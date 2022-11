Umjesto reagovanja na silne negativne komentare Cross Atlanticu u vezi pisanja o jednostranom i subjektivnom, na mahove i nacionalističkom izvještavanju novinara iz USA Erola Avdovića, evo najnovije i pozitivne : na njegovom stolu je ponuda DFa i Željka Komšića za ambasadorsku stolicu.

Pisali smo o nepristrasnom i stranačkom izvještavanju nekada veoma objektivnog i cijenjenog novinara iz USA Erola Avdovića, pominjali smo ga i danas u vezi govora bh ambasadora pri UNu Sven Alkalaja kojeg strasno brani, nazivajući njegov stranački govor u Vijeću UNa ‘nekom novom Bosnom‘. S razlogom i povodom, evo najnovije medijske poslastice : Željko Komšić je već sa njim obavio razgovor, ponudio mu ni manje ni više nego ambasadorsku stolicu.

Znači, isplatilo se već potrošenom Avdoviću ono silno twittanje sa Reufom, Bajrovićem, Suljagićem, Avdom Avdićem, Habibovićem savjetnikom Komšića …. Došla su na naplatu njegova penzija i silna gostovanja po bh medijima kad dođe na odmor u zavičaj, isplatilo se slatko bošnjakovanje sa ciljanom bradicom i onim ‘oštrim’ procjenama i posebno sa osudama ‘aparthejda’, ‘nacizma’ i ‘uništavanja demokratije’ u BiH od strane bh VP Christian-a Schmidt-a i odbranama Željka Komšića. Iako još nije ni položio zakletvu konstitutivni bošnjački drugi član bh Predsjedništva formalno iz reda Hrvata, najzlatniji bh ljiljan u povijesti države BiH ‘drug i građanin’ Komšić je već počeo krčmiti radna mjesta i funkcije.

Pa se opravdano sjetio Erola AVDOVIĆA. Naučio merhamet, osladilo se, ovo mu već četvrti put.

Avdović je na novinarska pitanja o ‘uhljebljenju’ odgovorio da ne gleda tako na to jer on je ‘situiran’ i ‘obezbjeđen’, rekao je da nije (još) prihvatio mjesto ambasadora iako je bilo ‘ponuda i opcija na stolu’. Dodao je kako i ‘ne bi bilo loše biti u tom diplomatskom društvu‘, što u prijevodu znači da je fotelja ‘usječena’, štaviše, uopšte u tome ne vidi ništa loše.

Naravno da ne vidi, to nije nikako loše kad se gleda na to njegovim očima, dapače, što bi rekao eventualni Avdovićev šef Komšić, i naravno da želi da se ogrebe o politiku, Avdović u zadnje vrijeme nije svoje želje ni tajio ni krio, uspinjao se ‘na sve četiri noge’ da nam ih pokaže i dočara. Zato se davno pozdravio i sa novinarskom etikom i sa nezavisnošću, premetnuo se u Avdu Avdića za dijasporu Amerike, u bošnjačkog nacionalistu.

Dakle, ‘u zajam se goveda ližu’ što bi se reklo narodnom poslasticom i poslovicom. I bolje je tako nego se sakrivati, ljudskije izgleda i više je muslimanski. Sad je na redu njegov ‘brat’ Reuf Bajrović, već se po bh medijskim kuloarima šuška kako mu se smiješi neka ministarska stolica. Kao i najpoznatijem direktoru bh groblja Suljagiću.

S tom razlikom što se Emir Suljagić ni za živu glavu i zbog milion razloga (KMa) ne bi odrekao (za sada) one u Potočarima.

photo screen : instagram profil Reufa Bajrovića, novinar Erol Avdović je tu čest gost, tu se formira bošnjačko javno mnjenje i odatle se proizvode vijesti, arhiv