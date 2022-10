Ide li Bosna u NATO ili u privatno udruženje ‘US-Europe Alliance’ familije Cvetković-Bajrović?

Nezvanični bh lobista Adis Ahmetović koji poput nekadašnjeg ministra i bh ambasadora Muhameda Šaćirbey-a bošnjakovanjem bez granica i mjere na lošem i iskarikiranom bosanskom jeziku glumeći Bošnjaka zavađa sa državom u kojoj radi i bavi se politikom, sa Bundestagom, Njemačkom i sa EU i ako država niti njeni organi na to ne reaguju, onda to znači samo jedno : da on nije nezvaničan već da je oficijelno dobro plaćen tip koji se zanio pa zabavlja javnost sa svojim plitkim ‘zelenim’ političkim razmišljanjima koje debelo štete državi Bosni koja to zapravo i želi.

Međutim, malo nam i to, pa smo našli razloga za svađu i sukobe i sa Amerikom, privatno udruženje familije Bajrović-Cvetković je uz suradnike u dijaspori Amerike tu slavnu ulogu preuzelo na sebe. I opet država BiH šuti na ovo mahalsko zastupanje bez obznanjenog punomoćja, što znači da joj ni to nije mrsko.

Ako smo i imali dilemu da silni ‘analitičari’, ‘korespodenti’, ‘instituti’, džemati, ‘politički analitičari’ i ‘novinari’ ne mogu dovoljno mračno zasrati, slušajući zadnju godinu dana poruke, tv nastupe i izjave Reufa Bajrovića propalog bh političara, ‘grantovskog’ parazita, preletača više bh političkih partija i primitivnog bošnjačkog nacionaliste, mogli smo se u to uvjeriti ovih dana natenane.

Online panel diskusija koju je organizovala izvjesna asistentica za međunarodne odnose sa Harriman Instituta Univerziteta Columbia Tanya L. Domi ekspertica za međunarodne odnose, novinarka i kolumnistica i također nezvanična lobistica države BiH, jučer je ugostila u ime države BiH Reufa Bajrovića na temu ‘stanje u BiH’, jučer je državu BiH zastupalo političko spadalo i SDA/DF bot koji je za stanje u BiH direktno okrivio Washington i Ameriku uz Veliku Britaniju. A sve uz njegovo mahalanje i omalovažavanje VP Christian-a Schmidt-a i njegovih odluka u vezi izbora i izmjena Izbornog zakona. Prije toga, bošnjačko-turski fašizoidni magazin ‘Stav’ je uz slovenski dokumentarac ‘Sarajevo safari’ javno optužio Ameriku da su njeni bogataši sa Pala u vrijeme bh rata ciljali snajperima civile po Sarajevu, dok su i UN svrstane u ‘nacističku organizaciju’ i stvaranje aparthejda, Palestine i torova za muslimane.

Ko je ovlastio Bajrovića i njegovu suprugu Ivanu Cvetković, napose i dotičnu Tanya-u da ovakve zaključke iznose i stavljaju na grbaču američke administracije niko ne zna, ali su zato svi bošnjački i ostali mediji prenijeli zaključke ovog online ćaskanja, čak su uključili i novinsku kuću VOA (‘Glas Amerike’) da to razglasi.

Bajrović je zaključio, a to je onda podebljala svojim zaključkom i njegova hanuma Ivana Cvetković te voditeljica diskusije da je “momentalna kriza u Bosni i Hercegovini implementirana iz Zagreba, Washington i Londona, i smatra je najvećom krizom od 1992. godine, dodajući da je to i najveća kriza kredibilnosti Sjedinjenih Država kod naroda u BiH od rata do danas”, na što je putem ambasade u BiH reagovao i State Department, negirajući takve zaključke i stavove.

“Dugotrajna politička kriza u BiH odgovornost je političkih lidera te zemlje, a ne Sjedinjenih Država, a posebno ne jednog pisma državnog sekretara. U pismu se podsjećaju lideri BiH da je izborna reforma nužnost kako bi se provele odluke Evropskog suda za ljudska prava i odluke Ustavnog suda BiH, i kako bi se ojačao izborni integritet u BiH u skladu sa preporukama OSCE-a. Sjedinjene Države i EU su pomogle u održavanju razgovora kako bi podstakle političke stranke da dođu do neophodnog kompromisa kako bi se konačno postigli rečeni ciljevi – koji su ključni za za euroatlantsko pridruženje kao i za vladavinu prava. No, strane se nisu uspjele dogovoriti. Navodi kako su ti razgovori za cilj imali ispuniti težnje samo jedne političke stranke, su apsolutno netočni“, piše u odgovoru State Departmenta.

Međutim, ni to nije sve. Tobožnji nezavisni novinar iz USA Erol Avdović je uz ovo tv naduravanje otišao i korak dalje pa je osudivši američkog predsjednika Joe Biden-a kojeg je prije dvije godine kao i svaki o(ne)sviješteni Bošnjak kovao u zvijezde čak izrekao i prijetnju uz ove ‘midterm’ novembarske stranačke izbore i borbu za osvajanje Senata.

Kaže, nećemo sada glasati za Demokrate već možda za Republikance, iako smo glasali za Biden-a u njegovoj borbi za Bijelu Kuću.

‘Many Bosnians in BiH and the US are now demanding prompt withdrawal of that law or Schmidt’s resignation. This is very serious. Biden Administration and Democrats should take a note and think twice of it’, dodavši i ovo.

‘Even president Biden who (was) very popular among Bosnian-Americans which massively voted for him in 2020. Presidential election being more then helpful in Arizona, Georgia, Pennsylvania… are now considering vote against Democrats. Bosnians now file deceived by Biden’s officials..’

Slobodnim prijevodom kaže, mnogo Bosanaca ne prihvata odluku Schmidt-a i on to treba povući, američka administracija treba ozbiljno o ovome dva puta rzmisliti prije nego to prihvate,, drugom porukom je bio strog da se Amerikanci usraše od straha. Veli, iako smo u velikom broju glasali za Biden-a 2020 posebno u Arizoni, u državama Georgia i Pennsylvania, sada ozbiljno razmišljamo da ne vjerujemo njegovoj administraciji.

Treba napomenuti da su ove prijetnje glasanjem obična lakrdija koju Bošnjaci svaki put kad su izbori u Americi potežu, kao oni odlučuju o izborima, budući da Bošnjaka sve sa Bosancima i Srbima ovdje ima najviše 140.000. Šta je to u odnosu na više od 300 miliona stanovnika procijenite sami. Posebno, u ovim državama koje navodi ovaj nekada nezavisni a sada duboko režimsko-religijski novinar Avdović, nema Bošnjaka ni Bosanaca ni za izbor načelnika, kamo li za Senat. Da je rekao da mi možemo uticati na lokalne gradske izbore, u to bi i mogli povjerovati, ovako, čista budalaština i poznata naprđivačka prijetnja.

No, da se vratim Bajroviću i njegovom privatnom učešću u zvaničnoj bh politici, gdje se javlja neminovnim pitanje : ko je taj tip, šta i koga on predstavlja, i koga plaća za te budalaštine?

Udruga u Washington-u ‘US-Europe Alliance’ čiju podružnicu je osnovao sa ženom i u Evropi je klasična udruga kakvih u USA ima na milione, pa ima ih i u BiH i mjere se hiljadama. Kako može takva jedna parazitska organizacija koja se hrani grantovima iz budžeta kako kod kuće tako i vani (USAID, UNDP, UK Department for International Development (DFID) …) krojiti godinama javnu i medijsku sliku BiH i nastupati u ime države i njenih organa?

Ako je to u interesu zarade, davanja savjeta i consaltinga, programa ili sličnog opusa to se i nekako može tolerisati i svariti. Međutim, kad se to udruženje pretvori u javnog zastupnika države i još to odrađuje pogrešno, štetno i nakardno, onda se ima zaista razloga za zabrinutost.

Da ponovimo. BiH se zalaže za EU integracije, za NATO, za građansku i demokratsku vlast a firma Bajrović– Cevtković nas evo zavadi i sa najboljim i sa najdužim stažom partnerstva prijateljem koji od rata do sada izdašno pomaže i materijalno, i politički i finansijski sve organe i sve institucije, uključujući i vojsku i policiju, i koji prijatelj je jedini zaslužan što Bosne ima imalo, zbog samo njemu poznatih razkloga. I zbog razloga i zadataka koje mu daju SDA i DF stranke te Islamska Zajednica BiH.

Po sto puta stoga pitam : kuda mi to idemo i ko će nam pomoći ako Amerika digne ruke od nas i dokle će mo se crveniti pred ovakvim tipovima i za čiji račun? I slušati kako State Department reaguje na Bajrovićeve ublehe a vlasti šute? A raduje se i piški od sreće Emir Suljagić i hrpa njegovih pratilaca?

Dokle će nam politika Munire Subašić, Bajrovića, Suljagića i drugih silnih ‘instituta’ i ‘analitičara’ po džematima dijaspore biti baza za državno potkusurivanje i kuda pobogu to sve vodi ?

Da li to znači da će mo umjesto u NATO završiti u Alijansi Reufa Bajrovića?

****

Da ova medijska i svaka druga hajka na Ameriku i načelno protiv Zapada nije slučajna, potvrdio je javno na FTV Željko Komšić, bošnjački član bh Predsjedništva iz reda Hrvata prije dva dana.

Kaže da se, citiram, “većina evropskih zemalja drži tu po strani’. Ali ‘diplomatski mudro šute, a u diplomatiji je to neodobravanje. S druge strane, činjenica jeste da Amerikanci otvoreno guraju izbacivanje SDA iz vlasti. To je ono što mi je rekao Nikšić, to je ono što mi je rekao Efendić. Da se od njih traži da ne idu sa SDA.”

Što je direktna i teška optužba na State Department.

Američka ambasada u BiH je ovaj navod demantovala i negirala, isto je učinio i Semir Efendić, predsjednik ‘Stranke za BiH’. Kao i obično, Nikšić Nermin i SDP su ovo prećutali.

Zna se pouzdano da je za ‘stanje u BiH’ i krizu te blokade vlasti najveći krivac upravo Komšić koji već četvrti put uz pomoć glasova Bošnjaka i Islamske Zajednice BiH ušao u Predsjedništvo, kao što se zna da je također on isti ‘zakuhao’ svu ovu javnu hajku na VP Schmidt-a, uplašen da bi ga u izmjenema zakona odvukli ili istjerali sa stolice.

Reuf Bajrović i stala kamarila bošnjačkih ‘domoljuba i patriota’ te silnih plaćenih botova upravo i slijede ovu i ovakvu politiku Komšića iza kojeg obavezno i uvijek stoji i SDA.

photo screen : panel online diskusija na Harriman Institutu u režiji Tanya Domi o ‘stanju u BiH’ gdje je ispred države BiH nastupao Reuf Bajrović, arhiv