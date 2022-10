Mlad, zelen i poprilično opterećen bošnjačkim nacionalizmom Adis Ahmetović je u svom narcisodnom zanosu, lažnim predstavljanjem i uz navijanje bh lobista i medija umislio da je važan faktor i da će riješiti sve probleme bosanske države, uspio je samo u jednom ; podijelio je njemački Bundestag i upao u bošnjačku zamku olajavanja i cipelarenja Zapada, VP Schmidt-a i Amerike što ga vrlo lako može koštati blistave karijere vrlo brzo, Bosni svojim istupima nije mnogo pomogao

* U moru silnih ‘analitičara’, ‘stratega’, plaćenih ili patriotskih lobista naslonjenih na SDA i Islamsku Zajednicu BiH te ‘stručnjaka’, ‘politikologa’ i novinara u domovini i onih iz ogromne bh dijaspore naslonjenih na džemate ili uposlene u vlastima dijaspore koji već par godina a posebno ove godine drmaju bosanskom a još više bonjačkim medijima (gdje uzgred rečeno nema velike razlike), na medijskom bh nebu bljesnuo je još jedan ; Adis Ahmetović (29), član njemačkog Bundestaga i član Socijal-Demokratske Partije Njemačke. Ovaj mladac, potomak Bošnjaka je svojim ‘zelenim’ (nezrelim političkim djelovanjem a Boga mi i bh političkom i vjerskom obojenošću) čitavu prošlu i ovu godinu špartao Bosnom, gostovanjima sa bh vjerskim i političkim liderima i po televizijama, socijalnim mrežama i novinama dok je svojim nezrelim jednostrano obojenim nastupima u cjelosti ogolio i svoje i demokratske principe Partije Njemačke, riječju načisto je ‘sagorio’ u svom bijesu i jednostranosti.

* Možda je i imao dobre namjere da pomogne državi BiH ali njegovo bošnjakovanje i neskrivene simpatije prema samo jednoj, svojoj bošnjačkoj naciji, dovele su ga u isti ravan sa sličnim tipovima koji su BiH posvađali i sa islamskim i sa kršćanskim svijetom. Evo ga, u završnoj fazi svoje nedosljednosti, razjedinjuje i njemačku vlast u Bundestagu po čemu će najviše ostazi upamćen. Priključio se na kraju i neviđenoj i bezobraznoj hajci i cipelarenju i pljuvanju po VP BiH Christian-u Schmidt-u da bi mu pozavidjeli čak i oni najortodoksniji primitivici bošnjačke (ne )političke scene i radikali tipa Emira Suljagića ili notornog Reufa Bajrovića, čime je svoju neskrivenu mržnju prosuo po Bundestagu i po Njemcu Schmidt-u. Što opet u konačnici dovodi do zaključka i po državi koja ga plaća.

* Njegovo političko i moralno posrnuće dostiglo je vrh Bajramskom posjetom Resiu Kavazoviću jula ove godine kada je nakon baklava Benjamine Karić i slika sa njom po hair fontanama Sarajeva u društvu zloupotrijebljene djece u narodnim nošnjama, a dobrano je zaslađeno i sa baklavama i šerbetom Reisovih sekretarica u ‘pakistanskoj nošnji’ sa cvjetićem Srebrenice na grudima. Poslije toga, uslijedila je čuvena Rezolucija Bundestaga nezgrapnog naziva („Pružiti podršku Bosni i Hercegovini na putu u bolju budućnost“) koja je uz Adisovo guranje (jer je bilo protivljenja takvom dokumentu) prošla u odbore i Parlament Njemačke, ‘papirom’ koji kao i svaka rezolucija ili deklaracija faktički ne obavezuje nikoga i kojim je izražena podrška BiH na putu ka EU te gdje su poimenično osuđeni Dragan Čović i Milorad Dodik za svoja djelovanja a zaobiđen Bakir Izetbegović, i gdje je predloženo da im EU odalami sankcije.

* Kroz čitavo svoje medijsko djelovanje i nastupe Ahmetović se i lažno predstavljao govoreći da djeluje u ime Bundestaga iako je mogao nastupati samo kao član Komiteta za vanjske poslove pa kad se tome javno suprostavio Josip Juratović njegov kolega, inače Hrvat po rođenju ali veliki prijatelj BiH Bošnjaka, došlo je već do pukotina u Bundestagu i u Partiji. Odmah nakon toga, otpočela je i medijsk hajka na Juratovića kojem je u vrijem gostovanja pred izbore Izetbegovića u Njemačkoj Juratoviću zabranjeno da prisustvuje tim skupovima koje je organizovala džamijska udruga ‘Mreža’, prije neki dan na tv ‘Face’ oglasio se lično Josip Juratović, gdje je ogolio do kosti bh lobistu Adisa. Prije toga, Juratović se osvrnuo na napad Ahmetovića na VP Schmidta kojeg je Ahmetović uputio putem socijalnih mreža osuđujući svog predstavnika Schmidt-a zbog nametnutih izmjena Izbornog zakona u dan izbora u BiH.

“Političke akcije njemačkog visokog predstavnika nisu samo naštetili reputaciji OHR-a i na taj način BiH, nego posebno i Njemačke. Napraviti izmjene Ustava entiteta FBiH i izbornog zakona na sveti dan demokratije bez informisanja stanovništva unaprijed je globalno bez presedana te, štaviše, nekompatibilno sa smjernicama OSCE-a..’- napisao je Ahmetović a onda i ultimativno zaprijetio da neće dozvoliti ‘gaženje demokratije’, i sve je to iznio u ime Bundestaga iako je to samo jedno i njegovo mišljenje. Valjda osokoljen pozivom EU da Schmidt pojasni svoj nametnuti zakon i silnim navijanjem i proseravanjem po medijima i internetu ‘naš Adis’ ili ‘gazi ustaše, nedaj se gazijo’.

* Juratović je odbranaški reagovao na njegovu izjavu tvrdnjom da su oni koji napadaju VP ‘podanici Bakira Izetbegovića’ čime je u BiH na njegovo čelo ucrtana meta i cilj, Juratović je to pojasnio na tv ‘Face’. Kad su u pitanju ‘podanici’, mislio je na sistem a onda je kratko dodao slovo o Adisu, Suljagića koji ga je nazvao ustašom i Pavelićem nije htio ni komentarisati. ‘Ne poznajem tog tipa – sasvim logično je rekao pa dodao.

‘Svi me poznaju i znaju moj višedecenijski rad, nisam nacionalista. Nisam Plenkovićev igrač! Ko je Adis Ahmetović?! Ponijela ga slava, ponijele ga riječi “naš Adis”, “naš heroj”! Svi su mu govorili da će ga to unišititi’.

Poslije je dodao ono što se već odavno vidi. ‘Nisam glasao za Rezoluciju, Schmidta sam branio, jer sam njemački zastupnik.Prepustio sam Adisu Ahmetoviću Odbor za vanjsku politiku u Bundestagu, ali se nikad nije izjasnio protiv bošnjačkog radikalizma! U BiH postoji radikalizam s bošnjačke, hrvatske i srpske strane! Ako želimo izgraditi BiH, moramo iskorijeniti radikalizam na sve tri strane! Rekao sam Adisu da nema naroda koji u svojim redovima nemaju štetočine!. Rekao je i to da je Adis slobodan zastupnik, ali da mu se mora jasno dati do znanja da su to njegova lična mišljenja – ‘on ne govori u ime nikoga i ničega! Samo 9 zastupnika od 709 iz Bundestaga je potpisalo pismo Šmitu! Pričati da je to stav Bundestaga uništava ugled Njemačke! Reputacija Njemačke se ne smije uništiti u BiH!’.

Jasno, i eto odgovora ko je Adis Ahmetović. Koji se u u nastupima šepurio, prijetio i naređivao a posebno obećavao. On se, znači, lažno predstavljao. Po svemu sudeći njegovi nastupi su podijelili Bundestag o čemu će se najvjerovatnije o tome tu i raspravljati, nisu isključene rasprave o tome i u Partiji kojoj pripadaju i Adis i Josip.

* Adis svakako ponešen slavom i bošnjakovanjem i ukusom Reisove baklave pa i one koju je spremila SDPovka sumnjivog osmijeha Benjamina nije prepoznao drvo od šume, međutim stvar je gotova. Voliti svoju rodnu zemlju i korjene je sasvim u redu ali štititi svoje bonjačke nacionaliste i svoju mafiju a prozivati ostale preko leđa Njemačke i Bundestaga više je od političkog blama. Po bh medijima ga naravno brane, ali sada iako smo imali Njemačku kao sigurnog i poštenog partrnera i ulagača u BiH, ostaje otvorenim kako će stvari teći u buduće. Također, pitanje je da li je BiH do toga stalo da nam Njemačka bude prijatelj. Na ‘listi’ neprijatelja Bosne su zna se Srbija i Hrvatska, onda Rusija i Francuska, sada i Njemačka. Amerika koja je najzaslužnija za opstanak i postojanje BiH je također na ‘odstrelu’. Bošnjački mediji je ne štede, radikalni islamistički list tursko-bošnjačke produkcije ‘Stav’ je čak tragom Slovenca i filma ‘Sarajevo safari’ ustvrdio da su i američki bogataši sa Pala ubijali bošnjačku djecu, dok bezobraznim i neviđenim napadom na VP Schmidta iza kojeg stoje Amerika Velika Britanija, oružje se upire i na njih.

I oni su postali ‘ustaše’ i ‘Pavelići’ kao i svako drugi ko digne glas protiv mafije SDA i Bakira Izetbegovića a posebno protiv njegovog jataka Željka Komšića koji je prvi među prvima u izmišljanju neprijatelja i u borbi protiv Schmidta, gdje vidi svoju ugroženost u prevarom po četvrti put otetoj stolici u Predsjedništvu.

Ko je onda sa nama, ko nama valja? Djelovanjem Bakira i SDA i IZ ne ‘miriše’ nas previše ni ‘islamski svijet’, Turska nas voli samo kad zatreba dok djelovanjem Željka Komšića i odbranom njegove pogubne politike gubimo i ‘kršćanski svijet’. I Zapad i Istok.

S kim će mo, i gdje će mo, zna li možda ‘Bundestag Adis’?

Adis Ahmetović kod Reisa Kavazovića jula 2022 i sa Benjaminom Karić. Reisove sekretarice i baklave za Adisa, Josip Juratović, član njemačkog Bundestaga