Naučili smo da je Josip Broz Maršal umro kao musliman čitajući Kur’an, bivši Barack Obama se, logično – jer mu je ocu ime Hussein uspavljivao uz ajete i hadise a tvrdio da ide krišom u crkvicu, ovaj najnoviji američki predsjednik Joe Biden citira Svetu Knjigu gdje stigne i gdje ne stigne–muslimani Amerike su mu čak u izborima poželili sreću uz bilboard sa natpisom ‘inshanllah’ i zato je akoBogda i pobijedio, znamo da su hadisi obavezna lektira Bakira Izetbegovića, Reisa i ostalih njegovih političara, citira ih i Denis Bećirević sa razlogom, Željko Komšić i još velika kamarila bh građanskih politi­čara u vlasti, pa onda i novinari kao recimo Hadžifejzović, ali nacijo, šejtan u liku đavola je izgleda došao po nas : hadise citira i Aleksandar Vučić!

* Bošnjačka vickasta nacija ne zna stati sa vicevima iako su po šerijatu koji je na snazi u ‘građanskoj’ BiH oni zabranjeni. Jer vrijeđaju, kako se ono kaže, ‘našu tradiciju i osjećanja’ a sa tim se nije zajebavati. I oni su pravi otrov : u njima smo uvijek glupi a pobjeđujemo, što je mimo svih pravila nauke.

Tako se godinama prepričava onaj stari vic kako je Josip Broz Tito vječiti Maršal umro kao musliman i kako je zadnje dane u ‘Deželi’ proveo tajno čitajući Kur’an, tako je (po)tvrdio bivši Reis iz Beograda Hamdija ef. Jusufspahić koji je pred smrt posjetio Maršala, dodajući kao potvrdu svoga vica nepostojeću petokraku na spomeniku u Kući cvijeća, a što je osim bivšeg beogradskog Reisa potvrđivao i bivši najpoznatiji muftija Zukorlić Muamer, koji je dva puta ukopavan te bio i nije bio otrovan.

Tito je, kaže knjiga bošnjačkog humora obožavao posebno hadise, one kratke a snažne poruke Onoga od Poslanika, za razliku od ajeta izvornih Božjih misli iz Svete Knjige, koje su hadise kasnije u našoj Islamskoj Zajednici prefarbali i preuredili pa ih kao i Alija Izetbegović svoje ukradene mudrosti dijele raji i citiraju svaki put kad stanu pred kamere. Da ne nabrajam sve Titine hadise spomenuću samo neke, oduzelo bi mi i prostor i vrijeme, evo par njih za primjer. Tito je smislio famoznu rečenicu koju smo (jer je hadis) morali znati napamet a koja glasi ‘živimo kao da će sto godina biti mir a spremajmo se kao da će sutra biti rat’, ali su je ovi lopovi iz džamija ukrali i preuredili pa onda sada glasi ovako. ‘O, vjernici, radite za ovaj svijet kao da će te na njemu vječno ostati, a za ahiret se spremajte kao da će te sutra umrijeti’. Isto se desilo i sa Titinom hrabrom doskočicom ‘Bolje grob, nego rob’ koju su u Islamskoj Zajednici preuzeli iz usta Alije Izetbegovića pod sloganom ‘Velikim Bogom se kunemo da robovi biti nećemo’.

* Hadisi, te poruke Poslanika su, narode, postali nezaobilazna naša bh literatura jer se zna i to predanja potvrđuju da je u islamu spas. Islam je ‘najčistija’ i ‘genetski’ najbolja religija što ne prejudicira da su ostale prljave i loše mada tako izgleda, koju svi prihvataju. Kod nas u medijima stalno slušamo da se ‘prelazi na islam’, nema nikoga da odlazi nekud drugdje, a kako je Islamska Zajednica BiH zapravo vjersko-politička organizacija najbliža Bogu i kako obnaša i vjeru i ‘građansku’ vlast, postali su sastavni dio našeg svakodnevnog medijskog miljea. Svi rado potežu za citatima poruka Poslanika pa skoro da i nema političara u BiH koji nije onako muški i islamski podvukao šta kaže Božja Knjiga ili šta je koji Poslanik poručio i predvidio.

Jeste da u tome pretjeraju kao Bakir Izetbegović koji je odavno u svemu pretjerao, uz ove zadnje izbore je čak i Allaha u sada poznatoj borbi za vlast (11 protiv jednoga) uvrstio za svog mentora i partnera ali Bakiru je sve oprošteno po onoj staroj latinskoj doskočici koja u slobodnom prijevodu glasi : što je dozvoljeno Bogu nije (pečenom SDA) volu (u amfiteatru džamije), u originalu zvuči kao ‘quod licet lovi, non licet bovi’. U tom nadmetanju sa postekijom i druženju sa svojim privatnim Reisom koje traje od rata na ovamo, Bakir je tako gostujući na islamskoj tv ‘Bir’ 23.12.21. citirao odlomak iz Kur’ana (ajet) kao hadis potvrđujući da nema pojma o razlici između dva različita izvora i značenja komentarišući izjavu mađarskog premijera Orbana da su problem neulaska BiH u EU ‘dva miliona muslimana’. Rekao je: ‘znamo za Kur’anski ajet koji kaže da nema prednost Arap nad nearapom, te da Bog ljude dijeli po bogobojaznosti i koliko se bore za one vrijednosti koje nam je Bog propisao’, iako to ne stoji u Kur’anu već u hadisu Poslanika ‘O, vjernici, nema prednost Arap nad nearapom…’.

* Denis Bećirević, stara ‘komunjara’ koji je doktorirao na islamu će imati prilike da slijedeće četiri godine citira hadise i ajete u bh Predsjedništvu skupa sa Željkom Komšićem, u predizborno vrijeme je također na pravom mjestu, na skupu stranke ‘Narod i pravda’ 24.09.22. na Grbavici uz jednu njegovu debatu na tv za koju su rekli da nije bio dovoljno energičan, posegnuo za svetom literaturom i udario u hadis. ‘Kod nas muslimana, sunita, hanefijskog mezheba, hadisi su i primarni izvor šerijatskog prava. Jedan divan hadis kaže, najbolji su oni muslimani koji svojim riječima i djelima ne vrijeđaju druge muslimane i druge ljude”. E, i pobijedio je kao ‘najbolji musliman’ uz ovo čudo od preporuke u ‘nepravednoj viteškoj i gazijskoj borbi’ protiv Izetbegovića zvanoj ‘njih 11 a ja i Allah sami’ i potvrdio šta je nama u BiH ‘izvor prava’. Hadis, dabome.

* Zato sa hadisima oprezno i bogobojažljivo, posebno bojažljivo. Uspjeh neće izostati. Mislite li vi da bi Komšić da nije u potaji uz Šefika Džaferovića dovio i prepričavao hadise opet po četvrti put sjeo u fotelju gdje će četiri godine lagodno obilaziti šehidska groblja, džemate i ostala značajna mjesta ‘uzpovaca’ tj. Hrvata u bližoj okolici Sarajeva koje predstavlja, počesto i pljuckati, zavađati i vladati kao konstitutivni Bošnjak iz reda Hrvata u ‘građanskoj’ Bosni?

Naravno da ne bi, hadisi su spas, to su skontali skoro svi bh političari pa ih ne ispuštaju. Uz njih je i Lagumdžija Zlatko, grobar nekadašnjih partizana i SDP demokratije decenijama vladario, hadise je podebljao i tajnim odlaskom na hadž u svojstvu ministra BiH. Jer je na jednom skupu jednoj nani prepričao hadis koji kaže (prepričano po Lagumdžiji) ‘Bog pomaže onima koji vjeruju i onima koji urade sve, je li tako nano, je li tako, reci ?’ Na isti način kao i ‘karikaturalni pisac’ iz Krakače kod Cazina i Švedske Muhamed Mahmutović kad je prodajući svoje ‘knjige’ po džematima jednoj nani koja mu je dala donaciju vikao ‘vidi nane goluba što leti gore, to je tvoj sin šehid’, koji nije umro i koji će se vratiti.

Hadise obožava i Zukan Helez perjanica SDP bratije, iako se često tuče pijan po kafanama, ‘Muderris’ Nezim Halilović islamski ‘kvisko’ Bakira Izetbegovića i SDA i ratni vođa mudžahedina ArBiH, ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić – ohoho, taj ih citira i noću i danju, i u kolima i u avionu odakle ne izlazi, Reis Kavazović svaki dan, bilo bi teško prenijeti sve njegove vjerske citate, posebno one koji se odnose na zaštitu i čuvanje Bakira i SDA braće, ma čak za hadisima su potegli i moćne sandžaklije novinari tipa Senada Hadžifejzovića, tražio je u njima nešto o halalu i haramu i kaznu za Bakira.

* Nema toga ko ne voli hadise, velim vam, to je postala opšta politička moda na Balkanu, u BiH posebno. Ma šta na Balkanu, za njima su ‘ludi’ svuda.

Tako je bivši američki predsjednik Barack Obama koji se ‘ubio’ od pravdanja kako nije musliman a ocu mu ime Hussein 16. 07. 2014. na tradicionalnom iftaru u Bijeloj Kući za Muslimane Amerike poručio da “svi imamo dužnost učiniti sve kako bismo pomogli drugima u prevazilaženju barijera te ispravljanju nepravde na polju nejednakosti”, čime je zapravo citirao poslanika Muhameda (a pomalo i Karl Marxa) u kojem se kaže da “Bog pomaže roba sve dok taj rob pomaže svog brata”.

Hadisima se odupirao ona baraba milijarder Donald Trump pa je izgubio bitku protiv svježeg, energičnog i britkog Joe Biden-a koji je odišući snagom i pronicljivošću juna 2020. na jednom skupu citirao poslanika Muhameda na svoj način. Na čitkom engleskom kojim se jedva služi. “Whoever among you sees a wrong, let him change it with his hand; and if he is not able to do so, then let him change it with his tongue; and if he is not able to do so, then with-his heart.” (Ko od vas vidi zlo neka ga promijeni svojom rukom. Ako nije u mogućnosti rukom, onda jezikom. Ako ni to nije u mogućnosti – onda srcem).

I, eto Bidena, srcem za predsjednika Amerike, za Bošnjake i za BiH. I pun je, prepun samo njemu znanin ‘hadisa’ kojima uveseljava američku i svjetsku naciju kad nije zauzet Putinom i slanjem love i oružja u Ukrajinu, takve njegove mudrosti s pravom zovemo opasnim ‘gafovima’.

* Ne znam i ne zna se više ko sve nije uz hadise oprihodovao riječi Poslanika, ali od sviju njih, i pomenutih i ispuštenih najviše pažnje je, kao i inače, privuklo citiranje hadisa odnosno dove od strane srbijanskog predsjednika Vučić Aleksandra. I ne samo da je Aca citirao, on je čak i podvukao autora-prepisivača, da bude najbolji i najveći. Na otvaranju završenog puta Novi Pazar -Tutin u Sandžaku da upotpuni ugođaj, Aca se dosjetio sure El-Bekare pa je 10. 10.22. gruHnuo :

“O vjernici, živite svi u miru i ne idite stopama šejtanovim, on vam je zaista otvoreni neprijatelj”. Svi mi koji smo to čuli znamo da je Vučić mislio na šejtane u Sandžaku koji ga ne slušaju dovoljno kao onaj šejtan što je zaljubljeno uz njega zurio u njegovu facu. Onaj mentalno mahniti potomak Muamera Zukorlića-Usame Zukorlić, Acin budući ministar. Koji je kao i Emir Suljagić svoga oca dva puta sahranio uz tvrdnju da je otrovan te dao prekopati ‘svog muftiju’ u drugi mezarluk samo da profitira. Suljagić je, podsjećamo, oca koji je poginuo na drugom mjestu prekopao i sahranio u Potočarima kao žrtvu genocida, Usame je ćaću sa nepoznatog seoskog groblja u Tutinu prenio (bez milosti za muftijinog mačka koji je dolazio u Tutinu svaki dan na grob muftije i koji mu više na grob doći neće) u harem džamije u Novom Pazaru gdje leže oni najodabraniji i gdje svaki dan mogu delegacije dolaziti doviti a novine i tv prenositi.

Naravno, šejtani iliti đavoli tipa Sulje Ugljanina nisu sa Vučićem koji je prepreden i ćaknut kao i Usame proslavljali ovaj hadis, Suljo hoće ‘autonomiju’ Sandžaka a Usame hoće stolicu u vlasti Srbije, pa je Acin hadis došao ‘kao kec na desetku’. Kao Bakirov ajet na hadis.

Pljeskali su mu nekoliko minuta, kao da je, majke mi, Tite mi, prešao na islam, i kao da jedan hadis Vučića ne vrijedi kao stotinu ajeta Bakira Izetbegovića. Mislim na prethodni ratni hadis Vučića ponad Sarajeva ‘ko nama Srbima izrekne jedan hadis, mi ćemo njemu stotinu hadisa uzvratiti’.

O, nacijo, o, narode, o tugo pregolema. Ili smo u tamnom vilajetu ili je kijamet stigao, nema druge.

* legenda vrlo dobro poznatih riječi i sintagmi bh bogatog arapsko-turskog jezika :

– ajet ; dova, sura iz Kur-ana, Svete Knjige muslimana;

– hadis : preporuka od Boga prenešena od Poslanika;

– tamni vilajet : arap. pokrajina, tur. administrativna jedinica, simbolično : mračno doba, diktatura države i medijski mrak;

– inshanllah : arap. ako Bog da;

– šejtani : arap, iblis ili đavo;

– Reis, muftija, muderris : arap. vjerski starješina, predstavnik šerijatske vlasti i tumač propisa, učenjak;

– Hižaslav : slatka kovanica Mustafe Cerića – naziv za Bajram najveći praznik muslimana na bh jeziku;

– El-Bekare : arap. sura/dova iz Kur-ana;

– sura : arap. odjeljak, dova iz Kur-ana Svete Knjige muslimana

photo : predsjednik Srbije Aleksandar Aca Vučić, arhiv