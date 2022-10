Dvije crtice, dva projekta iz života svakidašnjeg muslimanskog : 1/ šefica ureda Rijaseta za rasplodnju Bošnjaka otkriva kako ‘sexom do jake i stabilne države’, 2/ povratnici mogu prodavati svoju imovinu tek ako je ne želi ‘kupiti’ Islamska Zajednica, ali plaćanje je na poseban halal način

1/ Pitanje rađanja i problemi demografske slike u Bošnjaka nisu samo obična šaljiva floskula ‘jebi se nacijo’ da bi nas bilo više u uživanju, jer to je problem svih nacija, o čemu smo već pisali, u pitanju je razrađen Projekat Islamske Zajednice BiH posebno skrojen za povratnike u Reublici Srpskoj (nagrada sleduje u Republici Srpskoj za peto pa nadalje još više djece, za Federaciju : sedmo ili više djece ) a posebno za ‘ostatak’ BiH.

O čemu se radi javnosti je saopštila šefica ureda Rijaseta za oplodnju Bošnjaka (voditeljica Ureda za brak i porodicu IZ) dr. Safija Malkić. Ova hanuma je posjetila familiju hodže u Srebrenici, imama Ahmeda Hrustanovića koji je dobio prinovu, peto djete u porodici, i koji je ispunio ‘patriotske uslove’ za prestižnu nagradu Reisa koju je ovoj familiji uručila njegova izaslanica, tom prilikom je i otkriven ovaj Projekat Islamske Zajednice ‘kako do snažne i stabilne države’.

” Ovo je poruka svim džematlijama i imamima na području entiteta RS, ali i na području Federacije, da svojim primjerom trebaju pokazati kako se žive bračne i porodične vrijednosti, odnosno kako se voli Bosna i Hercegovina – na način da se našoj domovini podari porod koji je potreban, kako bi naša država bila jaka i stabilna, te kako bi naša Islamska zajednica dobila dobre i kvalitetne članove”.

Kratko, jasno i glasno: samo patriotski sex džematlija spašava državu BiH.

Ujedno, kad nastupi ‘prebrojavanje’, ili glasanje, jednog dana, imaće se šta i brojiti. I u vojsku vabiti.

Projekat se, kaže doktorica za patriotsku muslimansku ljubav finansira iz fonda’Bejtul-mal, znači iz muslimanskog PDVa Zekjata.

2/ Primjer drugi je također svojevrstan ‘projekt’ jer Islamska Zajednica i SDA ‘hoće može zna’ razraditi svaki potreban i koristan način kako zaraditi lovu preko leđa povratnika i kako smanjiti broj povratnika što više.

Primjer nam dolazi iz Vlasenice i povratnika umrlog Sulje Babića i sa njegovom imovinom. Nasljednici su odlučili prodati staru ali interesantnu kuću rahmetlije u samom centru grada do Robne Kuće za 11.000 eura a IZ je saznala za to pa krenula u akciju. Na stari i oprobani način : umjesto da ona koja kupuje imovinu isplati imovinu, pozvala je preko svog ‘fejsa’ kao i uvijek na sadaku. Uz ono poznato naše ‘nedajte da nam dušmani kupuju naš toprak’, pa je dijaspora srčano dala i više nego što je traženo. Sad je IZ postala vlasnik zemljišta i kuće pa će, vele, na toj lokaciji kuću obnoviti i pretvoriti je u ‘konak’, kao manji hotelčić, po uzoru na braću Osmanlije, ‘da se putnik namjernik ugosti, smjesti i da prenoći’, naravno sve uz naknadu, kao u sličnim projektu u Srebrenici kojeg su izgradili Turci (Tika) a ‘čardža’ tj. naplaćuje Munira Subašić, ‘majka nad svim majkama’.

Kako je prodaja imovine Bošnjakau ovom gradu a posebno povratnika skoro svakodnevna, hodže su razradile ‘plan’ a ef. Nurudin Grahić pojasnio. Prvo da se ponudi Islamskoj Zajednici a ne ‘da se prodaje tajno’ kao što neki čine, sram ih bilo, mi će mo sve to preko dijaspore ili druge sadake kupiti. Hodža je izružio ‘neke’ koji su dobili više love nego što bi dala IZ tako da se u buduće ‘slučaj’ Sulje Babića ima primjenit kao šerijatsko običajno strateško pravo. Plus, kažu da će konačenjem u obnovljenim takvim kućama Vlasenica ‘oživjeti’, čime hoće reći da se radi o spašavanju povratnika, iako je sasvim suprotno. IZ ovim zapravo promoviše prodaju i iseljavanje a dobrom lovom to će se još više i češće dešavati. Iako od nekadašnjih 4.800 Bošnjaka tu sad živi najviše oko 100 plan je u punom zamahu, da se ‘spasi’ još tih preostalih stotinjak najupornijih. Gramzivost i hlopavost IZ nema premca ni kraja, ali projekat je sasvim solidan i poslije ove medijske informacije biće još ovakvih kao što su nasljednci umrlog Babića. Jer, ko bi se mogao odreći tog patriotozma i domoljublja i ovakve dosjetljivosti ahmedija u borbi za povratnike. U projektu kako iseliti sve povratnike i kako ih se uz pomoć sadake riješit zauvijek a istovremeno kroz priču o vakufima ukrasti još love.

Halal projekat, vrijedna pažnje.

photo : doktorica za patriotsku muslimansku ljubav Rijaseta prema državi, dr. Safija Malkić, arhiv