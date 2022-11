‘Nacista Švabo’ Schmidt proganja Jevreje po New York-u : Još jedna bruka bh diplomatije pri UNu : kompromitovani DF ambasador Sven Alkalaj po nalogu Željka Komšića na sjednici Vijeća UNa izvrijeđao VP Schmidt-a i izazvao salve oduševljenja botova-novinara i internet džihad-galamdžija u Bosni

* Ne može bh vlast bez scandala i bruke, kako kod kuće tako i u međunarodnim institucijama i u diplomatiji.

Ovu zadnju izveo je opet Željko Komšić, najveća bh politička štetočina u svojoj prljavoj borbi za fotelju protiv VP Christian-a Schmidt-a, Zapada i Amerike posebno, uz pomoć svog ambasadora pri UNu Sven Alkalaja.

* Alkalaj, inače scandal-majstor, proveo je skoro sav svoj vijek u diplomatiji, mijenjajući stranke i šefove, ali on se u tome odlično snalazi. Nismo zaboravili njegovo vozikanje u službenom automobilu kada je kao ministar vanjskih poslova BiH uzrokovao saobraćajnu nesreću u Sarajevu u alkoholiziranom stanju gdje je povrijeđena Maja Babajić a ministar pobjegao sa lica mjesta 16.01.2012, ili kada je također ‘pod gasom’ službenim vozilom ‘audi’ dovezao se na plažu kao ni njegovu ‘aferu’ iste godine dok je dužnost ministra od njega preuzimao Zlatko Lagumdžija (tada je Alkalaj sakrio i uništio dosta dokumentacije iz MVP i odnio je sa sobom), podsjećamo i na, od Suda potvrđenu optužnicu protiv njega za zloupotrebe nekih 18.000 KMa koje je nezakonito isplatio i na njegovih 7 ličnih mobitela od kojih su neki za 7.000 KMa prešišali dozvoljene limite i troškove reprezentacije, te silne kupovine skupih poklona čak i do 25.000 KMa (koji postupak je nestao sa radara javnosti kao što je u BiH red), zna se i za ‘aferu’ sa izbjegavanjem plaćanja poreza u Hrvatskoj na njegovoj nekretnini u mjestu Slano kod Dubrovnika, ‘aferu’ sa državljanstvom Hrvatske kojeg je dobio 2007. uz veze sa Kolindom Grabar Kitarević ili trošak ‘delegacije’ koju je odveo jednom na Novi Zeland u iznosu od preko milion KMa, sve to stoji zapisano i dokumentovano ali ovaj pijani diplomata kao i njego šef Komšić permanentno uživa u diplomatskim pijanim vodama.

* Poslednja njegova destinacija na mjestu ambasadora BiH pri UNu gdje ga je postavio Željko Komšić doživjela je svoj puni sjaj prije neki dan u obraćanju pred Vijećem UNa nakon podnošenja izvještaja VP Schmidt-a o stanju bh nacije. I zorno pokazala kakav je i koji je recept za ‘uspješnost’ i ‘patriotizam’ u BiH. Cvijetić Srebrenice na rever, pustiš željenu bradicu i udri po sijelima po džematima a pričaj o ‘građanskoj’ državi. Poslije, zna se, udri po jelu i piću u sandžačkim restoranima i buffetima New York-a. U društvu hafiza, predstavnika Islamske Zajednice BiH iz njihovog (kao da su država) predstavništva u Washington DCu, mualima, pjevača ilahija Muzaferije i silnih bošnjačkih udruženja koji lobiraju za domovinu BiH na već poznati način. Prošle godine je čak na svečanost-žurku u UNu pozvao i vlasnika web sraone Bošnjaci.net o čemu smo pisali, vlasništvo izvjesnog islamiste i fašizodinog nacionaliste Krcića i Islamske Zajednice, pozvao je i ‘nezavisnog’ novinara Erola Avdovića.

* Bruka sa ovogodišnjim obraćanjem u UNu je potekla kod kuće (kao i uvijek, ko će se obratiti, ko ima a ko nema pravo, tako je bilo i prošle godine : hoće li se obratititi Alkalaj, Tegeltija ili Džaferović), gdje se uključila i ministrica SDA Bisera Turković koja je htjela obaviti to famozno obraćanje online ali su je sasjekli u korjenu domaći džihad-internet ratnici Željka Komšića i SDA mafije plašeći se da bi baka diplomatije ‘mogla biti blaga prema ‘Švabi’, nisu to dozvolila ni pravila UNa koja ne predviđaju obraćanja putem skype, dok je po naredbi Željka Komšića Alkalaj ovaj put u scandal uvukao i američkog izaslanika za Balkan Gabriel-a Escobar-a te održao govor koji će se dugo pamtiti. Kojim je potvrdio da je na sceni zvanični ‘obračun’ sa Amerikom i njenom administracijom a u vezi odluka VP Schmidt-a.

* Navodno, Escobar neda da Alkalaj pročita napisani govor u uredu DFa ali on je to odradio i postao nacionalni gazijski heroj. Nešto kao medijska opasna blebetala Reuf Bajrović ili Emir Suljagić. Izvještaj Schmidt-a su podržale većina zemalja uključujući Ameriku, još jedinog preostalog prijatelja, pomagača i čuvara države BiH na kojeg se bh bagra navalila, sa svim smo ostalima i na ‘Istoku’ i na Zapadu’ odavno zaratovali i raskrstili. Specijalno smo ‘zagrijani’ za Hrvatsku sa kojom kao želimo zajedničku državu, i bez koje također ne bi bilo BiH da nekada Hrvati u BiH a sada ‘UZPovci i ustaše’ nisu glasali za suverenost i samostalnost na poznatom referendumu 1992. Šamar Amerikancima će Erol Avdović nazvati sudbonosnim i nenadjebivo važnim, reći će ovako.

‘Nastojim prenositi autentično sve što mogu. Sven Alkalaj je dostavio govor svog života i diplomatske karjere u UN-u, pa možda i šire. Rodila se nova Bosna i Hercegovina u UN-u’.

I zaista, autentično, rodila se nova ‘komšićevsko-građanska Bosna’, tek će mo posljedice osjetiti, sve polako.

* Alkalaj je optužio VP, zapad i Hrvatsku kao i domaće galamdžije i jebivjetri implicirajući im uvođenje aparthejda i skrnavljenje bh demokratije, nasilnu promjenu Ustava, optužio je Hrvate da su odluke VP sročili za njega na štetu Bošnjaka i za kriminal također, sve smo to već vidjeli, naravo optužili su VP i za nacizam. Najveća provala Alkalaja je ipak tvrdnja da je odlukam VP ‘narušena ustavna demokratija države BiH’ i njena suverenost, a sve je na kraju začinio ovom rečenicom, koja kaže da mu je uskraćeno njegovo demokratrsko pravo kao Židovu.

“As an example,I will offer you the fact that I, as an ethnic Jew from Bosnia and Herzegovina, in this new electoral system imposed by the High Representative,will have no equal rights, opportunities or chances to adequately participate in the electoral process”.

Što će reći, dok nije došao Schmidt BiH je uživala i suverenost i neiskazanu demokratiju, važio je Ustav i važili su Zakoni, sve je sjebo svojim nametnutim odlukama. Onda tek ovo, on ‘kao Jevrej nakon odluka VP nema jednaka prava u BiH da učestvuje u demokratskim izorima’ a što je u BiH dočekano uz slavodobitne i poznate naprđivačke pokliče da zemlja gori.

* Na stranu to što još ne znamo tačno da li je Alkalaj Hrvat ili Jevrej, ili je to oboje jer su mu roditelji iz miješovitog hrvatsko-židovskog braka (ne bih prebrojavao DNK sličice da to sam nije potegao), na stranu što svi znamo kakva nam je demokratija i kakvo nam je pravo u BiH i prije i poslije VP, čak odbacimo i to da je VP odblokirao mnoge procese u vlasti i u Ustavnom sudu, ovakva notorna laž je sve osim ‘istorijskog govora i nove Bosne’. Jedina istina iz njegovog bulažnjenja je da su osvjedočene i već poznate bh drkadžije i izvršioci SDa/DF političkog proseravnja ovim govorom dobile i svoju zvaničnu potvrdu a BiH njegov govor zapravo približio BiH Rusiji odmaknuvši je od Amerike. Sve se svodi na to da nama ovakav kriminalac potomak Hitlera kakav je ‘Švabo’ ne treba, ne treba nam ni OHR, što u konačnici znači da mu je Komšićev govor čista kopija i replika VPu od Milorada Dodika i ruskog ambasadora u BiH. Naime, to isto traže i za to se zalažu i njih dvoje.

* Kada je savjetnik Željka Komšića nakon govora bh ambasadora Alkalaja kojem je odmah replicirao američki ambasador pri UNu negirajući njegov ‘istorijski govor’, izvjesni Nihad Hebibović to zašećerio a internet-džihadisti i bošnjački mediji prenijeli u trenu, sve sa ‘smajlićima’ i pljeskanjem, uključujući i bota novinara Avdovića, nastao je delirium tremens. Kao i u svakom pijanom poslu bijelih miševa. Odprilike, ovako je svjetnik Komšića vidio i čuo govor svog ambasadora, parafraziram.

‘Možete zamisliti, dođe nacista Švabo iz Njemačke pa proganja bh Jevreja….’

Mogu zamisiti, evo ganja ih čak i po New York-u, Alkalaj je uspio da se tome odupre, i jedva se sakrio u restoranu Sandžaklije u New York-u vlasnika Dine Redžića (‘Paulus’), gdje je žderući i pijući u društvu opasnih islamista od kojih je mnogima Crna Gora zabranila ulazak u zemlju mogao slobodno da predahne. Međutim, i pored takvih prijetnji i opasnosti, za divno čudo Alkalaj je još zvanični bh ambasador, i pored svih tih uskraćivanja njegovih prava još nije objasnio da li je stvarno glasao uz ovogodišnje oktobarske izbore ili su ga u tome možda omeli ‘Šmitovi’ naci-jurišnici u New York-u.

* Bilo bi dobro da i to razjasni, meni ne mora, možda javnosti koju ovako bjesomučno truje petljancijama i lažima.

Naime, kako ‘Švabo’ proganja Jevreje gdje stigne vidjeli smo na primjeru sarajevske načelnice nasmijane Benjamine Karić. Ona je kao i Alkalaj Jevrejka i ‘na jedvite jade’ je u ovim izborima ponovo osvojila četverogodišnji mandat i dobro plaćenu stolicu. I po istom receptu : cvijet na reveru i baklava u tanjiru. Schmidt je sve pokušao ali džaba, zna se recept za ‘građansku’ Bosnu.

Prije izbora i ona je kao i Alkalaj ‘zvanično’ šetala po džematima Amerike i dijelila ‘zlatnike’ jaranima iz društva bh ambasadora, doktora sa prestižnog ‘univerziteta’ u Travniku gdje je i sama studirala.

photo : dio slika iz albuma bh ambasadora pri UNu Sven Alkalaja i njegovog opusa djelovanja, arhiv