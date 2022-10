Gdje je Almasa Salihović, glasnogovornica direktora groblja Emira Suljagića?

Poznato ime bh medijske scene seljakluka i naprđivanja Emir Suljagić, najpoznatiji direktor bh groblja i Memorijalnog centra Potočari, inače po zanimanju poznati SDA i DF bot i internet džihad kabadahija, uposlio je Almasu Salihović mladu djevojku, dijete nastradale familije u genocidu u Srebrenici na mjesto glasnogovornice u MC Potočari.

Iako uopšte nije normalno da firme ovog tipa gdje stoluje Suljagić imaju u svojoj sistematizaciji ovo radno mjesto, Suljagić je u silnim zapošljavanjima koje niko osim njega ne kontroliše i to uveo u praksu 18. juna ov godine.

Međutim, od Almase ni traga ni glasa, iako bi bilo najnormalnije da događaje, posjete, postupke i poteze MC Potočari objavljuje i najavljuje glasnogovnik/ca, pa se postavlja sasvim logičnim pitanje šta radi i gdje je Almasa?

Naime, Suljagić je veoma aktivan čak i superaktivan na svom instagram profilu, putuje po Svijetu kao ‘majka nad majkama’ Munira Subašić, skoro svakodnevno je u bh medijima i komentariše sve što se dešava na Kugli Zemljskoj, od Almase ni habera ni glasa. Po svoj prilici ona je uposlena kao tihogovornica i onako. Uostalom, odkako je u zadnjoj godini dana nalupao silne milione KMa i sklopio sijaset ‘sporazuma o suradnji’ a zapravo ispotpisivao ugovore kojim se državni i lokalni organi obavezuju da mu daju pare, Suljagić se, gledajući i diveći se fasadi na Upravnoj zgradi MC Potočari bavi politikom, kao da je u najmanju ruku ministar.

Almase ne bi ni kad ga je posjetio Reis Kavazović, kao i uz ostale vijesti, Suljagić je uz sliku Kavazovića nasmijanog ‘Hižslava’ Cerića onako muslimanski obznanio kako još i ‘posti bijele dane’. Hoće reći pored Ramazana posti još u svakom mjesecu tri dodatna dana.

Vjerovatno ‘napošćava’ da mu se Svevišnji smiluje poslije svakodnevnih naprđujućih i sarkastičnih komentara i huškačke retorike te kafanskih psovki koje primitivno kakav je i sam dijeli uokolo ‘dušmanima’, Srbima, Hrvatima i zapadu generalno.

Bilo bi zgodnio znati koliko je osoba pored Almase Suljagić uposlio i uvalio na budžet kojeg krčmi nesebično ne samo u MC Potočarima već i vani po dijaspori. Silni Bošnjaci analitičari i politikolozi svakodnevno se oglašavaju na njegovom instagramu, Reuf Bajrović poznata ljiga ‘nevladinih’ parazitskih udruženja je vazda na ‘retwitt’ poziciji na njegovom profilu, ne bi bilo loše saznati ni koliko su i zašto ovi njegovi analitičari i vanjski suradnici plaćeni.

Pa koliko plaća država i njega samoga, jer i to je kao i Reisova plata državna tajna.

Da se vidi koliko nas košta tonjegovo direktorovanje koje se u najvećem dijelu odnosi na ‘twittanje’ i komentarisanje. I izrugivanje svega i svačega što se kosi sa njegovim islamističkim svijetonazorima.

Slike fasade njegovih ‘dvora’ u Potočarima odavno su dosadile i Bogu i narodu i svi znamo kako radovi napreduju, znamo da je i vlast prema njemu darežljiva, ali opet ne bi škodilo malo više transparentnosti u tom opisu njegovih poslova.

Koga briga što on puši na vrhu skele upravne zgrade i zadovoljno trlja bradicu reklamirajući svoje knjige, ali ako je i to vijest, a jeste jer se bošnjački mediji naprosto utrkuju da objave šta je rekao Suljagić i kome je skresao mater danas, onda bi nam to valjda trebala dočarati i prenijeti glasnogovornica. A ne narogušeni i napaljeni Suljagić.

Napose, ako nam je ovo što on radi i servira ‘kultura nezaborava i sjećanja’, onda smo mi dobrano nekulturni.

Neviđeni trošak, politizacija i zloupotreba kostiju žrtava.

photo : Almasa Salihović, navodno glasnogovornica Emira Suljagića i MC Potočari, arhiv