koja se kreće od 600 do 2.2oo dolara, u zavisnosti od vremena i perioda korištenja. Kad se to nabavi pošto se dobije uputstvo za upotrebu, kreira se nalog i može se koristiti ali samo sa osobom koja ima i ovaj program i telefon kompanije. Aplikacija je imala specifičnosti kojima je u mobilnom sakrivena kao kalkulator i zaštitu: ako se unese pogrešna šifra sve bude izbrisano. I imala je poseban algoritam za šifrovanje što joj je obezbjedilo sigurnost i tajnost što je posebno donijelo popularnost aplikaciji kod kriminalca.

FBI je uspio naći ključ dešifrovanja i naredio Kompaniji da aplikaciju zamijeni drugom ANOM, zahvaljujući kojom su se mogli presresti i pratiti komunikacije.

photo ilistracija : aplikacija ‘sky’, arhiv