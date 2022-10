Raste broj ženskog bh lobija u suknjama a uz pomoć bogatih muževa : najsvježija je sada pofesorica iz USA Amra Šabić-El-Rayess

* Kažu provjerena predanja i praksa da više nije u modi ona doskočica muškaraca ‘držimo stvar u svojim rukama’, osim kad su u zahodu. Žene lobistice BiH preuzimaju kormilo. Dame postaju naše moćno državno lobističko oružje i opšta je navala na ovom polju ljubavi i patriotizma prema domovini.

Generalno i domoljubno ako baš hoćete to i nije loše, dapače. Čak je i poželjno voljeti rodnu grudu i raditi za nju, međutim, osim žarke želje da se pomogne državi na sceni je zapravo tu i nečeg drugog, promocije i biznisa najviše. Zato nam svako malo vremena iz medijskog taloga ‘iskoči’ nova faca i novi lik ženskog lobiste, uspješnih dama koje izgaraju za spas države ali na sasvim pristojnoj udaljenosti po onom poznatom ‘što smo udaljeniji više se volimo’.

* Tako poslije ižvakanih i olinjalih faca već poznatih bošnjačkih lobista tipa karikaturalnih, zločestih, nacionalističkih, huškačko-radikalnih i fašizoidnih ‘bajrovića’, ‘suljagića’, ‘muderrisa’ ‘mulahusića’, ‘hižaslava’, ‘aličkovića’ i mnogih njima sličnima ili nakon patetičnih tirada zakrabuljenih bula i vjeroučiteljica iz ranga izvjesne Elmedine Muftić, sve je više u javnom prostoru modernih lobistica za BiH, svjetskih dama koje defiluju kao na modnim pistama, baronesa, profesorica i članova vlada po evropskim gradovima i gradovima USA, koje su i pojavom i nastupom pravo osvježenje. Međutim, i ovdje se, valjda to tako mora ići, miješa patriotizam, dušebrižje i biznis sa krevetom i za svaku našu lobisticu odmah ide ono ‘uspješna’, ‘poslovna’, ‘educirana’ i sve što dolazi poslije, dok niko ne gleda u identitet lobistica. Dovoljno je samo pročitati prezime ili zaviriti u biografiju pa se odmah da vidjeti da je većina tih ljepotica u svijet poznatih i u svijet lobiranja upala preko kreveta i preko jastuka, i da ovakav medijski boom bez toga ne bi vidjeli ni u filmovima. Dakle, priča je zapravo sa one strane jastuka i kao i svaka priča ima dva početka i dva kraja.

* Recimo ovako, ko bi se sjetio ili zapamtio da postoji tamo neka Dijana Ćatić koja je tako uspješna i moćna da može svojim vezama i parama uticati na odluke sudova, državnih organa stranih zemalja ili drmati lovom u bogatoj državi California u društvu najbogatijih jet-set tipova i koja je to sve stekla svojim znanjem, umijećem i sa deset prstiju, da nema Sanele Jenkins. Ne bi niko. A radi se o istoj osobi, samo što se Dijana Ćatić udala za bogatog bankara i svog predavača na Koledžu, za Jenkin-sa, pa kad ga je ostavila dobila stotine miliona sa kojima i počinje njena uspješnost. Postaje Sanela Jenkins čak i kad se nakon izvjesnog vremena udaje za drugog tipa i niko više ne poznaje Dijanu Ćatić već moćnu bh lobisticu koju je ‘otkrio’ Haris Silajdžić, inače lovator i lovac na suknje. I legenda je nastala. Sanela lobira za BiH, svaki dan je u novinama, onomad kad je uhapšen Ejup Ganić u Londonu zbog ratnog zločina uplatila je ogromnu kauciju da ga puste i ušla u bh istoriju kao ‘žena koja neizmjerno voli svoju državu’. Iako je uplaćenu kauciju kasnije naplatila u Sarajevu, sve joj je oprošteno, ostala je naša ikona i patriotska duša, međutim da ne bi kreveta i bankara Jenkins-a, nikad za nju ni čuli ne bi.

* Sličan slučaj je i sa Đemilom Gabriel. Nije greška ovo saslovom ‘Đ?, tako se zove a prezime je ova bogatašica uzela od muža na sličan način kao i Sanela od svoga, samo što je još ostala uz njega i zaboravila svoje prezime Talić. Kao i bivšeg muža i svoju djecu sa njim. Đemila je toliko otišla daleko u lobiranju da su je iz bh Predsjedništva postavili za počanu konzulicu u Australiji gdje je upoznala bogatog muža koji će kasnije spojem patriotizma i ljubavi postati vlasnik bh avio kompanije ‘Fly Bosnia’ koja kompanija je nakon kratkog vremena propala. Đemilu su tako nahvalili da je bila čak i na listi SDA za sarajevske organa vlasti, srećom nije ‘prošla’, i što je najvažnije ; naprasno i bez ikakvog pojašnjenja Šefik Džaferović je inicirao a bh Predsjedništvo je odlučilo da joj titulu konzula u Ausraliji oduzmu. Tako je od ove lobistice ostalo nekoliko salona za ljepotu u BiH, ogromna vila u Neumu gdje je htjela napraviti Monte Carlo dok se ona sve više viđa u Australiji. Kao i Jenkins Sanela i ona je u inostranstvo došla sa pozajmljenom jaknom i patikama a smo tako uspjela. Ko bi rek’o?

* I bh baronesa, za sad jedna od najjačih i ‘najžešćih’ bh lobista u suknji Arminka Helić, do prestižne i moćne titule došla je uz pomoć nekadašnjeg ministra vanjskih poslova Velike Britanije Vilijama Hejga (William Hague), kasnije je svoju popularnost stekla druženjem sa glumicom Angelina-om Jolie i Brad Pitt-om, a kad ju je kraljica kao članicu Konzervativne partije pretvorila u princezu dajući joj titulu baronese i kad je upala u Dom lordova po njenom nalogu i prijedlogu David Cameron-a britanskog premijera 2014, za Arminku je svijet postao bez granica. Prezime je zadržala, o njenom porodičnom životu se malo zna, ali da nije bilo jarana Hague, nikada Arminka ne bi bila baronesa, čak i uz činjenicu da je u Britaniji završila visoko školovanje. Sada svaki dan citiramo šta je rekla baronesa, šta misli o Dodiku i kako će se stanje u BiH riješiti. Meni je lično draga jer sam imao čast upoznati se i raditi sa njenom sestrom Vildanom Helić, advokaticom koja je kao tužilac postala planetarno poznata u aferi Agrokomerc gdje je zastupala optužbu protiv Fikreta Abdića, međutim imam osjeća da joj mediji kao što je red kod nas, pripisuju nadnaravne osobine.

* Ima još jedna bh lobistica, zapravo član je vlade u Norveškoj a to je Bugojanka Hannah Sumeya Atic koja se ističe sa novim identitetom, ima takvih još u vladama u evropskim zemljama ali meni za oko zapela najnovija moja Krajiškinja – Amra Šabić iz Bihaća. Ona se zapravo sada potpisuje kao Amra Šabić-El- Rayess i iako je kao profesorica na Univeryitetu Columbia u državi New York zauzeta, toliko je aktivna u borbi za državu BiH odavde Preko Bare da njen instagram i ‘fejs’ naprosto ‘gore’. Ona ‘twitta’ čak i kad putuje, u avionu, u vozu, poziva Bosance na glasanje kod kuće i u Americi (obavezno ti kaže zakoga da glasaš), ona slike sa američkim predsjednikom Biden-om oprihoduje svaki dan. Objavila je ova profesorica knjigu iz rata pod naslovom ‘Mačka kojoj nisam dala ime’ pa primjerak poslala Biden-u , pa joj se on zahvalio pa ona objavljuje ta pisma i sve u tom tonu i stilu. Još dodaje kako je sa ‘predsjednikom razgovarala o stanju u BiH’ pa kako je on ‘obećao da će se zauzeti’, njene rečenice naprosto traže emocije. Kao kad čitaš tekstove novinara Erola Avdovića, iako je svo njeno poznanstvo sa američkim predsjednikom sa jednog prijema gdje se sa njim uslikala i gdje se sa njim uslikalo stotine faca. Amra je na ‘fejsu’ uvijek kao na modnoj pisti, kao Đemila ili Sanela, međutim o njenoj uspješnosti govori upravo njeno prezime.

Prezime bogatog muža u telefonskoj kompaniji ‘Verizon’ odakle i sva ova njena uspješnost i potiče.

photo : gore baronesa Arminka Helić, Đemila Gabriel, dolje Hannah Sumeya Atic i Amra Sabić-El-Rayess, u okviru Sanela Jenkins, arhiv