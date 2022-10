Reis Kavazović se totalno predao političkim željama jedne političke opcije i preko muslimanske televizije ‘Bir’ skroz se otkrio : to je još jedna SDA privatna mafijaška medijska kuća koja se finansira iz tv taksa narodnim parama i gdje umjesto vjerskih tema džihadisti i propali političari tipa Reufa Bajrovića uz pomoć državnog kupljenog novinara Avde Avdića šire strah i paniku u BiH od ‘kršćanske Evrope’, Rusa, VP Schmidt-a, Amerike i ‘din–dušmana’ u okruženju

* Kada je u pitanju Islamska Zajednica BiH naziv njenog, prvo radia a kasnije i islamske televizije – ‘Bir’, sasvim opravdava takvo ime. Iako je to naziv za novčanu jedinicu država Etiopije i Eritreje, značenje te riječi govori o jedinstvu i zajedništvu. Može se prevesti i kao ‘jedan’, turski jezik je pun i bogat.

Međutim, za zajedništvo i spregu vjere i politike nema boljeg naziva, Reis Kavazović je svojim sve otvorenijim pokazivanjem skinuo ahmediju i džube ; postao je skandalozni suradnik i neskrivena potpora samo jedne političke opcije u BiH- mafijaške posrnule i nacionalističke SDA stranke, čime je ova zajednica muslimana ili ako hoćete i Bošnjaka u BiH dotakla dno dna. I potpuno odlutala od bh vjernika, Reis se prodao a njih sve izdao.

Ne samo da je Reis ovu partiju radikalista lično protežiro godinama u svojim istupima, posebno u džamijama kroz hutbe (hodžinske govorancije) i javne intervjue u medijima, nego je šuteći podržao i silne hodže lobiste koji se u izborima vuku po predizbornim sijelima i proklinju svakog onog ko ne glasa za SDA, kao što je to činio uz ove izbore nepresuđeni ratni zločinac ‘Muderris’ Nezim Halilović, komandant mudžahedina u ArBiH u bh ratu.

* Politiku ove stranke oličene u dinastiji Izetbegovića Islamska Zajednica je favorizovala preko svog radia ‘Bir’, preko novina ‘Preporod’, uz pomoć nekoliko web portala u BiH i u dijaspori a Boga mi i, odkako je osnovala i islamsku televiziju istog naziva od 24. aprila 2020. godine, to čini i preko tv ekrana.

Rekli smo davno da, kada Reis iskaže ‘potrebu’ za nečim, to se u ‘građanskoj’ državi BiH ne komentariše nego se provodi, tako je bilo i sa odlukom Rijaseta da se osniva tv ‘Bir’, televizija jedine vjerske zajednice na Kugli Zemaljskoj koja se može pohvaliti da pored repetitora na munarama za koje ubire lovu, ima i svoju televiziju.

Zjedništvo je tako berićetno krenulo iako televizija vjeri nije ni trebala, Reis je prije dvije godine ‘potrebu’ objasnio ovako.

‘BIR TV je porodična televizija koja njeguje islamske vrijednosti i platforma putem koje Islamska zajednica ostvaruje kontakt i komunikaciju sa muslimanskom i bosanskohercegovačkom javnošću. Na ovaj način Islamska zajednica je preuzela obavezu da različitim medijskim sadržajima pokuša nadomjestiti sadržaje i aktivnosti koji bi se u normalnim okolnostima realizirali neposredno u džamijama, mahalama, u zajedničkim iftarima i druženjima s članovima porodice i prijateljima…’

*Bilo je tu još pomalo o ‘islamskim vrijednostima’ ali ne može Reis a da ne slaže, nije muslimanski. Posebno o ‘islamskim i porodičnim vrijednostima’. Njegova televizija iako se plaća parama iz takse naroda i parama zekjata-islamskog PDVa, bljuje politku, sramotu i prljavštinu, umjesto da se bavi islamskim temama i dilemama zbog čega je i osnovana. Osim onog na početku ‘sellam alejkum’ i ‘allahi manet’ na kraju, ništa recimo nema sa islamskim temama u gostovanjima Reufa Bajrovića poznatog propalog političara i džihad-internet ratnika saučesnika u nekom običnom udruženju koje kad se citira (a citira se svaki dan) ne znači ništa, ali zvuči opasno i futuristički, kao da je u pitanju neki islamski vojni savez : ‘američko-evropska alijansa/US -Europe Alliance. Naprotiv, sve su to teme koje ‘pate’ kupljenog Reisa koji baštini ideje Alije Izetbegovića i islamske države BiH a koje su kamen temeljac politike SDA i Bakira Izetbegovića.

Elem, tako nam se prije par dana ovdje ukazao prenosilac ‘islamskih vrijednosti’ Reuf poslije silnih naplaćenih gostovanja po bošnjačkim tv kućama i novinama pa nam otkrio sve duboko sakrivene tajne Zapada, Amerike i ‘kršćanske Evrope’ uperene protiv BiH. Ujedno je strašio unaprijed budućeg člana bh Predsjedništva Denisa Bećirevića tezama u njegovoj huškačkoj glavi da nikako ne ‘preglasava’ Željka Komšića (njegovog favorita) jer ako to učini eto kraja državi, eto ‘Hamasa i Fataha’, dok bh VP Schmidt-a nije imao potrebe više ocrnjivati a jeste. O njemu je prije rekao sve. O toga da je nacista i potomak nacista do teorije kako je trovao svoj narod kao ministar pesticidima, te kako je donio izmjene zakona u BiH koje su pisane od strane ‘UZP’ovaca u Zagrebu.

Na Reisovoj i SDA televiziji sve onako sa avdestom (ritualno pranje muslimana pred molitvu) jurišao je na Amerikance kao da nije kod njih osnovao ovo udruženje i kao da od njih ne inkasira lovu iz njihovih grantova, Britance, Njemce, Srbe i Hrvate pa Ruse, sve osim bratske Turske gdje je navodno doktorirao, iako je u Americi samo završio srednju školu i kao škart propao i vratio se u BiH.

Ma sve bi to bilo ok. da je Reuf to igdje izgovarao osim na muslimanskoj i vjerskoj tv koja je kao što reče ‘uvaženi’ Reis osnovana zbog ‘potreba’ obrađivanja islamskih tema, da se dan prije tu nije na isti način jadao Avdo Avdić novinar koji u BiH zna sve: od neprijatelja države oko nas do Ukrajine i Rusije, posebno sad na Zapadu, do opisa svakog biračkog mjesta i broja glasova svakog parlamentarca te grijeha VP Schmidt-a. Zna sve osim kriminala SDA bande i bande u Rijasetu, o ‘Osmici’ Osmanu Mehmedagiću i njegovim obavještajnim poduhvatima koji su glavni izvor Avdićevih ‘istaga’ nema pojma.

Neko će zlurado reći da bi program ove islamske tv kuće bez Reufa ili Avde bio dosadan i siromašan ako bi se samo obrađivale islamske i vjerske teme, jer bi se od sabaHa do jacije, tj. od zore do sumraka samo molilo, klanjalo i učilo na rapskom, ali jebi ga, zbog toga je javnost slagana da se televizija osniva. Nije Reis svoju ‘potrebu’ za televizijom podebljao gostovanjem Avdića, Bajrovića i njima sličnima, to se valjda podrazumijeva.

Uostalom, kad u Hrvatskoj, u Primorsko-Goranskoj Županiji Avdić uzima potrebne intervjue (kao onomad kad je saslušavao advokata u bjekstvu Faruka Baljagića pa intervju zagubio jer zadire u bošnjačko lopovsko tkivo i nikad ga nije objavio) on zbog ‘naše stvari’ lako dobije prostor u Riječkoj džamiji iako mu sugovornik nema blage veze sa Božjom Kućom jer i Avdine potrebe su iste kao i Reisove.

* ‘Potrebe’ su divan osjećaj zajebancije. Kad vidim Reisa sa osmijehom i bez ahmedije u društvu sa još jednom internet bezobraznom i opasnom budalom koja se isto kao i Reuf bavi državom i politikom a propala u politici, i koja kaže još i da posti ‘bijele dane’, hoće reći posti svakog mjeseca po nekoliko dana pride pored Ramazana, a zove se Emir Suljagić i odaziva na funkciju direktor groblja, na pivu ili rakiju, koja tuče ženu i psuje kočijaški po instagramu mater susjednim predsjednicima i podjebava muslimanski sve ‘dušmane’, onda se tu više ništa ne mora dodati niti reći.

Hodža Kavazović je nadmašio svoga učitelja ‘Hiaslava’ Mustafu Cerića, svoga sadašnjeg savjetnika.

ANTRFILE :

Reuf Bajrović (1977) je početkom bh rata kao trinaestogodišnjak zgladio za Ameriku, preko Beograda gdje je kaže ‘prvi put čuo za Cecu’ ali zna sve što se desilo i šta je ko u bh ratu radio i rekao. Kao da je u ratu učestvovao u bitkama. Valjda je naučio po džematima Amerike. Tako Reufić pominje kako je ratni zločinac Fikret Abdić rekao onda ‘kako neće sa Alijom a hoće sa Karadžićem’ te da su svi ovi ‘neprijatelji’ kao sarajevska ‘trojka’ i ostali u BiH isti kao Abdić, a liče i na Dritana Abazovića.

Možda je to Abdić i rekao ali kasno, da je imao pameti nikad ne bi sa Alijom ni ušao u SDA stranku. Kad mu je donio pobjedu, Alija ga je šutnuo kao prostitutku a narodu Krajine podario fetvu koja i danas djeluje, i Babo je, ako će mo pravo imao i razloga za takvu izjavu jer je makar i kasno skontao Aliju.

Međutim, kad već sve zna, Reufić bi trebao znati i ovo, samo se ‘pravi mutav’. Nije Abdić sklopio savez u vlasti sa Karadžićem već mudrac Alija a koji savez traje sa manjim izmjenama do današnjih dana. I trajaće još, bilo sa Dodikom ili sa nasljednicima SDS Karadžićeve stranke. Nije Abdić sklopio deal u Dayton-u zvani Daytonski Sporazum po kojem je dao Karadžiću pola Bosne i Srebrenicu pride samo da bi imao svoju islamsku fildžan državicu već je to maestralno uz suradnju sa Turskom potpisao ono što bi njegovi potomci ispravljali ‘na guzove’. To su fakta lako utvrdiva, posebno za ovakvog đaka kakav je Bajrović. Sa kojim će se, kakve su prilike, osim medija morati baviti uskoro i medicina.

Plus, neka Reufić zaviri malo u Haaška tužilačka dokumenta, naći će tamo i zahtjev za istragu protiv Izetbegović Alije, kojeg je samo smrt spasila optuženja za ratni zločin. Ili neka o tome preupita bivšu tužiteljicu Haaga Carlu del Ponte ili bar pročita njenu koju knjigu.

‘Bosanski dritani su nasljednici Fikreta Abdića’ – rezonuje turski školarac doktorant-zajebant Bajrović, međutim rečenica treba da glasi ovako : bosanski jebivjetri zajebanti, lopovi u vlasti i vjerska bagra, nasljednici su Alije Izetbegovića.

photo : Reuf Bajrović u islamskoj televiziji sa voditeljem, arhiv