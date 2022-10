SDP BiH : Ako je Lagumdžija bio grobar socijaldemokratije, Nikšić je doktor za njenu eutanaziju i ‘dženazu’

* Socijaldemokratska partija (SDP) BiH bila je najuticajnija organizacija lijeve političke orijentacije u poslijeratnoj BiH. Ova partija je u svojim redovima imala mnogo dokazanih patriota i boraca za ravnopravnost svih građana i naroda u BiH i kao i mnoge bh političke partije prolazila kroz krize i trzavice, kulminiralo je 2002. kada su na vanrednom kongresu SDP napustili najuticajniji članovi, među kojima su Nijaz Duraković, Bogić Bogićević, Miro Lazović, Ivo Komšić… a kormilo preuzeo Zlatko Lagumdžija. Nijaz Duraković je tada dao istorijski tačnu rečenicu da je Lagumdžija ‘grobar socijaldemokratije’ što će se vrlo brzo obistiniti kad na izborima narod ovu stranku drastično kažnjava. Daljnje urušavanje se nastavilo, 2014. je stranku napustio Željko Komšić a novoizabrani predsjednik SDPa je odlazak Komšića u koaliciju sa SDA strankom prokomentarisao ovako.

‘DF je sam istupio iz BH bloka odlukom da ide u koaliciju sa SDA. Ne može se sjediti na dvije stolice i DF je odabrao svoj put. To je njihova legitimna odluka’.

Bilo je još rasula i odlazaka iz SDPa ali je bh narod još uvijek vjerovao ovoj stranci i njihovim multietničkim i lijevim principima borbe i za vlast i državu očekujući da SDP zaista bude i da jeste ono čime se i kako se predstavlja.

Ovi poslednji opšti izbori u BiH oktobra ove godine pokazali su da je kao i Lagumdžija i Nermin Nikšić čista partijska ubleha i kalkulacija nimalo različita od Lagumdžije. I, naravno, da kao i Željko Komšić sjedi ne na dvije već na više političkih stolica.

Nije on postao samo grobar demokratije, Nikšić je olešio SDP do te mjere da je postao njen doktor za eutanaziju.

* Prije održavanja ovogodišnjih izbora na ovo je upućivao Lagumdžija koji se čitavo vrijeme vrzmao oko vlasti čekajući priliku da se ‘ušlepa’ na državnu sisu, njegov zagrljaj sa zelenima nije ‘upalio’, ali je ostala zapisana njegova dijagnoza Nikšića i SDPa.

Izjavio je kako će poslije izbora Nikšić u koaliciju sa SDA i Bakirom Izetbegovićem iako je Nikšić to nazvao glupostima, plasirajući svaki dan izjave kako neće ‘nikad sa SDA’ ni u snu i kako ostaje vjeran dogovorenoj koaliciji tzv. ‘trojke’ u Sarajevu, čak je sa njom imao i zajedničkog kandidata za člana bh Predsjedništva u osobi Denisa Bećirevića koji je i pobijedio u toj utrci Bakira Izetbegovića. Ruku na srce zbog silnih želja da svaka partija ‘trojke’ ima svoga kandidata jedva su i u zadnji čas ‘pronašli‘ Bećirevića da bi javnost zamaglili iako će se taj ‘čvrsti savez’ vrlo brzo pokazati kao ‘brak iz interesa‘, ništa drugo, dok će Bećirević biti ako se to može reći gori od Izetbegovića obzirom na svoje proislamističke i vjerske nazore.

* Prve naznake Nikšićeve matematike i njegove licemjerne borbe za vlašću kao i prve pukotine u ovoj ‘istorijskoj odluci nikad sa SDA’ pojavile su se već u fazi izbora gradonačelnika Sarajeva u periodu od kandidature do neizbora Bogićevića, od februara do aprila 2021. godine. Podsjećamo, tada je Bogić Bogićević pristao da bude kandidat za načelnika ali su ga majstorski namagarčili da čovjekov um to ne može zamisliti. Dok su ga hvalili i slikali se sa njim kao ‘gotovom stvari’ njegove kandidature i izbora, spremali su mu ‘dženazu‘. Svi su u toj besramnoj igri učestvovali, i Nikšić naravno, što će se kasnije potvrditi, iako su oni ovaj cirkus branili tako da ih je izigrao tadašnji član ‘trojke’ ili ‘četvorke’ iz stranke Mirsada Hadžikadića ‘Platforma za progres’, u scenariju rušenja učestvovali su ne samo Nikšić ili Hadžikadićev poslanik u Skupštini Sarajeva već i Dino Konaković i Kemal Ademović bivši direktor zloglasne bošnjačke službe AID skupa sa njegovim sinom Jasminom. Kao što znamo obojica Ademovića su postali članovi NiP stranke Konakovića, Jasmin je kao ‘genetski predodređen’ iako politički balavac izabran za predsjednika Skupštine.

‘Kuknjava’ i ‘plač’ Nikšića nakon što je Bogićević osramoćen i izigran sa glasanjem i ‘nedostatkom kvoruma‘ obavijestio Nikšića i javnost da se povlači neopozivo iz kandidature ličio je na plač lisice ispred kokošinjca, ubrzo je SDP isturio Benjaminu Karić Londrc koja je izabrana aprila 2021. za načelnicu i evo je tu do danas, zabavlja raju svojim bolesnim osmijesima, baklavama, slikama sa hair česmi, face book slikanjem i namjerno nakardnim spomenicima te izjavama koje su također jedna od naznaka promjene kursa SDP poslije ovih izbora, o čemu smo više puta pisali. Koja je samo za nijansu zabavnija od prethodnog ‘sunetlije’ Abdulaha Skake, ideološki potpuno na istom fonu i kursu.

* Čitavu godinu dana prije ovih zadnjih izbora Nikšić je permanentno kao pokvarena ploča (što on to i jeste i po dikciji i izgovoru) ponavljao da nikad neće sa SDA, čak i dok je njegov podpredsjednik Vojin Mijatović učvršćivao koaliciju sa Bakirom i SDA u Banja Luci gdje ga je doveo nakon desetke godina ignoriranja Banja Luke ‘koja je bosanski grad’ u šetnju a kad je u novinama osvanula slika Bakira i Nermina u prvom ‘saffu’ te dva autobusa doveženih iz Sarajeva SDP faca i aktivista, sve se dalo naslutiti. Još kad je Mijatović pod agendom ‘očuvanja države i Bosanaca i Hercegovaca’ (Pokret za domovinu), nacije koje po Ustavu nema nikako, skoro tri mjeseca pred izbore po dijaspori šetao po džematima skupa sa SDA nacionalistom i jastrebom Edinom Ramićem ministrom za stotine miliona namijenjenih izbjeglicama koje je raskrčmio po svom ćeifu, već se tada moglo prognozirati ono što Nermin Nikšić bez imalo stida i nelagode izgovara poslije ovih provedenih i pokradenih izbora.

‘Naravno da sam razgovarao i Sa Bakirom Izetbegovićem oko uspostave vlasti, SDA je ostvarila respektabilan rezultat i to se ne može zaobići a u politici se mora razgovarati’.

Naravno da se mora druže Nikšiću i treba razgovarati ali ne treba lagati ljude koji su glasali za tebe i tvoju Partiju jer si govorio drugačije i nebi trebalo prodavati obraz. Jok, to je ono što Nikšić neće da nauči još od onih vremena kada je bio nekad premijer pa glasao za uhljebljenje rođenog brata a ‘kleo se kleo’ da je bio u WCu kad s eglasalo.

* Ova usrana politika iz WCa SDP Partije se nastavila odmah poslije prvih izbornih rezultata. Još kad vam u tv studiu onaj debilni parlamentarac ‘čakijaš’ i bizon Haris Zahiragić iz SDA saffa počne hvaliti SDPa i tvrditi kako imaju ‘istu koncepciju’ iako se ‘ideološki razlikujemo’ a uzorni SDPov član Irfan čengić kojeg SDA glasila hvale kako je ‘redovan na džumi’ to sa osmijehom i simpatijama ćaskajući sa Harisom odšuti, onda je sve jasno i vidi se kuda ide i na što cilja Nikšić. Kad zagovara različite koalicije na nivou države a drugačije na nivou Federacije ili u Kantonu. Koji uzgred, u ovim izborima nije osvojio glasova ni za mandat poslanika, kao ni dosada jer uvijek je koristio onaj halal kompenzacijski.

Dakle, sve su jasniji izgledi da bi Nikšić mogao u pratnerstvo sa Bakirom sa kojm osim njega i Komšića ne bi i neće niko, ali ni to nije sve. Nikšić bi i sa Komšićem kojeg Mijatović njegov podpredsjednik simpatiše više nego Bećirevića što ni ne krije, iako ih je ‘Bošnjak iz reda Hrvata’ u bh Predsjedništvu koji je kao i Nikšić tvrdio da neće ‘nikad sa lopovskom firmom SDA’ a kasnije postao glavni SDA partner i u politici i u krevetu u Sarajevu prevslao i nakon dogovora sa njima o vlasti u Kantonu Sarajeva odletio pravo u krevet Izetbegoviću. Gdje se vrpolji i dan danas, sa željom da mu je to malkice dosadilo.

Zbilja, čudni su putevi Gospodnji a bogme i politički.

Gledam ove slike četveročlane ‘trojke’ u Sarajevu pod maskama u vrijeme kandidature Bogića Bogićevića koje su opjevavale ‘dobrog’ Bogija i hvalile se sa njegovi izborom za gradonačelnika, pa nešto razmišljam na glas. Dobro bi bilo da još traje corona. Da ne gledamo te lažljive i bezobzirne dvolične face koje osim vlasti i fotelja ne vide ništa drugo. Da traje vječno.

Ovako, kad veće nema više pandemije i kad su pale maske, pokvariše mi ugođaj.

photo : gornji red, ‘trojka’ u Kantonu Sarajevo februara 2021., s lijeva – Predrag Kojović, Bogić Bogićević, Nermin Nikšić i Dino Konaković, svečana objave kandidature Bogićevića za načelnika Sarajeva, donji red : iste osobe, maske padaju, arhiv